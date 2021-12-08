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"Приветствую вас, господин президент", - "Hello", - Кремль обнародовал запись начала переговоров между Байденом и Путиным. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Кремль обнародовал запись начала видеопереговоров между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи участники встречи обмениваются приветствиями.
"Приветствую вас, господин президент", - обратился к Байдену Путин. На что тот ответил очень коротко: Hello.
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+69 Підлога Маккартні
показать весь комментарий08.12.2021 10:54
+37 Палиця Василь
показать весь комментарий08.12.2021 10:54
+35 Гыг с Вами
показать весь комментарий08.12.2021 11:00
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так и сказал,правда с американским акцентом -"Hello"
Байден ніколи на називав )(уйла вбивцею,хочь це потрібно зробити
На запитання-"Чи вважає він )(уйла вбивцею"
Байден відповів-"Так"
тож вчи матчасть
И Зеленскому прийдется разговаривать!!! Посмотрим что сегодня будет у границ!!!!
А лавров сказал что "Киевский Режим" нужно заставить!!! То есть у нас при любых президентах кроме Медвечука будет режим!!! Да идите вы в жопу пан Россияне все вместе!!
Подумал Джо,
Когда х.йло
Открыл хайло.
Таких кидків ще буде багато.
Путін розставляє ноги, щоб таким чином, як йому здається - "домінувати".
Для західної культури це звичайна невихованість простолюдина.
А що, "потік" почав транспортувати газ - хтось його вже купив ?
Все эти карты с «планом барбаросса 2.0.» это скорее всего информационная спецоперация США. Максимум, на который способна нынешняя россия это признание говно-республик и официальный ввод в них своих войск. Вопрос только в том- зачем ей это?
Для вторжения в Ирак в 2003 году США, включая резервы, развернули более чем 450-тысячную группировку войск. А были ведь ещё 45 тыс. Британцев. Австралийцы и даже чуток поляков.
Оккупировать 3/4 Украины 175тыс. группировкой невозможно. Об этом говорят все более-менее вменяемые военные эксперты.
Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".
"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
- "О, *****!"...
Ось так було...
Bloomberg Politics
Bloomberg Politics
President Joe Biden and Russian president Vladimir Putin greet each other warmly at the beginning of their video call on Tuesday. They spoke for about two hours.