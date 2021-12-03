27 516 101
ВР не поддержала намерение нардепа Гончаренко подарить Зеленскому синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Курьезы
Верховная Рада не поддержала запрос нардепа Алексея Гончаренко к президенту Зеленскому, в котором тот намеревался подарить главе государства синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов".
Как сообщает Цензор.НЕТ, запрос Гончаренко поддержали всего 8 народных избранников. Нардеп мотивировал свой запрос и необходимость съемок нового выпуска шоу падением доверия граждан к президенту Зеленскому.
Напомним, что шоу "Братья Цицько – игра без штанов" стало одним из самых известных в наследии "Студии Квартал 95", а нынешний президент был одним из его главных участников.
Топ комментарии
+71 Bogdan_
показать весь комментарий03.12.2021 13:51
+55 Анатолий К 65c6a92d
показать весь комментарий03.12.2021 13:59
+53 Galyna Tesla
показать весь комментарий03.12.2021 13:57
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
1 2
Gustavo Pron
показать весь комментарий05.12.2021 20:30 Ответить Мне нравится 0
Страница 2 из 2
1 2
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...