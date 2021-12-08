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"Какие-то большие решения следует ожидать после Нового года": Лукашенко о вероятности вторжения России в Украину. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Планы НАТО в регионе неприемлемы не только для России, но и для Беларуси.

Об этом заявил "президент" Александр Лукашенко, захвативший власть в РБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Еще многое поменяется за этот месяц. Вы еще многое увидите. Мы увидим вот эту развязку от Черного до Балтийского моря, к чему придем", - заявил Лукашенко.

Он обратил внимание, что Запад сейчас повесил на Россию ярлык, якобы она планирует нападение на Украину. "Надо же повод для того, чтобы молотить Россию. Вот они повесили этот ярлык. Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - отметил он.

"Поэтому какие-то развязки - я думаю, очень большие - будут и после Нового года", - подытожил Александр Лукашенко.

Также читайте: Диктатор Лукашенко словами о Крыме сжег все мосты с Украиной, сделав Беларусь враждебной для нас страной, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+47
Для тебя бульбо фюрер и твоего народа она уже наступила ,ты опять стал частью козлостана .Но тебя кацапы уберут как не нужный вонючий мусор.
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07.12.2021 12:34
+38
Господи! Йому хтось оселедця в кінці кінців дасть?
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07.12.2021 12:32
+30
Овощ 2 .
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07.12.2021 12:32
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Господи! Йому хтось оселедця в кінці кінців дасть?
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07.12.2021 12:32 Ответить
хвоста від оселедця догризти максимум....
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07.12.2021 12:58 Ответить
до сих пор такие как Путин Лукашенко Лидер КНДР не могут понять.... планета она малюсенькая все друг у дружку под боком давимся копошимся.. мало кому -что не нравится- что делают в иной соседней квартире доме-стране.. у себя порядок навели бы... про такое как всегда актуальна поговорка --С ВАГОНАМИ БРЕВЕН В СОБСТВЕННЫХ ГЛАЗАХ-- ЭТИ ИЩУТ ПЫЛИНКУ В ЧЬИХ ТО ТРУСАХ...
или слепой сказал-увидим- глухой ответил- как громко все орут -а немой вдруг заорал да закройте все свои вы рты... достал ваш шум и гам....
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07.12.2021 13:11 Ответить
Это из Библии изначально, Евангелие от Матвея:
"И что ты смотришь на ***** в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?"
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07.12.2021 13:42 Ответить
Не розв'язки, а зав'язки на шиї, якщо добре буде себе вести то ще й милом мотузку змастять
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07.12.2021 15:25 Ответить
Овощ 2 .
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07.12.2021 12:32 Ответить
Брат - 2
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07.12.2021 12:34 Ответить
***** 2
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07.12.2021 16:01 Ответить
овощ хитрый и поэтому наслаждается жизнью в Сочи. А этого в клетке будут возить по городам, а потом сдохнет в тюрьме как ублюдок милошевич
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07.12.2021 13:01 Ответить
Та хто там наслаждается, я Вас прошу....
Без разрешения ФСБ посрать сходить не может.
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07.12.2021 17:52 Ответить
Для тебя бульбо фюрер и твоего народа она уже наступила ,ты опять стал частью козлостана .Но тебя кацапы уберут как не нужный вонючий мусор.
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07.12.2021 12:34 Ответить
А жаль, масло сливочное пока еще делают из сливок которые доят из коров, а не из пальм, как у брата. И водка есть пока еще вкусная. Но это похоже уже не на долго 😒
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07.12.2021 13:00 Ответить
Все па савецким ГОСТ стандартам с примесью радиоактивного цезия и перхоти самого бульбофюрера
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07.12.2021 14:46 Ответить
Водка? Смачна?
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08.12.2021 10:04 Ответить
Вже давно масло з додатком пальмової олії.
А в нас навпаки, вже знов є виробники, у яких вершкове масло вже замерзає у холодільнику та на вкус таке, як треба.

Наша горілка є якісна, тільки ж не берить усяку гидоту.

