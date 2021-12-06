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Соколенко Наталья (49) Буткевич Богдан (430)

"Слава КПСС" для Зеленского, Киво-Муссолини, Петр и титушки, радикалы против геев #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Приветствуем вас, друзья и подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ! На этой неделе мы шутим о выступлении Зеленского в Раде, овациях от "слуг народа", Киво-Муссолини и ковидиотах.

🔴 Наш первый коллективный пидсвинок достается Владимиру Зеленскому и "слугам народа", которые так страстно аплодировали своему лидеру в Раде, что что могло показаться, что мы в Северной Корее или, в крайнем случае, в России.

🟠 Следующий поросёночек забился в дальний уголок свинарника и никак не хотел выходить, потому что ему снова отправляться к Илье Киве!

🟢 Еще один подсвинок у нас достается Петру Порошенко – за откровенную "штангу" с постом о грейдере и титушках 1 декабря 2013.

🔴 Очередной свинёнок достается кучке гомофобов, которые в Киеве на Подоле разгромили бар "Хвильовий", где собираются представители ЛГБТ-сообщества.

🟠 А в рубрике "Ковидиот недели" у нас сегодня гостит депутат Киевсовета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук. Он заявился в аэропорт "Борисполь" без ковид-сертификата или ПЦР-теста и устроил скандал, потому что немецкая авиакомпания "Люфтганза", само собой, не пустила его на борт своего самолета!

Ставьте понравившуюся этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить! Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена ​​и размещена по каналу "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.
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Топ комментарии
+25
Каковы результаты государственного переворота в Украине после заявлений Владимира Зеленского и "слуг народа"?
1. Подозреваемых - 0.
2. Задержанных - 0.
3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
5. Кто объявил о госперевороте - 1.
6. Кто объяснил, что это было - 0.
7. Обоср*вшихся - 1.
Шифириада...
зеленский предотвратил госпереворот - ОП
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
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05.12.2021 17:38
+18
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05.12.2021 17:17
+13
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05.12.2021 17:29
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Каковы результаты государственного переворота в Украине после заявлений Владимира Зеленского и "слуг народа"?
1. Подозреваемых - 0.
2. Задержанных - 0.
3. Кто раздавал по 1000 гривен - 0.
4. Кто брал по 1000 гривен - 0.
5. Кто объявил о госперевороте - 1.
6. Кто объяснил, что это было - 0.
7. Обоср*вшихся - 1.
Шифириада...
зеленский предотвратил госпереворот - ОП
"Благодаря начатой президентом дискуссии о том, во что пытаются втянуть отдельных наших очень влиятельных граждан, политическое настроение в обществе явно начало меняться. Появились очевидные вопросы к качеству отдельных медийных площадок, которые явно занимаются пропагандой. Появилось существенные сомнения в искренности "отставников", некоторые из них годами были в статусе влиятельных министров или премьеров, но так и не изменили природу власти", - заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Более того, теперь очевидны интересы тех политических и экономических деятелей, которые пытаются сделать ставку на протесты. Потому что для существенной части старых политических элит важной является именно попытка сохранить старый тип государства - коррупционный, клановый, олигархический", - отметил Подоляк.
---
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05.12.2021 17:38 Ответить
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05.12.2021 17:53 Ответить
"купіл козла? - продай козла..."
КоЗел - команда зєлєнскава

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05.12.2021 19:50 Ответить
все що зеленський і його Ко-квартал-95 можуть добре робити - читати гуморески по сценаріям кукловодів . . . мізків у президента Зе - 0 (нуль) . . .
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05.12.2021 22:47 Ответить
фу-фу-фу
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05.12.2021 17:05 Ответить
БУТКЕВИЧ НіБИ- ТО з почутям гумору, а шо самокритика це не хіба не передбачує?
СВІНЬОНОК АВТОРАМ!
ХРЮ-ХРЮ - після ЗЕралаша позна браття позна й не смішно ФУ-Фу-ФУ
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05.12.2021 17:12 Ответить
А чого ви так кажете? Чи Порошенко безгрішний повашому?
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05.12.2021 21:09 Ответить
Порошенко, разумеется, не безгрешен - таких в природе нет.

