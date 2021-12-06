Волонтер Игорь Ященко, один из основателей "Тризуб Дентал": "Почему здесь у нас все успешно? Потому что государство не вмешивалось". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, в воскресенье, 5 декабря Украина и мир отмечают День волонтера.
И гость нашей рубрики "Окопная война" сегодня - это волонтер, житель города Запорожья Игорь Ященко, уже шесть лет находящийся на фронте.
В 2015 году Игорь с единомышленниками основал волонтерский проект - "Тризуб Дентал", который за годы войны вырос в мощную волонтерскую сеть, в которой работают, творят и помогают украинским воинам сотни волонтеров, сотни небезразличных украинцев в нашей стране и за ее пределами.
Читайте статью на Цензор.НЕТ: Игорь Ященко: "До сих пор в ВСУ и НГУ массово попадают стоматологически больные военнослужащие по фальсифицированным выводам медкомиссий"
Поэтому символично, что наш разговор состоялся как раз в стоматологическом бункере под названием "Слон".
По случаю Дня волонтера рубрика "Окопная война" на Цензор.НЕТ поздравляет всех волонтеров, которые по-прежнему неустанно помогают нашим воинам защищать Украину от агрессора.
Пожалуйста, подождите...
Можу поспівчувати, коли реальність нарешті їх наздожене і добряче прикладеться нижче спини, вони поляжуть як билинки. Будуть одне одному фотки з крапельницями слати і селфі з лікарні.
Якщо ти повнолітній дурбецало живеш в Україні та ігноруєш війну - іди втопися, нещастя, і не плутайся під ногами. Тобі бог і мама з татою дали життя, а ти його пронюхав у туалеті. Краще б замість тебе бузько народився, вони хоч красиві.
Для всіх інших - друзі, дякую що ви є. Для мене честь жити з вами в один час і в одній країні. Я б не проміняла ці роки і цих людей на жоден інший відрізок нашої історії.
Звичайно, ми сильніші за росію, як і за будь яку іншу країну. Тому що ніде більше нема українців, тільки у нас. https://t.me/nuts_roses/414
History Ukraine
@History_Ukraine
·
15h
#ЦейДень 5.12.1998
Посмотрите как тут, оботретесь на месте
Здоров'я Вам та підтримки на добрії діла!