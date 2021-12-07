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Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Появились подробности смертельного ДТП под Киевом, когда пьяный полицейский на Volkswagen снес на светофоре ЗАЗ, в результате чего погибли 2 человека.

Выяснилось, что за рулем Volkswagen находился 32-летний Игорь Тертичный, капитан полиции, начальник сектора ювенальной превенции Вышгородского РУП ГУНП в Киевской области. Об этом сообщает Киев Оперативный, передает Цензор.НЕТ.

В ходе осмотра полицейскими было установлено, что водитель явно был в состоянии алкогольного опьянения, хотя от теста на алкоголь отказался. Пассажир Volkswagen с места аварии сбежал.

Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 01

Volkswagen на большой скорости двигался в сторону Новых Петровцов, а "Таврия" стояла на месте. От удара ее смяло и разорвало. Водитель "Таврии" Дмитрий с множественными повреждениями в больнице. Его друг Ростислав умер на месте, а 22-летняя невеста Анжелика, находившаяся в машине, скончалась в карете скорой помощи.

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"Пациент поступил с переломом правой плечевой кости со смещением. Пока временно ему наложен гипс. Ближайшие дни мы планируем провести ему операцию, в принципе его жизни ничего не угрожает.", – прокомментировал состояние Дмитрия заведующий хирургическим отделением центральной районной Вышгородской больницы Андрей Евграфов. У Дмитрия также сотрясение мозга и он сейчас проходит лечение.

По информации "Сегодня", пара возвращалась с отдыха в Египте. Друг встретил их на машине, чтобы отвезти домой. Дмитрий и Анжелика готовились к свадьбе.

В ГБР сообщают, что виновнику ДТП грозит лишение свободы до 12 лет с последующим лишением прав на управление транспортным средством на срок до 10 лет.

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"В настоящее время главное управление проводит служебное расследование. По этому инциденту начальником главного управления Андреем Небытовым был подписан приказ об увольнении этого работника из рядов полиции Украины. По словам свидетелей, полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, проходить тестирование отказался. Следствие назначило судебно-токсикологическую экспертизу", – сообщила представитель Нацполиции Киевской области Ирина Прянишникова.

Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 02
Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 03
Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 04
Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 05
Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 06
Новые детали смертельного ДТП под Киевом: погибла 22-летняя невеста, а за рулем был пьяный капитан полиции Тертичный 07

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+78
Нажралась свинья и убила трех человек, моральный урод должен понести заслуженное наказание
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07.12.2021 11:23
+51
Я уэю с наших законов, милициянты человека без штрих-кода могут скрутить и штраф на месте впаять, учителя могут выкинуть с работы если он собачий паспорт не покажет, если без намордника - вообще мордой в пол и в каталашку, а у человека совершившего убийство не могут взять анализы на алкоголь хотя от этого зависит возможный срок?! потому что закон не разрешает?
Я правильно понимаю - права убийц наши законы оберегают намного лучше чем пересичных громадян?
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07.12.2021 11:31
+40
а шо так можна..в разі ДТП з загиблми....відмовлятись від аналізів?На руки кайданки і в лаболаторію
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07.12.2021 11:29
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сподіваюсь після зони вийде курва інвалідом
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07.12.2021 14:40 Ответить
они там нормально сидят - лучше чем те ,кто никого не убил !!! ПОСПОРИМ ?
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07.12.2021 16:27 Ответить
Почему ездят пьяными или под наркотой за рулем?
Потому, что не боятся такого наказания!
Конфискация авто (если не своё, шраф по цене авто), год тюрьмы и пожизненный запрет на вождение. Это если без ДТП.
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07.12.2021 15:02 Ответить
Судя по его заточке он мог и трезвый снести...
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07.12.2021 15:02 Ответить
Опять суки в погонах будут защищать. Но! Вы же все (!!) кто носит погоны п.....ры! Тот кто пишет на цензоре шо его посадят по закону -падаль , и пусть твои дети будут живы здоровы ! Жаль шо у тебя- того кто здесь его обеливает (да и вообще всех мусорылых) не было такой ситуации. Но ! У тебя **** ,которая этот коммент забанит -еще все впереди .Дай тебе Бог здоровья ****!
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07.12.2021 16:23 Ответить
**** в халате - будет правдами и неправдами выписать пациента с остеосинтезом как можно скорее ДО истечения 21го дня (дебилам не понять ) проходили такое
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07.12.2021 16:35 Ответить
Выше акциз надо сделать, пусть еще 20 лет на тавриях ездят. У государства же одна цель- наполнение бюджета, а сколько людей эти скотовозки на тот свет отправят- никого не парит. И погибнет в основном молодежь у которой нет 5тыс на 20летний пассат, который хоть и помойка но удар держит.
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07.12.2021 17:11 Ответить
Так этот пассат 1000 стоит а 4000 идёт на акциз , хотя за если вложить все 5000 в железо, а не в бумажки , то можно взять новее и безопасность получше намного, но державе пофиг на людей.
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08.12.2021 12:01 Ответить
Падло має сісти.
Люди не треба їздить у заз "Таврія" чи лайноВАЗах - бережіть себе.
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07.12.2021 17:48 Ответить
третья кринжуха-ипать его лосем убил 4 присерно человека..шай тан трриперный
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07.12.2021 19:00 Ответить
Процессуально, полицай все правильно делает, пытается сбросить отягчающие обстоятельства и затянуть судебный процесс. А если морально, по фото видно шлейф, а теперь добавится ещё один. Так понимаю, что не первый труп за ним. Ему и его роду жить с этим шлейфом. Беда такому человеку
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07.12.2021 21:57 Ответить
Да и что с ним случится? Умрет?
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08.12.2021 09:09 Ответить
Очень жаль, что тварь искалечила кучу жизней, а сама выжила. Там и родители и родственники порваны.
Государство не то, что защищать своих пьянь-служащих, оно их показательно демонстративно обязано смешать с гамном в назидание...
У харьковского сморчка не могут взять анализы на наркоту даже сейчас! Позор таким законам.
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07.12.2021 22:01 Ответить
Потрібно законодавчо закріпити наступне. У випадку відмови особи від проходження медичного огляду на стан сп'яніння (хоча б одно з трьох - не подув в трубку алкотестера до його спрацювання; не виконав клінічні проби; не здав зразки сечі чи (та) крові на дослідження): 1) Вважати, що стан особи відповідає стану сп'яніння; 2) Штраф призначається судом у трикратному розмірі.
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07.12.2021 22:24 Ответить
Не сомневайся в том, что полиционеры будут это применять для раскрутки трезвых водителей на взятку.
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08.12.2021 00:14 Ответить
запор краш-тест не пройшов...
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07.12.2021 23:22 Ответить
Твой мозг тоже.
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08.12.2021 00:13 Ответить
мусора не могут бухать - у них маленькие зарплаты
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08.12.2021 00:22 Ответить
Судя по автомобилю не маленькие
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08.12.2021 09:31 Ответить
трухину прокатило и этому прокатит
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08.12.2021 00:27 Ответить
мент тварь! но есть вопрос, почему там таврон просто стоял в левой полосе?
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08.12.2021 09:02 Ответить
А где он на светофоре должен быт стоять?? Прочти статью сначала.
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08.12.2021 12:59 Ответить
сорри, такое видео качественное, что светофор я не увидел(( мент тварь!
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08.12.2021 15:21 Ответить
Там нет никакого светофора. На таком участке дороги его и быть не может. Цензор *******, как всегда.
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08.12.2021 23:05 Ответить
Все от безнаказанности.
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08.12.2021 09:10 Ответить
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