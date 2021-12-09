Видеомост Киевского форума по безопасности "Разговор Байдена с Путиным: результаты и выводы". ВИДЕО

Киевский Форум по безопасности и Атлантический Совет проводят видеомост между Киевом и Вашингтоном, чтобы обсудить результаты и последствия переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники видеомоста:

Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах.

Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах.

Джон Гербст, Посол США в Украине в 2003-2006 годах.

Стивен Пайфер, Посол США в Украине в 1998–2000 годах.

Ян Бжезинский, заместитель помощника министра обороны США в 2001-05 годах.

Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета.

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Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.