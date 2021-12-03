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Украина готова к новым форматам переговоров по Донбассу, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта на Донбассе и готова к новым форматам переговоров для продвижения вперед в вопросе деоккупации своих территорий.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

"С госсекретарем США Энтони Блинкеном мы говорили о двух вещах. Первое – о подготовке пакета сдерживания России, второе — о том, как нам вернуться к выполнению Минских договоренностей", — уточнил министр.

Он подчеркнул, что общая цель Украины и Соединенных Штатов, а также Франции и Германии, как переговорщиков и медиаторов в Нормандском формате, вернуть Россию за стол переговоров и к выполнению Минских договоренностей.

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"Украина остается преданной дипломатическому пути урегулирования конфликта. Мы готовы к любым форматам движения вперед и хотим, чтобы и Российская Федерация подтвердила свою приверженность именно дипломатическому урегулированию", — отметил дипломат.

Автор: Анастасія Потіха
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сегодня день кулебы на цензоре?
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03.12.2021 16:22 Ответить
А вони по черзі заливають інтернет якимись новинами і фейками, щоб тримати зебілів у тонусі. Якщо тільки зебіли почнуть нервувати, вони проведуть інсценіровку якогось нападу, або будуть перейменовувати Україну чи міста.
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03.12.2021 16:24 Ответить
Вам не надоели эти бесполезные переговоры з лаптеногими? ОРДЛО можно или отвоевать силой или забыть о нем и ждать пока развалится Мордор и они сами отпадут. Сейчас это раковая опухоль для Украины и с ними нельзя контактировать
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03.12.2021 16:25 Ответить
"... Готові до будь-яких форматів для руху вперед..." Маразм крепчал...
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03.12.2021 16:27 Ответить
Серед тих форматів є таке, про що меркель сказала ще в 2015 р. (чи 2014) Що "Україна повинна поділитися своєю територією..."?
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03.12.2021 16:36 Ответить
"З держсекретарем США Ентоні Блінкеном ми говорили про дві речі. Перше - підготовку пакету стримування Росії, друге - про те, як нам повернутися до виконання Мінських домовленостей", - уточнив міністр.Джерело: https://censor.net/ua/n3303245
Виникає питання: НАВІЩО ВЕРТАТИСЬ ДО МІНСЬКОГО ФОРМАТА, ЯКИЙ Є ДИПЛОМАТИЧНОЮ ПАСТКОЮ ДЛЯ УКРАЇНИ!? Після Дебальцева, потрібен був час, щоб Україні перевести дух, а зараз навіщо? Треба наполягати на новий формат за участю США і Великої Британії.
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03.12.2021 16:46 Ответить
"Україна,як німецька порноактриса готова прийняти з будь якої сторони" -казав Зєля,коли був ще звичайнісіньким російськомовним українським євреєм...Тепер він президент,націоналіст,але його булі маланські інтонаціі звучать в заявах Кулеби...
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03.12.2021 17:17 Ответить
Готовы к переговорам и готовы добиться успеха в переговорах - две большие разницы!
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03.12.2021 17:25 Ответить
Переговоры с оккупантом должны длиться не длиннее автоматной очереди.
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03.12.2021 17:34 Ответить
каких форматов тебе ещё...
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03.12.2021 17:51 Ответить
вот я, был бы не готов договариваться, еслиб сосет избил детей, трахнул жену и поселился у меня дома, я убивалбы
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04.12.2021 08:11 Ответить
 
 