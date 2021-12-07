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конфликт (794) Николаев (2009) транспорт (1738)

"Чувырло, бл#дь! Иди сюда, сука!" - в Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному пассажиру без билета, оскорблявшему кондуктора. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Общество

В Николаеве водитель автобуса №51 надавал пинков агрессивному мужчине без билета, оскорблявшему кондуктора. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовал сайт " "Новости-N". На записи видно, что водитель силой выпроводил пассажира из автобуса и продолжил пинать его.

Очевидцы утверждают, что началось все с просьбы кондуктора показать билет. В ответ пассажир проявил агрессию, начав оскорблять кондуктора и водителя.

"После чего водитель не выдержал и выпроводил пассажира таким образом", – рассказали пассажиры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Я у#бу тебя! Разговаривай со мной на русском!" - водитель такси в Киеве высадил "блатного киевлянина с Бессарабки" за пренебрежение к украинскому языку. ВИДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+31
Правильно зробив.
ЗІ: моя дружина - кондуктор
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07.12.2021 14:25
+29
а ти, горобець, тупий. питання не в квитку а в поведінці. бидло повинно ходити пішки, з побитою пикою, поки не навчиться себе вести в суспільних місцях.
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07.12.2021 14:34
+28
Он быдло обыкновенное, есть такой вид пресмыкающих. И никому не известно за кого оно голосовало. Но тебе ведь не новость нужна, правда ? Тебе важно только новое место для твоих высеров .
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07.12.2021 14:44
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Нехай відповідають разом.
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07.12.2021 16:04 Ответить
украина не европа..
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07.12.2021 14:21 Ответить
Кацап - не человек.
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07.12.2021 14:27 Ответить
ти у європi на своє русскоe подивися - тe самe побачиш
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07.12.2021 14:28 Ответить
Это с каких пор в 51 начали выдавать билеты - абсЮрд ,просто побили мужичка за пьяный базар ...
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07.12.2021 14:24 Ответить
ето автобус, который закупил для города мэр Сенкевич.
а частные маршрутки билеты не выдают
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08.12.2021 00:58 Ответить
Водиле надо в ММА так он с наса в челюсть заехал
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07.12.2021 14:25 Ответить
Правильно зробив.
ЗІ: моя дружина - кондуктор
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07.12.2021 14:25 Ответить
Правильно сделал это если бы водитель позвонил в полицию и сдал бы этого пассажира а так он от него ничем не отличается и не факт что когда примет на грудь пару стаканов сам не отдубасит кондуктора...
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07.12.2021 14:30 Ответить
Какое ждать полицию, пассажирам нужно ехать, правильнее было бы если бы пассажиры забили его ногами, коллективная ответственность множиться на ноль
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07.12.2021 15:59 Ответить
Орест,ну що вже почав боятися кондукторів? Сам , напевне,********* без квитка їздити? Або кондукторам хамити? З хамами потрібно по хамськи,а не вмовляти. Так би зробили в Кримуі то пуйло зараз би не морозило свої війська біля наших кордонів...
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08.12.2021 06:55 Ответить
Борис исходя из умозаключений, которые Вы сделали прочитав мои комментарии, можно смело сделать вывод что Вы именно тот кого называю долб...м! Что бы к теме про драку в автобусе прилепить Крым нужно быть особо одаренным. Забыл сказать что я кацап, не проснулся наверное!
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08.12.2021 07:49 Ответить
Неправильно поступил, но мы накажем его премией.
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07.12.2021 14:30 Ответить
Он повезет нас прямиком в Европу!
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07.12.2021 14:32 Ответить
Твоя доля сидеть на бутлке Как тебе Европа?
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08.12.2021 12:07 Ответить
Мозг таких убогих как ты может только шуточку про бутылку отжечь? Хоть бы попытался в смысл написанного вникнуть... Хотя зачем напрягаться, абы перднуть, правда?
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08.12.2021 12:22 Ответить
Я цю п"янь (пасажира) не виправдовую Але у мене таке питання (зважаючи , що ти сказав, що твоя дружина - кондуктор) - ти протилежної картини ніколи не спостерігав? "Меня ваше удостоверение не интересует (посвідчення ветерана (чи УБД) ЗСУ) - деньги платите! (і на весь автобус в повний голос) - "Автобус никуда не пойдёт, пока не заплатите! Или выходите!"
Та й водій не кращий! Слова (навіть образливі) - це не привід бить людину ногами! Так що п"яному світить максимум штраф адміністративний - за дрібне *********** , а водію - кримінал (якщо побитий у суд подасть за спричинення легких тілесних ушкоджень)
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07.12.2021 15:13 Ответить
а если там челюсть сломана, то уже и не лёгкие телесные, а реальный срок можно получить...
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07.12.2021 15:42 Ответить
Я не побачив ударів у лице (може погано видно) Але за будь-яких обставин водій - більший порушник , ніж пасажир
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07.12.2021 15:59 Ответить
я сам потрапляв в такі ситуації. Я - ліквідатор наслідків аварії, прирівняний до інвалідів війни (оскільки військовослужбовець був).
Але тут - зовсім інший випадок. Кондуктор присікувалась до пасажира в межах своїх повноважень.
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07.12.2021 15:53 Ответить
Ти перше речення мого коментаря прочитав?
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07.12.2021 16:00 Ответить
За легкие телесные нет уголовной ответственности) там и легких нет - это хулиганка, адин штраф
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07.12.2021 21:19 Ответить
Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження

