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Украинские полярники зафиксировали над Антарктидой солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Украинские полярники наблюдали над антарктической станцией "Академик Вернадский" полное солнечное затмение, которое бывает раз в 18 лет.

Об этом говорится в сообщении на фейсбук-странице Национального антарктического научного центра, передает Цензор.НЕТ.

"Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения", - говорится в сообщении.

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Ученые объяснили, в чем уникальность такого явления. Когда среди летнего антарктического дня (а в Южном полушарии сейчас лето) тень от луны полностью заслоняет солнечный диск, то ночная тьма охватывает все околоземное пространство от поверхности до ионосферы, создавая нестандартные условия для распространения радиоволн. В такой момент можно услышать радиостанции на рекордном расстоянии свыше 15 тыс. км и зарегистрировать излучение сверхмощных молний из Южной Америки, которое обычно доходит до станции только глубокой ночью.

Кроме того, лунная тень, которая перемещается с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере, то есть там, где защитное магнитное поле Земли принимает удары солнечного ветра. Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) наши специалисты могут "поймать" с помощью специального сверхчувствительного радара – ионозонда оригинальной украинской разработки.

Мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить даже магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю, вызванную затмением. Впрочем, украинцам беспокоиться не нужно: почувствовать и исследовать эти явления могут только магнитные измерители, размещенные на "Вернадском" и в магнитоспряженной обсерватории Haystack.

Поэтому украинские ученые используют такое уникальное явление как полное солнечное затмение, чтобы лучше узнать мир вокруг. "Непосредственно этим исследованием занимаются ученые Национального антарктического научного центра, Радиоастрономического института и Института радиофизики и электроники НАНУ. Ждем от них интересных результатов (измерения проводятся не только в момент затмения, но и за несколько дней до и после него) и новых открытий", - говорится в сообщении.

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Видео момента затмения снял Богдан Гаврилюк, ученый-геофизик и бейскомандер 26 УАЭ.
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Топ комментарии
+8
Глазастый народ эти полярники. Я вот на видео затмения не заметил.
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05.12.2021 00:02
+7
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05.12.2021 00:08
+6
ну и где это затмение?
на какой секунде видео?
- пока полярники разводят лохов, я пойду баиньки ...
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05.12.2021 00:12
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Что же там за ледяной стеной охраняют?..
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05.12.2021 00:00 Ответить
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05.12.2021 00:08 Ответить
Предполагают шо за ледяным барьером есть еще земли.
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05.12.2021 00:31 Ответить
Мабуть, якщо зазирнути за крижану стіну, можна побачити, що там у багатьох кілометрах внизу велетенський слін. І ще нижче видно шмат черепахи
(але це не точно)

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05.12.2021 04:08 Ответить
Глазастый народ эти полярники. Я вот на видео затмения не заметил.
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05.12.2021 00:02 Ответить
Тучное затмение.
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05.12.2021 02:49 Ответить
А что там наблюдать невооруженным глазом из-за туч? На местности потемнело и еще на несколько градусов упала температура воздуха.При летнем солнечном полном, или хотя бы на процентов 90 в наших краях такое точно происходит!
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05.12.2021 05:37 Ответить
Это прорыв в изучении тех мест. Раз в 18 лет! Теперь пусть там следующего ждут---чтоб аксиомой стало. Остальные что там видно по затмениям не смогли. Трезвые всё время. Им ясно всё как божий день.
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05.12.2021 00:09 Ответить
Вот создадим по указке прЕза научный (не военный) флот, и раскроем все тайны, в том числе и шо там за Антартикой, точно лёд? Може асфальт? Нету асфальта? Сос! Выдвигамся на эту Антарктиду!
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05.12.2021 03:08 Ответить
Свои земли запущенные стоят, а Антарктида нам нужна. Важное занятие на Луну смотреть
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05.12.2021 07:57 Ответить
Я позволяю себе пошутить или стебанутся только тогда когда тему знаю хорошо или почти. В своё время пас-лайнер ЧМП т/х *Башкирия* ходил в те места меняя экспедиции. Это в 1975-83 гг. Работал на других лайнерах, везде был, но в Антарктиду тогда круизов не было---сейчас есть. Знакомых было много с экипажа, та и писали много о тех не простых рейсах. Швартовка на плавающий якорь, на льдину, на скалы на очень длинных концах, выгрузка, загрузка на мотоботы тяжёлых грузов и прочее. Так же был научный флот Академии наук той страны, флагман научник т/х *Юрий Гагарин* и много других. Чуть иная тема. А нужно или не нужно---не мне решать. Скорее нужно. Недавно передали Украине отличный научник ледового класса с Англии. Не старый, отличный. На баланс ЧМП. В сети всё есть.
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05.12.2021 18:09 Ответить
ну и где это затмение?
на какой секунде видео?
- пока полярники разводят лохов, я пойду баиньки ...
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05.12.2021 00:12 Ответить
Так затемнення не означає суцільну темряву.

