ВР не поддержала намерение нардепа Гончаренко подарить Зеленскому синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов". ВИДЕО

Верховная Рада не поддержала запрос нардепа Алексея Гончаренко к президенту Зеленскому, в котором тот намеревался подарить главе государства синтезатор для подготовки нового выпуска шоу "Братья Цицько - игра без штанов".

Как сообщает Цензор.НЕТ, запрос Гончаренко поддержали всего 8 народных избранников. Нардеп мотивировал свой запрос и необходимость съемок нового выпуска шоу падением доверия граждан к президенту Зеленскому.

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Напомним, что шоу "Братья Цицько – игра без штанов" стало одним из самых известных в наследии "Студии Квартал 95", а нынешний президент был одним из его главных участников.

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