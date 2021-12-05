Украинские полярники зафиксировали над Антарктидой солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Украинские полярники наблюдали над антарктической станцией "Академик Вернадский" полное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет.
Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра, передает Цензор.НЕТ.
"Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения", - говорится в сообщении.
Ученые объяснили, в чем уникальность такого явления. Когда среди летнего антарктического дня (а в Южном полушарии сейчас лето) тень от луны полностью заслоняет солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн. В такой момент можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии свыше 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, которое обычно доходит до станции только глубокой ночью.
Кроме того, лунная тень, которая перемещается с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере, то есть там, где защитное магнитное поле Земли принимает удары солнечного ветра. Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) наши специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара – ионозонда оригинальной украинской разработки.
Мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить даже магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю, вызванную затмением. Впрочем, украинцам беспокоиться не нужно: почувствовать и исследовать эти явления могут только магнитные измерители, размещенные на "Вернадском" и в магнитоспряженной обсерватории Haystack.
Поэтому украинские ученые используют такое уникальное явление как полное солнечное затмение, чтобы лучше узнать мир вокруг. "Непосредственно этим исследованием занимаются ученые Национального антарктического научного центра, Радиоастрономического института и Института радиофизики и электроники НАНУ. Ждем от них интересных результатов (измерения проводятся не только в момент затмения, но и за несколько дней до и после него) и новых открытий", - говорится в сообщении.
Видео момента затмения снял Богдан Гаврилюк, ученый-геофизик и бейскомандер 26 УАЭ.
Пожалуйста, подождите...
(але це не точно)
на какой секунде видео?
- пока полярники разводят лохов, я пойду баиньки ...
Я вдома так колись спостерігала через скельце, був білий день, обідня пора.
То був 1999 - перевірила в неті.
І тут кілька років тому - часткове сонячне затемнення у серпні.
Не звертала увагу на писанину. Якби ми реагували на все, що пишуть, то давно б уже чокнулися (я тобі якось скину статтю з посиланням на дослідження на відповідній гілці - правда, французькою - про те, як страх перед єдиною хворобою у світі впливає (знижує) на когнітивні здібності та здатність думати піпла).
Ти в порядку ? Все добре ?
В мене все ніби норм.
ну хочь щось....
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть
нафиг то горючее для армии?.. затмение на смартфон нужно снимать.