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Применение Bayraktar на Донбассе было вынужденным, мы не нарушаем Минских соглашений, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт, поскольку понимают, чем это может окончиться.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде.

"Мы не нарушаем Минских договоренностей, мы не атакуем в зоне ООС. Если враг, оккупационные войска нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", - отметил глава Минобороны.

"Как пример, вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может закончиться", - подчеркнул министр.

Также читайте: "Байрактары" постоянно работают на Донбассе, не заходя на неподконтрольную территорию, - командующий ООС Павлюк

Напомним, в конце октября беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую защитников Украины.

Президент Зеленский заявил, что Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренности.

В то же время президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что применение байракторов на Донбассе нарушает Минские соглашения.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+56
Пипец. мы вынуждены оправдываться, что защищаемся ? Расходимся, ***, донавыбирались.
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03.12.2021 11:30
+43
Фуууууу, противно!
Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
Как же таким ссыкливым воевать?!
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03.12.2021 11:31
+31
Это именно то заявление, которое мы так "ждем" от министра обороны: Жалкие оправдания за применение вооружения для освобождения территории Украины от оккупантов.
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03.12.2021 11:31
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Пипец. мы вынуждены оправдываться, что защищаемся ? Расходимся, ***, донавыбирались.
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03.12.2021 11:30 Ответить
Фуууууу, противно!
Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
Как же таким ссыкливым воевать?!
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03.12.2021 11:31 Ответить
А маланці і не воюють - воюють лише українці бо боронять свою землю.
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03.12.2021 20:34 Ответить
**** він ще виправдовується? Що за комплекси меншоварності, для чого ж їх тоді купили? На парадах показувати?
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03.12.2021 11:31 Ответить
Это именно то заявление, которое мы так "ждем" от министра обороны: Жалкие оправдания за применение вооружения для освобождения территории Украины от оккупантов.
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03.12.2021 11:31 Ответить
Даже не для освобождения, а только для защиты своих солдат.
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03.12.2021 12:34 Ответить
Это не принципиально. Мы на своей земле и должны делать то, что необходимо ... а не то что нравится или не нравится агрессору.
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03.12.2021 12:42 Ответить
Не нужно оправдываться, а просто сказать - адекватный ответ против парашенских войск, т.к. они применили запрещенное минскими соглашениями оружие (и не один раз).
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03.12.2021 11:32 Ответить
Я недопонял две вещи.
1. В Минских договоренностях нет ни слова про беспилотники(дроны).
2. Если одна из сторон систематически нарушает договоренности, то какой смысл другой стороне им следовать? Ведь "Согласие(Договор) есть продукт при полном непротивления сторон"?!
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03.12.2021 11:35 Ответить
праильно и хорошо излагаешь.
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04.12.2021 19:58 Ответить
****, як ВЖЕ задовбали ЦІ виправдовувальники-високопосадовці..
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03.12.2021 11:37 Ответить
***, Резников, ну шо за импотентная речь!!!!!!!!!!
ну пи*де* !!

