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Киев (24549) конфликт (794) такси (209) украинский язык (1165) русский язык (554)

"Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водитель такси в Киеве высадил "блатного киевлянина с Бессарабки" за пренебрежение к украинскому языку. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Киевские новости

В Киеве таксист высадил пассажиров после того, как они сказали, что ненавидят украинский язык. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали в сети.

В автомобиле находились таксист, который представился Толиком, и двое пассажиров - мужчина и женщина.

Во время поездки женщина сказала, что "ненавидит украинский язык". После этого таксист припарковался и попросил пассажиров выйти из машины.

Часть денег водитель вернул.

"Я не повезу вас, потому что вы ненавидите украинский язык", – сказал таксист. Женщина стала оскорблять водителя.

"Разговаривай со мной на русском. ... Я у#бу тебя сейчас так, что ты потухнеш. Тебя язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где? В Хмельницкой области? С#ка, приехал сюда и наворачивает нам. Ты х#йло. ... Я ненавижу сам украинский язык", - обратился мужчина к водителю.

В конце концов, таксист предложил вернуть всю сумму за поездку.

В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Следует отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.

"С#ка, как я вас ненавижу, националистов. Ты националист, ты - тварь", - сказал пассажир, после чего они с женщиной оставили авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинский является родным языком для 78% украинцев, - опрос

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+161
Вот эти будут путинские танки с цветами встречать, не сомневайтесь..
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06.12.2021 11:48
+134
Толику - РЕСПЕКТ и УВАЖУХА!!!!
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06.12.2021 12:10
+125
ахахах, жду не дождусь когда этих свиней идентифицируют и проведут восп.беседу. таксисту - респектище
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06.12.2021 11:53
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Страница 3 из 3
коллорады же... не?
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06.12.2021 15:49 Ответить
А чого по відео не видно , що це правда ?
Подивіться на своїх узкочєлюсних.
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06.12.2021 16:33 Ответить
попробуй видео посмотреть, поможет
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07.12.2021 19:51 Ответить
Таким чмошникам як оце пасажири в машині, да, воно вийде боком.
Увалите на Кунашир і будете там будувати свою велику монгольску імперію.Совки грьобані.
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08.12.2021 00:49 Ответить
Пьянющие идиоты.
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06.12.2021 15:52 Ответить
Тому я не припиню повторювати, що, здебільшого, весь цей кримінал та блатняк - вата ватна та нащадки переселених зеків, що потім розселились по всій Україні. Україна не лише намагається не потрапити в орбіту вливу рашки, але не потрапити в цей "рюзьке" мір, воронку деградації та занепаду. Якби нормальний українець зараз переїхав би в якийсь умовний російський Мухосранск він був би вражений контрастом з Україною на фоні того блатняка, кримінала, відсутності моралі та занепаду. Ось чому рашка суне на нас, як той алкоголік, що сам п.є та хоче, щоб ти бухав разом з ним! Ні, рашики, ми прямуємо до світла - провалюйтесь нахер в ад самі!
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06.12.2021 16:07 Ответить
Тю,знов за рибу гроші.Хочу вкотре повторити для тих,хто досі не допетрав.З ворогами не домовляються,ворогів знищують.Фі-зич-но.Інакше ці тварюки знищать нас.
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06.12.2021 16:15 Ответить
+++++
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07.12.2021 13:06 Ответить
Что никто не знает эту кацапскую блевотину? Фамилия,имя,адрес
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06.12.2021 16:20 Ответить
в Толі має бути телефон, цього донецького уйопка чи його безмозглої тьолки, вони ж курви - робили замовлення,
але ж треба знайти Толю ...
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06.12.2021 16:30 Ответить
Скільки бидла в столиці живе...
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06.12.2021 16:31 Ответить
Бидлоти дуже багато сюди приїхало за останні 8 років, нажаль.
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07.12.2021 09:20 Ответить
Оце п'яне блатне чмо з бєсарабки заявляє, що ненавидить українську мову.
Ну і звісно, нациздом є водій, якого обурив вислів пасажира.
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06.12.2021 16:36 Ответить
Подзаборная пьянь пусть едет в ********* и там вякает!
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06.12.2021 16:39 Ответить
Геть нащадків цапської завезенки з України!
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06.12.2021 16:42 Ответить
Таксист молодчага. Все вежливо и спокойно.
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06.12.2021 16:55 Ответить
У таксиста совершенно эпические выдержка, достоинство и хладнокровие:

замечательный культурный человек с твёрдым характером.

