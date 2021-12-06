"Слава КПСС" для Зеленского, Киво-Муссолини, Петр и титушки, радикалы против геев #ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу#27. ВИДЕО

Приветствуем вас, друзья и подруги, на "ПІДСВИНКИ ТИЖНЯ шоу" от "Цензор.НЕТ! На этой неделе мы шутим о выступлении Зеленского в Раде, овациях от "слуг народа", Киво-Муссолини и ковидиотах.

🔴 Наш первый коллективный пидсвинок достается Владимиру Зеленскому и "слугам народа", которые так страстно аплодировали своему лидеру в Раде, что что могло показаться, что мы в Северной Корее или, в крайнем случае, в России.

🟠 Следующий поросёночек забился в дальний уголок свинарника и никак не хотел выходить, потому что ему снова отправляться к Илье Киве!

🟢 Еще один подсвинок у нас достается Петру Порошенко – за откровенную "штангу" с постом о грейдере и титушках 1 декабря 2013.

🔴 Очередной свинёнок достается кучке гомофобов, которые в Киеве на Подоле разгромили бар "Хвильовий", где собираются представители ЛГБТ-сообщества.

🟠 А в рубрике "Ковидиот недели" у нас сегодня гостит депутат Киевсовета от партии "Батькивщина" Михаил Ковальчук. Он заявился в аэропорт "Борисполь" без ковид-сертификата или ПЦР-теста и устроил скандал, потому что немецкая авиакомпания "Люфтганза", само собой, не пустила его на борт своего самолета!

Ставьте понравившуюся этому видео, оставляйте комментарий и подписывайтесь, чтобы не ничего пропустить! Программа "Подсвинки недели шоу" подготовлена ​​и размещена по каналу "Цензор.нет" в рамках реализации проекта по медиаграмотности и противодействию дезинформации в украинских медиа при поддержке Представительства "Фонда Фридриха Науманна за Свободу" в Украине. В программе высказаны только взгляды авторов. Они не обязательно отражают позицию Представительства Фонда Фридриха Науманна за Свободу в Украине.