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Зеленский (16530) Квартал-95 (211) шоу (112) Гончаренко (516)

ВР не поддержала намерение нардепа Гончаренко подарить Зеленскому синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы

Верховная Рада не поддержала запрос нардепа Алексея Гончаренко к президенту Зеленскому, в котором тот намеревался подарить главе государства синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запрос Гончаренко поддержали всего 8 народных избранников. Нардеп мотивировал свой запрос и необходимость съемок нового выпуска шоу падением доверия граждан к президенту Зеленскому.

Напомним, что шоу "Братья Цицько – игра без штанов" стало одним из самых известных в наследии "Студии Квартал 95", а нынешний президент был одним из его главных участников.

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Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+71
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03.12.2021 13:51
+55
що зелебобіки не подобається правда? А чому, Володя так всіх обзивав, наприклад Ющенко синйором Голодомором, Ще там когось Термосом, ну а його назвали Цицьком, то що тут поганого? Цицько-Стицько-Обєщалкін-Брехун.
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03.12.2021 13:59
+53
После того как зебилы выбрали в президенты неадеквата-наркомана...смешно обвинять Гончаренко (или кого-либо другого) в психиатнических выпадках)))))
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03.12.2021 13:57
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Этот бывший регионал хоть что-то толковое в Раде предложил?
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05.12.2021 20:30 Ответить
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