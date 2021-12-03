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Минобороны (8226) Резников (1168)

В ближайшее время будет утверждена новая структура Минобороны, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В ближайшее время министр обороны Украины Алексей Резников утвердит новую структуру своего ведомства.

"В ближайшее время я планирую утвердить новую структуру министерства, которая будет на функциональном уровне отражать самые главные направления", - заявил Резников во время часа вопросов к правительству на пленарном заседании Верховной Рады в пятницу, информирует парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, среди основных направлений работы министерства – стратегия управления финансовыми ресурсами, обеспечение и логистика, вооружение, цифровая трансформация, развитие человеческого потенциала.

"Уже началась постепенная демилитаризация должностей министерства, военные будут сконцентрированы в Генеральном штабе", – рассказал Резников.

Он также сообщил, что планируется создание пяти межструктурных комитетов, которые позволят повысить эффективность принятия решений и являются имплементацией принципов НАТО на основе рекомендаций международных партнеров Украины.

Министр обороны подчеркнул, что реформа оборонного ведомства позволит превратить министерство в эффективный гражданский орган власти, который формирует политику, осуществляет военно-политическое и административное управление вооруженными силами и обеспечивает гражданско-демократический контроль.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+6
Дмитро Корчинський

12 год ·



У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
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03.12.2021 11:14
+4
Ну слава богу! Наконец-то! А я-то думаю: Почему у нас такой 3,14здец в ВСУ? Оказывается "структура в МО" не та была.
Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...
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03.12.2021 11:36
+3
Це саме те що край неохідно у воюючий країні !!!)))
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03.12.2021 11:40
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Дмитро Корчинський

12 год ·



У Гордона буде своє шоу на антиукраїнському каналі Наш. Вже готують декорації і дизайн.

У вас були ілюзії щодо патріотизму Гордона?

Якщо москва його любить, то можливо за те, що він любить москву?
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03.12.2021 11:14 Ответить
В данном случае, при чем здесь Гордон? Кто на этот раз позвонил Корчинскому, неужели сам Шойгу?
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03.12.2021 11:27 Ответить
Оцэ будэ, ****............................ Подохнете с...................... .
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03.12.2021 11:32 Ответить
Від зміни місць доданків ,сума не змінюється !!!))))
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03.12.2021 11:33 Ответить
Не в цьому випадку.
Понабирають в МО цивільних, які армію тільки на парадах бачили
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03.12.2021 11:38 Ответить
які там доданки, якщо на кінцевому етапі все множиться на Зе!ро ?
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03.12.2021 12:24 Ответить
Министр обороны подчеркнул, что реформа оборонного ведомства позволит превратить министерство в эффективный гражданский орган власти, Источник: https://censor.net/ru/n3303147
Оце буде жесть.... МО - цивільний орган.
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03.12.2021 11:35 Ответить
Це саме те що край неохідно у воюючий країні !!!)))
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03.12.2021 11:40 Ответить
Капітулюючій
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03.12.2021 12:55 Ответить
Ну слава богу! Наконец-то! А я-то думаю: Почему у нас такой 3,14здец в ВСУ? Оказывается "структура в МО" не та была.
Подсказываю: Надо еще лимузины в МО на новые поменять. Тогда все вообще ******* будет. Какая же реформа без новых-то лимузинов? ...
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03.12.2021 11:36 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!)))
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03.12.2021 11:38 Ответить
Будет не штаб, а охвис.
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03.12.2021 11:37 Ответить
Філія ОП !!!)))
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03.12.2021 11:38 Ответить
вже святкуємо
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03.12.2021 11:44 Ответить
Боже! Храни ВСУ. Выбрали дегенератов на радость федерастам
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03.12.2021 11:45 Ответить
будет.-Волшебное слово кодлана Коломойского.
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03.12.2021 12:01 Ответить
Здавалось би, причому тут Ж2 ? А спробуйте знайти необрізаного там де бабло.
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03.12.2021 12:21 Ответить
Цивильное ведомство говоришь? Значит шпионов фсбешных прибавиться? А кроме этого гешефтников на растаскивание имущества тоже больше станет? Вы ж сейчас своих еврейских кумов кругом навтыкаете…..Резник а ты что как путлер думаешь на этой посаде лет 20 чалится??? Ты сейчас куйни наворотишь и убежишь на фиг на историческую родин, а людям потом исправлять и разгребать. Может этого во время войны не надо делать???
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03.12.2021 12:33 Ответить
 
 