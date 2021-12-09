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Видеомост Киевского форума по безопасности "Разговор Байдена с Путиным: результаты и выводы". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом Война в Украине

Киевский Форум по безопасности и Атлантический Совет проводят видеомост между Киевом и Вашингтоном, чтобы обсудить результаты и последствия переговоров президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Участники видеомоста:

Генерал Филипп Бридлав, Верховный Главнокомандующий Объединенными Силами НАТО в Европе в 2013-16 годах.

Александр Вершбоу, заместитель Генерального секретаря НАТО в 2012-16 годах.

Джон Гербст, Посол США в Украине в 2003-2006 годах.

Стивен Пайфер, Посол США в Украине в 1998–2000 годах.

Ян Бжезинский, заместитель помощника министра обороны США в 2001-05 годах.

Мелинда Гаринг, заместитель директора Центра Евразии Атлантического Совета.

Смогут ли Байден и коллективный Запад остановить новую агрессию Путина?

Чья позиция стратегически сильнее – Запада или Кремля?

Можно ли в принципе заключить "новое Ялтинское соглашение" вопреки интересам и за спиной Украины?

Как оценивают ситуацию ведущие американские аналитики? Что будет дальше?

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, украинской и глобальной безопасности, основанный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 году.
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Топ комментарии
+21
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07.12.2021 21:14
+17
Ну ничего нового не сказали, но местные «эксперты» понимают всё правильно: что москальня ведёт себя как бандиты -
создают проблему и предлагают варианты, как её «решить» и всё прочее...
Президенту Байдену благодарность за поддежку Украины 👍🏼✊🙏🏼
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07.12.2021 21:20
+15
А где же тогда Моника с Шефирами будут свою говнопродукцию продавать?
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07.12.2021 21:16
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путину ***** писец ,проект ватной бензоколонки закрывается ,вот и весь змист ...
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07.12.2021 21:13 Ответить
А где же тогда Моника с Шефирами будут свою говнопродукцию продавать?
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07.12.2021 21:16 Ответить
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07.12.2021 21:14 Ответить
Как же много пустопорожней болтовни и прочего шуму гаму подняли мы в эти дни, та и раньше и всё время? Да обсуждали там эти двое много чего. И во первых и во вторых и даже в третьих---они обсуждали проблемы своих стран. А уже потом остальных. Ну вот как думаете---много сейчас сидят у теликов в Португалии и ждут новостей по части встречи этой? Да давно они решили свои проблемы базовые. И живут так, как им португальцам удобно. Выбирайте любую иную страну. Кроме одной....
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07.12.2021 21:18 Ответить
Вы забываете что для хутина проблемой его страны является Украина .
Потому не надо опускать всех украинцев до уровня инфузорий.
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07.12.2021 22:07 Ответить
Та в том то и дело что у меня есть своя страна. У тех двоих тоже своя. Они и решают проблемы. Мы нет. Давно нет. Нет результата. Такая говорильня идёт по телику?! Мы же сами для себя проблема. Меня в бан можно отправлять сколь угодно. Я ведь один. Завтра в своё окно посмотрите---что там изменилось за эти 2 или 32 года последних? А ка увидите, вернитесь на форум и меня в бан---нет проблем для меня по этой части. Но пора решать---все сроки вышли.
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07.12.2021 22:32 Ответить
Ну ничего нового не сказали, но местные «эксперты» понимают всё правильно: что москальня ведёт себя как бандиты -
создают проблему и предлагают варианты, как её «решить» и всё прочее...
Президенту Байдену благодарность за поддежку Украины 👍🏼✊🙏🏼
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07.12.2021 21:20 Ответить
Мавзолейный Гопник попросил у Байдена гарантии безопасности РАБссии...,это типа НАТО и Турция с Байрактарами не нападут на РАБссию.... Помидоры из Турции круче чем Валежник и Тундры тупой и Тайги...
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07.12.2021 21:21 Ответить
Путлер живет в 1945 году и выхода оттуда уже не видит...
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07.12.2021 21:23 Ответить
У Вашингтоне было утро, в Москве выпал снег.
Поговорив с Байденом путин начертил желтые линии.
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07.12.2021 21:24 Ответить
Результати наступні:
- війни не буде;
- натомість буде СП-2.
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07.12.2021 21:26 Ответить
Якщо буде сп2, то війну просто відтермінували...
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07.12.2021 21:33 Ответить
и пдч для Украины в июле.
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07.12.2021 21:47 Ответить
Поговорив с Путлером,Байден разрешил мавзолейному Хмырю строить еще пять Северных Потопов...и все мимо Украины...ну типпа мы же одиннарот... СкреПОНОСный...особенно Ольга *********...
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07.12.2021 21:27 Ответить
Войга, мне кажется, всегда внезапно и неожиданно....а это попытка торга и все.
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07.12.2021 21:29 Ответить
Крысы вы Мавзоленйные ...вы были баранами ими и будете вечно...,и Приднестрое с Абхазией и Ю.Осетией Крімом и Донбассом тут не причем...,єто лиш повод обосрацца...
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07.12.2021 21:31 Ответить
Пойду в Ютьюб...послухаю шо говорят Виталий Портников Тарас Березовец и Миколя Рушниця..

