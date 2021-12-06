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Новости Видео Политика Украины Задержание Саакашвили в Грузии
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Грузия (4339) пытки (758) Саакашвили (3303) Елизавета Ясько (78)

"Постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух и зрение": "слуга народа" Ясько сообщила, что к Саакашвили применяли "фармакологическую пытку". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

К Михеилу Саакашвили применяли "фармакологическую пытку – приписывали психотропные препараты без надобности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила на своей странице в фейсбуке.

"Выходные были тревожными. Я смогла посетить Михаила Саакашвили. Но стал известен один жуткий факт. В течение нескольких недель Михеилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и общее психологическое состояние", - сказала она.

По ее словам, дозу планировали увеличивать, пока он не потерял бы слух, зрение и т.д.

"Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья".

Худшее удалось предотвратить, потому что Михеил готовился к судебному заседанию и вовремя прекратил прием этих опасных препаратов. В противном случае он не смог бы выступать в суде", - сообщила Ясько.

Она отметила, что "этот факт свидетельствует, что есть четкий план и намерение физического уничтожения Михеила": "Предписание таких медицинских препаратов без необходимости является преступлением и актом пыток".

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"В данный момент Михеил нуждается в условиях, при которых реально стабилизировать состояние его здоровья. Это невозможно сделать в Грузии, ведь там его жизнь постоянно в опасности. Его нужно вернуть в Украину", - резюмировала Ясько.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.

Постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух и зрение: слуга народа Ясько сообщила, что к Саакашвили применяли фармакологическую пытку 01

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+38
шл@ха, займись работой в раде, или сдай мандат и пздуй к своему гоге
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06.12.2021 15:07
+34
Он и до тюрьмы вечно пребывал в тревожно-возбужденном состоянии. Без всяких лекарств.
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06.12.2021 15:08
+20
Пусть сдаёт мандат
У неё явная задача переспорить Грузию с Украиной
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06.12.2021 15:11
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Невже "аналізи взяла" і виявила наявність слідів психотропних препаратів?
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06.12.2021 15:06 Ответить
отсосала анализі
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06.12.2021 15:20 Ответить
Забыла названия препаратов указать, а вот про побочки не забыла
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06.12.2021 15:56 Ответить
мет)
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06.12.2021 18:02 Ответить
шл@ха, займись работой в раде, или сдай мандат и пздуй к своему гоге
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06.12.2021 15:07 Ответить
Пусть сдаёт мандат
У неё явная задача переспорить Грузию с Украиной
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06.12.2021 15:11 Ответить
Кого он сейчас ,вообще должен волновать? Сам вернулся к себе на Родину ,не капризничай
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06.12.2021 15:41 Ответить
переспСорить...
Не хочу дублювати як і плюсувати, другий допис зверху, але вважаю, що у них із Сракашвілі вірно описаний стан, хоча й різний спосіб вживання "приписаних"психотропів: "постійно перебуває у тривожному стані"Ознаки ломки від наркотиків можна так само помітити по емоційним перепадам, нападів паніки, параної, агресії.
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06.12.2021 15:42 Ответить
Редактор кацапский постоянно мне слова перевирает
Глаз да глаз за ними нужен
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06.12.2021 16:06 Ответить
Он и до тюрьмы вечно пребывал в тревожно-возбужденном состоянии. Без всяких лекарств.
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06.12.2021 15:08 Ответить
Почему без всяких? Когдато считалось, что кокаин тоже лекарство.
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06.12.2021 15:43 Ответить
наче нормальний реорматор, вболіває за розвиток держави, що України, що Грузії.
яког ху.... він туда поперся???
на що розраховував???
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06.12.2021 15:09 Ответить
Спецоперация вражей разведки
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06.12.2021 15:13 Ответить
та яка спецоперація? деколи ми самі собі так навалимо що ні обійти ні перескочити.
він думав що грузини зроблять ще одну революцію.
не вгадав.
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06.12.2021 15:17 Ответить
Часто окружающие имеют важное значение.
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06.12.2021 15:20 Ответить
згоден, але є люди які на крилах своїх абсурдних ідей і вони нікого не чують.
живий приклад наш моня. він чує і свято вірить ермаку, татарову, і ще парі-трійці свого оточення, а думка мільйонів йому до дупи.
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06.12.2021 15:32 Ответить
Ну і багато він в Україні "навболівав"? Палатку на трасі ізмаїльській поставив?
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06.12.2021 15:29 Ответить
Почему Ясько не отговорила его от этой сумасбродной идеи ?

по теории конспирологии , т к Ясько от какого-то кацапского олигарха получила гранд на образование за рубежом ( что ума ей не прибавило) , то она просто выполнила заказ Кремля.

