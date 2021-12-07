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Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info. ВИДЕО

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Строительство новых современных складов боеприпасов для украинской армии началось 4 года назад и должно было завершиться к концу 2021-го, но провалилось.

Об этом идет речь в расследовании журналистов проекта Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

"Новые военные арсеналы Министерство обороны заказало в 2018-м - после ряда пожаров и взрывов в военных частях, которые повлекли за собой серьезные потери боеприпасов. Всего в трех воинских частях до конца 2021 года должны были построить 136 хранилищ", - сообщают авторы расследования.

Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info 01

Один подряд на 1,95 млрд грн получило ООО "БК "Укрстроймонтаж", еще два – на 2,3 млрд грн – ООО "Северо-украинский строительный альянс" (далее от укр. "Північно-український будівельний альянс" - "ПУБА"). Первая компания в то время была записана на жену нардепа Максима Микитася, вторая – на его парламентского помощника Андрея Якусевича, обе фирмы входили в корпорацию "Укрбуд".

Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info 02

Около 100 млн грн авансов на закупку строительных материалов подрядчики получили сразу, еще ориентировочно по 300 млн грн на каждый объект было перечислено в конце 2018-го. Сумма соизмерима с 80% стоимости первой очереди строительства, которая предполагала возведение 35 хранилищ. Работы по первой очереди должны были завершиться до конца 2019-го, а до этого – осенью – подрядчики должны были отчитаться за авансы.

Но уже в начале 2019-го заказчик – Минобороны – подал в суд на обоих подрядчиков. Министерство обвиняло строителей в срыве календарного плана работы. Подрядчики утверждали, что строительство сорвали именно военные - будто долго не могли подготовить под него площадки.

Министерство проиграло суды. Строительство 2-х из 3-х арсеналов прекратилось. Это совпало с крахом корпорации "Укрбуд" и активной фазой уголовного производства против его топ-менеджмента.

"Весной 2020-го в процесс включился Генштаб, на арсеналах устроили проверку. Оказалось, что самая плохая ситуация в Калиновке, где должен был строить "микитасевый" "Укрбудмонтаж": из 10 запланированных хранилищ – одна неполная "коробка" без крыши и три фундамента, один из которых – с половиной стен, во втором от стен – только арматура, в третьем – даже этого нет", – говорится в сюжете.

Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info 03

В Богдановке, которую должна была строить "ПУБА" Якусевича, из 10 хранилищ готова только одна "коробка" (железобетонный кокон без внутренних сетей), еще несколько фундаментов с "зачатками" стен, но армирование выполнено с браком и уже деформировано, кое-где фундамент или гидроизоляция утопленные в воде, из 20 км противопожарных водопроводов выкопали всего 500 м.

Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info 04

"Больше всего надежд вселяла Цвитоха (тоже "ПУБА"), ведь именно сюда, по словам военных, подрядчики якобы перебросили все авансированные деньги. Однако вместо 15 готовых хранилищ здесь нашли 12 "коробок", то есть ни одно хранилище так и не было закончено. Все три объекта и строительные материалы на площадках не были законсервированы, металл ржавеет и кое-где деформируется", - добавляют авторы Bihus.info.

Минобороны провалило строительство новых арсеналов за миллиард гривен, - Bihus.info 05

У каждой стороны конфликта – своя версия. Минобороны утверждает, что строители самовольно покинули объекты, потому с ними разорвали контракты и перестали пускать на арсеналы. Якусевич убеждает, что военные их выгнали в разгар строительства, аннулировав допуски. Теперь Минобороны требует в судах вернуть авансы, Якусевич доказывает, что все и так пошло в стройку.

В делах по объектам "ПУБА" проводят экспертизы. Судебная волокита длится уже два года, и все это время строительство первой очереди заморожено.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Забуло, брехливе падло, як випустило свій фільмєц за добу до виборів?

