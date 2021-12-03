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Проект Без цензуры: Что готовит Россия для Украины на 2022 год? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Почему 2022 год для Украины будет сложным? Как Кремль хочет создать СССР 2.0 к 100-летию основания Советского Союза? Анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры".

Владимир Зеленский в послании Верховной Раде заявил, что он за прямые переговоры с Россией. Усы Пескова в ответ на это снова повторили, что в Украине идет "гражданская война" и посоветовали общаться напрямую с ОРДЛО. Однако Кремль точно не уберет свои челюсти от украинской шеи.

Ведь впереди – годовщина создания СССР. В 1922 году Владимир Ленин создал Советский Союз. И фанат "совка" Путин может пользоваться ситуацией, чтоб сделать СССР 2.0.

Автор: Анастасія Потіха
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Украина переживет 2022 год и с ней будет все хорошо. Всем давно надоела Россия с ее ненормальным лидером. Поэтому 2022 год для России может оказаться последним годом в ее истории.
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03.12.2021 17:16 Ответить
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03.12.2021 17:16 Ответить
Ну, якщо розділяє лінія фронту то по другу сторону явно не "братній народ". Хоча з повагою відносився до Жванецького як сатирика, гумориста.
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04.12.2021 15:11 Ответить
Все будет Украина!
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03.12.2021 17:55 Ответить
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05.12.2021 10:29 Ответить
Нема сумніву, що нинішній кремлівський фюрер тупий, як сибірський валянок. Так само, що він неймовірно хитрий і жорстокий, перевершуючи в цьому навіть свого батьколиса сталіна. При зішесті на трон Карлик 10 років топив лєніна, допоки не зробив з нього посміховисько. А для України, Білорусії, Казахстану... приготував старі царські губернії! Треба, щоб це добре запам'ятали всі українці, в т.ч. й хохляцької запічки (навіть походженням із містечка Жванець, що на Поділлі). Та ось, напередодні 100-річчя, він вирішив воскресити те, що проклинав майже 15 років - брехливу московсько-більшовицьку імперію під фальшназвою "СССР". Щоб іще раз обдурити українців, білорусів, казахів... Схоже (навіть із цієї статті), що йому поки що це вдається !...
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05.12.2021 12:49 Ответить
вовка синенький в ростов не попадет... его зароют на родной земле...
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06.12.2021 09:17 Ответить
 
 