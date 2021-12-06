Мошенники пытаются выманить номера банковских карт под предлогом выплаты "COVID-тысячи", - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Мошенники от имени Министерства здравоохранения пытаются выманить у украинцев номера банковских карт и другие персональные данные под предлогом выплаты "COVID-тысячи" за вакцинацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Хочу обратить внимание на появление новых методов выманивания средств мошенниками. Сейчас они от имени Минздрава посылают информацию с просьбой прислать номер карты и другие персональные данные для получения 1 тыс. грн за полный курс вакцинации от COVID-19. От имени министерства никакие сообщения не формировались и не направлялись гражданам", - объяснил глава Минздрава.
Ляшко напомнил, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина начнется 19 декабря.
Получить средства можно будет через приложение "Дія".
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А лохи ж самі дані карток дають тому притягнути до відповідальності аферистів нереально
2. ЩО, заважає давати за шахрайство +10 років? За повторне +20?
3. ЛОХ.юа це мматочник-розсадник для шахраїв.
4. А так в нас "толерастія". Нехай дурні працюють та платять шахраям, котрим за шахрайство НІЧОГО не буде. А по нормальному потрібно давати заслужену десятку, без всяких "мякшувалних обставин". Обманув - отримай 10 років і "не...т", що онажимать, першийраз, довідка-херектеристика і т.д. Тобто має бути тупо і просто - обман = 10 років від дзвінка до дзвінка.