Наша цель - не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед, - Белый дом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Во время будущей видео-встречи президент США Джо Байден засвидетельствует обеспокоенность США из-за передвижения российских военных сил на границе с Украиной, а также выразит поддержку Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки.
"Многие из нас видели этот сценарий в 2014 году. Президент не будет сдерживаться в выражении своей обеспокоенности. Если в этом будет необходимость. Мы не знаем, президент Путин уже принял решение или нет. Поэтому это хороший случай провести этот разговор. Наша цель – не допустить, чтобы россияне продвинулись вперед. Дать им понять с самого начала, что мы работали скоординированно с Конгрессом, с другими странами, нашими партнерами по НАТО", - отметила Псаки.
По ее словам, США вместе с партнерами подготовили широкий круг шагов, которые могут оказаться разрушительными для экономики РФ.
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За винятком одного нюансу. Цього разу, здається, злякалися по-справжньому. Раптом виявилося, що мамині квіточки, які ховалися від війни шляхом заперечення цієї війни, заховалися погано. Голова у піску, але все інше господарство назовні, і може так статися, що і морько в Одесі, і квартирка у Києві, і бізнес в інстраграмі накриються тим, що височіє над ватерлінією.
І таксисти раптом зробилися стурбованими і серйозними. І у батьківських чатах тихо, як на похоронах. «Добрий день, ми вирішили купити дітям безглютенові лоліпопи на Миколая, ніхто не проти?» І другий день жодної відповіді, лоліпопи так лоліпопи, відчепіться.
Мене радують флешмоби з піднятими пальцями, «Українці чинитимуть опір» і тому подібне. Особливо радує популярність цих флешмобів серед тих, хто останній рік постив рецепти «царского блюда із адной картошкі», а перед тим фотки мамиріми з німбом на голові. https://t.me/nuts_roses/419
Вова мовчить, як абсенту в рота набрав.
Я переживаю, що коли Зеленський все таки вирішить втекти з України, ми цього просто не помітимо. Не відчуємо ніякої різниці, він є, що його нема…
Тамара Горіха Зерня
вOнюшка, водки нет! киздуй домой! ))