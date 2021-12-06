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Тела студентов 18 и 20 лет обнаружили в водоеме в Житомире. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Студенты учились в колледже и жили в одной комнате в общежитии. Вечером 5 декабря они исчезли.

Об этом сообщает полиция Житомирщины, передает Цензор.НЕТ.

Студентов родом из Овруччины последний раз видели в общежитии вечером в воскресенье, 5 декабря. На следующий день преподаватель сообщил в полицию об их исчезновении. Вещи ребят обнаружили на берегу технического водоема, расположенного на территории колледжа.

"Впоследствии при обследовании водоема водолазы Житомирской областной коммунальной аварийно-спасательной службы на воде обнаружили тела разыскиваемых студентов. Причину смерти обоих погибших установят специалисты судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в полиции.

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Правоохранители отметили, что в учебном заведении обоих ребят характеризовали положительно.

Сейчас следователи выясняют, что привело к трагедии.

Тела студентов 18 и 20 лет обнаружили в водоеме в Житомире 01
Тела студентов 18 и 20 лет обнаружили в водоеме в Житомире 02
Тела студентов 18 и 20 лет обнаружили в водоеме в Житомире 03
Тела студентов 18 и 20 лет обнаружили в водоеме в Житомире 04
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Жах який ! Такі молоді,ще й не жили.Безумовно хтось кинув тіла у ставок,бо втопитися там дуже тяжко- маленький ставок,де старій жабі по коліно,купатися в тій калюжі взимку ,ще вночі...навряд. Дуже шкода.
Співчування рідним та близьким.
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06.12.2021 20:58 Ответить
Ліля! "Технічна водойма" - це взагалі-то глибока яма з крутими підводними схилами Їх викопують частіше всього з метою використання води для гасіння пожеж Їх створюють поблизу великих пожежонебезпечних об"єктів - заводів , житлових масивів , складів Так що там і людям не "по коліно" - про глибину і форму дна говорять зарості рогозу Він росте до глибини води не більше 1 м Не виключаю версії , що хлопці або були п"яні , або "закумарені" - полізли спробувать перший льдок , "по-п"яні" послизнулися і в воду впали А круті схили і сп"яніння не дали можливості швидко вибраться Крім того , при різкому охолодженні організму , розігрітого алкоголем, міг статься різкий спазм судин головного мозку і втрата свідомості (це я вже згадую "ази" судової медицини)
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06.12.2021 21:39 Ответить
Студентів родом з Овруччини востаннє бачили в гуртожитку ввечері в неділю, 5 грудня. Наступного дня викладач повідомив в поліцію про їх звільнення.
Джерело: https://censor.net/ua/v3303669

звільнення???
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06.12.2021 20:59 Ответить
Может, попробовали моржевать и хлебнули в воде какой-то отравы.
А может, их убили в другом месте, а притащили к водоёму.
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06.12.2021 21:05 Ответить
Пёс супер! Сразу видно не даром казённую пайку проедает!
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06.12.2021 21:10 Ответить
А парни скорее всего какой-то гадости приняли ... нормальный чел в такой омут не полез бы....
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06.12.2021 21:16 Ответить
Вещи на берегу... Это не самоубийство на почве нетрад....?
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06.12.2021 22:08 Ответить
ну долбильсь бы себе в тихаря, на здоровье.
не, тут или водка-шмаль или без мозгов, что одно и то же
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06.12.2021 22:20 Ответить
неужели, млять, купались? ну, маразм какой то происходит с людьми.
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06.12.2021 22:18 Ответить
не понятно...
(бедные родители...)
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06.12.2021 22:41 Ответить
там - місточок, можливо хтось впав з місточка, послизнувся, інший - кинувся рятувати.. вода холодна( судома.. такі молоді.. сум невимовний
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07.12.2021 09:54 Ответить
Как-то странно вещи лежат...
Рюкзак, а рядом куртка?
А второго вещи?
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07.12.2021 11:36 Ответить
 
 