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В парке "Межигорье" гражданин Саудовской Аравии на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Авто

В парке "Межигорье" в Киевской области иностранец на Volkswagen на полном ходу въехал в кассу для продажи билетов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

"7 декабря около 13 часов в селе Новые Петровцы автомобиль Volkswagen Passat совершил столкновение с сооружением, где продавались билеты для входа на территорию Национального парка "Межигорье".

По предварительным данным, 32-летний гражданин Саудовской Аравии, находившийся за рулем автомобиля, не справился с управлением", - говорится в сообщении.

Читайте также: "Межигорьем" фактически управляют активисты, - Малюська

После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Данные о пострадавших сейчас уточняются.
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Топ комментарии
+13
Уміть треба! У Чернігові років двадцять тому п"яний водій на "іномарці" їхав від старого мосту через Десну в бік Катерининської церкви А у цей час п"яна 11-класниця йому пісюна "полірувала" "Крутелик" закайфував , очі закотив під лоба і вдавив "газ до поліка"! Казали експерти - 260 було на спідометрі! Вилетів пр крутизні Валу і на висоті майже два метри (в польоті) врізався в стіну церкви Од удару дівка "міцно клацнула зубами"!
Хай перевірять - може і у них було подібне?
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07.12.2021 21:53
+7
Потренируется , а потом пересядет на грузовик ...
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07.12.2021 21:32
+5
С белорусской границы прорвался?
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07.12.2021 21:27
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Курва постраждала чи ні?
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07.12.2021 21:26 Ответить
С белорусской границы прорвался?
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07.12.2021 21:27 Ответить
чому курва мать не гальмувала?
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07.12.2021 21:29 Ответить
Як вона могла гальмувати з місця пасажира?!
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07.12.2021 21:30 Ответить
Уміть треба! У Чернігові років двадцять тому п"яний водій на "іномарці" їхав від старого мосту через Десну в бік Катерининської церкви А у цей час п"яна 11-класниця йому пісюна "полірувала" "Крутелик" закайфував , очі закотив під лоба і вдавив "газ до поліка"! Казали експерти - 260 було на спідометрі! Вилетів пр крутизні Валу і на висоті майже два метри (в польоті) врізався в стіну церкви Од удару дівка "міцно клацнула зубами"!
Хай перевірять - може і у них було подібне?
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07.12.2021 21:53 Ответить
Я так понял,они живы остались?Только чувак теперь на девушек не смотрит?
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07.12.2021 22:27 Ответить
Интриган вы. Мне теперь интересно откусила она или нет?
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08.12.2021 00:14 Ответить
ГОсподи! Ну так і провокуєте на такі "ампутаційні деталі"! ""Півсардельки" "як корова язиком злизала" - зуби ж молоді , здорові! Я товариша потім питав (Він на ДТП в якості експерта-криміналіста виїжджав) - ""Речдок" знайшли?" "Ні! Мабуть ковтнула!"А сама лише "сотрясом" обійшлася - від удару вибила жопою лобове скло і впала на зарості козацького ялівцю (на схилі Валу росте і зараз)
А "кайфуватель" остався без "гордості чоловічої" і без ніг - ноги затисло і обгоріли по коліно
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08.12.2021 08:13 Ответить
ух и история! сюжет для триллера)
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08.12.2021 10:12 Ответить
Вирішив "насрать на килимок під дверима" - посіять недовіру до мене і до правдивості моїх слів? Не вийде! Хто захоче - може перевірить мною сказане , зателефонувавши тим же "мєнтам" чернігівським , що тоді служили - тоді весь Чернігів над тим придурком реготав!
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08.12.2021 10:31 Ответить
"Ні! Мабуть ковтнула!"

