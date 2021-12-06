"Благодаря вам - мы воюем. Вместе - победим российского агрессора", - приветствие бойцов Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО

Сегодня страна отмечает День вооруженных сил Украины.

Наши защитники в этот день решили поздравить тех, кто рядом с ними 7 лет – волонтеров, рассказывает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

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Бойцы разных подразделений, которые сейчас находятся на передовой и ведут сражения с российскими оккупантами, передали свои поздравления в мирную часть страны.

Цензор.НЕТ поздравляет с этим праздником наших защитников и желает победы украинским воинам и возвращения домой.

Слава Украине!

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