Работа над подготовкой санкций ЕС против РФ идет очень высоким темпом, - Кулеба. ВИДЕО

Работа над возможными санкциями ЕС против РФ при расширении российской агрессии против Украины происходит очень высоким темпом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Две недели назад в Брюсселе я только в буквальном смысле всех тряс и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях, что именно, когда". Это же серьезные вещи, и они требуют согласования по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах". Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге, в Швеции, через две недели, они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень высоким темпом, и сейчас уже лучше трансатлантическое единство работает, чем работало в 2014 году", - сказал Кулеба.

В то же время министр добавил, что призвал США в случае, если они будут готовы на более жесткие санкции, чем ЕС, применять их независимо от Брюсселя.

"Когда я был в Вашингтоне, где мы проводили заседание Комиссии стратегического партнерства и подписали новую Хартию стратегического партнерства, я четко сказал американским коллегам, что: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и ЕС санкционной политики, но если вы будете готовы к более жестким санкциям, а ЕС не будет на них готов, лучше уж применяйте свои санкции, чем снижать уровень давления ради этого трансатлантического единства. Безусловно, это тест", - объяснил Кулеба.

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