РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14340 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
8 727 43
Беларусь (7527) мигранты (951) Польша (7487)

В Минобороны Польши подозревают, что Беларусь поставляет алкоголь мигрантам на границе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В Минобороны Польши считают, что пограничные службы Беларуси снабжают спиртными напитками нелегальных мигрантов на границе, в результате чего последние ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение польского ведомства в твиттере.

"На польско-белорусской границе по-прежнему проходят попытки незаконного пересечения (границы - ред.). Мигранты ведут себя агрессивно в отношении наших военнослужащих и должностных лиц", - говорится в сообщении.

"Такое поведение мигрантов может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб", - считают в польском министерстве.

Читайте также: Белорусские силовики бросали в польских пограничников шумовые петарды

Минобороны Польши обнародовало видеоролик, на котором видно, как в темное время суток люди на белорусской стороне границы сидят у костра и наливают в стаканы напиток из бутылки. Что это за бутылка на видеокадрах не видно.

Смотрите также: Эстонские солдаты прибыли на границу Польши и Беларуси для помощи польским пограничникам. ФОТО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Ночью и шкварки можно. Ночью Аллах спит, не видит.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:57
+8
Мусульманам? А шкварки?
показать весь комментарий
06.12.2021 17:56
+7
А може і наркоту постачає.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А може і наркоту постачає.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:45 Ответить
Их туда никто не звал.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:37 Ответить
Найми у себя автобус, отправь его в Польшу с запиской "Дорогие поляки, вот вам германский автобус, загрузите в него этих несчастных сколько поместится, пусть едут ко мне, с Бундестагом я уже всё порешал. Спасибо, целую, с уважением хер Бюргер."
показать весь комментарий
06.12.2021 18:49 Ответить
Поляки-ви як малі діти,та там не тільки алкоголь,ви ще не зрозуміли з ким маєте справу...
показать весь комментарий
06.12.2021 17:45 Ответить
казьонку пьють, із закруткою....

Мудищеву для дорогих гостей не жалко
показать весь комментарий
06.12.2021 17:50 Ответить
Батька давно під чоботом путлєра.

"Кремль може використати біженців для захоплення Сувалського коридору. Ідеться про рубіж Польщі й Литви в 100 км. Саме ця ділянка суші з'єднує Литву, Латвію та Естонію з іншою частиною Євросоюзу та європейськими територіями НАТО."
Про це пише британське видання The Times із посиланням на джерела в Україні й НАТО.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:14 Ответить
Аллах Акбар, Александр Григорович! За ВДВ!
показать весь комментарий
06.12.2021 17:55 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 18:10 Ответить
Мусульманам? А шкварки?
показать весь комментарий
06.12.2021 17:56 Ответить
Ночью и шкварки можно. Ночью Аллах спит, не видит.
показать весь комментарий
06.12.2021 17:57 Ответить
дусту їм ...
показать весь комментарий
06.12.2021 18:03 Ответить
з такими шкідливими звичками до горілки та сала вони можуть і в Україну рвонути,
боронь Боже....
показать весь комментарий
06.12.2021 18:07 Ответить
они уже давно себе придумали отмазки.
типа мы на земле неверных и можем не соблюдать правила
показать весь комментарий
06.12.2021 18:18 Ответить
ТАК БЕЖЕНЦИ ЖЕ МУСУЛЬМАНЕ СКРЕПЫ, А КАКЖЕ АЛЛАХ НАКАЖЕТ, АЛЛАХ АКБАР? ВОТ ПОЭТОМУ ОНИ ВСЕ И ПРУТ В ЕВРОСТРАНЫ ЧТОБЫ ОТТЯНУТЬСЯ ТАМ ..КУРИТЬ. БУХАТЬ ГУЛЯТЬ ДЕБОШИРИТЬ В СНЯТЫХ КВАРТИРАХ ,ПОЛУЧАТЬ НА ШАРУ ПОСОБИЯ, И СИДЕТЬ НА ШЕЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, И ЗА ЭТО ИМ НЕ ОТРУБЯТ НИ ПИПИСКУ НИ РУКИ НИ СИКИР БАШКА .ИМ НРАВИТСЯ ЖИТЬ СВОБОДНО И НАРУШАТЬ ЗАПОВЕДИ КОРАНА....КАКТО ТАК....(( КОРАН ДЛЯ НИХ РАБОТАЕТ И СВЯЩЕН ТОЛЬКО ДОМА ГДЕ ОНИ БОЯТСЯ НАКАЗАНИЯ...А ТАК...
показать весь комментарий
06.12.2021 18:00 Ответить
Да истинные мусульмане,они еще и сало наяривают.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:05 Ответить
в Талибан позвонить, что-ли....
показать весь комментарий
06.12.2021 18:05 Ответить
40% маржи: электричество из Беларуси в Украину поставляют через арабскую «прокладку», близкую к Арахамии
6 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3


