Уже в трех регионах вакцинированы одной COVID-дозой более 50% взрослого населения, - Ляшко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
Уже три региона уже преодолели отметку 50% вакцинированных от COVID-19 хотя бы одной дозой.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в среду, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, это город Киев, где первой дозой вакцинированы более 67%, Киевская область – более 55% и Полтавская область – почти 52%.
К этому показателю приблизились Днепропетровская область – 49% и Черкасская область – 47%.
В то же время, по данным Минздрава, отметку в 50% с полным курсом вакцинации на сегодняшний день преодолели только в городе Киеве, где уже сделали две прививки более 65% киевлян.
К этому показателю близится Киевская область – почти 49%.
Топ комментарии
+2 Павло Дудра
показать весь комментарий08.12.2021 15:25
+1 Tui Yii
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+1 Vitia Ma
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Как говорится «Существуют три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
у даному випадку бот видав свою наглу брехню за гумор.
В ФРГ 18 млн человек не привиты от коронавируса. При этом растет число заболевших, которые прошли полную вакцинацию. Так насколько же эффективна вакцина? Ученые приводят новые данные.
https://www.dw.com/ru/zabolet-mogut-i-te-kto-privit-novye-dannye-v-germanii/a-59821756
Согласно данным Института Роберта Коха (RKI) в первую неделю ноября среди госпитализированных с ковидом пациентов младше 60 лет около 23 процентов - люди, получившие прививки. Среди пациентов с ковидом старше 60 лет - 45 процентов привитых. Среди умерших от ковида в ворастной группе до 60 лет 18 процентов составляют пациенты, ранее прошедшие вакцинацию. А в возрастной группе старше 60 лет 42 процента летальных случаев приходится на вакцинированных.
Через 3-6 месяцев антитела падают до 0.
против вакцины
вот когда организм перестанет боротся с тем шмурдяком что колят то и станут меньше болеть вакцинированные, а пока организму не до короновируса, ему бы переработать те вакцины
С лета в Германии число пациентов, сделавших прививку и тем не менее заболевших ковидом, постоянно растет. Но это не означает, что вакцинация, в принципе, не эффективна. Эффективность прививки от коронавируса для людей старше 18 лет RKI оценивает в 72 процента.
Привитые по-прежнему составляют меньшую часть пациентов с ковидом, которые находятся в больницах. Если бы число привитых в Германии было ниже, система здравоохранения оказалась бы в коллапсе.
Он воно як. Таки причисляють після вакцінації до клану Маклаудів. Оце так дивина та й годі.
То усьо IHerb та 8000 кроків.