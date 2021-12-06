В Госспецсвязи проверили готовность системы специальной связи на случай усиления военной агрессии России против Украины. ВИДЕО
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Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации проверяет функционирование элементов системы государственного управления на случай усиления военной агрессии России против Украины, для этого по всей стране военнослужащие Госспецсвязи приведены в готовность по учебной тревоге.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.
Как сообщили в службе, в комплексной тренировке систем специальной связи задействовано более 200 единиц подвижной техники. В частности, комплексные аппаратные Д-14МУ, станции Р-414МУ, подвижные узлы специальной связи, подвижные абонентские комплексы специальной связи, а также более 3 тыс. военнослужащих Госспецсвязи.
"Госспецсвязи готова к вызовам, которые встают перед нашим государством. В любых условиях и обстоятельствах наша служба готова одна из первых к выполнению возложенных задач. Наращивание государственной системы специальной связи – неотложная мера в условиях гибридной войны. Совместно с Министерством обороны и всем сектором сил безопасности и обороны мы ежедневно на страже и готовы обеспечивать бесперебойную связь", – сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
Отмечено, что учения продолжались с 16 по 19 ноября на всей территории Украины. В них задействованы все территориальные органы, территориальные подразделения и Главное управление правительственной связи Госспецсвязи. Во время учений были отработаны вопросы планирования применения органов и подразделений в соответствии с условиями оперативной обстановки и задачами по организации специальной связи. В частности, обеспечение связью пунктов управления центральных и региональных органов власти, составляющих сил безопасности и обороны.
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В усих операторів скрізь стоїть контрольна апаратура СБУ.
Чи знову як в 2014 виходять в умовлений квадрат з 500 метровим зміщенням щоб поспостерігати як по точних координатах луплять кацапи?
На усих не стачить - так ніде на усих не вистачить. Амерські фільми дивіться.