Нужно не забывать как эту соплячку неизвестно за какие заслуги послалируководить делегацией ПАРЕ , где она сразу сдала украинские интересы и пропустила рашу в ПАРЕ.
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06.12.2021 15:10 Ответить
У Ясько видимо другое назначение было, а не мысли умные произносить.
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06.12.2021 15:28 Ответить
Думалал стане першою лєді Грузії .
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06.12.2021 15:32 Ответить
цікаво, яким макаром при дійсному шлюбі Срааки із Дружина: Сандра Рулофс (в шлюбі з 1993)???
Хоча, Емма, якщо ви ввічливо пропустили літеру "Б"леді- то із завданням впоралась на всі 100%.
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06.12.2021 15:51 Ответить
сволочи!.. не давали чИлаувэку кокаина!.. садисты проклятые!..
что б ваши хинкали были с дырочкой! (прим: старинное грузинское проклятие)..
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06.12.2021 15:10 Ответить
Вона що, в Грузії так і буде "працювати"? І це їй платять гроші з бюджету, її помічникам, а вона аналізи нюха в тюрмі у грузин?
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06.12.2021 15:10 Ответить
Пытки апельсинами?
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06.12.2021 15:12 Ответить
Зеленский предатель. Коломойский , Зеленский , Шэфиры-воры. Тому есть доказательства для суда. Доказательств что Саакашвили предатель и вор пока нет. Как нет , к примеру , в комментах: Кажуть шо во Франции идет следствие по делу братана Сааки, Николя Саркози...,злые языки кажуть шо Коля брал бабосы Путлера ...уж не те ли что Саака дал за сдачу своей территории в 2008 году...,посредничек 25.11.17:23. и: Братан Грузии Николя Саркози получил от Путлера нехилое бабло за сдачу Грузии,типа посредник минимум 10 %... 24.11.2021 09:11 Автор не указал сколько денег Саркози брал у Путина. Не показал сколько Путину денег дал Саакашвили за сдачу своей территории ( т.е.Грузии) в 2008 году . А сделать это автору было несложно. Без фактов коммент ла-ла-ла, а с фактами коммент - сила , которая в правде.
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06.12.2021 15:12 Ответить
Щось подібне звучало про Югіка екс генпрокугога від Баби Яги луценко Врятуйте ,він вже доходить ,остались ліченч дні ..А Юга вийшов з відкорленою пикою кувалдою не добєш.
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06.12.2021 15:23 Ответить
А в своєму виконкомі Саака як зараз рахується ? На лікарняному ? За власний рахунок чи може в відрядженні ?
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06.12.2021 15:24 Ответить
Я помню как Саакашвили ,назвал Ермака лучшим другом , Ермака . Скажи мне кто твой друг ......
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06.12.2021 15:28 Ответить
Я помню как Саакашвили ,назвал Ермака лучшим другом .- Бывает и хуже. Нетаньяху чаще всех прилетал в Москву ,к Путину. Мне очень приятно, что у нас налажен очень тесный(!) контакт, - сказал Путин, отмечая частоту визитов израильского премьера.
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06.12.2021 15:40 Ответить
То тюрма пані Ясько. Там немає кабаків, шашликів, там звичайно немає і в достатній кількості вітамінів. Має сидіти як і всі, чи він особливий? Чи ви разом з ним не довіряєте ним же реформованим грузинським судам? Чи Грузія має бути тільки для одного президента Міхо? Краще думайте за ті закони, які покращать становище бідних українців.
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06.12.2021 15:29 Ответить
Та шож то за тюрма коли з неї будуть виходити як з курортів? Ще шоб на березі моря, виноград, вино, массаж, тиха година...В таку тюрму черги будуть займати.
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06.12.2021 15:36 Ответить
Если путину будет нужно не будет любого из нас!!! И это будет не убийство , а просто смерть!!Вот Новодворскую В И тоже помогли ?!!! Нелюди они!!! И это должно стать проблеммой мира, иначе хреново!
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06.12.2021 15:32 Ответить
так ласкаво пише про ***** Андрей чи АндРИйко?
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06.12.2021 15:59 Ответить
Не всегда!!!Просто тут по тексту так вышло!!! А так ваще я матюкаюсь!!!
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06.12.2021 16:06 Ответить
+47 Владимир Гордеев 211*****

Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?

+++++++++++++
+++++++++++++
Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.

Администратор форума.

28.06.2016 14:45
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06.12.2021 16:20 Ответить
Вот и ладненько.Жаль дівчину,сама не знает ,что творит.Бывает.Любовь зла,полюбишь и козла.А там серьезный козлище.Нервничает.И это хорошо.Сидя на цугундере,есть время подумать о содеяном.И покаяться.Хотя это вряд ли.Даст бог выйдет,эдак лет через 10 и будет бегать по улицам с флагом раиссии и кричать ; *Барыги,Барыги*.В добрый путь Михуил.
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06.12.2021 15:32 Ответить
Ви вважаєте що в неї гормони спрацювали, хоче від старого понести?
Помилка природи? Чи просто банальний розрахунок.
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06.12.2021 15:38 Ответить
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06.12.2021 15:43 Ответить
Да как все садятся то заболевают что ппц. Юля на каляске. Луцык вообще с панкриотитом и !!цирозом !!. Теперь этот.

