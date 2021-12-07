Работа над подготовкой санкций ЕС против РФ идет очень высоким темпом, - Кулеба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Работа над возможными санкциями ЕС против РФ при расширении российской агрессии против Украины происходит очень высоким темпом.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Две недели назад в Брюсселе я только в буквальном смысле всех тряс и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях, что именно, когда". Это же серьезные вещи, и они требуют согласования по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах". Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге, в Швеции, через две недели, они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень высоким темпом, и сейчас уже лучше трансатлантическое единство работает, чем работало в 2014 году", - сказал Кулеба.
В то же время министр добавил, что призвал США в случае, если они будут готовы на более жесткие санкции, чем ЕС, применять их независимо от Брюсселя.
"Когда я был в Вашингтоне, где мы проводили заседание Комиссии стратегического партнерства и подписали новую Хартию стратегического партнерства, я четко сказал американским коллегам, что: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и ЕС санкционной политики, но если вы будете готовы к более жестким санкциям, а ЕС не будет на них готов, лучше уж применяйте свои санкции, чем снижать уровень давления ради этого трансатлантического единства. Безусловно, это тест", - объяснил Кулеба.
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Иначе поговорим о вранье сивого ...
ну звичка в них така, одні "одвічні друзі", інші воювати можуть приблизно 1 день (чи за скільки там франції в 2 СВ здалась)?!
Буде дуже велике і МЕГАзанепокоєння діями Мацкви