Ох ты ж ******-воробушки!
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08.12.2021 11:51 Ответить
Потренируется , а потом пересядет на грузовик ...
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07.12.2021 21:32 Ответить
Выпили, а салом не закусили...развезло.
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07.12.2021 21:32 Ответить
Араб,вроде не должен бухать.Хотя,если давно у нас живет,то всяк может быть
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07.12.2021 22:29 Ответить
в Кременчуге из 69 зоны хостел для афганцев сделали
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07.12.2021 21:35 Ответить
Очень хотел страусов поддержать =)
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07.12.2021 21:37 Ответить
пацикам повезло
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07.12.2021 21:41 Ответить
т.е. ехало-ехало и не справилося с управлением ? а как оно дотуда доехало???
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07.12.2021 21:53 Ответить
А в Саудівській Аравії,йому би вже смертний вирок світив.
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07.12.2021 21:53 Ответить
За то что не справился с управлением?) Для нас они может и дикари, но всеже не до такой степени.
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07.12.2021 22:01 Ответить
За то что обдолбаный или пьяный
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07.12.2021 22:14 Ответить
Я не умею определять по новости без какой либо инфы,что человек пьяный или обдолбанный. Хотя такие спецы существуют, экстрасенсы итить.
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07.12.2021 22:40 Ответить
Кассу поставили, а дорогу не почистили...
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07.12.2021 22:02 Ответить
Придумали где кассу поставить.
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08.12.2021 04:10 Ответить
Дело в том что верблюды не исполняют чардж останавливаясь перед преградой в отличии от лошадей которые могут бежать на пролом.
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07.12.2021 22:10 Ответить
Баба, как всегда на тупняках... Лапки поджала.... вместо того , чтобы отскакивать...
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07.12.2021 22:26 Ответить
"Баба" - то твоя матушка, что такое быдло родила. А остальные - женщины. И значит в этой новости вас взбудоражила "баба", а не хач влетевший на полной скорости в кассу. Вам бы опохмелиться и отползти на кладбище, чтобы украинскую нацию не позорить!!!!!!!
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08.12.2021 08:50 Ответить
Я назвал так как назвал... А у вас проблемы с восприятием !

Я смотрю вы бурно отреагировали на мой коммент, а не на заторможенность мадам, что могло стоить ей жизни !

На видела 3 человека. 2 мужиков и 1 баба.

ОБА мужика отскоблили мгновенно. А баба НЕТ - лапки поджала ! Давайте похлопаем ей и вручим премию Дарвина ! Вы буду спорить, что она тормозила ? Это прекрасно видно на примере 2х других !

"женщина" это такое же литературное слово, как и "баба"... В чем проблема ?
Почему слово "баба" -- оскорбление, а слово "мужик" -- нет?
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08.12.2021 19:53 Ответить
Человек просто спешил купить билет.
А может, заигрывал с билетёршей.
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07.12.2021 22:47 Ответить
зе последствия....
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07.12.2021 23:00 Ответить
Вот что бывает,когда с верблюда на машину пересаживаешься.
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07.12.2021 23:10 Ответить
У нас був подібний випадок років 20 тому . Місцевий нетверезий Гастелло пробив своїм авто двері місцевого "злачного завєдєнія". А потім вийшов з авто ,підійшов до очманілої барменши і скомандував "наливай".
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08.12.2021 00:21 Ответить
спешил купить билет?
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08.12.2021 00:32 Ответить
Своїх придурків дівати нікуди, а тут ще погоничі верблюдів в шарфах понаїхали.
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08.12.2021 00:50 Ответить
Казав один штрих з турбізнесу, шо його арабські колеги, ******** молодим верблюдоводам тури в християнські країни, нашіптують : " В края греха Аллах не смотрит". От їх і пре.
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08.12.2021 11:03 Ответить
Он закричал "Тпрууу!!!", а железный конь его не послушал...
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08.12.2021 11:53 Ответить
Молодец мужик. Вовремя девчонку откинул
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08.12.2021 12:14 Ответить
Показательно что обе группы людей на видео сориентировались и успели отскочить

Могло бы быть несколько тяжело травмированных
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08.12.2021 13:19 Ответить
 
 