Я можу навести приклади торгових марок якісних, та поганих, але не зроблю цього, бо це реклама та антиреклама.
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08.12.2021 19:34 Ответить
Вот и я о том же - если из морозилки, то вообще колется как камень, а из холодильной камеры чтобы размазать по хлебу, нужно отрезанному дать несколько минут полежать вне холодильника.
Разве в таком есть пальма?
Ну и водку делают одну для ужраться до поросячего визгу, а другую для вкусового удовольствия - грамм 150,из морозилки, небольшими глоточками, под борщ, огурчик соленый и т.п.
Просто в одних местах больше делают упор только на прибыль и потому на пальму и спирт 18-го сорта, а в других держат марку.
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09.12.2021 10:40 Ответить
Ооо картофельный шаман-предсказатель, нострадамус лукашенус колорадус
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07.12.2021 12:35 Ответить
Лукашенко мечтает , что в мутной воде военного психоза Кремля он вьіживет . А зря...
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07.12.2021 12:36 Ответить
лука у карлика теперь на работу устроился глашатаем вместо писькова
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07.12.2021 12:36 Ответить
Після Нового року якого року? Терорист і вбивці-диктарор об'єдналися для залякування Європи, бо ми, Україна, вас не боїмося. Для Бульби самозванця нагадую, що московія (росія) напала на нас ще у 2014 році.
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07.12.2021 12:37 Ответить
Та, ну! В 1169-му. Розорення Києва (1169)
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08.12.2021 11:30 Ответить
багато бульбохуйло на себе бере. пуп у нього розв'яжеться )))
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07.12.2021 12:41 Ответить
Вынул язык из х@ловкой дупы и толкнул речь - сразу видно одного из лидеров современности .
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07.12.2021 12:41 Ответить
Если никто не собирается нападать, о какой развязке речь? Старый маразматик бредит...
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07.12.2021 12:43 Ответить
Вітаю бувших білорусів. Додарувалися ОМОНівцям квіти? Тепер РФ буде воювати з Україною, а труни попервах ітимуть в бувшу Білорусь. І тільки коли загине останній білорус ваш Президент - а він тепер у вас *****, пошле своїх, расово правильних росіян.
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07.12.2021 12:50 Ответить
Так Путіну нема куди діваться - він зі своїм "собирательством земель русских" "довийо**вався" до того що китайці заполонили всю південну Сибір і от-от звідти потягнуться біженці Куди він їх дівать буде? У засране Нечорнозем"я? У глухі покинуті села без електрики і газу? Простіше витіснить з міст у села залишки перебитих білорусів (навіть якщо не вдасться захопить українські землі)
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07.12.2021 13:29 Ответить
Какие-то большие решения следует ожидать после Нового года, правільна я гаварю, Владімєр Владімєровєчь?
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07.12.2021 12:50 Ответить
Маразматик
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07.12.2021 12:51 Ответить
напомним, что баЦьку уволили из рядов ВВ МВД СССР из-за психических отклонений
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07.12.2021 12:51 Ответить
Здається, що він служив інструктором політвідділу Західного прикордонно округу.
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07.12.2021 18:06 Ответить
да, был комунякой, главным по ничего не делать
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07.12.2021 19:33 Ответить
Усатый таракан стал похож на облезлого шакала со старого мультфильма про Маугли.
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07.12.2021 12:53 Ответить
Лысый дебил: Беларусь УЖЕ стала областью России.
Дело сделано.
Мавра можно отправлять в утиль.
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07.12.2021 12:55 Ответить
Ещё один великий стратег современности. Ты что колхозник действительно думаешь что твои граждане-белорусы тебя уже простили и смирились с твоим узурпаторским правлением? А ты попробуй , отдай свою страну в услужение плешивому царьку
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07.12.2021 12:58 Ответить
Два плешивых Шариковых дебила,это сила...чЛенин партия колхоз камсамол.. .
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07.12.2021 12:59 Ответить
Хлопці, читайте лірику Ганса фон Даха.
На часі.
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07.12.2021 12:59 Ответить
соснёте вы волки кремлёвские морковку, у пожилого зайца,
у такого ...в годах-в годах
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07.12.2021 13:03 Ответить
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07.12.2021 13:05 Ответить
Скільки писати вже - цього літа Білорусь імпортувала картоплю з України ! Ніякий він вже не барон .
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08.12.2021 08:04 Ответить
Мерзота з її п'ятою колоною тут готується до колапсу з забезпеченням України енергоносіями цієї зими. Після чого мріє вдертися сюди з "інтернаціональною допомогою братньому народу".
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07.12.2021 13:08 Ответить
А ЛУКАШЕНКО УЖЕ ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО !!! ЧТО Ж БУДЕТ С КОЛЬКОЙ..., КОГДА ЕГО НЕ СТАНЕТ !?)
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07.12.2021 13:13 Ответить
кольку скушает моль-ка
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07.12.2021 15:22 Ответить
Клікуши віщують на самий Новий рік,
Що б налякать прості , невинні душі,
Але в пророцтвах є вагомий штрих,
Що перші вигрібають їх клікуші.
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07.12.2021 13:14 Ответить
Сегодня дядя СЭМ-Путину объяснит,что к чему.
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07.12.2021 13:17 Ответить
СМИ: Крупнейший банк Европы отключил Беларусь от валюты, а «Белавиа» отключили от международных систем расчетов для авиаперевозок.

