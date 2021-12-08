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Байден (2385) переговоры (4649) Путин (29870)

"Приветствую вас, господин президент", - "Hello", - Кремль обнародовал запись начала переговоров между Байденом и Путиным. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Кремль обнародовал запись начала видеопереговоров между президентом США Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи участники встречи обмениваются приветствиями.

"Приветствую вас, господин президент", - обратился к Байдену Путин. На что тот ответил очень коротко: Hello.

Также смотрите: "Путин, добро пожаловать в ад!": украинцы на фоне угрозы масштабного вторжения РФ запустили флешмоб #UkrainiansWillResist. ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+69
НЕ хелло, а *****!!!
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08.12.2021 10:54
+37
Хелло *****!
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08.12.2021 10:54
+35
почему?он же вспомнил,шо говорит с ******...
так и сказал,правда с американским акцентом -"Hello"
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08.12.2021 11:00
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Ідіотизм у байдена
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08.12.2021 10:53 Ответить
почему?он же вспомнил,шо говорит с ******...
так и сказал,правда с американским акцентом -"Hello"
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08.12.2021 11:00 Ответить
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08.12.2021 11:07 Ответить
****** , ***** ...
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08.12.2021 11:14 Ответить
в чем идиотизм? в том что поздоровался по стандартному протоколу? или в чем-то другом?
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08.12.2021 11:04 Ответить
Что тут не так с Байденом ?ах да,зекрыса бы экран зацеловала,если бы пуйло там увидела...
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08.12.2021 11:05 Ответить
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08.12.2021 11:11 Ответить
Не тошни чучело, Байден четко сказал что перед ним *****, весь мир это видел
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08.12.2021 11:42 Ответить
НЕ хелло, а *****!!!
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08.12.2021 10:54 Ответить
Хелло *****!
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08.12.2021 10:54 Ответить
у ***** полные штаны радости..
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08.12.2021 10:55 Ответить
***** говорило з президентом Америки. Яке щастя привалило!
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08.12.2021 10:55 Ответить
Ща зрада начнется из-за того что они поздоровались.
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08.12.2021 10:55 Ответить
Зверніть увагу на ноги *****,місця не можуть найти,як ця сциклива потвора нервує !!!
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08.12.2021 10:56 Ответить
А Байден руки поднял, значит сдается?
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08.12.2021 11:16 Ответить
Он поднял для того, лаптеногое, шобы ***** само присело на бутылку
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08.12.2021 11:53 Ответить
Да ради бога, хоть для того чтобы ***** там лег, только вытряхивай опилки из головы...
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08.12.2021 13:05 Ответить
вашингтонский обком позволил холопу хйлу поговорить с вашингтонским хозяином ! на мокшанских болотах скрєпний екстаз
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08.12.2021 10:56 Ответить
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08.12.2021 10:58 Ответить
Байден сказав не хелоу, а <*******!
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08.12.2021 10:58 Ответить
Салливан сообщил ,что Байден заявил пуйлу,что если тот не угомонится,то они сделают то,что "должны были сделать ещё в 2014м"...
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08.12.2021 11:03 Ответить
Он сказал не hello, а *****
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08.12.2021 11:03 Ответить
Если честно,некрасиво это. Не надо было его называть убийцей. Получается с кем он разговаривал ? И смысл какой в разговоре ? Услышать мнение убийцы ? ТОгда нужно было этого убийцу уже давить,чтобы логика была.
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08.12.2021 11:04 Ответить
О,ещё один)да всем ясно,что зекрыса лобызала бы монитор ,увидев там пуйло...
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08.12.2021 11:07 Ответить
Вот глупости же говорите. У вас какие то крайности.Малейшую критику воспринимаете как вражескую. А что плохого я сказал ? Тем более,что для меня США это высший предел демократии на сегоднешний день. А ***** - символ бандитизма на уровне власти. Байден человек. И как человеку,ему тоже свойственно ошибаться.Есть же логика - раз назвал ,значит так и веди себя с ним. И это всегда Америкой соблюдалось. А в данной ситуации,получаются несоответствия.
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08.12.2021 11:12 Ответить
У него работа просто такая - везде строчить что-то там с приставкой "зе"
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08.12.2021 11:18 Ответить
Ну тогда,по вашей логике,амеры должны кацапстан атомной бомбой были пульнуть...но так не бывает в 21веке.А то ,что этим "Хеллоу " тот Байден просто опустил пуйло ниже плинтуса -это хорошо,т к не только зебобу в этот раз опустили
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08.12.2021 11:21 Ответить
амеры, амеры.. тебя товарищ прапорщик не учил так не палиться?
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08.12.2021 15:14 Ответить
А что не так с амерами или с украми ?вот тебе ,когда мы называем вас свинособаками, обЫдно видно )
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08.12.2021 15:20 Ответить
Ну, он, а общем-то, не назвал его убийцей, а просто ответил "Да", когда репортёр спросил можно ли назвать Путина убийцей. Хотя, все равно нехорошо получилось
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08.12.2021 11:16 Ответить
Нехорошо только одно-хуйлоубийца пока без наказания
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08.12.2021 12:06 Ответить
що ти верзеш??
Байден ніколи на називав )(уйла вбивцею,хочь це потрібно зробити
На запитання-"Чи вважає він )(уйла вбивцею"
Байден відповів-"Так"
тож вчи матчасть
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08.12.2021 11:19 Ответить
Ну так после этого оно ****** быть перестало?
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08.12.2021 11:55 Ответить
В цивилизованном мире принято называть вещи своими именами, Байден четко дал понять всему миру что ***** убийца, по другому его ни кто в мире не воспринимает, это факт...
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08.12.2021 11:44 Ответить
Левая клешня ***** фсе.
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08.12.2021 11:05 Ответить
да все именно так и поняли, что байден не по протоколу, но тонко и дипломатично поприветствовал ***** ))
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08.12.2021 11:09 Ответить
Вот так из питерского шпаны выросло чудо Юдо!!!
И Зеленскому прийдется разговаривать!!! Посмотрим что сегодня будет у границ!!!!
А лавров сказал что "Киевский Режим" нужно заставить!!! То есть у нас при любых президентах кроме Медвечука будет режим!!! Да идите вы в жопу пан Россияне все вместе!!
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08.12.2021 11:09 Ответить
***** ногами смикає, ліва рука під столом.... Ківи вчитель
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08.12.2021 11:11 Ответить
шульгавый,чи шо?
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08.12.2021 11:15 Ответить
Паралітик
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08.12.2021 11:19 Ответить
ногами смикає, бо пинєходи жмуть

