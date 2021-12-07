Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии началось 4 года назад и должно было завершиться к концу 2021-го, но провалилось.
Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
"Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м - после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ", - сообщают авторы расследования.
Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее от укр. "Північно-український будівельний альянс" - "ПУБА"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторая – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд".
Около 100 млн грн авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн грн на каждый объект было перечислено в конце 2018-го. Сумма соизмерима с 80% стоимости первой очереди строительства, которая предполагала возведение 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны были завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться за авансы.
Но уже в начале 2019-го заказчик – Минобороны – подал в суд на обоих подрядчиков. Министерство обвиняло строителей в срыве календарного плана работы. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные - будто долго не могли подготовить под него площадки.
Министерство проиграло суды. Строительство 2-х из 3-х арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства против его топ-менеджмента.
"Весной 2020-го в процесс включился Генштаб, на арсеналах устроили проверку. Оказалось, что самая плохая ситуация в Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж": из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента, один из которых – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет", – говорится в сюжете.
В Богдановке, которую должна была строить "ПУБА" Якусевича, из 10 хранилищ готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей), еще несколько фундаментов с "зачатками" стен, но армирование выполнено с браком и уже деформировано, кое-где фундамент или гидроизоляция утопленные в воде, из 20 км противопожарных водопроводов выкопали всего 500 м.
"Больше всего надежд вселяла Цвитоха (тоже "ПУБА"), ведь именно сюда, по словам военных, подрядчики якобы перебросили все авансированные деньги. Однако вместо 15 готовых хранилищ здесь нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено. Все три объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется", - добавляют авторы Bihus.info.
У каждой стороны конфликта – своя версия. Минобороны утверждает, что строители самовольно покинули объекты, потому с ними разорвали контракты и перестали пускать на арсеналы. Якусевич убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски. Теперь Минобороны требует в судах вернуть авансы, Якусевич доказывает, что все и так пошло в стройку.
В делах по объектам "ПУБА" проводят экспертизы. Судебная волокита длится уже два года, и все это время строительство первой очереди заморожено.
Пожалуйста, подождите...
Бронює чартери, що їм ще робити? Це не їхня країна.
Швагро Бігуса з ФСБ, до речі.
Суд це визнав, попри велике бажання блазня хоч когось посадити.
Чи може не було такого, що зброя яка "пропала" знову перепродалась? Чи не був гешефт з сотнями % ? Чи не було, що в ручному режимі з фірм свинарчука знімали санкції?
В кінці кінців ДЕ ті сховища? (ще була каденція свиночолого)
Це твоя заслуга, що ми маємо зараз при владі ось все це. Добре ж тобі Бєня заплатив, щоб ти Пороха потопив. Дрібна ти журнашльондра.
Що ж зробили порошенці за 5 років хорошо? НІЧОГО.
З поганого - ПРОВАЛЕНА реформа правоохоронних органів (качанівка яркий приклад). Ті хто переслідував майдан пішли на підвищення.
З поганого далі. юрка алкоголік разом з "порохом", всією партією 5 років кришували гральні свинарники.
З поганого вивід грошей (в тому числі і рефінансових, підприємців, вкладників) приветбанком.
Курс 28+
Навіть гівноканали не змогли закрити.
Ну і вишенкою на торті ПЕРЕД виборами стала партія шарія. Красиво правда?
Що ж зробив гецьман за 5 років, разом з цілою командою, які отримували величезні зарплати? Заколбасив астрономічний газ, енергію. Той же ротердам+. Ппц.
ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ????
Если не будет реакции власти. То это измена.
И мы еще собираемся с кем-то воевать с Тараном на воле?
нувориши - расхитители социалистической собственности дожили бы до первой проверки
использования Активов во время боевых действий ?
По решению Военного трибунала -
комендантский взвод выполнил бы приказ !
Этим бы двоим и сотоварищам !
В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов
на миллиард $ 1 000 000 000 млд USA
долларов.
Источник: https://censor.net/ru/n436184
https://censor.net/ua/news/436133/****************************************************************************************************
Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).
Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
Зато дороги для расеянских танков делаются
К ответу всех бывшего министра Тарана, его замов, Ермака это он его назначил. И подрядчеков фирмы Укрбудмонтаж" и "Північно-український будівельний альянс" к ответу.