Deutsche Bank, крупнейшая кредитная организация Европы с активами на 1,3 триллиона долларов, прекращает обслуживать платежи в адрес госкомпаний, банков и публичных лиц республики Беларусь.

Об этом в письме клиентам сообщил украинский OTP Bank, имеющий в Deutsche корреспондентские счета.

Платежи как в евро, так и в долларах попали под ограничения после того, как 2 декабря США, Евросоюз, Великобритания и Канада синхронно ввели очередной пакет санкций против режима Лукашенко за репрессии, нарушения прав человека и атаку мигрантов на границе с Польшей и Литвой.
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07.12.2021 13:18 Ответить
Бацька крепкий мужик!!!! Подавил протесты в Белоруссии полностью, заметьте сейчас митингов за его отстатвку в Белоруссию вообще нет.............Опозиционерку Тихановскую тоже все забыли.......
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07.12.2021 13:24 Ответить
если он для тебя он бацко то и абрек твой муж
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07.12.2021 13:27 Ответить
Какой он батько ? - козлина усатая и убийца , такой же , как и кремлевский ублюдок , ху@@ ло 😡
Два ублюдочных правителя у которых руки по локти в крови , но они еще трепыхаются и угрожают всему миру !

Повесить обоих или усадить на електрический стул !
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07.12.2021 14:17 Ответить
Я не имел ввиду, что он хороший!!! Но в отличие от Януковича и Зеленского, у мужика есть стальные яйца - власть не отдал, трусливо заграницу как Янык не сбежал......... Мужик он крепкий!
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07.12.2021 15:23 Ответить
Ну вондаже овощь, сеньоур помидоур, со свими помидогчиками с автоматом не бегал, тем более под угрозой букетов цветов, в отличии от бульбофюрера.
Уровень угроз и поведение саавсем разные, крепкий мужик обгадился от цветов.
Где ж там какие то яйца, там же просто вымя.
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08.12.2021 18:23 Ответить
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07.12.2021 13:26 Ответить
Не приемлемо НАТО? Не собралась ли ты старая крыса напасть на Украину вместе с пуйлом? Ой пожалеешь.
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07.12.2021 13:26 Ответить
Вот и отлично ...Лукобульбос, смелее празднуй Новый год. А теперееерррь дружнаааа......
Это был тяжелый год.
Был он тяжелей, чем тот.
Неожиданно нам всем.
Много он принес проблем.

Но приходит новый год.
Он нам счастья принесет.
И я верю через год.
Дружно скажет твой народ.
Опс....а у тебя вообще есть народ??? Он есть у тебя одинокого заблудившегося идиота?.??
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07.12.2021 13:37 Ответить
два раза перечитал, так и не понял - что оно хотело сказать. В огороде бузина...Крыша окончательно поехала у бульбофюрера!
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07.12.2021 13:47 Ответить
Так об этом все говорят ,и НАТО и ЕС и Украина(про январь).
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07.12.2021 15:20 Ответить
Я про это:
Хотя никто в России не собирается нападать на Украину. Россия прекрасно видит, что творится в Украине. И то, что там творится и что планируют натовцы и американцы там, неприемлемо не только для России, но и для нас, потому что тут мы рядом", - отметил он.

