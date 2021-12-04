"Такие хамы все, ужас! Некультурные, невоспитанные!" - крымчане жалуются на "наглых" туристов из России. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Бархатный сезон в оккупированном Крыму в этом году был нетипично холодным. В этот период туристы преимущественно спокойны и обходительны, говорят опрошенные крымские сотрудники сферы услуг. А вот от летних отдыхающих не у всех такие радужные впечатления.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
"Такие хамы все, ужас. Ну, потому что некультурные, невоспитанные. А вот сейчас люди другие, всегда говорят: "Спасибо, удачи желаем вам". А там такие молодые, хамовитые, наглые, эта стая детей ужас, все невоспитанное. "Уступите 20 рублей. 20 рублей уступите, 50 рублей уступите". Я говорю: "Я не могу, я реализатор, у меня стоит касса, терминал". - "Ой, ну что вы придумываете, вы выбейте другую сумму". Наглая молодежь, дерзкая", – жалуется продавец из Евпатории.
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"У нас в Феодосии очень большие цены, они на это сетовали. Объясняли, что на продукты очень золотые цены. Не то чтобы они возмущались... Они объясняли, что у нас в Феодосии более-менее все хорошо прошло, без дождей, людей очень много было, и цены, они сказали, космические", – вспоминает продавщица из Феодосии.
"Без этих – никуда. Ну, мы к ним относимся нейтрально, у нас работа такая, что нельзя ругаться. Находили общий язык в целом. Они всегда жалуются на сервис. Ну, опять же, смотря куда ты зайдешь: где-то улыбаются тебе, где-то нет, смотря какой менталитет. Ну, я с разными людьми общался, в основном среднего достатка", – делится впечатлениями сотрудник кафе из Евпатории.
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"Комсомольская правда в Крыму" цитирует руководительницу Ассоциации малых отелей Крыма Наталию Стамбульникову. Ее впечатление от сезона: дефицит персонала, повышенные требования туристов и низкая культура общения.
"Гости не скрывают своего раздражения и пренебрежения Крымом, поскольку привыкли отдыхать за границей и в этом году остались без привычного сервиса. Есть такие, кто в этом сезоне отличились в нескольких отелях схожими претензиями и поведением, что заставляет отказать в приеме. Как никогда, в этом году много поклонников "алкотуров", и не понятно, зачем выбирать отель, если нужен отдельный коттедж, чтобы никому не мешать и не скандалить? К сожалению, таких немало", – рассказывает Наталья Стамбульникова.
Пожалуйста, подождите...
Аксенов выступает на митинге в Симферополе:
- Соотечественники! Крымчане! Россияне! Торжественно объявляю о провозглашении независимости Крымской Республики от фашистско-бандеровской Украины!
Украинец стоит в стороне:
- И я тоже поздравляю вас с обретением независимости… От электроэнергии с Каховской ГЭС, днепровской воды, херсонского хлеба и мяса… А также от отдыхающих, наполнявших деньгами бюджет АР Крым и непосредственно самих крымчан. Какой же идиот к вам отдыхать приедет, если у вас цены заоблачные и самим вам пить-жрать скоро будет нечего…
*
- Чем отличается «русский Крым» от «украинского»?
- В «украинском Крыму» в летний сезон было «всё забито» туристами, а в «российском Крыму «всё забыто туристами…».
*
- "КрымНаш"!, "Хоть камни с неба - мы в России!", "Хотим умереть в России!", "Программа добровольного переселения...", "Дальневосточный гектар!"... "Денег нет, но вы держитесь...".
- Дорогие гости! Вам хозяева не надоели?...
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Подача в Крым электроэнергии через Керченский "энергохвост" напоминает кормление человека через задницу...
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"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
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До крымчан постепенно доходит - они не к России присоединились, а с Кремлем связались!
За первые 3 года оккупации поголовье овец и коз в Крыму сократилось на 38%, крупного рогатого скота стало меньше на 35%, свиней - на 25%, птицы - на 13%. Процент сокращения поголовья ватных баранов статистикой замалчивается.
Особисто я не був в Турції, але щось в мене сумніви щодо якості готелей в Криму, щоб та Турція поряд не стояла. Хоча б тому, что ти виходиш з отелю, та ти в Криму, посеред пахлааааави та бичків.
И на счёт инфраструктуры не соглашусь, по моим ощущениям (ещё до войны и Олимпиады в Сочи) Крым как раз бедный родственник Кавказа с в основном советской инфраструктурой, грязными и застроенными разными бараками пляжами, постоянными поборами за проходы, парковки и т.п.
Бо конкурувати із організованим туризмом Турції та Єгипту не здатен що Крим що будь-який інший СНДшний "курорт"
Бгогого, на це нарікали задовго до 14-го. Крисчянє здавали хати за космічними цінами, податків платили зеро, жратва теж коштувала недешево. Їм про це завжди казали, що "сервіс" їх гімна вартий за якістью. Але ж їхали до них відпочівати, тому що особливих альтернатив не було, але крісіанє завжди були незадоволені. Ну що, лузери, як воно зараз на Лоіссє?.. Турист з акцентом плює вам в харю? Та нічого, то таке. Незабаром будуть просто так в харю цеглиною пуляти. Бо ви цього варті (с)
Крымчанка "Бежали от фашистов, а прибежали к другим фашистам"
Но теперь Украинцы враги, А Кадыров герой России!!! Путинской России!!!
Ну пробуйте какого оно, особенно вашим детям!!!
Коли всі своїм ватним хором будуть співати "Как хорошо било прі Українє", тоді
вже інша справа, а поки насолоджуйтесь Руцкім міром
Колись "Львівська Політехніка" по спрощеній процеДУРІ, набирала абітурієнтів із Криму для навчання (знав, тільки "дівчат")... Уявіть собі цю ситуацію, бо вже смішно, але ніколи не забуду вислів викладача, прикро, що не дослівно: "Прийшла із заліком по фізкультурі (рже, бо фізкультурники- ще ті жеребці-акванавти) та вважає, що ...дою всю сесію здасть екстерном, включно з мат аналізом".
Профессор уточняет:
- Действительно ВСЕ?
Она наклоняется, показывает классные сиськи в декольте, заглядывает профессору в глаза и томно выдыхает:
- ВСЕ!
Профессор спрашивает шепотом:
- Неужели и учиться будете?