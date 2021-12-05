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В Ужгороде сожгли автомобили закарпатского журналиста Павла Белецкого и его жены. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сегодня в Ужгороде около 5:00 сгорели два автомобиля, принадлежащих закарпатскому журналисту Павлу Белецкому и его жене.

Об этом глава Союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

В комментарии НСЖУ журналист сообщил, что этот поджог он связывает со своей профессиональной деятельностью: "Больше ни с чем не могу связать".

Павел Белецкий является основателем и главным редактором информационного агентства ЗИДО, членом правления Закарпатской облорганизации НСЖУ.

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Как сообщается, на место инцидента оперативно приехали спасатели и представители полиции, в своих показаниях журналист также указал единственной возможной причиной свою профессиональную деятельность.

Национальный союз журналистов Украины осуждает грубое преступление, которое является актом запугивания закарпатских журналистов. Союз выражает солидарность с коллегой и призывает полицию к оперативному и эффективному расследованию.

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"В то же время у украинских журналистов есть основания быть в чрезвычайной тревоге - нерасследованы случаи поджога автомобиля журналиста Serhii Guz из Каменского, поджог редакции издания "Альтернатива" Roman Varshanidze в Овидиополе, поджог редакции местной газеты в Самборе, поджог авто на Волыни директора издания "Инсайдер Медиа", - отметил Томиленко.
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05.12.2021 15:34 Ответить
А от наталці мосейчук ніхто нічого не палить.
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05.12.2021 15:47 Ответить
Беніна *********- то святоЄ. Рідкісна потвора, занесена в "Зелену книгу", оберігається пліснявою владою.
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05.12.2021 15:57 Ответить
Скабєєва з 1+1 і без того палиться, коли почала "заміняти" Мендель на прес-конференціях і вигороджувати *********** на ефірах у себе)
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05.12.2021 16:14 Ответить
Дядьку, рідко заходите. А колизаходите - то дурню несете. Тому краще помовчіть!
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05.12.2021 16:29 Ответить
"Дорогенька"! Тоді це була "реальна" образа журналістів.
А зараз просто спалені автомобілі, хоча "какая разница", палили хату Гонтарєвій, та й нічого такого. Хіба для шапіто-95 була тема для пісеньок.
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05.12.2021 16:12 Ответить
дядьку, ви дуренЬ?
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05.12.2021 16:28 Ответить
Видно пана по типових московських халявах: явропа, дерьмократія.
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05.12.2021 17:36 Ответить
Коли починає працювати самосуд

Жоден із резонансних підпалів автомобілів за останні роки розкрити не вдалося. При тому, що багато хто з потерпілих чудово знає чи здогадується, хто саме й за що спалив його машину. Але воліє мовчати.
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05.12.2021 16:45 Ответить
 
 