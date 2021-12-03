"Слуга народа" Арахамия о заявлении Венедиктовой по поводу предприятий Ахметова: Генпрокурор не должна заниматься политикой. ВИДЕО

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был удивлен заявлением Генпрокурорки Ирины Венедиктовой, которым она дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

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Арахамия считает, что Генеральный прокурор не должен заниматься политикой.

"Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться в отношении любого человека или предприятия в стране, то нужно отчитываться о работе по этому поводу", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств

Говоря о том, считает ли он это политическим преследованием, руководитель фракции "СН" подчеркнул, что не является юристом, чтобы давать оценку.

Напомним, что 2 декабря Ирина Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств - Генеральный прокурор Украины анонсировала активизацию расследования 200 дел, связанных с именем "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".