Но, было бы лучше, если бы Толик объяснил бы пассажирам их неправоту при помощи монтировки: дошло бы намного быстрее.

Видеоролик очень важный и познавательный:

десятки тысяч людей воочию увидели мерзкую, нагло-хамскую морду рюцкого мира.
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07.12.2021 05:09 Ответить
Але жадібний. Дивиться на всіх учасників неприємно. Одні п'яні, тут все зрозуміло. А інший ухопився за 90 грн.
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07.12.2021 12:05 Ответить
С рождения ,(родился в армении) говорю на русском. Но приехав сюда посчитал своим долгом выучить язык предков. И никогда не пойму имбициллов, которым так тяжело даётся украинский и тем более вызывает ненависть. Чемодан-вокзал-рассея ушлёпкам.
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06.12.2021 17:15 Ответить
Чудово написав і головне на мові предків. МАЛЯДЄЦЬ.
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07.12.2021 12:07 Ответить
Таксисту респект
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06.12.2021 17:15 Ответить
Повага таксисту. Бажаю всього найкращого.
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06.12.2021 17:25 Ответить
І до якоі пори таке бидло буде жити у нас в Украіні?
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06.12.2021 17:26 Ответить
Їх в Україну завозили мільйонами
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06.12.2021 18:25 Ответить
До тих пір, поки насєлєніє буде голосувати за президента, якому какая разніца, а в телевізорі будуть говорити, що мову на хліб не намажеш.
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06.12.2021 21:28 Ответить
Да какие это на хер киевляне, это юзовские переселенцы - трутни и ватники , гнать которых надо сраной метлой за поребрик, но прежде хорошо отпи*дев!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.12.2021 17:38 Ответить
Я корінний україномовний киянин, можу з цим любителем комусь "давать па морде" поспарингувати. Важу 106 кг. Бокс, кікбоксинг, змішані єдиноборства. Я серйозно.
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06.12.2021 17:43 Ответить
доуя чести для него..
обосцать задрота на камеру,и хватит с него..
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06.12.2021 18:00 Ответить
В наше время даже коренные зубы проблема не говоря уже о коренных киевлянах. Вы много слышали о настоящих киевлянах которые этим кичатся? Во времена моей молодости даже третьего поколения было не достаточно, чтоб в нашем районе считаться своим. Бухое существо, которое в детстве не научили общаться с людьми исполняет, а Вы с ним спаринговать собрались? Не уподобайтесь всяким ......
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06.12.2021 18:30 Ответить
Про корінного киянина це я написав як репліку через те що мужик на відео почав розповідати про те який він "каренной киявлянон" Я з вами згоден що не має сенсу на цьому акцентувати увагу. Я сам не бачу сенсу до цього апелювати, і вважаю що випендрежи про "коренное киевлянство" виглядають безглуздо.
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06.12.2021 19:13 Ответить
Абсолютно с Вами согласен!!!
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06.12.2021 22:17 Ответить
Корінними киянами можуть вважалися лише нащадки тих приблизно 20тис. що пережили у Києві окупацію.
Всіх хто виїхав під час окупації з Київа до навколишніх сіл, бо їсти реально нічого було, назад не пускали і лише незначна частина змогла повернутися до Києва після смерті Сталіна, але не у свої колишні помешкання, треба було ставати в чергу, влаштовуватися на роботу туди де давали койку у гуртожитку. Те саме з евакуйованими. Повернутися "дозволили" лише у середині 50-х без гарантій працевлаштування і надання поменшкання. Звичайно повернулися далеко не всі.
Одночасно по оргнабору у Київ масово завозили колишніх колгоспників з Росії. Так Київ робили "рускім горадам"
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06.12.2021 20:51 Ответить
Ну не совсем так, но .... Моя одна бабушка прожила в оккупированном городе всю войну, вторая во время войны отбывала срок как ЧСИР (член семьи изменника родины) в Севлаге, потом в Карлаге, а мужское население (кроме двух дедушек, которых расстреляли до войны) были на войне. Кстати, бабушке после освобождения не разрешили жить в Киеве и она купила пол дома в Броварах. Не хочу даже рассуждать по поводу напыщенных балбесов которые мнят себя хрен знает кем.
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06.12.2021 22:15 Ответить
Додам. Перепони для українців селитис у києві було знять лише при Хрущові, але не тому, що той був таким бемократом. Просто швидка урбанізація вимагала більше людей і в Росії уже рускіх не всі крупні міста союзних республік не вистачало. При цьому, випускників ВУЗів УРСР як правило відправляли "відпрацьовувати диплом" кудись в іншу союзну республіку, а випускників звідди - в уРСР. Тут ними починали опцкуватися парторгани, давали житло, просували по службі і таким чином все начальство, або принаймі його більшість, була або рускіми, або обрусаченими.
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06.12.2021 20:56 Ответить
А я ,- корінний російськомовний киянин, можу з цим любителем " давать по морде"
поспарингувати. Важу під сто. Змішані єдиноборства. Я-серйозно.