1. Умисне легке тілесне ушкодження -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до двохсот годин, або виправними роботами на строк до одного року.
2. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
{Стаття 125 із змінами, внесеними згідно із Законом № 270-VI від 15.04.2008}

Зміни у ніку прізвище на "антипод" - більш підходить!
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07.12.2021 21:42 Ответить
Больше не буду обзываться, и я вас поддерживаю... Но вот в чем заковыка, водитель-"герой", прикопался к мешку с лайном, а если бы был здоровяк, которому монтировка ни по чем, мабуть бы водитель молча маслал баранку... ИМХО, Лучше бы разок по я.цам врезал, шобы так не изголяться....
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07.12.2021 21:55 Ответить
Я ту "заковику" розумію Однак закон є закон - не ми його встановлювали Ми повинні його виконувать Внесуть зміни - зміняться і стосунки між людьми
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07.12.2021 22:00 Ответить
ну и где здесь тюремный срок? все сводится к штрафу... а зачастую и этого нет! я лично был в такой ситуации, реально, могли и убить буцая ногами на земле 3 ублюдка малолетних... лежал в больничке, гематома приличная на черепке, сотрясение мозга... и все это легкие! мент приходил в больничку, сказал, ничего по сути им не будет... вот если бы нос сломали или челюсть, или череп проломили... конченое правосудие
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07.12.2021 22:53 Ответить
Міняй нік! Ти точно не "Мудрий", а щось "протилежне"У нас що - всі "кримінальні покарання" зводяться до тюрми? Відкрий зальну частину Кримінального Кодексі і почитай весь перелік! А якщо ти не задоволений - у тебе є твій депутат якого ти вибрав у Верховну Раду Він зобов"язаний звітуваться перед виборцями за свою роботу Став перед ним питання і хай виходить з законодавчою ініціативою з вимогою внесення до КК відповідних змін - наприклад: за спричинення легких тілесних ушкоджень відрізать кінцівку , якою було спричинено ушкодження , у злочинця !
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08.12.2021 08:25 Ответить
хоть не камазистка))лол
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07.12.2021 19:25 Ответить
Ігоря Горобця, на виправні роботи, на місяць, кондуктором, тоді б говорив по другому, нема чого ображати других на робочому місці, які працюють за копійки.
У нас гнила судова система, і тільки таким способом можна вбити в голову людям якусь відповідальність перед другими, я сумніваюсь, що він так само поведе себе на другий раз. (я про пасажира).
Водій, молодець, і хіба заступництво адекватних пасажирів спасе його від звільнення.
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07.12.2021 14:31 Ответить
Шановний, хто на шо вчився. Ну навіщо мені бути кондуктором, я в ПТУ не навчився. І автобус сприймаю виключно, як засіб пересування, а не царство всякого непотріба. Водія потрібно звільнити, а матеріали передати до поліції.
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07.12.2021 15:04 Ответить
Духопэлыты-Первый раз слышу такое слово
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07.12.2021 14:41 Ответить
Обычное слово. Из словаря.
"Уже на нього хутірські парубки і засідки робили по ярах та дорогах, щоб спіймати та добре оддухопелити (Григорій Тютюнник, Вир)
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07.12.2021 15:12 Ответить
ну звісно ж) звідки кацапу чути таке слово
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07.12.2021 15:44 Ответить
ты знаешь неск. сотен слов, а их в мове чет даже до полмиллиона - ясно что 999 из каждой тысячи ты в первый раз слышать будешь - что в этом странного?
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07.12.2021 20:21 Ответить
І доречі, водій був без маски. Протокол вже є?
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07.12.2021 14:47 Ответить
Ще мало дав. Безбілетне бидло розуміє тільки силу.
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07.12.2021 14:50 Ответить
У меня возле дома очень часто диарейщики проезжают на мигающий желтый (фактически на красный) и выезжают на пешеходный переход уже кода пешеходам загорается зеленый. Это же серьезней чем безбилетный проезд? Я их тоже быдлом называю. Представляете у Вас так тоже получится а я подойду, вытащу Вас из машины и поступлю так же как поступил водитель... Просто если Вы хотите жить в цивилизованной стране, то жить нужно согласно законов а если Вы поддерживаете в данной ситуации водителя, то у Вас нет морального права осуждать кого то, кто нарушает закон....
