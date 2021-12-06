В Минобороны Польши подозревают, что Беларусь поставляет алкоголь мигрантам на границе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
В Минобороны Польши считают, что пограничные службы Беларуси снабжают спиртными напитками нелегальных мигрантов на границе, в результате чего последние ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение польского ведомства в твиттере.
"На польско-белорусской границе по-прежнему проходят попытки незаконного пересечения (границы - ред.). Мигранты ведут себя агрессивно в отношении наших военнослужащих и должностных лиц", - говорится в сообщении.
"Такое поведение мигрантов может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб", - считают в польском министерстве.
Минобороны Польши обнародовало видеоролик, на котором видно, как в темное время суток люди на белорусской стороне границы сидят у костра и наливают в стаканы напиток из бутылки. Что это за бутылка на видеокадрах не видно.
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Мудищеву для дорогих гостей не жалко
"Кремль може використати біженців для захоплення Сувалського коридору. Ідеться про рубіж Польщі й Литви в 100 км. Саме ця ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною Євросоюзу та європейськими територіями НАТО."
Про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в Україні й НАТО.
боронь Боже....
типа мы на земле неверных и можем не соблюдать правила
6 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется не напрямую, а через арабскую фирму Vector Energy Innovation, которая зарабатывает на этом 40 долларов на каждом мегаватте.
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А вообще, они же мусульмане. Какой алкоголь? Им Аллах не велел. Только наркота.
На сколько эти арабы арабистые на видеокадрах тоже не особенно видно