А всі,хто дрочить на рассєю,ідуть лєсом. От !!!
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06.12.2021 20:13 Ответить
Треба.
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07.12.2021 05:13 Ответить
Та який спаринг.
Воно б втекло одразу.
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07.12.2021 02:27 Ответить
Ще не сидів?
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07.12.2021 12:14 Ответить
Де сидів? Що ви маєте на увазі?
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07.12.2021 14:15 Ответить
Вуличні спарінгісти у нас сидять там де всі.
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07.12.2021 14:16 Ответить
Я маю на увазі спортивний спаринг, а не вуличну бійку чи інші протиправні діяння. У своєму першому коментарі я зазначив свою вагову і конкретні види спорту з яких міг би провести з ним спаринг відповідно до встановлених правил в ринзі, в перчатках будь якої ваги, у мене навіть є спеціальні для спарингів 20 унцій, боксерському шоломі за бажанням і тд. Ні про які бійки, розбірки чи будь які протиправні діяння мови не йшлось.
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07.12.2021 14:31 Ответить
А де ти там бачив спорсменів? Це вулиця. Нещодавно один чемпіон у Києві отримав ножа у серце і дан йому недопоміг. Інші спортивні хлопці отримали гумові кулі і тепер дають свідчення слідчим. А ви, хитрі спортсмени, маєте бажання вбити людину, а нести за це відповідальність ні.
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07.12.2021 14:40 Ответить
Я в попередньому коментарі і наголосив що в моєму коментарі ні про які вуличні розбірки чи будь які протиправні діяння мова не йде. Я в цому конфлікті участі не приймав і відповідно не міг бути учасником якихось вуличних розбірок по данному інциденту. І ні про яких спортсменів теж не писав. У мене ніякого бажання нікого вбивати не має, це ваша вигадка.
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07.12.2021 18:17 Ответить
Так ти просто перехожий?
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08.12.2021 11:08 Ответить
Таксисту респект!
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06.12.2021 17:45 Ответить
Можно спокойно вычислить этих ублюдков.Узнать место остановки у водителя и вычислить их по билингу.Швабру я уже приготовил.
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06.12.2021 18:00 Ответить
если будет та свиноматка,то без бутыля из-под "Артемивського" не обойтись..
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06.12.2021 18:01 Ответить
Анатолій повага вам. А Тарас- під@рас
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06.12.2021 18:02 Ответить
В цього кацапського бидла кличка Пафнутій чи Сідор .Худобу узкоязичну імям ТАРАС не називають.
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06.12.2021 18:17 Ответить
Таксист умничка , вот бы ему мера Полтавы на воспитание
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06.12.2021 18:21 Ответить
Не знаєш, що таке русскій чєловєк і русская культура? Дивись це відео
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06.12.2021 18:24 Ответить
До половини 16-го століття, уся державна документація Московії велась монгольською мовою. А точніше староуйгурською. Ну, генетика - це серйозна наука.
Ну і дещо про матеріальну культуру: кокошнік - це такий ґаджет, щоб воші не падали в щі.
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06.12.2021 18:27 Ответить
Толік Молодець!
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06.12.2021 18:35 Ответить
Добра та розумна людина на відео.
Хороше та затишно від таких новин...
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06.12.2021 19:39 Ответить
Хто не живе у Києві,той,навіть уявити не може,скільки такого хамла-сміття,
живе у столиці....
А якщо війна ?
Здогадайтесь самі, хто і на чиєму боці буде............................................
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06.12.2021 20:05 Ответить
а ти на чієму боці з цим прапорцем?
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07.12.2021 12:15 Ответить
о....лапоть патєряшка...
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06.12.2021 20:40 Ответить
https://www.youtube.com/channel/UCPtS9TpBp7wBJrW24_NIFEQ/videos


