Выступление министра обороны Украины Резникова в парламенте. ВИДЕО
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Министр обороны Алексей Резников выступил перед парламентариями в час вопросов к правительству.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Резников рассказал о текущих задачах министерства, запланированных реформированиях, ответил на вопросы финансирования и вооружения войска.
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Луиза Чкалова@luiza4kaLova_
3 ч
А помощникам нардепов с 62 до 124 тысяч поднять зарплаты - деньги есть
в Раді вона нікого не цікавить
Рєзнікова ніхто не слухає
у нас само по себе правительство для галочки будет еще 2.5 года.
Хай у штани.
єдина відмінність від зеленського, що речення всі закінчує, а не перескакує…
підробиць не треба - тількі да чі ні?