ты ж министр обороны, а не здравохранения, тебя враги бояться должны
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03.12.2021 11:40 Ответить
Фу , гидота... Це шмаркотиння виправдовується, що наша армія захищає Україну і нашу територію...??? Такої ганьби не має ніде у світі....😡
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03.12.2021 11:41 Ответить
Уявіть собі вони ще й закон прийняли про недопущення агресивного ведення війни.
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03.12.2021 11:54 Ответить
Який сором.
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03.12.2021 11:42 Ответить
ладно,мистер-министер извинись перед Кадыровым и больше так не делай !
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03.12.2021 11:49 Ответить
Это еще примет извинения, доон, нужно лично приехать извиняться доон.))
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04.12.2021 10:17 Ответить
Вместо того,что бы предупредить в официальном заявлении,что будут наказываться все нарушения минских договоренностей терористами,зебильная власть блеет очередную хрень с извенениями. Дебилы выбрали до***бов
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03.12.2021 11:49 Ответить
А шо вы ОПРАВДЫВАЕТЕСЬ, и перед кем паРАШЕЙ?
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03.12.2021 11:50 Ответить
Блдь, сколько можно оправдываться?
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03.12.2021 11:51 Ответить
вы ещё объяснительную напишите и @уйлу отправьте ...жахнули и ещё жахнем если понадобиться
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03.12.2021 11:53 Ответить
я уверен, даже на фоне Bayraktar-а этот верховненький министерок обороночки фотографироваться не станет. о том чтобы рядом постоял, речь вообще не идёт.
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03.12.2021 11:56 Ответить
Ви ще попросіть пробачення
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03.12.2021 12:04 Ответить
Зачем оправдываться перед свиньями?
Лучше объясни украинцам, зачем это было сделано?
- кардинально переломить ход войны?
- подразнить *****?
- показать врагу, что никто не запрещает применять ударные беспилотники?
...
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03.12.2021 12:09 Ответить
Я ПаРаВоз! И в вашему стаду отношения не имею. Особенно к рашко-свинам.
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03.12.2021 12:20 Ответить
#зробили_себе_разом
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03.12.2021 12:12 Ответить
Что за долбанный министр-сцыкливое животное, которое оправдывается что Украина защищается от врага всеми доступными способами. Это как пример, что если женщину насилуют, она еще оправдывается что пошла не по той дороге и насильник невиноват она его спровоцировала. Да у Вас 73% сцыкливых граждан, как и сам говнокомандующий Зеленский, попросил у Кадыркина прощение.
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03.12.2021 12:15 Ответить
блевотина зеленая
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03.12.2021 12:42 Ответить
Лично меня эти Зе ожидания Зе стратегии Зе генералиссимуса удивляют. Использовать преимущество надо на опережение! Сейчас и сиюминутно. Вы думаете, что Кацапстан будет соблюдать какие то соглашения,......Зеня, не смешите мои мендельбейсы!! Вы такой же специалист по Моссаду, как наш перзидент по военным переворотам.
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03.12.2021 12:45 Ответить
Что за страна-идиотия? Произвести выстрел в оккупантов и потом три месяца оправдываться и срать в штаны...
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03.12.2021 12:54 Ответить
какие то гомосеки управляют страной тьфу
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03.12.2021 13:02 Ответить
Зеленский обратился к Путину в 2001 году на КВН (18 лет назад)
https://www.youtube.com/watch?v=fU0Ks647I2U
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03.12.2021 13:02 Ответить
З того часу змінилася тільки сцена для виступу.
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03.12.2021 17:48 Ответить
Таваріщ Путєн! Можна німножка открить атвєтний агонь?
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03.12.2021 13:07 Ответить
Да хватит уже оправдываться как школьник перед учителем!
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03.12.2021 13:08 Ответить
После таких оправданий МО,оркам с их покровителями можно вовсю из всех калибров гасить по ВСУ,т.к. "позеленевшие" генералы приспособились строчить жалобы в СЦКК и ОБСЕ,а не отвечать достойным огнем
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03.12.2021 13:30 Ответить
А что? У нормальных людей были сомнения чтоту власти предатели и *************?
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03.12.2021 13:55 Ответить
Может ещё за обосраные штаны компенсации выплатить и гаубицу отремонтировать?
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03.12.2021 17:09 Ответить
Таке враження,що цей тіпа міністр перед кацапами виправдовується з усієї сили...
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03.12.2021 17:38 Ответить
В 2014 році "випадково" з території Росії були артобстріли по нас, "випадково" був Іловайськ і "зелений коридор" з оточення, "випадково" було Дебальцево, через кілька вже місяців від підписання Мінських домовленностей. Непотрібно "жопою жувати вату", всерівно Росія по-любому буде звинувачувати нас в міфічній агресивності.
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03.12.2021 17:45 Ответить
То есть нужно ждать до первого убитого нашего солдата..нормально
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03.12.2021 20:11 Ответить
как уже противно слушать эти зелёные сопли
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03.12.2021 23:13 Ответить
порошенко не оправдывался
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05.12.2021 17:05 Ответить
І оце тіло міністр оборони? Здуріти можна
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04.12.2021 08:26 Ответить
Подозреваю, что оператор Байрактара на следующий же день был УВОЛЕН из ЗСУ!
А прокуратура, может вообще на него ДЕЛО ОТКРЫЛА "за разжигание войны".
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04.12.2021 11:31 Ответить
Подх...йловская власть предателей , которые не стесняются прилюдно облизывать ботоксную дупу московитского сцаря . Эта мерзость должна висетьт на Крещатике в назидание другим .
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04.12.2021 13:53 Ответить
Да чего вы оправдываетесь?! Применяйте чаще и радуйте свежими видео, а мы будем гордостью за ВСУ смотреть!
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04.12.2021 14:17 Ответить
Дожилися, привладні вибачатися почнуть перед окупантами московськими за звільнення України від ворогів московитів …
Борцуни …. ДЛБЙБи… Позорище!!!!
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04.12.2021 14:47 Ответить
Видайте йому памперс. Або ДВА дюрекса - щоб було видно ЩО у нас стоїть на чолі МО. Або висить(((
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04.12.2021 18:00 Ответить
Просто топит рейтинги Зе. А намеренно или по тупости - время покажет.
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04.12.2021 18:19 Ответить
А перед кем он оправдывается?
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05.12.2021 20:05 Ответить
 
 