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Проект "Без цензуры": 5 причин, по которым Украина обломает зубы и рога России. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Празднично-оптимистический и боевой выпуск "Без цензуры" к действительно крутому празднику – сегодня 30 лет Вооруженным Силам Украины.

"Россия нападет на Украину", "Россия планирует атаку", "войска России у границ Украины" – подобные новости и заголовки об Украине, России и возможном обострении не покидают первые полосы ведущих мировых СМИ. Богдан Буткевич аргументированно объясняет, почему не стоит паниковать и почему Украина обломает России зубы, рога и остальные коварные планы.
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Топ комментарии
+28
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06.12.2021 17:30
+21
Лев Троцький:
«Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Только безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев».
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06.12.2021 17:33
+16
Замєтьот тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.

Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.

путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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06.12.2021 17:41
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06.12.2021 17:09 Ответить
перевір з"єднання )
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06.12.2021 17:19 Ответить
Вже запрацював, певно оновили сайт. Буває. Видаляю свій коммент
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06.12.2021 17:34 Ответить
Заплатите за интернет!
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06.12.2021 17:34 Ответить
У тебя подобный словесный понос вызвала фраза "заплати за интернет"? Зря ты маму в детстве не слушал... Зимой шапку нужно было носить а летом панамку...
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06.12.2021 17:43 Ответить
Буткевич ты молодець ты робиш гарну роботу
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06.12.2021 17:15 Ответить
Україна вже обламала зуби й роги Росії. Росія на протязі віків знищувала українську державу, мову, культуру, релігію, кращих її людей. Але Україна все одно стала незалежною державою, зберегла свою ідентичність і рухається до своєї домівки Європи. І зараз Росія нічого не зможе зробити з Україною, сильно кишка тонка. Перемога за Україною!
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06.12.2021 17:15 Ответить
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06.12.2021 17:44 Ответить
"ПРОТЯГОМ", не "НА ПРОТЯЗІ".
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07.12.2021 11:03 Ответить
усе в Божих руках
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06.12.2021 17:22 Ответить
і наших Діях...
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06.12.2021 18:00 Ответить
ну-ну...
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31.01.2022 23:42 Ответить


Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
17 мин



В истории с готовящимся вторжением России примечателен факт Разведка США передала ряд документов и доказательств европ\странам В Украину эти доказ-ва переданы НЕбыли Крот в окружении ЗЕ О нем точно знают все европ\америк\спецслужбы Зеленскому не доверяют
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06.12.2021 17:30 Ответить
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06.12.2021 17:30 Ответить
зато пришел к ботаксу
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06.12.2021 17:52 Ответить
Лев Троцький:
«Готовясь к третьему походу на Украину, Совет Народных Комиссаров крепко надеется, что Вы не посрамите земли русской. Для облегчения же Вам Вашей работы я считаю своим товарищеским долгом дать некоторые указания. Ни для кого не секрет, что не Деникин заставил нас оставить пределы Украины, а грандиозное восстание, которое подняло против нас сытое украинское крестьянство. Коммуны, чрезвычайку, продовольственные отряды и комиссаров-евреев возненавидел украинский крестьянин до глубины души. В нем проснулся спавший сотни лет дух запорожцев и гайдамаков. Этот страшный дух, который кипит и бушует, как сам Днепр на своих порогах, заставляет украинцев творить чудеса храбрости. Только безграничная доверчивость и уступчивость каждый раз губили все завоевания украинцев».
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06.12.2021 17:33 Ответить
Замєтьот тєбя снєгом, россія,
Запурганіт сєдою пургой -
Украінскіє вєтры стєпниє
Паніхіду споют над тобой.

Вашингтонский Обком@_Fashington
4 дек.

