"Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водитель такси в Киеве высадил "блатного киевлянина с Бессарабки" за пренебрежение к украинскому языку. ВИДЕО

В Киеве таксист высадил пассажиров после того, как они сказали, что ненавидят украинский язык. Внимание! Нецензурная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео опубликовали в сети.

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В автомобиле находились таксист, который представился Толиком, и двое пассажиров - мужчина и женщина.

Во время поездки женщина сказала, что "ненавидит украинский язык". После этого таксист припарковался и попросил пассажиров выйти из машины.

Часть денег водитель вернул.

"Я не повезу вас, потому что вы ненавидите украинский язык", – сказал таксист. Женщина стала оскорблять водителя.

"Разговаривай со мной на русском. ... Я у#бу тебя сейчас так, что ты потухнеш. Тебя язык не устраивает? Я родился в Киеве, а ты где? В Хмельницкой области? С#ка, приехал сюда и наворачивает нам. Ты х#йло. ... Я ненавижу сам украинский язык", - обратился мужчина к водителю.

В конце концов, таксист предложил вернуть всю сумму за поездку.

В конце мужчина назвал таксиста националистом и тварью. Следует отметить, что женщина, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении.

"С#ка, как я вас ненавижу, националистов. Ты националист, ты - тварь", - сказал пассажир, после чего они с женщиной оставили авто.

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