Наследник Залдостанова-"Хирурга"?
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07.12.2021 15:34 Ответить
Вы не верите в начало войны?
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07.12.2021 15:38 Ответить
Верим. Но так же верим и в то, что в отличии от беларусов, украинцы просто так под Путина не лягут и тут кацапье встретит не цветы от беларусок, а пули и ножи, растяжки на тропах и бледные поганки в щах.
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08.12.2021 19:42 Ответить
Треба ставити питання перед путлером так : путлер має дати гарантії повернення Україні криму ,донбасу.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.А що до бацьки : Білорусь втратить державність . Значно сильніша та більша раша неминуче поглине бульбу , процес уже йде , путлер та бацька сприяють цьому . В Україні цей процес зупинили патріоти починаючи з Майдану. Білоруси не спромоглися .
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07.12.2021 13:48 Ответить
Він звернув увагу, що Захід зараз повісив на Росію ярлик, що вона нібито планує напад на Україну. "Треба ж привід для того, щоб молотити Росію. Ось вони повісили цей ярлик. Хоча ніхто в Росії не збирається нападати на Україну , як опинився рашист в українському Криму і в українському Донбасі , якщо він не нападава і не збирався нападати???Що можна доброго чекати народу України від білоруського диктатора-російського холуя ?
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07.12.2021 13:54 Ответить
усатое ничтожество наслаждается своими 5 минутами славы
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07.12.2021 13:57 Ответить
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07.12.2021 13:59 Ответить
Какие-то гули на лбу. Рога растут ?
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07.12.2021 14:18 Ответить
Щось він мені Муссоліні нагадує.
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07.12.2021 14:03 Ответить
Тупой колхозник изображает из себя умного 😃
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07.12.2021 14:19 Ответить
***** нам оце в'язання якогось самозванця
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07.12.2021 14:41 Ответить
Самое печальное что куралесит лично бульбафюрер, а выгребать по любому прейдется каждому беларусу за его нынешние дела.И тут цветочками не пахнет,тут пахнет кровью.
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07.12.2021 14:42 Ответить
И что эти падлы задумали?
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07.12.2021 14:52 Ответить
окружить Украину и ударить с разных на правлениях одновременно с ***** Пу.
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07.12.2021 17:13 Ответить
Ребята! А ведь Лука имеет право на нас злиться. Вот посудите сами, на Украину в отличие от кацапов Белоруссия не нападала, ее солдаты наших солдат не убивали, никаких украинских территорий Белоруссия не захватывала......После нападения Кацапии, именно Бацька предославил Пороху платформу для переговоров в Минском формате......... Нихрена плохого Белоруссия Украине не сделала........
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07.12.2021 15:28 Ответить
Украина тоже не оттяпала ни сантиметра беларусской земли, и даже Бобруйск не бомбила. Платформу для переговоров можно было выбрать любую, хоть в Париже, хот на островах Кергелен. И шо дальше?
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07.12.2021 15:56 Ответить
В том то и дело, что до последних событий Белоруссия никакой агрессии и враждебных действий против Украины и ее граждан не проявляла. А мы пошли на поводу у США и ЕС, и после политических событий там, стали вводить против белоруссов санкции и запреты.......Хотя они нам ничего плохого не делали, тем самым нажили себе еще одного врага по соседству........
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07.12.2021 17:04 Ответить
Хотелось бы уточнить-до последний событий каких?У кого произошедших?Санкции вводятся не против беларусов, а против диктатора и возглавляемой ими камарильи, а то, что они подмяли под себя всё и вся-"заслуга" исключительно беларусов. Насколько знаю против рядовых граждан РБ Украина не делает ничего плохого.
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07.12.2021 18:49 Ответить
24 марта 2014 года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил: Крым - это фактически Россия, от того, «признавать или не признавать этот факт, ничего не изменится»
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07.12.2021 22:57 Ответить
Тем не менее в Беларуси выпускались школьные учебники и атласы, на которых Крым украинский. Теперь, видимо, будет иначе
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08.12.2021 08:46 Ответить
От, наприклад, ГДЗ по географии 8‐9 класс Атлас страница - 67
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08.12.2021 09:00 Ответить
Но ведь Лука это не Беларусь. Лука сам себя провозгласил. Есть такое понятие как солидарность с народом, страдающим от самозванца.
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07.12.2021 17:05 Ответить
после победы Майдана, Белоруссия в отличие от России и слова не сказала, и приняла новую власть без лишних вопросов...они не лезли в наши революции, и не судили кто прав а кто виноват............................................
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07.12.2021 17:30 Ответить
Наша "новая" власть была принята как законно выбранная, согласно Конституции, всеми странами, в т.ч. и Россией
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07.12.2021 18:17 Ответить
А до Минска была Женева. Вполне нормальное место, для переговоров.
Таракану просто захотелось вернуться в политику. Ну вернулся. Ну дал площадку для переговоров в Минске. Только теперь войска РФ и ФСБ от туда не выходят.
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08.12.2021 19:46 Ответить
усатая Шалашовка, два десятка лет скакал с одного хера на другой в итоге слил страну ботаксному Педофилу, а теперь расчитывает на "подгон" но его не будет, слишком много нервов и бабла ты стоил Фекалистану....
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07.12.2021 19:35 Ответить
Пуйло знашов Жирикові заміну для озвучування своїх планів.
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07.12.2021 20:35 Ответить
 
 