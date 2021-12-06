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война (8281) Полтава (415) пропаганда (1874) Россия (44056) Мураев (115)

"Идет брат на брата. На нашей территории сражаются США и Россия", - мэр Полтавы Мамай на телеканале пророссийского политика Мураева. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Полтавский городской голова Александр Мамай назвал российско-украинскую войну братоубийственной и заявил, что Украина – это плацдарм, на котором воюют США и Россия.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Мамай заявил журналистам телеканала, принадлежащего пророссийскому политику Евгению Мураеву.

"Сегодня происходят эти боевые действия – на нашей территории воюют две сверхдержавы Соединенные Штаты Америки и Россия. Очень досадно, что идет брат на брата", - заявил Мамай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Советник Ермака Арестович и пророссийский политик Мураев обнимаются во время рекламной паузы на одном из политических ток-шоу. ВИДЕО

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Топ комментарии
+98
Полтавчани! Що ви понавибирали?
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06.12.2021 09:39
+85
Боже,яка ганьба Полтаві,просто тварюка,і оце чмо вибрали полтавці?
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06.12.2021 09:33
+80
Психіаторів викличте запроданцю.
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06.12.2021 09:32
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Страница 4 из 4
Ну и как это *****-МАМАЙ и мэр Полтавы попал в кресло мера такого крупного погнраничного Украинского города?? КАК? И почему он до сих пор на свободе?? Где наша разведка и контрразведка?? Куда смотрит младший лейтенант Баканов?? СПИТ?? Что, этот предатель МАМАЙ до сих пор ничего не украл в городе,Что бы посадить его за корупцию!! НЕ верю!!Все знают , что одна только должность депутата облрады стоит 1 млн. долларов, а кресло мера 100 млн дол.!! Вопрос откуда у этого засранца МАМАЯ такие деньги!?? Этот МАМАЙ ,первым будет встречать Пуйло-***** с хлебом и солью, и он давно должен добывать бесплатно , в тюрьме,уголёк для Украины,! При бездеятельности президента- клоуна Зеленского и его дебильной команды, на поверхность страны выходит всё пророссийское гавно типа Шевченко.мамая, рабиновича, бойко, шуфрича ,королевской . Е. бондаренко, Немытого и небритого тупого Погребинского и прочая нечисть!!
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06.12.2021 13:25 Ответить
Отак вивалить своє совкове нутро на камеру... Мдя, косяк ,одначе, для політика будь-якого масштабу. Кажуть схаване Гуглом --- не вирубать топором. Братмен, мля.
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06.12.2021 13:27 Ответить
Вот почему с 2014 года все "патриоты", что сидели в ВР, так и не приняли никаких законов для противодействия коллаборационистам ?
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06.12.2021 13:43 Ответить
Потому что до 2014 половина из них еще говорила что "расия это братья, ты шо, нихто не будет нападать"... Так же как и основная часть лохтората. А после 2014 резко стали патриотами. Сразу ведь им не было понятно, хотя усе было очевидно
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06.12.2021 17:11 Ответить
странно что и при новой власти зеленых этот закон тоже не принимают. Похоже что ватники и холуи кремля в ОП на банковой.
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06.12.2021 18:40 Ответить
Похоже там пороблено. Любой патриот, попавший туда, начинает косить бабло. До законов как-то руки не доходят.
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07.12.2021 09:17 Ответить
мерзота без роду i племенi!!! Полтавчани, кого ж Ви вибрали???
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06.12.2021 13:47 Ответить
це смердюче рашапоїдне бидло вже підготувало і хліб з сіллю стрічати кончаного старшого брата.
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07.12.2021 15:57 Ответить
Мамай-тамбовський вовк тобі брат...
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06.12.2021 13:51 Ответить
Балачки РНБО про санкції проти НАШ так і залишилися балачками. Це наскрізь брехливе і запродане бидло створило таку ж саме ОЗПЖ і зганяє туди харківських посадовців без розбору. Про реальне політичне обличчя Мураєва і Добкіна краще не говорити, бо розпочинається істерика неантисемітів і жертв Холокосту. Вони мріють про світовий каганат на чолі з Путіним і провідною роллю богообраного населення. Діло Маркса, Леніна і Троцького живе, продовжується і неодмінно переможе.
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06.12.2021 14:11 Ответить
А шо такоє, президент Неьку ще не так обсирав, то може мер бере приклад, бо теж хоче 73% рейтингу.
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06.12.2021 14:14 Ответить
Сучий мер- чому ти ще не вмер?!!! Пора здохнути!
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06.12.2021 14:16 Ответить
Українською мовою
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06.12.2021 14:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AeUPnCzvaLA
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06.12.2021 14:45 Ответить
та вони обидва підпадають під статтю...
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06.12.2021 14:46 Ответить
Хто уповноважував мера міста робити політичні заяви?!
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06.12.2021 14:49 Ответить
Брат рассіянін йде на брата американця, а українці де?
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06.12.2021 14:52 Ответить
Что ты сейчас перданул,хрюсский ,то же самое ,что мамай
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06.12.2021 16:26 Ответить
Ганьба полтавчанам. Мер у них СЕПАР.
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06.12.2021 14:57 Ответить
Полтавський міський голова Олександр Мамай назвав російсько-українську війну братовбивчою і заявив, що Україна - це плацдарм, на якому воюють США та Росія. Джерело: https://censor.net/ua/v3303490