Епт. Шо ж такое?
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06.12.2021 15:32 Ответить
ku*wa, от чому так виходить: щойно когось з високопосадовців беруть "за дупу", як вони починають симуляцію. Згадайте "юлю", що так і не наважилася як усі смертні піти в ув'язнення. Так і пролежала на ліжку в лікарні. А був же шанс: піди як звичайний громадянин, поводься гідно. Потім могла б претендувати на високу довіру. Але ж ні. Те ж стосується й п.Саакашвілі: то він з "маладьонкою" провадить час без жодних медичних протипоказань, а взяли za dupu -- зразу напів смертельно хворий. Не чоловік, а ганчірка. Де знаменита кавказька гордість?
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06.12.2021 15:33 Ответить
Я думаю, она его действительно любит.Это так романтично.
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06.12.2021 15:35 Ответить
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06.12.2021 15:41 Ответить
нахер він кому всра..ся ?
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06.12.2021 15:35 Ответить
Как кому? Ясько.
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06.12.2021 15:41 Ответить
Миша очень страдает. У него бессонница и ему не х#й делать.
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06.12.2021 15:36 Ответить
Эта подстилка продолжает за наш счёт прогуливать работу?
Зедолбни, это ************ ваш выбор.
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06.12.2021 15:40 Ответить
Постійно перебуває у тривожному стані Джерело: https://censor.net/ua/v3303582

То у него дурь, шо на измену садит )))
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06.12.2021 15:41 Ответить
Скажіть будь ласка, за що ця депутат отримує зарплату, якщо вона працює доглядальницею за станом свого коханця?
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06.12.2021 15:42 Ответить
Такий стан називає сі «ломка».
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06.12.2021 15:45 Ответить
да- Михаель без " енергодрайвиков" уже давно не может - как и без ловЭ... и дольче вита
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06.12.2021 15:47 Ответить
Так до кого вона звертається московською? Мабуть до путіна, або шойгу, бо напевно, що не до Рабіновіча.
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06.12.2021 15:50 Ответить
Ліза, здай мандат і тоді сиди в Грузії біля свого коханого. Я не для того плачу податки щоб ти отримувала зарплатню просто так. А, і ;тривожний стан;- то коли б не наркотична ломка. Те що Саакашвілі сидить на кокаїні чудово видно неозброєним оком.
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06.12.2021 16:01 Ответить
Сталин никогда бы не поехал к Гитлеру.
Гитлер никогда бы не поехал к Сталину.
Зачем Саакашвили попёрся в лапы врагу?
Где жена Михо?
Что делает там эта Ясько-любовница. Смесь глупости, дурости и разврата.
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06.12.2021 16:20 Ответить
А я бы на месте официальной Грузии давно подал на Ясько в суд за клевету и раздел ее до трусов.

Вся наша проблема, что у нас патологических лгунов никто не наказывает. Более того - дают им возможность свободно кидать говно на вентилятор.
Поэтому у нас ЗЕ и СН у власти.
Поэтому у нас 1+1 в эфире.
Поэтому у нас беглые преступники рулили офисом простых решений.
Поэтому наша депутатка Ясько напрополую лжет в Грузии.
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06.12.2021 16:44 Ответить
Це ж "ломка". #ЖріМіша
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06.12.2021 17:07 Ответить
Катування это когда ОРДИЛО током пытали, пленных расстреливали, руки отрубывали за тризуб, живот вспарывали и песком набивали. А на видео мы видели как Саакашвили пытали детским питанием и вынос тела на одеяле. Вопрос: а как вообще Саакашвили очутился в Грузии? Его выкрали или "брошен гипнозом Воланда"?
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06.12.2021 17:51 Ответить
В фуре на пароме переплыл между грузом спрятали.
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06.12.2021 20:47 Ответить
Та він по київським дахам теж не у лілшому стані бігав. То мабуть його звична хвиля.
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06.12.2021 19:18 Ответить
Этот буратино-Сакашвили ещё не здох???
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06.12.2021 19:32 Ответить
Этот буратино_Саакашвили ещ не здох??? .... А насчёт Сталина ,ты дорогой Корчеватский глубоко ошибаесься!........ Уже доподлино и документально известно , что Сталин ездил к Гитлеру и они встречались!! Именно "хвалённый" изверг Сталин ездил к Гитлеру , а не на оборот!!!
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06.12.2021 19:36 Ответить
Хотел треша, он его получил.
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06.12.2021 20:45 Ответить
" "Наразі у нього серйозні проблеми зі сном, він постійно перебуває у тривожному стані, погіршується слух, зір і загальний стан здоров'я." Ясний перець, що буде перебувати в тривожному стані по даху лазив, то через кордон проривався, а це все нерви.
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06.12.2021 23:20 Ответить
подкацапники и дегенеративные барыго-боты ненавидят Саакашвили вместе.
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07.12.2021 04:08 Ответить
Абсолютно пофиг.
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07.12.2021 10:01 Ответить
 
 