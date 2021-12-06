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Мошенники пытаются выманить номера банковских карт под предлогом выплаты "COVID-тысячи", - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Мошенники от имени Министерства здравоохранения пытаются выманить у украинцев номера банковских карт и другие персональные данные под предлогом выплаты "COVID-тысячи" за вакцинацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Сейчас они от имени Минздрава посылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не направлялись гражданам", - объяснил глава Минздрава.

Ляшко напомнил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина начнется 19 декабря.

Получить средства можно будет через приложение "Дія".

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Автор: Наталя Джума
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Жулики делают тысячи звонков- отслеживайте и блокируйте!!!! Они уже звонили каждому- а нахрена тогда нужны спец. службы!!!
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06.12.2021 11:52 Ответить
йой та все вони знають хто і звідки дзвонить, просто беруть відсоток і все.
А лохи ж самі дані карток дають тому притягнути до відповідальності аферистів нереально
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06.12.2021 17:05 Ответить
Сначала нагреются "консультанты кАлцентров" , а потом люди приблеженные к Ымпиратору.
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06.12.2021 11:52 Ответить
1. ВСІМ ТУПО "начхати". київсралу, ватафону. Невже Ви думаєте вони НЕ бачать ДЕ саме розміщені мобілки. Бачать. Бачать, що на карті це ЗОНА. Ну але то таке.
2. ЩО, заважає давати за шахрайство +10 років? За повторне +20?
3. ЛОХ.юа це мматочник-розсадник для шахраїв.
4. А так в нас "толерастія". Нехай дурні працюють та платять шахраям, котрим за шахрайство НІЧОГО не буде. А по нормальному потрібно давати заслужену десятку, без всяких "мякшувалних обставин". Обманув - отримай 10 років і "не...т", що онажимать, першийраз, довідка-херектеристика і т.д. Тобто має бути тупо і просто - обман = 10 років від дзвінка до дзвінка.
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07.12.2021 09:37 Ответить
 
 