Це твоя заслуга, що ми маємо зараз при владі ось все це. Добре ж тобі Бєня заплатив, щоб ти Пороха потопив. Дрібна ти журнашльондра.
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07.12.2021 02:02
+24
О, вилізла продажна мерзота бігус. Повісити б його на майдані разом зі всіма, хто привів зелену напасть до влади.
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07.12.2021 01:53
+24
Колись медіашльондра Лещенко підробляв медіакіллером, зараз нарцис Бігус підробляє. Обом до розслідувань команди Bellingcat як до неба рачки.
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07.12.2021 02:05
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Правила форума Совет форумчан
О, вилізла продажна мерзота бігус. Повісити б його на майдані разом зі всіма, хто привів зелену напасть до влади.
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07.12.2021 01:53 Ответить
ОП, ВР, КМ, МВС,СБУ, ДБР, ГПУ, контррозвідка, де ви і навіщо такі вИ...?Війна ж у нас! Кажуть ворог ось, ось нападе, знає куди бити і що знищувати...?! Це ж диверсія?! Без зброї і захисту будемо, знову рабами бо "строітєлі" заробити дуже хочуть ,тут в убогих і продажних вкрадуть,а ФСБ ще й доплатить,...?Є там патріоти щоб цих ворогів знищити, які суди...?Де ж влада...??? ВІЙНА....!
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07.12.2021 07:20 Ответить
Яка влада? Та що 'надо валіть із етой страни'?
Бронює чартери, що їм ще робити? Це не їхня країна.
Швагро Бігуса з ФСБ, до речі.
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07.12.2021 08:54 Ответить
Давай вгадаю, Бігус продажний бо розказав про Свинарчуків?
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07.12.2021 09:49 Ответить
напе*дів про Свинарчуків.
Суд це визнав, попри велике бажання блазня хоч когось посадити.
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07.12.2021 09:53 Ответить
Не сміши людей. Окей? ВИЗНАВ. Ти уважно дивись, що і як за хрпонологією відбувалось. НЕ ліпи з свинарчуків святих. Це тупо бізнес.
Чи може не було такого, що зброя яка "пропала" знову перепродалась? Чи не був гешефт з сотнями % ? Чи не було, що в ручному режимі з фірм свинарчука знімали санкції?
В кінці кінців ДЕ ті сховища? (ще була каденція свиночолого)
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08.12.2021 10:36 Ответить
Бігус.гівно вже давно засвітилось своїми заказухами по дискредитації Порошенка. Працює на клоуна і на кремль одночасно. Супруга Бігуса - родичка ФСБ-шніка. Совпаденіє ?
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07.12.2021 09:03 Ответить
Клоун 2 роки блокує оборонне замовлення а Бігус-г**но "мочить" Порошенка !
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07.12.2021 09:17 Ответить
Ну да...и виноватым за то,что склады не строят третий год угадайте кого назвал???Правильно:Порошенко)))
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10.12.2021 11:48 Ответить
Ніякої відповідальності у наших журнашлюх немає, це жахливо. Воно далі в ефірі, навтіь після проплаченої брехні і лайна, яке воно метало.
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07.12.2021 01:57 Ответить
цікаво що в наших політиків теж немає ніякої відповідальності - все по чесному.
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07.12.2021 05:25 Ответить
2.5 роки, як Клоун при владі а це г**но валить на Порошенка !.
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07.12.2021 09:04 Ответить
Забуло, брехливе падло, як випустило свій фільмєц за добу до виборів?

