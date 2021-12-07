Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Появились подробности смертельного ДТП под Киевом, когда пьяный полицейский на Volkswagen снес на светофоре ЗАЗ, в результате чего погибли 2 человека.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 32-летний Игорь Тертичный, капитан полиции, начальник сектора ювенальной превенции Вышгородского РУП ГУНП в Киевской области. Об этом сообщает Киев Оперативный, передает Цензор.НЕТ.

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В ходе осмотра полицейскими было установлено, что водитель явно был в состоянии алкогольного опьянения, хотя от теста на алкоголь отказался. Пассажир Volkswagen с места аварии сбежал.

Volkswagen на большой скорости двигался в сторону Новых Петровцов, а "Таврия" стояла на месте. От удара ее смяло и разорвало. Водитель "Таврии" Дмитрий с множественными повреждениями в больнице. Его друг Ростислав умер на месте, а 22-летняя невеста Анжелика, находившаяся в машине, скончалась в карете скорой помощи.

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"Пациент поступил с переломом правой плечевой кости со смещением. Пока временно ему наложен гипс. Ближайшие дни мы планируем провести ему операцию, в принципе его жизни ничего не угрожает.", – прокомментировал состояние Дмитрия заведующий хирургическим отделением центральной районной Вышгородской больницы Андрей Евграфов. У Дмитрия также сотрясение мозга и он сейчас проходит лечение.

По информации "Сегодня", пара возвращалась с отдыха в Египте. Друг встретил их на машине, чтобы отвезти домой. Дмитрий и Анжелика готовились к свадьбе.

В ГБР сообщают, что виновнику ДТП грозит лишение свободы до 12 лет с последующим лишением прав на управление транспортным средством на срок до 10 лет.

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"В настоящее время главное управление проводит служебное расследование. По этому инциденту начальником главного управления Андреем Небытовым был подписан приказ об увольнении этого работника из рядов полиции Украины. По словам свидетелей, полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходить тестирование отказался. Следствие назначило судебно-токсикологическую экспертизу", – сообщила представитель Нацполиции Киевской области Ирина Прянишникова.











