РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10692 посетителя онлайн
Новости Видео Политика Украины
6 652 26
Ахметов (2002) Арахамия (956) Венедиктова (727) Офис Генпрокурора (2040)

"Слуга народа" Арахамия о заявлении Венедиктовой по поводу предприятий Ахметова: Генпрокурор не должна заниматься политикой. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия был удивлен заявлением Генпрокурорки Ирины Венедиктовой, которым она дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он рассказал журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Арахамия считает, что Генеральный прокурор не должен заниматься политикой.

"Если есть какие-то уголовные производства, по которым они хотят двигаться в отношении любого человека или предприятия в стране, то нужно отчитываться о работе по этому поводу", - отметил нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств

Говоря о том, считает ли он это политическим преследованием, руководитель фракции "СН" подчеркнул, что не является юристом, чтобы давать оценку.

Напомним, что 2 декабря Ирина Венедиктова дала понять, что против предприятий Ахметова открыто более 200 уголовных производств - Генеральный прокурор Украины анонсировала активизацию расследования 200 дел, связанных с именем "владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики".

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
показать весь комментарий
03.12.2021 13:40
+4
Це така гра у об"єктивність у зелених
показать весь комментарий
03.12.2021 13:29
+3
Треба Ахметову запропонувати охорону для Агрохімії, бо можуть вбити для провокації.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:36
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це така гра у об"єктивність у зелених
показать весь комментарий
03.12.2021 13:29 Ответить
Треба Ахметову запропонувати охорону для Агрохімії, бо можуть вбити для провокації.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:36 Ответить
Тут реально будет "Еще на одного врага меньше" по Жабе Третьяковой....
показать весь комментарий
03.12.2021 13:58 Ответить
а потом окажется что ахмет ниучём невиноват -гешефт
показать весь комментарий
03.12.2021 13:36 Ответить
Как только канал Украина-24 и Сявик шУстер снова поймут что зеленский лучший президент в Галактике, все дела против Ахметова самоликвидируются)
показать весь комментарий
03.12.2021 13:47 Ответить
как только дела самоликвидируются -они сразу это поймут
показать весь комментарий
03.12.2021 13:50 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2021 13:40 Ответить
«10 мільйонів Ви віддали Трухіну», - «слуга» Драбовський під час засідання Верховної Ради обговорював розподіл бюджетних коштів

Фотокореспондент #Букв зафіксував листування народного депутата від фракції "Слуги народу" Анатолія Драбовського щодо розподілу коштів державного бюджету на користь його однопартійця Олександра Трухіна.
показать весь комментарий
03.12.2021 13:47 Ответить
"Слуга" Арахамія пов'язаний з компаніями, які імпортують електроенергію з Білорусі - ЗМІ

https://prm.ua/sluha-arakhamiia-pov-iazanyy-z-kompaniiamy-iaki-importuiut-***************-z-bilorusi-zmi/
показать весь комментарий
03.12.2021 13:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=iyM_fWKEW2E

ОЛЕГ ЛЯШКО НА КАНАЛІ АХМЄТОВА -УСЕ ПО ПОЛИЦЯХ

перша година насолоджуйтеся повним мочиловим ЗЕбабуїнів НЕПОПУЛІСТИЧНО А ФАКТАМИ ВІД ОЛЕГА ЛЯШКА
показать весь комментарий
03.12.2021 13:52 Ответить
А чи не єдину прерасну промову Сергія Рахманіна поміж солоденьких та "щадящих" на гівношоу Мосейчук дивитися з часу 2.14.11

https://www.youtube.com/watch?v=fR71yUpyhRc
показать весь комментарий
03.12.2021 14:05 Ответить
Когда там уже Арахамия будет отсчитываться за 2 года своей работы по укреплению обороноспособности страны в свете последних событий? Парламент уже перешёл на усиленный режим работы в зимний период? Или они к очередной тусе, уже новогодней, готовятся с наркотой, корабельными соснами, путешествиями?
показать весь комментарий
03.12.2021 13:51 Ответить
Надо бы проверить как эта макака ************ Дэвид Браун получил и за сколько купил Украинское гражданство! Этому падле ублюдку оказвается Украинская нация в генокоде коррупционеры и воры! наши предки переворачиваются......***** *** Его приютили, оно нас ещё учит как жить и законы пишет!
показать весь комментарий
03.12.2021 13:57 Ответить
Ара,сходи до гінеколога і отримай довідку,що ти саме АраХамія,а не АраХламідія-Довідку на відсутність у тебе саме хламідій.
показать весь комментарий
03.12.2021 14:07 Ответить
Да слила бенядиктова все дела на ахметку,заявив ,что все из за противозеленой информации на его каналах -теперь гудок в ЕСПЧ зекрысу привет)
показать весь комментарий
03.12.2021 14:26 Ответить
Пусть лучше займется офшорами хламидии по покупке эл.энергии у Беларуси.
показать весь комментарий
03.12.2021 14:50 Ответить
Cлишком много араХАМии стало в последнее время! Хто оно вообще такое?
показать весь комментарий
03.12.2021 15:09 Ответить
показать весь комментарий
03.12.2021 15:16 Ответить
дудка гудка.
показать весь комментарий
03.12.2021 15:39 Ответить
Арахамия с Венедиктовой соревнуется, кто лучше выслужится. Как в мультике: "Кто похвалит меня лучше всех, тот получит вкусную конфетку!".
показать весь комментарий
03.12.2021 16:10 Ответить
Вы не поняли?
Арахамия возмущён тем, что Венедиктова забыла про Порошенко и от влеклась на Ахметова!
показать весь комментарий
03.12.2021 16:45 Ответить
АРАХНОМІЯ ЗАСЦЯВ))))) ВИРІШИВ ПЕРЕД АХМЄТОВИМ ПРОГНУТИСЯ. ОТ ЖЕ Ж ПАСКУДІ, ПОБОРНИКИ ОЛІГАРХІВ, КУРВА.
показать весь комментарий
03.12.2021 17:02 Ответить
Знаю одно - ахметка ещё даст вам всем посмоктати канхветку Тузик дуже не х.ё в у…
показать весь комментарий
03.12.2021 17:54 Ответить
ослолюбы, парикнахеры и прочая шлошмугель выскочила и гадит на мозг украинцам...
показать весь комментарий
04.12.2021 04:09 Ответить
Давиду Коричневому лише здається, що Венедиктова"перегнула", вона вже давно перегнулася -що наказали,те і сказала. Зараз збереться "Рада праці та оборони" і відберуть усе і передадуть інвестбабушці. І ветеринар резюмує -вертаємось до "істоков благополучия".
показать весь комментарий
04.12.2021 14:07 Ответить
 
 