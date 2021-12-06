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В Госспецсвязи проверили готовность системы специальной связи на случай усиления военной агрессии России против Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Администрация Государственной службы специальной связи и защиты информации проверяет функционирование элементов системы государственного управления на случай усиления военной агрессии России против Украины, для этого по всей стране военнослужащие Госспецсвязи приведены в готовность по учебной тревоге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Как сообщили в службе, в комплексной тренировке систем специальной связи задействовано более 200 единиц подвижной техники. В частности, комплексные аппаратные Д-14МУ, станции Р-414МУ, подвижные узлы специальной связи, подвижные абонентские комплексы специальной связи, а также более 3 тыс. военнослужащих Госспецсвязи.

"Госспецсвязи готова к вызовам, которые встают перед нашим государством. В любых условиях и обстоятельствах наша служба готова одна из первых к выполнению возложенных задач. Наращивание государственной системы специальной связи – неотложная мера в условиях гибридной войны. Совместно с Министерством обороны и всем сектором сил безопасности и обороны мы ежедневно на страже и готовы обеспечивать бесперебойную связь", – сказал глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.

Отмечено, что учения продолжались с 16 по 19 ноября на всей территории Украины. В них задействованы все территориальные органы, территориальные подразделения и Главное управление правительственной связи Госспецсвязи. Во время учений были отработаны вопросы планирования применения органов и подразделений в соответствии с условиями оперативной обстановки и задачами по организации специальной связи. В частности, обеспечение связью пунктов управления центральных и региональных органов власти, составляющих сил безопасности и обороны.

Также читайте: Госспецсвязь будет исследовать внедрение 5G в Украине

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+8
У нас мобоператори всі куплені кацапами. Вимкнуть і всьо. Країна залишиться без зв"язку, а дротовий знищено.
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06.12.2021 14:40
+6
Ермак перевірив?
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06.12.2021 14:33
+6
Мені одне цікаво, а на кого буде працювати Київстар який належить росіянам, у випадку нападу зі сторони пі@@рашки???!!
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06.12.2021 14:36
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Ермак перевірив?
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06.12.2021 14:33 Ответить
Мені одне цікаво, а на кого буде працювати Київстар який належить росіянам, у випадку нападу зі сторони пі@@рашки???!!
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06.12.2021 14:36 Ответить
У нас мобоператори всі куплені кацапами. Вимкнуть і всьо. Країна залишиться без зв"язку, а дротовий знищено.
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06.12.2021 14:40 Ответить
Водафон і Лайф не належать русні.
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06.12.2021 14:46 Ответить
мабуть, так і буде, наші зв'язківці щось таке стареньке розкрутили..., невже радіозв'язок не більш ефективно використовувати?
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06.12.2021 14:52 Ответить
хто їм дасть вимкнути. Працівники то українці
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06.12.2021 15:48 Ответить
Lifecell турецкий поддержит.
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06.12.2021 18:34 Ответить
Проблемний тільки Київстар. І то - умовно.
В усих операторів скрізь стоїть контрольна апаратура СБУ.
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06.12.2021 19:07 Ответить
ГОСПОДИ А ЦІ ДЕКЛАМАЦІЇ КОМУ? ЯКЕ СТИДОБИЩЕ!!!
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06.12.2021 14:42 Ответить
Кино!!!! Просто Кино!!!
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06.12.2021 14:43 Ответить
Дерьмака проверьте
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06.12.2021 14:44 Ответить
Такое впечатление что кацапов заманивают напасть. Зачем это им - они жируюут сейчас на энергодолларах
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06.12.2021 14:52 Ответить
Бред информационный.
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06.12.2021 14:52 Ответить
Вопрос! На хрена это паРашке???
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06.12.2021 14:53 Ответить
Дело не в спецсвязи ,а в тех путинских посипаках во власти , которые этой связью пользуются. А связь есть связь, пусть она хоть супер закрытая будет, если крот во власти пользующийся ей - то грош этой связи цена!
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06.12.2021 14:53 Ответить
Сколько консекрв в сбу, МО и прочих силовых структурах! Сколько продажных.....
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06.12.2021 14:56 Ответить
Що там із бомбосховищами ,чи ми під надійним "зонтом" ппо,як в Ізраїлі? Народ,ви в курсі куди ховатись,коли "братушки",не дай бог, надумають нас "захищати" з повітря?
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06.12.2021 15:01 Ответить
Т.е удостоверились, что сигнал от Ермака Зеленскому "Вова, рвем когти!" будет правильно передан и расшифрован...
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06.12.2021 15:07 Ответить
А ахметов положил всю связь и системы гражданского оповещения.
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06.12.2021 16:45 Ответить
Рік тому на Цензорі : Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины удалила сообщение о сотрудничестве с компанией "Хуавей Украина" со своего сайта, но он продолжает действовать. Джерело: https://biz.censor.net/n3229546
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06.12.2021 16:47 Ответить
Це звісно похвально - тільки при дерьмаках в самій верхушці що це дасть?
Чи знову як в 2014 виходять в умовлений квадрат з 500 метровим зміщенням щоб поспостерігати як по точних координатах луплять кацапи?
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06.12.2021 16:48 Ответить
Служба спецсвязи без тендера купила новых внедорожников на 10 миллионов Джерело: https://biz.censor.net/n3274325
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06.12.2021 16:54 Ответить
А мені ще цікаво, хоть одна жива душа займається ревізією бомбосховищ? У селах у людей хоть льохи є, а куди сховатись місцянам? А до самих бомбосховищ треба ще й запас води, провізії та головне,- повітря та ліків і перев'язочних матеріалів першої необхідності. А воно зосередилось на великому крадівництві...
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06.12.2021 18:36 Ответить
Що ви тут стенаєте ? Є бомбосховища. Перевіряли їх.
На усих не стачить - так ніде на усих не вистачить. Амерські фільми дивіться.
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06.12.2021 19:05 Ответить
А всі й не побіжать ті сховища шукать. Ця клята війна наплодила занадто багато фаталістів. Того, що є, достатньо буде, аби було все необхідне.
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06.12.2021 22:04 Ответить
 
 