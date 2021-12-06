Проект "Без цензуры": 5 причин, по которым Украина обломает зубы и рога России. ВИДЕО

Празднично-оптимистический и боевой выпуск "Без цензуры" к действительно крутому празднику – сегодня 30 лет Вооруженным Силам Украины.

"Россия нападет на Украину", "Россия планирует атаку", "войска России у границ Украины" – подобные новости и заголовки об Украине, России и возможном обострении не покидают первые полосы ведущих мировых СМИ. Богдан Буткевич аргументированно объясняет, почему не стоит паниковать и почему Украина обломает России зубы, рога и остальные коварные планы.