Применение Bayraktar на Донбассе было вынужденным, мы не нарушаем Минских соглашений, - Резников. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт, поскольку понимают, чем это может окончиться.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр обороны Алексей Резников, выступая в Верховной Раде.
"Мы не нарушаем Минских договоренностей, мы не атакуем в зоне ООС. Если враг, оккупационные войска нарушают режим тишины, убивают наших военных, мы предупреждаем через СЦКК и ОБСЕ, чтобы они прекратили нарушение "Минска", - отметил глава Минобороны.
"Как пример, вы знаете известный факт, когда мы были вынуждены применить "Байрактар" с одним четким выстрелом по артиллерийской установке. По данным нашей разведки, сегодня в оккупационных войсках уже боятся записываться на контракт и служить на таких установках – они понимают, чем это может закончиться", - подчеркнул министр.
Напомним, в конце октября беспилотник Bayraktar уничтожил бомбой российскую гаубицу, обстреливающую защитников Украины.
Президент Зеленский заявил, что Украина использует оружие только для защиты территории и не нарушает договоренности.
В то же время президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что применение байракторов на Донбассе нарушает Минские соглашения.
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Один раз (случайно, наверное) пальнули, а теперь уже полтора месяца оправдываются.
Как же таким ссыкливым воевать?!
1. В Минских договоренностях нет ни слова про беспилотники(дроны).
2. Если одна из сторон систематически нарушает договоренности, то какой смысл другой стороне им следовать? Ведь "Согласие(Договор) есть продукт при полном непротивления сторон"?!
ну пи*де* !!
ты ж министр обороны, а не здравохранения, тебя враги бояться должны
Лучше объясни украинцам, зачем это было сделано?
- кардинально переломить ход войны?
- подразнить *****?
- показать врагу, что никто не запрещает применять ударные беспилотники?
...
https://www.youtube.com/watch?v=fU0Ks647I2U
А прокуратура, может вообще на него ДЕЛО ОТКРЫЛА "за разжигание войны".
Борцуни …. ДЛБЙБи… Позорище!!!!