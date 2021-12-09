Видеомост Киевского форума по безопасности "Разговор Байдена с Путиным: результаты и выводы". ВИДЕО
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Киевский Форум по безопасности и Атлантический Совет проводят видеомост между Киевом и Вашингтоном, чтобы обсудить результаты и последствия переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Участники видеомоста:
Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах.
Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах.
Джон Гербст, Посол США в Украине в 2003-2006 годах.
Стивен Пайфер, Посол США в Украине в 1998–2000 годах.
Ян Бжезинский, заместитель помощника министра обороны США в 2001-05 годах.
Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета.
Смогут ли Байден и коллективный Запад остановить новую агрессию Путина?
Чья позиция стратегически сильнее – Запада или Кремля?
Можно ли в принципе заключить "новое Ялтинское соглашение" вопреки интересам и за спиной Украины?
Как оценивают ситуацию ведущие американские аналитики? Что будет дальше?
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
Пожалуйста, подождите...
Потому не надо опускать всех украинцев до уровня инфузорий.
создают проблему и предлагают варианты, как её «решить» и всё прочее...
Президенту Байдену благодарность за поддежку Украины 👍🏼✊🙏🏼
Поговорив с Байденом путин начертил желтые линии.
- війни не буде;
- натомість буде СП-2.
Надобраніч...
Sasha Sotnik
@sasha_sotnik
·
1 ч
Двухчасовой политес Байдена с Путиным завершился. Сейчас Байден говорит с Зеленским, после чего пообщается с лидерами стран ЕС и Великобритании. Скорее всего, новости неутешительные: пациент полон решимости кинуться на Украину в жажде удовлетворить свою геополитическую страсть.
@BorisenkoBoris
·
1 ч
Всеволод Дорошенко Зі США, на фоні переговорів між путі і Байденом, прилетіла новина, що фізичним особам штатів скасовано заборону на купівлю суверенному боргу московіі! Чекаємо,що Байден таки особисто прилетить до Німеччини і благословить запуск СП 2
Как на сковородке.
2 ч. ·
США и другие наши союзники фактически дали добро на вторжение рф в Украину. Ведь никаких прямых военных последствий никто никто для ВВХ в случае агрессии в отношении нашего государства не обещает. Максимум - новые санкции. И эвакуация граждан США, Британии из страны. Всего две опции были озвучены на настоящий момент. Вот и весь набор реакций. Это - ничего. Никаких военных шагов со стороны Запада не будет, похоже. Понятно, что мы оккупантам устроим тут ад, который не сравнится ни с какой Чечней, но уже очевидно, что Будапештский меморандум можно окончательно порезать на равные прямоугольные кусочки и использовать по назначению в уборной.
А что санкции? Они в конечном итоге будут однажды сняты, но не скоро, разумеется, а проблемы российской экономики будет Кремлем списан именно на санкционные меры Запада, а не на собственную бездарность. Но в целом - ничего смертельно страшного для Москвы ждать не приходится. Если уж с талибами ничего не смогли поделать, то с этой по сути самой крупной террористической организацией в мире, обладающей внушительным арсеналом ядерного оружия, справиться будет ещё сложнее.
Но все же я склоняюсь к тому, что вся эта история является изначально качественным блефом со всеми признаками того, что это якобы не блеф. Произошли нарочные утечки «секретных» планов, были по-настоящему произведены все мероприятия подготовки к полномасштабной атаке. Разве это сложно? Если вы - бандит, мафиози, на которого не в состоянии повлиять полиция и все об этом знают, то если вам необходимо повлиять на соседа, что-то отнять у него, - вам вовсе не необходимо на него нападать с покушением на жизнь и здоровье. Нужно лишь продемонстрировать реальное огнестрельное оружие, реальные патроны, громко это перезаряжать и крикнуть «Я пристрелю его через неделю!», чтобы это было слышно в подъезде.
Вроде купил особнячок за несколько лимонов, украденных из Украины...