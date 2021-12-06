"Идет брат на брата. На нашей территории сражаются США и Россия", - мэр Полтавы Мамай на телеканале пророссийского политика Мураева. ВИДЕО

Полтавский городской голова Александр Мамай назвал российско-украинскую войну братоубийственной и заявил, что Украина – это плацдарм, на котором воюют США и Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мамай заявил журналистам телеканала, принадлежащего пророссийскому политику Евгению Мураеву.

"Сегодня происходят эти боевые действия – на нашей территории воюют две сверхдержавы Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата", - заявил Мамай.

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