Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info. ВИДЕО

Строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии началось 4 года назад и должно было завершиться к концу 2021-го, но провалилось.

Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м - после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ", - сообщают авторы расследования.

Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее от укр. "Північно-український будівельний альянс" - "ПУБА"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторая – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд".

Около 100 млн грн авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн грн на каждый объект было перечислено в конце 2018-го. Сумма соизмерима с 80% стоимости первой очереди строительства, которая предполагала возведение 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны были завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться за авансы.

Но уже в начале 2019-го заказчик – Минобороны – подал в суд на обоих подрядчиков. Министерство обвиняло строителей в срыве календарного плана работы. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные - будто долго не могли подготовить под него площадки.

Министерство проиграло суды. Строительство 2-х из 3-х арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства против его топ-менеджмента.

"Весной 2020-го в процесс включился Генштаб, на арсеналах устроили проверку. Оказалось, что самая плохая ситуация в Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж": из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента, один из которых – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет", – говорится в сюжете.

В Богдановке, которую должна была строить "ПУБА" Якусевича, из 10 хранилищ готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей), еще несколько фундаментов с "зачатками" стен, но армирование выполнено с браком и уже деформировано, кое-где фундамент или гидроизоляция утопленные в воде, из 20 км противопожарных водопроводов выкопали всего 500 м.

"Больше всего надежд вселяла Цвитоха (тоже "ПУБА"), ведь именно сюда, по словам военных, подрядчики якобы перебросили все авансированные деньги. Однако вместо 15 готовых хранилищ здесь нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено. Все три объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется", - добавляют авторы Bihus.info.

У каждой стороны конфликта – своя версия. Минобороны утверждает, что строители самовольно покинули объекты, потому с ними разорвали контракты и перестали пускать на арсеналы. Якусевич убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски. Теперь Минобороны требует в судах вернуть авансы, Якусевич доказывает, что все и так пошло в стройку.

В делах по объектам "ПУБА" проводят экспертизы. Судебная волокита длится уже два года, и все это время строительство первой очереди заморожено.