В ближайшее время будет утверждена новая структура Минобороны, - Резников. ВИДЕО
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В ближайшее время министр обороны Украины Алексей Резников утвердит новую структуру своего ведомства.
"В ближайшее время я планирую утвердить новую структуру министерства, которая будет на функциональном уровне отражать самые главные направления", - заявил Резников во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, среди основных направлений работы министерства – стратегия управления финансовыми ресурсами, обеспечение и логистика, вооружение, цифровая трансформация, развитие человеческого потенциала.
"Уже началась постепенная демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе", – рассказал Резников.
Он также сообщил, что планируется создание пяти межструктурных комитетов, которые позволят повысить эффективность принятия решений и являются имплементацией принципов НАТО на основе рекомендаций международных партнеров Украины.
Министр обороны подчеркнул, что реформа оборонного ведомства позволит превратить министерство в эффективный гражданский орган власти, который формирует политику, осуществляет военно-политическое и административное управление вооруженными силами и обеспечивает гражданско-демократический контроль.
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12 год ·
У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.
У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?
Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
Понабирають в МО цивільних, які армію тільки на парадах бачили
Оце буде жесть.... МО - цивільний орган.
Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...