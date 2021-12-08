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В парке "Межигорье" гражданин Саудовской Аравии на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов, - Нацполиция. ВИДЕО
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В парке "Межигорье" в Киевской области иностранец на Volkswagen на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.
"7 декабря около 13 часов в селе Новые Петровцы автомобиль Volkswagen Passat совершил столкновение с сооружением, где продавались билеты для входа на территорию Национального парка "Межигорье".
По предварительным данным, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением", - говорится в сообщении.
После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Данные о пострадавших сейчас уточняются.
Топ комментарии
+13 Яр Холодний
показать весь комментарий07.12.2021 21:53
+7 уаыау
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+5 Орест Орест
показать весь комментарий07.12.2021 21:27
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Хай перевірять - може і у них було подібне?
А "кайфуватель" остався без "гордості чоловічої" і без ніг - ноги затисло і обгоріли по коліно
Ох ты ж ******-воробушки!
Я смотрю вы бурно отреагировали на мой коммент, а не на заторможенность мадам, что могло стоить ей жизни !
На видела 3 человека. 2 мужиков и 1 баба.
ОБА мужика отскоблили мгновенно. А баба НЕТ - лапки поджала ! Давайте похлопаем ей и вручим премию Дарвина ! Вы буду спорить, что она тормозила ? Это прекрасно видно на примере 2х других !
"женщина" это такое же литературное слово, как и "баба"... В чем проблема ?
Почему слово "баба" -- оскорбление, а слово "мужик" -- нет?
А может, заигрывал с билетёршей.
Могло бы быть несколько тяжело травмированных