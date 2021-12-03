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Выступление министра обороны Украины Резникова в парламенте. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Министр обороны Алексей Резников выступил перед парламентариями в час вопросов к правительству.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Резников рассказал о текущих задачах министерства, запланированных реформированиях, ответил на вопросы финансирования и вооружения войска.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гособоронзаказ выполнен на 85%: из запланированных 23,1 млрд грн уже использовали 19,5 млрд грн, - Резников

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+14
Ну авжеж, підвищити зарплати військовикам грошей у них немає...

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

3 ч



А помощникам нардепов с 62 до 124 тысяч поднять зарплаты - деньги есть
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03.12.2021 14:55
+12
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03.12.2021 15:39
+6
...Денег нет, но вы держитесь... Где то я уже это слышал.
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03.12.2021 14:58
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03.12.2021 14:54 Ответить
СС... тобто срам*і совки
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03.12.2021 14:56 Ответить
странно что пока ещё про карточную систему не вспоминают , а то глядя на цены , пора бы уже
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03.12.2021 15:08 Ответить
у Німеччині українська соняшникова олія коштує в 2 рази дешевше, ніж в Україні

ду-май-те !
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03.12.2021 15:40 Ответить
якщо маржу не взяли на зовнішніх ринках (конкуренція і демпінг), то її знімуть на внутрішньому зі свого покупця
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03.12.2021 15:50 Ответить
Це перший крок, щоб створити штучний дефіцит продуктів харчування в країні, бо НІХТО не буде виробляти ( вирощувати) товар собі у збиток ...
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05.12.2021 08:36 Ответить
Ну авжеж, підвищити зарплати військовикам грошей у них немає...

Луиза Чкалова@luiza4kaLova_

3 ч



А помощникам нардепов с 62 до 124 тысяч поднять зарплаты - деньги есть
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03.12.2021 14:55 Ответить
Это другое...
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03.12.2021 14:59 Ответить
оборона України ?

в Раді вона нікого не цікавить
Рєзнікова ніхто не слухає
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03.12.2021 15:43 Ответить
а зачем его слушать? он зиц-председатель и ничего не решает.
у нас само по себе правительство для галочки будет еще 2.5 года.
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05.12.2021 16:52 Ответить
Жена вице-премьера Резникова завела внуков в 34 года: "Еще молодая, а уже бабушка"
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03.12.2021 14:55 Ответить
Похвально . Одобряю . Замечательная бабушка .
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03.12.2021 14:59 Ответить
А шо там з памперсами? проголосували?
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03.12.2021 14:56 Ответить
Голосували. 74 - проти!
Хай у штани.
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03.12.2021 18:58 Ответить
...Денег нет, но вы держитесь... Где то я уже это слышал.
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03.12.2021 14:58 Ответить
Чому він не сказав про те що Росії,у дестабілізації України, допомагає Заленський,особливо-заявами про необхідність"прямих переговорів з Путіним"?!
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03.12.2021 15:10 Ответить
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03.12.2021 15:39 Ответить
Да я этого хлопца знаю он со Славянска по электричкам водят как ветерана АТО
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04.12.2021 01:23 Ответить
свинособака, у тебяот денатурата фантазия разыгралась
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05.12.2021 00:59 Ответить
Лучшие из нас ,избранные в высший орган страны, собрались не все.....многим тема обороны страны совсем не интересна, а те, кого занесла нелегкая, кучкуются для обсуждения неотложных личных проблем. Да-с,господа! С такими "слугами" и просто парламентариями мы нормальной страной станем не скоро!
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03.12.2021 16:38 Ответить
З такими "слугами" нам би просто страной залишитись...Не до жиру...
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04.12.2021 16:59 Ответить
Брехливе чмо…
єдина відмінність від зеленського, що речення всі закінчує, а не перескакує…
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03.12.2021 17:29 Ответить
Ну вот у нас во власти есть свой 666 сатанист . Посмотрим что он натворить
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04.12.2021 01:19 Ответить
свинособака, ваше ***** - мелкое чмо на фоне Люцифера
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05.12.2021 01:00 Ответить
питання до пана резніка, а чі плануються якісь діі на надзвичайнi обставини? схрони е?
підробиць не треба - тількі да чі ні?
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04.12.2021 05:09 Ответить
Напевно, що так-готові схрони, і то за кордоном, і тільки для себе...любимих
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05.12.2021 06:18 Ответить
 
 