Надобраніч...
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07.12.2021 21:40 Ответить







Sasha Sotnik


@sasha_sotnik

·
1 ч



Двухчасовой политес Байдена с Путиным завершился. Сейчас Байден говорит с Зеленским, после чего пообщается с лидерами стран ЕС и Великобритании. Скорее всего, новости неутешительные: пациент полон решимости кинуться на Украину в жажде удовлетворить свою геополитическую страсть.
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07.12.2021 21:52 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
1 ч



Всеволод Дорошенко Зі США, на фоні переговорів між путі і Байденом, прилетіла новина, що фізичним особам штатів скасовано заборону на купівлю суверенному боргу московіі! Чекаємо,що Байден таки особисто прилетить до Німеччини і благословить запуск СП 2
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07.12.2021 22:03 Ответить
Пуйлу некомфортно быть объектом перемывания костей.
Как на сковородке.
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07.12.2021 22:03 Ответить
Sergey Naumovich

2 ч. ·



США и другие наши союзники фактически дали добро на вторжение рф в Украину. Ведь никаких прямых военных последствий никто никто для ВВХ в случае агрессии в отношении нашего государства не обещает. Максимум - новые санкции. И эвакуация граждан США, Британии из страны. Всего две опции были озвучены на настоящий момент. Вот и весь набор реакций. Это - ничего. Никаких военных шагов со стороны Запада не будет, похоже. Понятно, что мы оккупантам устроим тут ад, который не сравнится ни с какой Чечней, но уже очевидно, что Будапештский меморандум можно окончательно порезать на равные прямоугольные кусочки и использовать по назначению в уборной.

А что санкции? Они в конечном итоге будут однажды сняты, но не скоро, разумеется, а проблемы российской экономики будет Кремлем списан именно на санкционные меры Запада, а не на собственную бездарность. Но в целом - ничего смертельно страшного для Москвы ждать не приходится. Если уж с талибами ничего не смогли поделать, то с этой по сути самой крупной террористической организацией в мире, обладающей внушительным арсеналом ядерного оружия, справиться будет ещё сложнее.

Но все же я склоняюсь к тому, что вся эта история является изначально качественным блефом со всеми признаками того, что это якобы не блеф. Произошли нарочные утечки «секретных» планов, были по-настоящему произведены все мероприятия подготовки к полномасштабной атаке. Разве это сложно? Если вы - бандит, мафиози, на которого не в состоянии повлиять полиция и все об этом знают, то если вам необходимо повлиять на соседа, что-то отнять у него, - вам вовсе не необходимо на него нападать с покушением на жизнь и здоровье. Нужно лишь продемонстрировать реальное огнестрельное оружие, реальные патроны, громко это перезаряжать и крикнуть «Я пристрелю его через неделю!», чтобы это было слышно в подъезде.




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07.12.2021 22:10 Ответить
Чушь от врагов Украины.Зеленский - член западного клуба.И он в курсе предпринимаемых США и союзниками мер.Прямо сказано : Украина -друг США,И Это главное.Мантры кремлевской пропаганды здесь неуместны.
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07.12.2021 22:30 Ответить
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ ПРИТОМ ОЧЕНЬ СКОРО
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07.12.2021 22:32 Ответить
Зєлєнскій в курсє? Навіть Юзік нє в курсє, а не те що Зєлєнскій!
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07.12.2021 22:57 Ответить
В Украине даже собаки смотрят как бандеровцы

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07.12.2021 22:13 Ответить
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07.12.2021 22:15 Ответить
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07.12.2021 22:20 Ответить
Встретились 16 век и 21й. Как думаете, договорятся?
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07.12.2021 22:15 Ответить
СУДЬБА ВСЕХ недоговаривающихся заранееизвестна - Каддафи, Саддам, Янукович
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07.12.2021 22:18 Ответить
Угу, Ким Чен Ын где-тл тихо ржёт=))
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07.12.2021 22:28 Ответить
С тебя дурачка ржёт, дебилов таких даже там нет
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07.12.2021 22:30 Ответить
А что с Януковичем? Неужели всё?
Вроде купил особнячок за несколько лимонов, украденных из Украины...
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07.12.2021 22:30 Ответить
Говорили, патякали і ніяких результатів для України!
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07.12.2021 22:21 Ответить
А які результати ти хотів від перемовин чужого президента та ху%ла для України?
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07.12.2021 23:06 Ответить
В Четверг будет Разговор Байдена и Зеленского.Никто не раскрывает всех карт реакции НАТО и США на вторжение кремля.Для него это будет сюрпризом.
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07.12.2021 22:25 Ответить
Зато про ***** твоего полно
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07.12.2021 22:31 Ответить
Ты еще мера Геническа вспомни.
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07.12.2021 22:31 Ответить
Извините,а где прямая трансляция...!?
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07.12.2021 22:42 Ответить
ГА русская редакция.
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07.12.2021 22:59 Ответить
Обещания жутких санкций со стороны бидона напоминают уговоры ушлепка
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07.12.2021 22:46 Ответить
Из версии проекта оборонного бюджета США на 2022 год, согласованной представителями обеих палат Конгресса, пропало положение о введении санкций против «Северного потока-2»
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07.12.2021 22:48 Ответить
 
 