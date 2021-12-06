"Постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух и зрение": "слуга народа" Ясько сообщила, что к Саакашвили применяли "фармакологическую пытку". ВИДЕО

К Михеилу Саакашвили применяли "фармакологическую пытку – приписывали психотропные препараты без надобности".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько сообщила на своей странице в фейсбуке.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Выходные были тревожными. Я смогла посетить Михаила Саакашвили. Но стал известен один жуткий факт. В течение нескольких недель Михеилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и общее психологическое состояние", - сказала она.

По ее словам, дозу планировали увеличивать, пока он не потерял бы слух, зрение и т.д.

"Сейчас у него серьезные проблемы со сном, он постоянно пребывает в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья".

Худшее удалось предотвратить, потому что Михеил готовился к судебному заседанию и вовремя прекратил прием этих опасных препаратов. В противном случае он не смог бы выступать в суде", - сообщила Ясько.

Она отметила, что "этот факт свидетельствует, что есть четкий план и намерение физического уничтожения Михеила": "Предписание таких медицинских препаратов без необходимости является преступлением и актом пыток".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили в грузинском суде: Не приму слова "коррупция" в сочетании с моим именем

"В данный момент Михеил нуждается в условиях, при которых реально стабилизировать состояние его здоровья. Это невозможно сделать в Грузии, ведь там его жизнь постоянно в опасности. Его нужно вернуть в Украину", - резюмировала Ясько.

Напомним, 1 октября Михеил Саакашвили заявил, что тайно прибыл в Грузию и опубликовал видеообращение из Батуми. Власти Грузии сначала заявляли, что он не пересекал границу страны и находится в Украине. Но вечером заявили о задержании Саакашвили. МИД Украины вызвал в связи с задержанием посла Грузии.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен добиваться возвращения арестованного в Грузии Саакашвили в Украину, поскольку у грузинского экс-президента есть украинское гражданство.

После задержания Саакашвили объявил голодовку.

8 ноября Саакашвили госпитализировали в тюремную больницу. 9 ноября уполномоченный ВР Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что Саакашвили получил телесные повреждения во время перевода в тюремную больницу, а другие заключенные выкрикивают угрозы в его адрес.

10 ноября в Тбилиси начался суд над Саакашвили. Заседание состоялось без его участия - не доставлять экс-президента в зал заседания было решено в пенитенциарной службе Грузии.

20 ноября стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили доставили в военный госпиталь в городе Гори, расположенном в 80 км от Тбилиси. После этого он прекратил голодовку.