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07.12.2021 14:59 Ответить
Для того, чтобы вытянуть из машины водилу, проскочившего на жёлтый, вам прийдётся долго и очень быстро бежать. Может до следующего светофора, а может и дальше. Вы уверены, что осилите вытащить из машины водилу после такого спринта?
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07.12.2021 15:46 Ответить
Та да, дыхалка уже не та. Но некоторые могут остановиться после удара в крыло а очень ранимые на обычное обращение: «Мудак!». Но я так никогда не делал, друзья рассказывали!
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07.12.2021 15:51 Ответить
Европа, *****!
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07.12.2021 14:51 Ответить
99%, що то був тупий кацап, якому всі винні. Ти ж на стороні того бидляка, твій брат по разуму, я правильно вгадав?
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07.12.2021 15:19 Ответить
Не угадал. Я из 25%. Просто, картина прямо европейская. Пьяный нищеброд, и пинками его выпроваживающий водила.
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07.12.2021 15:46 Ответить
В европах такое тоже случается. Не надо идеализировать.
Расскажу весёлую историю, свидетелем которой был знакомый. Поздний вечер, лето, улица Амстердама с кафешками. Посреди улицы стоит бухое шатающееся чмо, что-то орёт по нидерландски и доковыривается до проезжающих велосипедистов. Потом ему это надоедает и он идёт киздить ногами припаркованные велосипеды. Потом вылазит на проезжую часть и начинает скакать на машины. Никто не хочет с ним связываться, все засовывают языки в жопы и валят молча. Тут из-за поворота появляется полицейский бобик. Нарид облегчённо вздыхает, типа щас мудилу угомонят. Бобик подъезжает и мудило начинает швыряться в него грязью, а потом пытается подобраться ближе, чтоб обоссать. Бобик сдаёт назад, разворачивается и уезжает.
Занавес.
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07.12.2021 15:57 Ответить
В Европе тоже есть быддо, согласен, но оно не работает водителем автобуса
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07.12.2021 15:59 Ответить
Я не согласен с тезисом, что водила автобуса - быдло. По моему скромному мнению, если кто-то ведёт себя как быдло, то каждый гражданин должен принимать участие в его успокоении в меру своих сил. Если все будут жить по правилу "моя хата скраю", то быдло будет чуствовать свою безнаказанность. Нельзя поставить на каждом углу и в каждом автобусе по полицейскому. Гражданское общество может и должно участвовать в восстановлении нарушенного правопорядка. Водила не бросался на других пассажиров. Он всего лишь прекратил нарушение правопорядка в своём автобусе. Если такое будет происходить каждый раз, то раза после пятого быдлан купит билет и будет ехать молча.
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07.12.2021 16:08 Ответить
К сожалению Водитель тоже нарушил закон и его действия тянут как минимум на хулиганку. Прекращать нарушение закона нарушая закон как то не логично
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07.12.2021 16:15 Ответить
Хотелось бы действительно посмотреть как вы будете убеждать словом пьяное быдло,которое будет посылать вас на хутина на весь автобус. Не ну реально. Интересно,потом будете писать заявление,что получили по е**у? Или стерпится?
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07.12.2021 16:30 Ответить
Не поверите, я бы скорее всего поступил так же как и водила, только не оправдывал бы подобный поступок и уж тем более не говорил что кто-то там красавчик.....
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07.12.2021 16:39 Ответить
Просто мои права заканчиваются,там где начинаются права других людей. Не стоит этим злоупотреблять. Если я пьяный буду бузить матом в общественном месте,то тоже скорее всего получу в лицо. Когда люди ведут себя как Люди ,а не как животные,не происходит таких ситуаций.
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07.12.2021 16:47 Ответить
Так что урок по теме и со всеми доступными для уровня развития и отношения к окружающим тела. Надеюсь урок будет усвоен правильно.
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07.12.2021 16:50 Ответить
Я не юрист и юристы скажут правильней. Но давайте обратимся к первоисточникам.