Дайте вгадаю - ця курва вд Слуг олігархів
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06.12.2021 14:59 Ответить
А що брати мера Полтави живуть в бурятії, калмикії, татарстані, дагестані чи удмурдії??? Полтавчани, а ви з його думкою згідні?
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06.12.2021 14:59 Ответить
А ЯКА ДУМКА З ЦЬОГО ПРИВОДУ У НАЦІОНАЛЬНОГО КОРПУСУ І В ПАНА БІЛЕЦЬКОГО??? АЛЛО, ПАНОВЕ ДЕ ВИ ПОДІЛИСЯ???
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06.12.2021 15:05 Ответить
Та забудьте ) нету финансового интереса)
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06.12.2021 16:36 Ответить
це коли вони були братами?

коли в Батуринi на багнети немовлят пiднiмали?

коли бастард напiв-половець, перший прото-кацап андруша багалюбскiй палив та нищив Київ?

можливо пiд час Голодомору були братами?

чи коли страчували слiпих кобзарiв? можна продовжити на багато сторiнок...

тупа, неосвiчена тварина, ватна гнида, а не мер.

1708 рiк

повноводний Сейм почервонів від крові замучених городян, по хвилях плили плоти із шибеницями, на яких розгойдувалися трупи страчених. Над гетьманською столицею палахкотала заграва величезного пожарища. Розправляючись із гетьманською столицею, російські карателі не щадили навіть немовлят. Росіяни, що збожеволіли від власної жорстокості, рубали голови, колесували, вішали. Дітей відбирали в матерів і під голосний регіт підкидали нагору, підставляючи під крихітні тільця багнети рушниць. Нещасних жінок насилували, а потім по-звірячому убивали. Батурин був перетворений у руїни, над якими кружляли ворони так бродили зграї собак, що збожеволіли від людської крові.