Я вдома так колись спостерігала через скельце, був білий день, обідня пора.
То був 1999 - перевірила в неті.

І тут кілька років тому - часткове сонячне затемнення у серпні.
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05.12.2021 00:28 Ответить
Привіт! Теж тоді спостерігав.То було ще й літо. В змі тоді лякали і казали маячню.
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05.12.2021 00:32 Ответить
А шо ЗМI лякало солнечным затмением? Я помню шо лякали концом света в 2000 г. на Новый Год.
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05.12.2021 00:38 Ответить
Тоді теж лякали,чи предвісником кінця світу,чи ще чимось,вже й не згадати.А в 2000 році мали всі комп системи ще й дати збій.Навіть якійсь плати показували,що їх потрібно вставляти,щоб збоїв не було.
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05.12.2021 00:46 Ответить
Привіт ! Так, літо. Я не могла пропустити таку подію: мусила обов'язково побачити.

Не звертала увагу на писанину. Якби ми реагували на все, що пишуть, то давно б уже чокнулися (я тобі якось скину статтю з посиланням на дослідження на відповідній гілці - правда, французькою - про те, як страх перед єдиною хворобою у світі впливає (знижує) на когнітивні здібності та здатність думати піпла).

Ти в порядку ? Все добре ?
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05.12.2021 00:43 Ответить
Ну тоді інтернету не було,більшість по телевізору тарабанили,чи по радіо,ну ще може в газетах і журналах.

В мене все ніби норм.
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05.12.2021 00:52 Ответить
Там знижуватись майже нічому, судячи зі знайомих, хто повівся, ті завжди або банки заряджали, або на інопланетян чекали. Зараз битви екстрасенсів дивляться. Рівень освіти при цьому не важливий.
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05.12.2021 01:31 Ответить
Саме в тому році спостерігав на риболовлі. Взяв з дому затемнень скло, завів будільник, щоб не стратити. Цілий день не клювало, як почалось затемнення одразу тиша, потім вітер. Поки дивився у скло риба вкрала вудку, ото раз клюнуло тай то взівав
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05.12.2021 09:06 Ответить
Зате затемнення побачили. І є що згадати.
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05.12.2021 17:37 Ответить
Хорошее наблюдение- " ..все темно.."
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05.12.2021 01:05 Ответить
тепер я розумію на зуя криголамили - зафіксувати..
ну хочь щось....
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05.12.2021 01:58 Ответить
А еще пингвинов пощитать.
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05.12.2021 03:01 Ответить
Австралии не существует.
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05.12.2021 02:55 Ответить
бурение на сверхглубокой
сперва дало слоновий жир
потом от черепахи стружку
а после собственно и нефть
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05.12.2021 04:11 Ответить


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05.12.2021 03:59 Ответить
туди треба, йоць - дуже і предуже...
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05.12.2021 04:07 Ответить
слоник по центрі не тяґне - замінить на кращоґо....
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05.12.2021 04:40 Ответить
Ну, мусило бути 5 елефантів. Але він не впоравсь...
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05.12.2021 07:42 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=RgdANpB9PnY
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05.12.2021 05:52 Ответить
Люди до нас не были так глупы (как пытаются сегодня представить): "черепаха"- это "время плывущее по бескрайнему океану вариантов", а "слоны" - это остальные три измерения, в древних мифах заложена большая мудрость!
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05.12.2021 11:57 Ответить
Така важлива новина! ...
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05.12.2021 04:15 Ответить
Еще за Маска забыли упамянуть-шо он летит на Марс.
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05.12.2021 04:43 Ответить
наступне затміння злупиться як астрономи і казали - фіксуйте вже ....
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05.12.2021 04:21 Ответить
...бубочка должен выступить с этой Чрезвычайной Новостью
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05.12.2021 05:59 Ответить
прям уникальное явление! и каждый может зафиксировать пасмурным зимним днем где угодно главное поводить камерой вокруг себя
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05.12.2021 06:13 Ответить
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05.12.2021 08:06 Ответить
У нас тут у главного клоуна затмение сознания наблюдается,приезжайте,изучите и полечите,а то стране совсем плохенько
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05.12.2021 08:15 Ответить
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05.12.2021 08:27 Ответить
Срочно нужно закупать ещё один ледокол!!!
нафиг то горючее для армии?.. затмение на смартфон нужно снимать.
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05.12.2021 08:39 Ответить
Слава украинским полярникам! Молодцы!
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05.12.2021 11:31 Ответить
На хера нам это нужно?
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05.12.2021 11:40 Ответить
Надеемся что это сигнал свыше о том что в Раше скоро покажут по всем телеканалам " лебединое озеро" и сообщат что плешивый "просто сдох"( желательно в сортире).
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05.12.2021 12:46 Ответить
 
 