Импорт электричества из Беларуси в Украину осуществляется не напрямую, а через арабскую фирму Vector Energy Innovation, которая зарабатывает на этом 40 долларов на каждом мегаватте.
Читать далее
показать весь комментарий
06.12.2021 18:09 Ответить
абезьяна приехала из кацапии и рвет тупых идиотов
показать весь комментарий
06.12.2021 18:11 Ответить
обезьяна сама прокладка
показать весь комментарий
07.12.2021 09:20 Ответить
Только никому об этом не говорите, а то щас на шаровой алкоголь набежит избирателей Зели...
А вообще, они же мусульмане. Какой алкоголь? Им Аллах не велел. Только наркота.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:11 Ответить
Ширка - для белых(совколохов).
показать весь комментарий
06.12.2021 18:23 Ответить
зачем сразу ширка? существует масса других способов введения разнообразных химических элементов в свой организм
показать весь комментарий
06.12.2021 18:27 Ответить
Это все я называю отвлеченно ширкой.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:32 Ответить
Казали мені таджики колись, що вони наркоту і п"ють Заварюють чай (здається "тедженським" називали) Тільки я не запам"ятав - його з конопель варять чи з маку...
показать весь комментарий
06.12.2021 19:37 Ответить
Все сходится , им бестолковку сносит наповал и они на каждом шагу... и шо бы вы думали делают? Чем то бубочку напоминают, начинают наяривать свой член об шо не попадя...
показать весь комментарий
06.12.2021 21:08 Ответить
Бу-а-га-га-га-а-а... совкоалкашня(драныкоедная) кого хошь уделает, даже муслимов...ХЕХ....
показать весь комментарий
06.12.2021 18:22 Ответить
А как без этого в такое время года? Подумайте...
показать весь комментарий
06.12.2021 18:23 Ответить
Бухаешь? Зима ведь.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:36 Ответить
Ну и как там на границе с Польшей?
показать весь комментарий
06.12.2021 18:46 Ответить
Сам пей это фуфло.
показать весь комментарий
06.12.2021 18:51 Ответить
Ого. И долго думали? А может ещё и наркотики с оружием подгоняют?
показать весь комментарий
06.12.2021 18:35 Ответить
показать весь комментарий
06.12.2021 18:50 Ответить
Что это за бутылка на видеокадрах не видно. Источник: https://censor.net/ru/v3303632

На сколько эти арабы арабистые на видеокадрах тоже не особенно видно
показать весь комментарий
06.12.2021 18:42 Ответить
Без бухла не вытащишь рыбку из Мавзолейного гоффна.... братана КГБиста
показать весь комментарий
06.12.2021 18:57 Ответить
Хто тоді ці мігранти? Мусульманам алкоголь заборонений!
показать весь комментарий
06.12.2021 19:09 Ответить
Білоруська горілка паршива
показать весь комментарий
06.12.2021 19:37 Ответить
Поят арабов ночью. Аллах спит, не видит. И салом дают закусывать.
показать весь комментарий
06.12.2021 21:29 Ответить
Решили мужики распить поллитра.. а за кустами спецслужбы прячутся, раскрывают масштабный заговор враждебного государства. Анекдот.
показать весь комментарий
07.12.2021 06:58 Ответить
 
 