путин привёз на границу с Украиной весь свой металлолом ради видеозвонка Байдену
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06.12.2021 17:41 Ответить
именно)
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07.12.2021 11:40 Ответить
Маршал Жюков штурмуя город Ржев 11 месяцев завалил 1 млн солдат и офицеров РККА...бабы еще нарожають...,крысы Путлера штурмовали айропот Донецка 242 дня и ночи...вояки блин..
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06.12.2021 17:44 Ответить
+ 100 !!!!
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06.12.2021 17:53 Ответить
Одна только проблема, даже то дикое соотношение по убитым между РККА и вермахтом оказалось для вермахта невосполнимой потерей, из-за которой они отказались от удара на Баку, забрали часть резервов, предназначавшихся для поддержания штанов Паулюса и отступили со ржевского выступа, который считался плацдармом для летнего удара на Мацкву. Не стоит состязаться с рашкой количеством пушечного мяса.У рашки его больше.
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06.12.2021 18:18 Ответить
Вже ні. Та й так як комуняки навряд ***** зможе погнати кацапов на убой.... хоча .... хто знає тих кацапов.
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06.12.2021 20:48 Ответить
Даже не сомневайтесь по всем пунктам. И мяса больше (население в 3 раза больше, соответственно и мясо). И на убой погонят вообще без заминки. Сколько они Иванов в Грозном и окрестностях поклали - не пересчитать. Что им помешает сделать это ещё раз? Да и зачем далеко ходить? Народ рассказывал, они рядом с ДАПом вжопечленцев просто волнами на убой гнали. Волна пришла, побежала в атаку, их перестреляли на подходах, кто раненый выполз - того свои же добили, трупы бросили валяться. Через время - следующая волна с тем же результатом. ИСключение только кацапским "журналистам-инструкторам". Тех вывозили и даже лечили в случае ранения.
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06.12.2021 23:50 Ответить
Защитников ДАПа называли "киборгами". Они защищали донецкий аэропорт 242 дня - с 26 мая 2014 по 22 января 2015 года. В боях погибли более 200 украинских воинов, полтысячи получили ранения.

Сталинградская битва длилась ровно 200 дней и ночей - с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 ...
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06.12.2021 19:19 Ответить
уже такой возможности нет. 95к солдат еле еле собрать удалось. посмешить народ
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07.12.2021 11:43 Ответить
Денис Казанський


@den_kazansky

·
6 ч



Мы не знаем точно, готовит ли Россия полномасштабное вторжение в Украину и какие регионы хочет завоевать. Но зато совершенно точно известно, что там, куда она придет, закончится нормальная жизнь, и наступит новое средневековье, распад и нищета.
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06.12.2021 18:07 Ответить
Если какая сволочь из болотных людей сюда припрется- убивать их. Швайнехунд - так их называл вермахт.
А я называю- свинособаки. За это сегодня меня поперли из Фэсбука русские американцы. Но! Болт им!
Завтра напишу письмо в США Бликену и в Конгресс. Видите ли, нельзя убивать оккупантовто их, гладить по головке?
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06.12.2021 18:21 Ответить
в городскую баню напиши))) все "русские американцы" модераторы фейсбука живут в масквабаде и работают на фсб. а фейсбук делает вид, что этого не замечает. потому что иначе бизнес вышвырнут из рашковании
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07.12.2021 11:44 Ответить
План Путлера - блицкриг! Быстро захватить города, Киев. Посадить на местах свои марионетки .. и быстро свалить! Но, судя повсему, ХЛо быстро не свалит .. не успеет
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06.12.2021 19:27 Ответить
**** толку кого то куда то посадить?

Вон криворогого шлимазла вовочку поадили - кому это помогло?
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07.12.2021 00:37 Ответить
нет никакого плана. обычный шантаж. причем не ради выгоды, а ради привлечения внимания.
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07.12.2021 11:46 Ответить
а потлера? а петлера? а патлера?
задрали кривляться клоуны.
Гитлер солдатом был и то таким шо у нас 99% не такиа, а ты его срав.нил с трусливой крысой-стукачом-наркоторговцем-террористом.
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07.12.2021 12:50 Ответить
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06.12.2021 20:36 Ответить
Можна було б бути таким оптимістичним, якби зараз Президентом був сміливий патріот, а не випадкова людина без відчуття своєї приналежності до цієї країни, якій насрати на "эту страну".
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07.12.2021 01:37 Ответить
Первое. Силы 175 тисяч контингента войск федерации - слишком мало для оккупации даже части Украины.
Второе. Санкции и полное эмбарго сильно подорвет экономику Кацапстана.
Третье. Недовольство понижением благосостояния может привести к волнениям в стране оккупанте, а это новые расходы на карательные органы.
Четвертое. Потери среди россиянцев в итоге все равно приведут к развалу недоимперии и падению путинского клептократического режима.
Пятое. Даже переброска 250 десантников с Московии в Белорусь привели к потере 1 мокшанина с парашютом, а если они двинут 175 тисячный контингент то сразу просто от начала движения потеряют 700 орков, даже без прямого боевого столкновения.
Все будет Украина!
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07.12.2021 20:26 Ответить
 
 