В Минобороны Польши подозревают, что Беларусь поставляет алкоголь мигрантам на границе. ВИДЕО

В Минобороны Польши считают, что пограничные службы Беларуси снабжают спиртными напитками нелегальных мигрантов на границе, в результате чего последние ведут себя агрессивно при попытках пересечь границу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение польского ведомства в твиттере.

"На польско-белорусской границе по-прежнему проходят попытки незаконного пересечения (границы - ред.). Мигранты ведут себя агрессивно в отношении наших военнослужащих и должностных лиц", - говорится в сообщении.

"Такое поведение мигрантов может быть вызвано употреблением алкоголя, который они получают от белорусских служб", - считают в польском министерстве.

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Минобороны Польши обнародовало видеоролик, на котором видно, как в темное время суток люди на белорусской стороне границы сидят у костра и наливают в стаканы напиток из бутылки. Что это за бутылка на видеокадрах не видно.

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