Це твоя заслуга, що ми маємо зараз при владі ось все це. Добре ж тобі Бєня заплатив, щоб ти Пороха потопив. Дрібна ти журнашльондра.
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07.12.2021 02:02 Ответить
Бігус не МАВ вирішального впливу на вибір людей.
Що ж зробили порошенці за 5 років хорошо? НІЧОГО.
З поганого - ПРОВАЛЕНА реформа правоохоронних органів (качанівка яркий приклад). Ті хто переслідував майдан пішли на підвищення.
З поганого далі. юрка алкоголік разом з "порохом", всією партією 5 років кришували гральні свинарники.
З поганого вивід грошей (в тому числі і рефінансових, підприємців, вкладників) приветбанком.
Курс 28+
Навіть гівноканали не змогли закрити.
Ну і вишенкою на торті ПЕРЕД виборами стала партія шарія. Красиво правда?
Що ж зробив гецьман за 5 років, разом з цілою командою, які отримували величезні зарплати? Заколбасив астрономічний газ, енергію. Той же ротердам+. Ппц.
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08.12.2021 11:30 Ответить
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08.12.2021 12:03 Ответить
Колись медіашльондра Лещенко підробляв медіакіллером, зараз нарцис Бігус підробляє. Обом до розслідувань команди Bellingcat як до неба рачки.
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07.12.2021 02:05 Ответить
шо то *уйня, шо то *уйня (хоть и иностранная)
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07.12.2021 12:48 Ответить
Саме цікаве, що Бігус не говорить, що фірми Микитася виграли підряди на будівництво арсеналів на тендері; і на підставі цього з ними було укладено договори.
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07.12.2021 02:21 Ответить
Ждемо якнайшвидшої відповіді від Зеленського.
ЧОМУ ТАК СТАЛОСЯ????
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07.12.2021 03:15 Ответить
Саботаж и вредительство во время войны. Расстрел.
Если не будет реакции власти. То это измена.
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07.12.2021 06:56 Ответить
Барига підірвав 6 складів з ************, а зеля нічого не збудував , робота ж2 в Україні.
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07.12.2021 07:49 Ответить
Ось ми бачимо приклад ******** людини.
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07.12.2021 08:55 Ответить
Цьому "рупору" вже віри немає ще з 2019 року, лишнє підтвердження - прокол з Ківою.
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07.12.2021 07:08 Ответить
ОП, ВР, КМ, МВС,СБУ, ДБР, ГПУ, контррозвідка, де ви і навіщо такі вИ...?Війна ж у нас! Кажуть ворог ось, ось нападе, знає куди бити і що знищувати...?! Це ж диверсія?! Без зброї і захисту будемо, знову рабами бо "строітєлі" заробити дуже хочуть ,тут в убогих і продажних вкрадуть,а ФСБ ще й доплатить,...?Є там патріоти щоб цих ворогів знищити, які суди...?Де ж влада...??? ВІЙНА....!
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07.12.2021 07:21 Ответить
Яка влада!!! Одна назва!
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07.12.2021 08:53 Ответить
Одни ждали отката , другие в это время деньги тырили, а рашка руки потирала, так пойдет на нары, прокурорка тебе вопрос , или ты в доле?
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07.12.2021 07:29 Ответить
сейчас экс-министр обороны Таран пропивает полученный от ФСБ гонорар за подрыв обороноспособности Украины, и довольно ухмыляется, читая эту статью..
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07.12.2021 08:32 Ответить
А нахрена нам склады,зеля о складах на выборах ничего не обещал,да и коломойскому это не выгодно,да и какая разница.
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07.12.2021 08:34 Ответить
Бигус такое же дерьмо что и Лещенко с Гнапом и прочими консервами РАБссии типа Мараев...
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07.12.2021 08:34 Ответить
Христо Грозев и его Биллингкэт расследуют все взрывы военных складов в Украине с 2014 года...Найдут всех....
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07.12.2021 08:41 Ответить
*****, всех в одну камеру и пусть выясняють кто должен сидеть на параше после кого...
И мы еще собираемся с кем-то воевать с Тараном на воле?
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07.12.2021 09:09 Ответить
Мне вот интересно, а на чьей даче хранятся Джэвелины, у кого охрана крепче - у Ермака или Зеленского?
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07.12.2021 09:11 Ответить
Интересно во время второй Мировой эти
нувориши - расхитители социалистической собственности дожили бы до первой проверки
использования Активов во время боевых действий ?
По решению Военного трибунала -
комендантский взвод выполнил бы приказ !
Этим бы двоим и сотоварищам !
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07.12.2021 09:29 Ответить
А де свідки свинорилого гецьмана? Ау уродці. Це ВАША "*******" знайшла таких аферистів.
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07.12.2021 09:29 Ответить
А я вот помню с какой помпой при Порохе про эти чудо склады рассказывали... А кончилось все а ля "Бирюков стайл", брошенные недострои и нет ни виновных ни денег.
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07.12.2021 09:31 Ответить
"""", взрывы на складе в Балаклее не нанесли значительного вреда обороноспособности страны. Источник: https://censor.net/ru/n436184 ХА !

В результате пожара на военных складах в Балаклее Украина потеряла боеприпасов
на миллиард $ 1 000 000 000 млд USA
долларов.
Источник: https://censor.net/ru/n436184

https://censor.net/ua/news/436133/****************************************************************************************************

Целенаправленное уничтожение обороноспособности Украины .
За 15 лет лампасники по вооружениям ничего не предприняли для исправления ситуации по охране складов и повышении уровня квалификации персонала работников баз..
Значит этот г е ше ф т для ГШ был выгоден . (Зри в корень).

