В Ужгороде сожгли автомобили закарпатского журналиста Павла Белецкого и его жены. ВИДЕО

Сегодня в Ужгороде около 5:00 сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене.

Об этом глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".

Павел Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО, членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.

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Как сообщается, на место инцидента оперативно приехали спасатели и представители полиции, в своих показаниях журналист также указал единственной возможной причиной свою профессиональную деятельность.

Национальный союз журналистов Украины осуждает грубое преступление, которое является актом запугивания закарпатских журналистов. Союз выражает солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию.

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"В то же время у украинских журналистов есть основания быть в чрезвычайной тревоге - нерасследованы случаи поджога автомобиля журналиста Serhii Guz из Каменского, поджог редакции издания "Альтернатива" Roman Varshanidze в Овидиополе, поджог редакции местной газеты в Самборе, поджог авто на Волыни директора издания "Инсайдер Медиа", - отметил Томиленко.