Просто из всех президентов Порошенко был на сей момент наиболее эффективен (армия, безвиз, Томос, ассоциация, щемление ваты и т.п.).

И все.

А так да - у него куча недостатков и т.п.
Просто у других недостатков намного больше - взять хоть нынешнее позорище.
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05.12.2021 22:03 Ответить
Проти можна бути проти чого завгодно , а воювати треба у відкриту й зі справжнім злом - зрадою, жорстокістю, продажністю ну і так далі!!!
а проти того,прти чтого проти - НЕ ПРОПАГУВАТИ Й НЕ ПІДТРИМУВАТИ у сприйнятній для цивілізаціїї спосіб
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05.12.2021 17:19 Ответить
більше навіть ніж РАШИСТСЬКА СЕКТА МПЦ
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05.12.2021 17:30 Ответить
? Це я, як приклад в противагу Вас запитала?
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05.12.2021 17:31 Ответить
церковь,любая,по моему мнению,это форпост зла на этой планете!
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05.12.2021 17:55 Ответить
дьявол кроется в мелочах,порой кажущимися безобидными!
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05.12.2021 18:08 Ответить
какой такой дьявол, если выше вы отрицаете церковь?
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05.12.2021 18:18 Ответить
дьявол в даном котексте имя нарицательое. а вообще то это изречение такое.
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05.12.2021 19:03 Ответить
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05.12.2021 17:17 Ответить
а на кремлівську стіну посадіть БДЛСКА усіх кіркорових , а на шпіль са звєздой Пуйла
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05.12.2021 17:21 Ответить
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05.12.2021 17:29 Ответить
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05.12.2021 18:22 Ответить
касабы про Зеленского
https://twitter.com/i/status/1467194413273305091
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05.12.2021 17:46 Ответить
Слава великому ЗЕ!!!
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05.12.2021 17:47 Ответить
Штанга - то недоречні коментарі відносно Порошенка.
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05.12.2021 18:01 Ответить
Похоже на то, что боятся в случае если не будут критиковать Пороха то придёт СБУканово с обысками.
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05.12.2021 18:34 Ответить
Та ну. Просто бояться быть якобы порохоботами.
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06.12.2021 00:48 Ответить
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05.12.2021 18:14 Ответить
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05.12.2021 18:14 Ответить
Досталось Бразилии, однако
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05.12.2021 18:30 Ответить
Всі ті, як би мовити, депутати, яких назначив комунвяка зе повині нести уголовну відповідальність за зраду деижаві Україна.
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05.12.2021 18:18 Ответить
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05.12.2021 18:20 Ответить
Про підсвинків.

Дмитро "Калинчук" Вовнянко



Що таке сімейний підряд?

Це коли командування НАТО криком кричить про російську загрозу для України.

В такий час, коли всі українські сили мусят консолідуватися, відомий український залізничник Сірожа Лещенко гнобить Порошенка та Бутусова.

А тим часом дружина/коханка Сірожи Лещенко бесперешкодно їздить до Москви - тішити діточок московських багатеньких буратін, що готують збройну агресію проти України.

Сірожа Лещенко з дружиною - палкі патріоти України. Як і Зеленський!
Хтось сумнівається?
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05.12.2021 18:22 Ответить
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05.12.2021 18:22 Ответить
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05.12.2021 18:23 Ответить
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05.12.2021 18:28 Ответить
Таке враження що радикали хочуть щоб ЛГБТ-спільнота збиралася не сегреговано у окремих барах, а в усіх барах підряд, поруч із натуралами і на їх очах.
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05.12.2021 23:46 Ответить
Ви тут трошки з Петра Олексійовича глузуєте, але щось мені здається що зараз Україну знову буде рятувати Порошенко.
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06.12.2021 00:36 Ответить
Саня ,не тупи, никто тебя спасать не будет.
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06.12.2021 14:18 Ответить
Привели к власти врагов предателей , ненавидящих Украину , а Порошенко сейчас , каким боком к теперешнему цуцвангу клоунария ?
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06.12.2021 09:54 Ответить
О, ось і знову явна прогейська заангажованість ато я вже думав,що Цензор втрачає свої маяки, а ні, він й далі є одним з багатьох рупорів лгбт
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06.12.2021 14:47 Ответить
 
 