Самые крупные взрывы на складах боеприпасов в Украине.
Бахмут (тогда еще Артемовск), Донецкая область. 10 октября 2003
Новобогдановка, Запорожская область. 2004-2007 годы
Лозовая, Харьковская область. 2008
Грузевица, Хмельницкая область. 13 марта 2010
Кривой Рог, Днепропетровская область. 20 марта 2014
Черкасское, Днепропетровская область. 3 октября 2015
Сватово, Луганская область. 29 октября 2015
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07.12.2021 09:39 Ответить
Зато пиар на "великому крадівництві" не провалили,а это важней для Организма.
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07.12.2021 09:46 Ответить
Ось коли будете мати автiвку , тодi i зрозумiiте що таке файнi дороги.
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07.12.2021 10:08 Ответить
Про файні дороги я не писав,а писав про піар на "великому крадівництві і кожен рік на своєму автомобілі проїзджаю не менше 40-42 000 км
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07.12.2021 10:13 Ответить
Вiдкрию вам таемницю , на будiвлi автодорiг крали завжди. Але на тих "дорогах" що будували ранiше сорому хватало вже не пiаритись. Не було сенсу.
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07.12.2021 10:22 Ответить
Бигус вещал про велику зраду при проведении ДКР Дзвин, типа не то и не стандарты НАТО, ну ну. А по факту, это чуть ли не единственное АСУ которое физически есть , но его из-за дятлов типа бигуса не ставят на вооружение. В результате ни денег, ни АСУ, и все вроде бы правы, да только воевать будем как в 2014, а может и еще хуже. Армяне круче Украины укомплектованы по ходу...
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07.12.2021 10:03 Ответить
Цілком очевидно, що виконавець робіт не виконав обіцяне в угоді замовнику. І тому рано чи пізно суд має прийняти рішення на бік міноборони. Поки у країні оці мікітасі будуть рулити, не буде нам успіху.
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07.12.2021 10:05 Ответить
Це все квіточки.Війна всім виправить мізки і зробить "енштейнами". І от тоді українці проклянуть всіх,кого вони вибирали у владу. ВСІХ ДО ОДНОГО!!! Бо ні один з них не будував країну,а будував "власні хатинки" собі і своїм пра-пра-пра....онукам,нічого не хотів робити з олігархами,нічого не хотів робити з 5 колоною,агентами кдб,нічого не хотів робити з корупцією,нічого не хотів робити з судами,тіньовими схемами,оффшорами,розвалом армії і т.д. і т.п....І що тепер?До кого питання? Україна у нас одна,це правда.Так навіщо ж з неї і з самих себе так знущатись,вибираючи злодійкувате лайно у владу?Здавалося б вже після Майдану можна було б порозумніти навіки. Та ні не сталося.Захотілось ще пару разів наступити на граблі. Про наслідки зараз не хочу і думати.
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07.12.2021 10:22 Ответить
На момент заморожування "будівництва" (осінь 2018 р.) залишалось до завершення будіництва 2 роки. На осінь 2021 р. до завершення будівництва залишається 2 роки... А що робилось протягом 2-х років під керівництвом ВаЗеліна - ховали гроші по офшорах та замітали сліди?
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07.12.2021 10:36 Ответить
Перепрошую! Очепятка...(осінь 2019 р.)
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07.12.2021 10:37 Ответить
Вам же написали - розбиралися. Будівництво встало ...
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07.12.2021 12:26 Ответить
Топливо для армии тоже не закупили.

Зато дороги для расеянских танков делаются
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07.12.2021 10:37 Ответить
Кива со кацапской братвой видать крепко на яйца наступил этому чучалу. Даже извинения записал.
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07.12.2021 10:48 Ответить
Так закінчились усі реформи порошенка, для будівництва військових складів найняли криміналітет.
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07.12.2021 11:09 Ответить
Цензор престаньте публиковать ввысеры этой жирнушлюхи бигуса
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07.12.2021 12:22 Ответить
Бигус? Сразу на х.. на помойку.. "расследователь" мамкин..
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07.12.2021 14:55 Ответить
коррупция, и саботаж! За такое садят лет на 12 в каталашку. Это саботаж, вредительство и подрыв обороноспособности Украины.

К ответу всех бывшего министра Тарана, его замов, Ермака это он его назначил. И подрядчеков фирмы Укрбудмонтаж" и "Північно-український будівельний альянс" к ответу.
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07.12.2021 15:39 Ответить
 
 