Ютюб канал таксиста Анатолія! Підтримаймо патріота!
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06.12.2021 20:14 Ответить
Ну шо этих ватных скотов ещё не нашли?? КОгда там видео с извинениями на украинском языке будет от этого быдло мусора??
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06.12.2021 20:30 Ответить
Водій справжня людина!
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06.12.2021 20:50 Ответить
Таксист молодец. А пьяные тела "с бесарабки" как правило- детишки кацапских понаприехов в погонах которым после 1945 г. раздавали квартиры в центре.
Или обычное сельское быдло родители которого в 70-х сбежали в Киев из колхозного рабства, возомнившее себя небожителем
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06.12.2021 20:59 Ответить
Набить эту "рускоязычную харю" не проблема.Этот видеоролик с угрозами и заяву в ментовку!
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06.12.2021 21:00 Ответить
Ай красавец!!!!! Анатолий, респект, спокойствию и выдержке можно позавидовать! Удачи тебе и всех благ.
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06.12.2021 21:02 Ответить
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07.12.2021 00:35 Ответить
а причем тут фото узников Берген-Бельзена?
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07.12.2021 15:16 Ответить
Кацап - раб и исполнитель воли своего хозяина ...
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07.12.2021 18:54 Ответить
Ваты дохрена в ленте. Никак на сверхурочную выгнали.
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07.12.2021 01:57 Ответить
Нерви у таксиста, звичайно. Молодець. Стримався.

Бажаю надалі завжди лише чемних і адекватних клієтів.
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07.12.2021 02:28 Ответить
Видно хто бидло. А якби цей бидлан натрапив на колишнього військового, то з ним міг статися нещасний випадок: спочатку б сам киздив, потім викликав поліцію, пояснив ситуацію, ті б ще додали і предали в СБУ. Далі цей пасажир розказав би все що знає і навіть хто розмалював комуністичною символікою зупинку десь в Боярці.
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07.12.2021 04:16 Ответить
Да какие нервы. Видно же что провокатор. Ездит и ищет русскочелюстных с камерой. Сидит в черных очках, лицо прячет.
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07.12.2021 04:58 Ответить
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07.12.2021 09:39 Ответить
Смотри какой красивый, упитанный украиноязычный. И эти злодеи... фууу..
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07.12.2021 05:16 Ответить
***** з бесарабки демонстративно ненавидить украинську мову . та не хоче нею спилкуватися . ************ така сама ---- мабуть в обох челюсть рюськоязична --- таксист молодець . витримка зализна .. прославив.. буху парочку на всю УКРАИНУ
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07.12.2021 06:17 Ответить
Ладно бы там сказал что не понимают украинский но ненавидеть и жить в Украине это дебилы которые будут с цветами встречать парашу
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07.12.2021 06:48 Ответить
Выучите мову, а потом учите других.
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07.12.2021 07:06 Ответить
Шановний!я її більше знаю чим ви.москальський троль
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07.12.2021 09:11 Ответить
А ти хвастаєшься який ти патріот?
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07.12.2021 09:45 Ответить
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07.12.2021 09:40 Ответить
Рускоязичні українці пам'ятайте, це ви кличете війну і розруху сюди
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07.12.2021 08:38 Ответить
Таких треба називати - російскі нацисти.
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07.12.2021 08:48 Ответить
Скільки ще такого повинно трапитися, щоб Цензорські "патріоти" почали коментувати виключно українською? Вам самим не бридко?
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07.12.2021 09:17 Ответить
Вєлікій і магучій русскій язик прославили у всій красі - суцільне матюччя.
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07.12.2021 09:42 Ответить
Оце я розумію,справжній козак,не те що зелене гундяве чмо
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07.12.2021 10:11 Ответить
Непогано знайти цього троглодіта і взяти в нього інтерв ю десь у новинах ICTV, Прямого чи Expresso, як він далі думає жити в Україні гніда Таксисту респект завжди за патріотизм.
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07.12.2021 16:17 Ответить
це рашкине хамло потрібно примусово відсилати за межі держави.......щоб не смерділо
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07.12.2021 20:42 Ответить
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