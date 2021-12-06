"Слава КПСС" для Зеленского, Киво-Муссолини, Петр и титушки, радикалы против геев #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Приветствуем вас, друзья и подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ! На этой неделе мы шутим о выступлении Зеленского в Раде, овациях от "слуг народа", Киво-Муссолини и ковидиотах.
🔴 Наш первый коллективный пидсвинок достается Владимиру Зеленскому и "слугам народа", которые так страстно аплодировали своему лидеру в Раде, что что могло показаться, что мы в Северной Корее или, в крайнем случае, в России.
🟠 Следующий поросёночек забился в дальний уголок свинарника и никак не хотел выходить, потому что ему снова отправляться к Илье Киве!
🟢 Еще один подсвинок у нас достается Петру Порошенко – за откровенную "штангу" с постом о грейдере и титушках 1 декабря 2013.
🔴 Очередной свинёнок достается кучке гомофобов, которые в Киеве на Подоле разгромили бар "Хвильовий", где собираются представители ЛГБТ-сообщества.
🟠 А в рубрике "Ковидиот недели" у нас сегодня гостит депутат Киевсовета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук. Он заявился в аэропорт "Борисполь" без ковид-сертификата или ПЦР-теста и устроил скандал, потому что немецкая авиакомпания "Люфтганза", само собой, не пустила его на борт своего самолета!
Ставьте понравившуюся этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить! Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена и размещена по каналу "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.
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Пресконференция ЗЕ. ЗЕралаш выпуск №38
1. Подозреваемых - 0.
2. Задержанных - 0.
3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
5. Кто объявил о госперевороте - 1.
6. Кто объяснил, что это было - 0.
7. Обоср*вшихся - 1.
Шифириада...
зеленский предотвратил госпереворот - ОП
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
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КоЗел - команда зєлєнскава
СВІНЬОНОК АВТОРАМ!
ХРЮ-ХРЮ - після ЗЕралаша позна браття позна й не смішно ФУ-Фу-ФУ
Просто из всех президентов Порошенко был на сей момент наиболее эффективен (армия, безвиз, Томос, ассоциация, щемление ваты и т.п.).
И все.
А так да - у него куча недостатков и т.п.
Просто у других недостатков намного больше - взять хоть нынешнее позорище.
а проти того,прти чтого проти - НЕ ПРОПАГУВАТИ Й НЕ ПІДТРИМУВАТИ у сприйнятній для цивілізаціїї спосіб
https://twitter.com/i/status/1467194413273305091
Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Що таке сімейний підряд?
Це коли командування НАТО криком кричить про російську загрозу для України.
В такий час, коли всі українські сили мусят консолідуватися, відомий український залізничник Сірожа Лещенко гнобить Порошенка та Бутусова.
А тим часом дружина/коханка Сірожи Лещенко бесперешкодно їздить до Москви - тішити діточок московських багатеньких буратін, що готують збройну агресію проти України.
Сірожа Лещенко з дружиною - палкі патріоти України. Як і Зеленський!
Хтось сумнівається?