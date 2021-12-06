РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15800 посетителей онлайн
Новости Видео Общество
6 962 51
волонтеры (2545) Ухман Михаил (234) Игорь Ященко (1)

Волонтер Игорь Ященко, один из основателей "Тризуб Дентал": "Почему здесь у нас все успешно? Потому что государство не вмешивалось". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Сегодня, в воскресенье, 5 декабря Украина и мир отмечают День волонтера.

И гость нашей рубрики "Окопная война" сегодня - это волонтер, житель города Запорожья Игорь Ященко, уже шесть лет находящийся на фронте.

В 2015 году  Игорь с единомышленниками основал волонтерский проект - "Тризуб Дентал", который за годы войны вырос в мощную волонтерскую сеть, в которой работают, творят и помогают украинским воинам сотни волонтеров, сотни небезразличных украинцев в нашей стране и за ее пределами.

Читайте статью на Цензор.НЕТ: Игорь Ященко: "До сих пор в ВСУ и НГУ массово попадают стоматологически больные военнослужащие по фальсифицированным выводам медкомиссий"

Поэтому символично, что наш разговор состоялся как раз в стоматологическом бункере под названием "Слон".

По случаю Дня волонтера рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ поздравляет всех волонтеров, которые по-прежнему неустанно помогают нашим воинам защищать Украину от агрессора.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
Від щирого серця,
показать весь комментарий
05.12.2021 15:59
+5
Государство это как правило враг среднего класса, бизнеса и креативщиков. От него выгода только элитам держать в узде батраков и батракам зависящим от субсидий и социальных программ. Такие страны как правило не развиваются
показать весь комментарий
05.12.2021 16:18
+3
Вітаю Волонтерів з святом!
Здоров'я Вам та підтримки на добрії діла!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Від щирого серця,
показать весь комментарий
05.12.2021 15:59 Ответить
...Я не знаю, у якій реальності живуть ці хлопці і дівчата "губки качечкою". Напевно, у тій самій, що і їхній президент.
Можу поспівчувати, коли реальність нарешті їх наздожене і добряче прикладеться нижче спини, вони поляжуть як билинки. Будуть одне одному фотки з крапельницями слати і селфі з лікарні.

Якщо ти повнолітній дурбецало живеш в Україні та ігноруєш війну - іди втопися, нещастя, і не плутайся під ногами. Тобі бог і мама з татою дали життя, а ти його пронюхав у туалеті. Краще б замість тебе бузько народився, вони хоч красиві.

Для всіх інших - друзі, дякую що ви є. Для мене честь жити з вами в один час і в одній країні. Я б не проміняла ці роки і цих людей на жоден інший відрізок нашої історії.
Звичайно, ми сильніші за росію, як і за будь яку іншу країну. Тому що ніде більше нема українців, тільки у нас. https://t.me/nuts_roses/414
показать весь комментарий
05.12.2021 18:30 Ответить
Україна і США підписали угоду про ліквідацію українських 44 важких бомбардувальників і 1068 крилатих ракет Х-55.
показать весь комментарий
05.12.2021 16:03 Ответить





History Ukraine


@History_Ukraine

·
15h



#ЦейДень 5.12.1998
показать весь комментарий
05.12.2021 16:04 Ответить
Государство это как правило враг среднего класса, бизнеса и креативщиков. От него выгода только элитам держать в узде батраков и батракам зависящим от субсидий и социальных программ. Такие страны как правило не развиваются
показать весь комментарий
05.12.2021 16:18 Ответить
Невежда, ты хотя бы "Капитал" почитал и "Происхождение семьи, частной собственности и государства"
показать весь комментарий
05.12.2021 17:49 Ответить
Марксизм не догма а руководство к действию Зачем мне читать устаревшую 150-летнюю теория когда губительную роль государства мы видим на примере современных Штатов.
показать весь комментарий
05.12.2021 19:21 Ответить
Ну так и закон в всемирного тяготения и не закон вовсе, так как не доказывается, а постулируется. Да и уравнене Шрёдингера это аксиома - результат многочисленных наблюдений.
показать весь комментарий
05.12.2021 21:52 Ответить
Наверняка есть место и время где или закон тяготения или принцип Шредингера может не работать просто пока мы об этом не знаем. А вот с догматическим марксизмом уже обожглись. Хотя для захвата власти и одурманивания народных масс он работает что и подтверждают американские нео-марксисты сегодня.
показать весь комментарий
05.12.2021 23:55 Ответить
сорри за флажок - я коммитаю код в датский клауд в это воскресенье
показать весь комментарий
05.12.2021 23:57 Ответить
Да неужели? Ну тогда убейтесьапстену всё равно победит большинство, такова жизнь.
показать весь комментарий
06.12.2021 00:52 Ответить
Хмм победить большинство при прямой демократии нельзя априори на то оно и большинство. Демократия for good or bad это диктатура большинства. В отличие от американской республиканской системы с голосованием выборщиков. В который раз убеждаюсь в генивльности наших отцов основателей - несовершенные люди придумали совершенную систему.
показать весь комментарий
06.12.2021 04:04 Ответить
Виктор, приезжайте к нам мне кажется вы переросли требования к обычной демократии.
Посмотрите как тут, оботретесь на месте
показать весь комментарий
06.12.2021 04:09 Ответить
Спасибо за приглашение. Но мне 69 лет, поздновато уже куда-то ездить. Для справки - я вхожу невечно в справочник Маркуса WhoIsWho In The World и трижды входил в сотню самых известныж в США людей по техническим направлениям и уж если раньше не воспользовался гринкард, то сейчас слишком стар для путешествий, да и не хочу ещё и дополнительных разочарований.
показать весь комментарий
06.12.2021 06:01 Ответить
какие мы грамотные
показать весь комментарий
05.12.2021 21:54 Ответить
Так упразднить государство надо значит
показать весь комментарий
05.12.2021 16:32 Ответить
А при Союзе, упокой, Господи, его душу, всё было в руках государства...
показать весь комментарий
05.12.2021 17:30 Ответить
Для себя - хоть рай в аду.
показать весь комментарий
05.12.2021 17:46 Ответить
Конечно - эгоизм делает жизнь лучше и другим еще перепадает а альтруисты как правило больные мазафакеры. Вместо Маркса лучше почитай Айн Рэнд
показать весь комментарий
05.12.2021 19:28 Ответить
Вітаю Волонтерів з святом!
Здоров'я Вам та підтримки на добрії діла!
показать весь комментарий
05.12.2021 17:56 Ответить
 
 