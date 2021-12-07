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Работа над подготовкой санкций ЕС против РФ идет очень высоким темпом, - Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Работа над возможными санкциями ЕС против РФ при расширении российской агрессии против Украины происходит очень высоким темпом.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ICTV, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Две недели назад в Брюсселе я только в буквальном смысле всех тряс и говорил: "Садитесь и говорите о санкциях, что именно, когда". Это же серьезные вещи, и они требуют согласования по линии финансистов, потому что речь идет об очень конкретных инструментах". Сейчас, когда я имею с теми же людьми разговоры уже в Риге, в Швеции, через две недели, они продвинулись очень далеко в обсуждении этих санкций, то есть работа идет очень высоким темпом, и сейчас уже лучше трансатлантическое единство работает, чем работало в 2014 году", - сказал Кулеба.

В то же время министр добавил, что призвал США в случае, если они будут готовы на более жесткие санкции, чем ЕС, применять их независимо от Брюсселя.

"Когда я был в Вашингтоне, где мы проводили заседание Комиссии стратегического партнерства и подписали новую Хартию стратегического партнерства, я четко сказал американским коллегам, что: "Уважаемые коллеги, мы приветствуем координацию между вами и ЕС санкционной политики, но если вы будете готовы к более жестким санкциям, а ЕС не будет на них готов, лучше уж применяйте свои санкции, чем снижать уровень давления ради этого трансатлантического единства. Безусловно, это тест", - объяснил Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС продлил на год санкции за нарушение прав человека в мире, в том числе для представителей России

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+5
Так себе формулировка. Тут важны не слова, а действия. И, по возможности, как можно скорее. Сегодня многое прояснится, после 6 вечера
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07.12.2021 09:16
+5
эмбарго на нефть и санкции на Газпром...самые классные санкции. Экономика РФ сразу рухнет.
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07.12.2021 15:03
+2
Що заборонят в'їзд у ЄС ще парі генералів, і десятьом полковнікам?
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07.12.2021 09:17
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В турборежимі?
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07.12.2021 09:15 Ответить
Так себе формулировка. Тут важны не слова, а действия. И, по возможности, как можно скорее. Сегодня многое прояснится, после 6 вечера
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07.12.2021 09:16 Ответить
Що заборонят в'їзд у ЄС ще парі генералів, і десятьом полковнікам?
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07.12.2021 09:17 Ответить
Кулеба - самьій єффективньій министр иностранньіх дел Украиньі за 30 лет , имхо .
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07.12.2021 09:24 Ответить
Не. Просто врет так же много и часто, как ЗЕ.
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07.12.2021 09:32 Ответить
Фактьі вранья министра в студию !
Иначе поговорим о вранье сивого ...
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07.12.2021 09:36 Ответить
Про казки голобородька, НІ????? Про, в очі *****??? Про пєрєстать стрєлять??? Тем придостатньо!!! Починай!
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07.12.2021 10:54 Ответить
якщо я ще можу повірити що США "введе пуйлу по саме не хочу", то німці,французи швидше здадуть всю східну європу на догоду пуйлу,чим введуть дійсно дієві санкції...
ну звичка в них така, одні "одвічні друзі", інші воювати можуть приблизно 1 день (чи за скільки там франції в 2 СВ здалась)?!
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07.12.2021 09:40 Ответить
....і як завжди закінчиться дуже великим пшиком
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07.12.2021 10:22 Ответить
Кулеба знает свое дело. Так держать !
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07.12.2021 10:31 Ответить
эмбарго на нефть и санкции на Газпром...самые классные санкции. Экономика РФ сразу рухнет.
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07.12.2021 15:03 Ответить
Робота над можливими санкціями ЄС проти РФ у разі розширення російської агресії проти України відбувається дуже високим темпом. Джерело: https://censor.net/ua/v3303707


Буде дуже велике і МЕГАзанепокоєння діями Мацкви

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07.12.2021 15:59 Ответить
 
 