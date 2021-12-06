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"Благодаря вам - мы воюем. Вместе - победим российского агрессора", - приветствие бойцов Вооруженных Сил Украины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

Сегодня страна отмечает День вооруженных сил Украины.

Наши защитники в этот день решили поздравить тех, кто рядом с ними 7 лет – волонтеров, рассказывает журналист Михаил Ухман, передает Цензор.НЕТ.

Бойцы разных подразделений, которые сейчас находятся на передовой и ведут сражения с российскими оккупантами, передали свои поздравления в мирную часть страны.

Цензор.НЕТ поздравляет с этим праздником наших защитников и желает победы украинским воинам и возвращения домой.

Слава Украине!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сегодня - День Вооруженных сил Украины. Поздравления руководства армии с праздником. ВИДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+25
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06.12.2021 15:14
+24
Повертайтєся додому з Перемогою та Живими!
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06.12.2021 15:11
+22
Ріднесенькі наші, бережи вас Господь. Дякуємо, за те, що ви є!!!
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06.12.2021 15:19
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Повертайтєся додому з Перемогою та Живими!
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06.12.2021 15:11 Ответить
Слава Украине!!!
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06.12.2021 15:39 Ответить
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06.12.2021 15:43 Ответить
Не забуваемо стародавню просту iстину "Хто не хоче годувати свою рiдну армiю, той буде годувати чужу"
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06.12.2021 15:58 Ответить
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06.12.2021 16:22 Ответить
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06.12.2021 15:14 Ответить
Щирі вітання нашим Героям-захисникам! Здоров'я Вам і безпечної служби, Україна пишається Вами, бо Ви захищаєте народ. Слава Україні! Героям слава!
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06.12.2021 15:16 Ответить
Найміцнішого здоров"я, сили та наснаги, Наші Найкращі Захисники!!! Хай збережуть Вас усі всемогутні сили!
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06.12.2021 15:16 Ответить
Ріднесенькі наші, бережи вас Господь. Дякуємо, за те, що ви є!!!
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06.12.2021 15:19 Ответить
Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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06.12.2021 15:21 Ответить
ЗСУ-РЕСПЕКТ...
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06.12.2021 15:22 Ответить
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06.12.2021 15:43 Ответить
а йому всі рівно! аби насрати на ЗЕлеВову
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06.12.2021 16:00 Ответить
единственный державный орган, до сих пор имеющий высокий рейтинг у большинства украинцев! пока вы есть - мы живём! здоровья вам, наши дорогие бойцы ВСУ, крепкого! выдержки железной! счастья в доме! и пусть сбываютя сокровеные мечты каждому из вас!
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06.12.2021 15:58 Ответить
Слава ЗСУ! Смерть московським окупантам та їх колаборантам смерть.
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06.12.2021 16:12 Ответить
Слава ЗСУ! Слава УКРАЇНІ!
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06.12.2021 16:30 Ответить
Украинские братья, ваш Вова не удрал за кордон, а работает в столице.
Не так как бункерный путлер.
За вашу и нашу свободу - бейте оккупантов.
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25.02.2022 13:42 Ответить
 
 