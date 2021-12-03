Проект Без цензуры: Что готовит Россия для Украины на 2022 год? ВИДЕО

Почему 2022 год для Украины будет сложным? Как Кремль хочет создать СССР 2.0 к 100-летию основания Советского Союза? Анализирует Марина Данилюк-Ярмолаева в свежем "Без цензуры".

Владимир Зеленский в послании Верховной Раде заявил, что он за прямые переговоры с Россией. Усы Пескова в ответ на это снова повторили, что в Украине идет "гражданская война" и посоветовали общаться напрямую с ОРДЛО. Однако Кремль точно не уберет свои челюсти от украинской шеи.

Ведь впереди – годовщина создания СССР. В 1922 году Владимир Ленин создал Советский Союз. И фанат "совка" Путин может пользоваться ситуацией, чтоб сделать СССР 2.0.