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Мемориальную доску погибшему бойцу Владимиру Аджавенко открыли на здании мариупольской школы, где он учился. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

В Мариуполе открыли мемориальную доску погибшему бойцу Владимиру Аджавенко. Ее установили на фасаде мариупольской школы №31, где обучался погибший.

Монтировали памятку военнослужащие Мариупольского территориального центра комплектования и социальной поддержки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Почтить память бойца собралось около полусотни человек: родные, учителя, ученики школы и военные.

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Владимир Аджавенко ушел на фронт в 2015 году. Служил в составе разведывательной роты 56-й отдельной мотопехотной бригады в должности старшего солдата. 11 сентября 2019 г. от снайперской пули российских наемников получил ранения вблизи населенного пункта Пески. Вследствие ранения 28 сентября скончался в больнице.

11 февраля 2020 года Владимир Аджаренко посмертно награжден орденом "За мужество" 3 степени.
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Одна із жертв "перемир"я" Зеленського! Пам"ятайте про це!!!
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05.12.2021 07:06 Ответить
теперь надо следить чтоб ватные придурки(коих в Мариуполе больше половины) не разбили ее
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05.12.2021 08:15 Ответить
Ваты в Марике не меньше 90%
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05.12.2021 09:56 Ответить
Даже обстрелы ху..ом из Ураганов города зимой 15 года не поставили им мозги на место
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05.12.2021 10:01 Ответить
ну то ты загнул маленько
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05.12.2021 10:21 Ответить
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
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05.12.2021 08:58 Ответить
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05.12.2021 09:24 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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05.12.2021 10:09 Ответить
 
 