I.Мазепа: Я мав від приятелів таємне застереження, та й сам ясно бачу, що ворог хоче нас - гетьмана, усю старшину, полковників і усе військове начальство - прибрати до рук у свою тиранську неволю, викорінити ім'я запорізьке і звернути усіх у драгуни і солдати, а весь український народ піддати вічному рабству. Я дізнався про це і зрозумів, що московська потенція вступила до нас не заради того, щоб нас захистити від шведів, а щоб вогнем, пограбуваннями і вбивством винищувати нас. І от, за згодою всієї старшини, ми зважилися віддатися в протекцію шведського короля в надії, що він оборонить нас від московського тиранського ярма і поверне нам права нашої вільності.
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06.12.2021 15:11 Ответить
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06.12.2021 15:13 Ответить
Дівчата і заміжні жінки Полтавської губернії у святковому вбранні. Кінець 19в
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07.12.2021 15:35 Ответить
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07.12.2021 16:12 Ответить
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07.12.2021 16:12 Ответить
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06.12.2021 15:13 Ответить
Фото 1950 г
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07.12.2021 15:37 Ответить
Тут кто то спрашивал про путлеровских кротов у нас во власти и про консервы тоже… Ну вот вам наглядный пример! И таких у нас очень много, а зельц продолжает назначать всё новых и новых!
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06.12.2021 15:13 Ответить
ещё один идиот из мураевской шоблы
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06.12.2021 15:14 Ответить
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06.12.2021 15:14 Ответить
Крестьянскую семью, признанную кулацкой, выселяют из их дома за отказ вступить в колхоз. Начало 1930-х (Фото: Марк Зализняк, ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного.)
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07.12.2021 15:38 Ответить
дописи написанi кацапським койне не приймаються.
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07.12.2021 16:15 Ответить
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06.12.2021 15:14 Ответить
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06.12.2021 15:15 Ответить
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06.12.2021 15:15 Ответить
Из за такой предательской болтовни могут пострадать шейные позвонки .
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06.12.2021 15:25 Ответить
Антиукраїнська мразь - мер великого міста... Під час війни... Чим це може закінчитися, пояснювати не варто
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06.12.2021 15:28 Ответить
Полтавчане , що з вами не так ? Яку ж гниду паскудную ви обрали мером ? Виженіть його геть !
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06.12.2021 15:34 Ответить
тоже паприколу сработали идиоты
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06.12.2021 18:09 Ответить
Йо... Грьобаний стид!!! Що це з полтавчанами трапилось?
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06.12.2021 16:28 Ответить
Ну, і шо? Якщо ""брат"" - *андон і сволота, то він іде лісом далеко і не повертається. Це якщо раптом він тобі брат. Але називати сусіда хронічного злодія-рецидивіста братом??? Як же йому вижерла мізки ця совкова пропаганда, щоби на 8-му році війни продовжувати гундосити про "братів"?
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06.12.2021 16:28 Ответить
Дивиться, це падло відверто знаходиться на боці ворога України. І що? Та ні чого. От таке.
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06.12.2021 16:34 Ответить
как эта мразь ватная можеть быть мером?!такую падаль гнать нужно!и совсем скоро подобных упырей не будет в Украине!
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06.12.2021 16:48 Ответить
Так же как и Атрошенко в Чернигове, котооый титушек на антимайдан организовывал.

Главное вовремя перекраситься, и выжидать такой реваншистской рыговской власти как ЗЕ.

И не забывать кидать подачки простолюдинам в виде нового асфальта и фонтанов с подсветкой, даже если это за их счет и втридорога
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06.12.2021 17:17 Ответить
знайшлась одна гнида, Vlad Stronovckiy, якшй ця ватна маячня сподобалась...
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06.12.2021 16:52 Ответить
Його ще зранку на московію катапультували.
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06.12.2021 17:15 Ответить
😜
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06.12.2021 19:30 Ответить
Мамай редкий подонок и мразь
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06.12.2021 17:07 Ответить
Что в Черкассах и области, что в Полтавской. Казалось бы что это не Запорожье и не Харьков, но тут нужно помнить слова Ганди:

Коллаборанты, взращенные колонизаторами, ненавидят свою страну хуже чем сами колонизаторы!
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06.12.2021 17:14 Ответить
Проходимец и коррупционер. Пусть им займеться НАБУ и +СБУ.
Этот барыга рыгеонал Мамай кроме $$$ бабла его ничего не интересует. Его место давно на НАРАХ у параши. Сепар ватный Мамай сдаст город сразу же и перейдет на сторону врага. Таким не место в кресле мэра.
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06.12.2021 17:18 Ответить
Доки будуть ці ******** бути при владі.Зеленський в тебе розум є?
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06.12.2021 17:37 Ответить
Яке йшло-таке й здибало!
Два сапога-пара!
Канал ватний і мер такий же!
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06.12.2021 18:05 Ответить
Поц и Сепар...
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06.12.2021 18:22 Ответить
Академик Павлов, тот самый, который исследовал на собаках рефлексы, писал:

«Рефлекс свободы есть один из важнейших прирожденных рефлексов. Не будь его, всякое малейшее препятствие, которое встречало бы животное на своем пути, совершенно прерывало бы течение его жизни. И мы знаем хорошо, как все животные, лишенные обычной свободы, стремятся освобождаться»

Но дальше Павлов пишет во что: «Очевидно, что вместе с рефлексом свободы существует также прирожденный рефлекс рабской покорности. Хорошо известный факт, что щенки и маленькие собачки часто падают перед большими собаками на спину». И дальше замечает:

"Как часто эффект рабства проявляется на русской почве и как полезно сознавать это».
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06.12.2021 18:27 Ответить
Да да, полтавчане выбрали это у*бище мэром...Три раза подряд... (Мамайка труслив, патологически жаден и в случае когда запахнет жареным - тупо с**бется заграницу, что может и не так плохо - некоторые персонажи танками своих давить будут на раз..)
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06.12.2021 18:46 Ответить
Це генетичний висер (хохол),300-літнього панування дикої, болотної "імперії". Ось така продажна сволота не давала будувати свою державу, через таких українці розплачувалися своїми життями в голодоморах, чужих війнах і т.д.
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06.12.2021 19:03 Ответить
Выборы были такие, как во всей стране.
Был мамай вата скрытая и был слуга народа.
Голосовать ни кто не пришёл, за мамая тысяч 10 пришло(гречко получатели) и за слугу тысяч 8.
Вот и выборы.
По всей стране олигархи суют через каналы ТВ весь мусор.
Законы приняты марионетками олигархов, что бы на выборах был один мусор.
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06.12.2021 19:20 Ответить
это "известный" рЫговский, ватноголовый Пи...рок!!!
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06.12.2021 19:26 Ответить
Мдя . . Що тут скажеш . Знаючи цього виродка ,я ніскільки не здивований такими його заявами .. Це чмо ,не просто ватан , а - ватан в кубі . Обраний на посаду мера такими ж ватанами . На жаль , їх півміста ,, і скільки я тут не пояснював місцевим , що не слід знову наступати на граблі ,обираючи мером ватніка - рига , та ще й на додачу - тупого як сибірський валянок , все - як об стіну горохом .
Полтавчани геть мізки втратили . Як зомбі якісь , сьогодні його проклинають , а вже завтра йдуть і за нього ж і голосують .. Прикро .
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06.12.2021 20:23 Ответить
шкода що українці обирають собі в управлінці йолопів ,тому сподіватися на краще життя неварто,ви ж самі себе не поважаєте...
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06.12.2021 21:33 Ответить
головне що навіть цей ватний пітух розуміє що на Донбасі воює Р О С І Я)
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06.12.2021 22:55 Ответить
да у той Полтаве, если не Мамай, то Илько Дурко- наукивець..))...что то у той Полтаве таки не так...
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06.12.2021 23:28 Ответить
Консерви почали вскриватися
СБУ прокидайся!
Ворог біля воріт....
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06.12.2021 23:28 Ответить
Мразь...где реакция СБУ? или ждут пока ему люди хребет сломают
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07.12.2021 01:18 Ответить
Поки що це наша війна з Росією, але у майбутньому все може бути... США і Кремль воювали між собою у В'єтнамі, в Афганістані, Сирії, де факто - у Югославії,
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07.12.2021 08:16 Ответить
Депортувати зі всіма родичами до "братів" на ПММ із позбавленням громадянства!
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07.12.2021 09:28 Ответить
Бедная Полтава.
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07.12.2021 14:18 Ответить
Бедная Полтава.
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07.12.2021 14:18 Ответить
Який він голова, цензор ?! Максимум -голоВка!
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07.12.2021 20:55 Ответить
Ну и что теперь
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22.12.2021 14:14 Ответить
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