"Постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух и зрение": "слуга народа" Ясько сообщила, что к Саакашвили применяли "фармакологическую пытку". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
К Михеилу Саакашвили применяли "фармакологическую пытку – приписывали психотропные препараты без надобности".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила на своей странице в фейсбуке.
"Выходные были тревожными. Я смогла посетить Михаила Саакашвили. Но стал известен один жуткий факт. В течение нескольких недель Михеилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и общее психологическое состояние", - сказала она.
По ее словам, дозу планировали увеличивать, пока он не потерял бы слух, зрение и т.д.
"Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья".
Худшее удалось предотвратить, потому что Михеил готовился к судебному заседанию и вовремя прекратил прием этих опасных препаратов. В противном случае он не смог бы выступать в суде", - сообщила Ясько.
Она отметила, что "этот факт свидетельствует, что есть четкий план и намерение физического уничтожения Михеила": "Предписание таких медицинских препаратов без необходимости является преступлением и актом пыток".
"В данный момент Михеил нуждается в условиях, при которых реально стабилизировать состояние его здоровья. Это невозможно сделать в Грузии, ведь там его жизнь постоянно в опасности. Его нужно вернуть в Украину", - резюмировала Ясько.
Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.
Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.
После задержания Саакашвили объявил голодовку.
8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.
10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.
20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.
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У неё явная задача переспорить Грузию с Украиной
пСорить...
Не хочу дублювати як і плюсувати, другий допис зверху, але вважаю, що у них із Сракашвілі вірно описаний стан, хоча й різний спосіб вживання "приписаних"психотропів: "постійно перебуває у тривожному стані"Ознаки ломки від наркотиків можна так само помітити по емоційним перепадам, нападів паніки, параної, агресії.
Глаз да глаз за ними нужен
яког ху.... він туда поперся???
на що розраховував???
він думав що грузини зроблять ще одну революцію.
не вгадав.
живий приклад наш моня. він чує і свято вірить ермаку, татарову, і ще парі-трійці свого оточення, а думка мільйонів йому до дупи.
по теории конспирологии , т к Ясько от какого-то кацапского олигарха получила гранд на образование за рубежом ( что ума ей не прибавило) , то она просто выполнила заказ Кремля.
Нужно не забывать как эту соплячку неизвестно за какие заслуги послалируководить делегацией ПАРЕ , где она сразу сдала украинские интересы и пропустила рашу в ПАРЕ.
Хоча, Емма, якщо ви ввічливо пропустили літеру "Б"леді- то із завданням впоралась на всі 100%.
что б ваши хинкали были с дырочкой! (прим: старинное грузинское проклятие)..
Разве слово "*****" стало нормативной лексикой?
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Если Вам не известно, то с некоторых пор,
указанное Вами слово, очень широко используется
во всем Мире и заменяет фамилию президента соседней с Украиной страны.
Администратор форума.
28.06.2016 14:45
Помилка природи? Чи просто банальний розрахунок.
Епт. Шо ж такое?
Зедолбни, это ************ ваш выбор.
То у него дурь, шо на измену садит )))
Гитлер никогда бы не поехал к Сталину.
Зачем Саакашвили попёрся в лапы врагу?
Где жена Михо?
Что делает там эта Ясько-любовница. Смесь глупости, дурости и разврата.
Вся наша проблема, что у нас патологических лгунов никто не наказывает. Более того - дают им возможность свободно кидать говно на вентилятор.
Поэтому у нас ЗЕ и СН у власти.
Поэтому у нас 1+1 в эфире.
Поэтому у нас беглые преступники рулили офисом простых решений.
Поэтому наша депутатка Ясько напрополую лжет в Грузии.