"

1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом... "

Где водитель нарушал общественный порядок из-за неуважения к обществу? Он как раз пресекал хулиганские действия того быдлана.
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07.12.2021 16:36 Ответить
Я особисто не побачив з боку водія заходів, що перевищують необхідні для припинення вчинення правопорушником порушення закону
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09.12.2021 04:06 Ответить
Видел сам лично хулиганивших пьяных малолеток в Германии, которым полиция ничего не могла сделать, только читала морали. Только через пи*дюлину можно успокоить.
Тоже было дело в Кельне, возле супермаркета пьяный чувак ко всем цеплялся, а немцы обычно ссыкливые, не те уже, что в 39-м, и от него убегали. Он прицепился ко мне. Выяснилось, русский эмигрант из Казахстана. Допустим, звать его Вася, я уже не помню, конечно. Потрындели, и разошлись. На следующий день, на том-же месте опять Вася, еще пьянее, и буйнее. А нас уже несколько было. Я ему даю подсрачника, и говорю что-то типа, Вася, я же тебе говорил чтобы ты больше под этот магазин не приходил! Какого *уя приперся? Хочешь чтобы в лес тебя отвезли? Он меня не узнал со вчера, видимо, так убегал, аж подошвы дымились.
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07.12.2021 20:30 Ответить
Если Вы ещё не поняли то на данном видео 2 быдла, только одно Вы почему то защищаете..
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07.12.2021 15:57 Ответить
Наблюдал такую картину, когда двое пьяных на остановке, очень хотели уехать, выходили на центр дороги и всматривались вдаль ожидая автобуса, водители притормаживали и объезжали их. Подьехал автобус, но пьяные придурки провтыкали его, тот закрыл двери и отъезжал, он; начали тарабанить со всей дури по автобусу. Автобус остановился, открылась передняя дверь. Быдло радостно ринулось в двери и в этот момент из дверей прилетела такая ****.ля, что быдло кувыркнулось в воздухе, автобус закрыл двери и уехал. Быдло оклемавшись начало бегать и кричать - милиция!)
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07.12.2021 15:02 Ответить
бухий кацап то взагалі - свиня,
а коли проспиться - то не людина !
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07.12.2021 15:15 Ответить
Рано уехали. Судя по видео пассажир требовал продолжения банкета .
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07.12.2021 15:38 Ответить
Даже не знаю что сказать ...
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07.12.2021 15:42 Ответить
хорошо, но мало?
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07.12.2021 15:57 Ответить
П'яне бидло взагалі не можна впускати до громадського транспорту. Нехай пішки ходять.
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07.12.2021 15:49 Ответить
.. суровые будни быдловозок... та и где контрольный в голову за то шо без маски ..
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07.12.2021 16:58 Ответить
Николаев-криминальная столица Украины. Одно быдло.
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07.12.2021 17:07 Ответить
Ну ни все быдло, не надо.
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07.12.2021 17:20 Ответить
Ох уж эти суровые Николаевские маршрутчики
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07.12.2021 17:17 Ответить
З таким бидлом тільки так і потрібно розмовляти бо вони людської мови не розуміють.
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07.12.2021 17:40 Ответить
У нас быдляк **********, так шож, нам теперь его ногами лупашить?
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07.12.2021 17:43 Ответить
ну конечно
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07.12.2021 17:47 Ответить
раніше треба було. Зара вже піздно
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07.12.2021 18:24 Ответить
Як же порвало зажопівців і зелених.Що заспамили.
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07.12.2021 18:06 Ответить
Пассажир родственник молодого ученого Кивы...
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07.12.2021 18:36 Ответить
випив. будь людиною
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07.12.2021 19:26 Ответить
Это лучшее что я видел за эту неделю))
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08.12.2021 08:55 Ответить
Кожному водієві автобуса, таксі потрібно бути трішки Джекі Чаном.
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08.12.2021 09:42 Ответить
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