"Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водитель такси в Киеве высадил "блатного киевлянина с Бессарабки" за пренебрежение к украинскому языку. ВИДЕО
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В Киеве таксист высадил пассажиров после того, как они сказали, что ненавидят украинский язык. Внимание! Нецензурная лексика!
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали в сети.
В автомобиле находились таксист, который представился Толиком, и двое пассажиров - мужчина и женщина.
Во время поездки женщина сказала, что "ненавидит украинский язык". После этого таксист припарковался и попросил пассажиров выйти из машины.
Часть денег водитель вернул.
"Я не повезу вас, потому что вы ненавидите украинский язык", – сказал таксист. Женщина стала оскорблять водителя.
"Разговаривай со мной на русском. ... Я у#бу тебя сейчас так, что ты потухнеш. Тебя язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где? В Хмельницкой области? С#ка, приехал сюда и наворачивает нам. Ты х#йло. ... Я ненавижу сам украинский язык", - обратился мужчина к водителю.
В конце концов, таксист предложил вернуть всю сумму за поездку.
В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Следует отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.
"С#ка, как я вас ненавижу, националистов. Ты националист, ты - тварь", - сказал пассажир, после чего они с женщиной оставили авто.
Пожалуйста, подождите...
Подивіться на своїх узкочєлюсних.
Увалите на Кунашир і будете там будувати свою велику монгольску імперію.Совки грьобані.
але ж треба знайти Толю ...
Ну і звісно, нациздом є водій, якого обурив вислів пасажира.
замечательный культурный человек с твёрдым характером.
Но, было бы лучше, если бы Толик объяснил бы пассажирам их неправоту при помощи монтировки: дошло бы намного быстрее.
Видеоролик очень важный и познавательный:
десятки тысяч людей воочию увидели мерзкую, нагло-хамскую морду рюцкого мира.
обосцать задрота на камеру,и хватит с него..
Всіх хто виїхав під час окупації з Київа до навколишніх сіл, бо їсти реально нічого було, назад не пускали і лише незначна частина змогла повернутися до Києва після смерті Сталіна, але не у свої колишні помешкання, треба було ставати в чергу, влаштовуватися на роботу туди де давали койку у гуртожитку. Те саме з евакуйованими. Повернутися "дозволили" лише у середині 50-х без гарантій працевлаштування і надання поменшкання. Звичайно повернулися далеко не всі.
Одночасно по оргнабору у Київ масово завозили колишніх колгоспників з Росії. Так Київ робили "рускім горадам"
поспарингувати. Важу під сто. Змішані єдиноборства. Я-серйозно.
А всі,хто дрочить на рассєю,ідуть лєсом. От !!!
Воно б втекло одразу.
Ну і дещо про матеріальну культуру: кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
Хороше та затишно від таких новин...
живе у столиці....
А якщо війна ?
Здогадайтесь самі, хто і на чиєму боці буде............................................
Ютюб канал таксиста Анатолія! Підтримаймо патріота!
Или обычное сельское быдло родители которого в 70-х сбежали в Киев из колхозного рабства, возомнившее себя небожителем
Бажаю надалі завжди лише чемних і адекватних клієтів.