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08.12.2021 11:36 Ответить
Ходуля-скороход.
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08.12.2021 11:46 Ответить
Вам показали то, что вам положено, остальное за занавесью и не надо знать, кто кого нагнул. В стае рыбешек акулы решают кого сожрать, а когда не насытятся, могут сожрать и послабее акулу. Закон природы.
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08.12.2021 11:11 Ответить
Как-то малосодержательно. Вроде лет ми спик форм май харт.
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08.12.2021 11:14 Ответить
-Hello hujlo!-
Подумал Джо,
Когда х.йло
Открыл хайло.

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08.12.2021 11:14 Ответить
"Приветствую вас, господин президент", - звернувся до Байдена Путін. На що той відповів дуже коротко: "You *****"
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08.12.2021 11:14 Ответить
Поки всі тут вправляються в дотепності, *уйло ставить переляканим європейцям і старому ліваку в білому домі свої умови , а від них крім белькотіння про стурбованості та якісь смішні псевдосанкції бояться слово лишнє не почути. Реальні санкції це ембарго на нафту і газ з рашки, а не максимальні ціни на них та газогони в обхід України.
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08.12.2021 11:16 Ответить
Вовочка маху дал, когда начали обсуждение, вторгся бы на не подконтрольную территорию, сразу бы позвонили ему оба. Он бы ответил, вот теперь и решайте, кто есть кто.
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08.12.2021 11:31 Ответить
Крінж.
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08.12.2021 11:38 Ответить
Петушок мордовский, ходи отсюда
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08.12.2021 11:57 Ответить
То оці нещодавні 80 тонн летальної зброї зі США - то був "кидок" ?
Таких кидків ще буде багато.
Путін розставляє ноги, щоб таким чином, як йому здається - "домінувати".
Для західної культури це звичайна невихованість простолюдина.
А що, "потік" почав транспортувати газ - хтось його вже купив ?
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08.12.2021 11:58 Ответить
Последите за ногами - сучит, как макака

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08.12.2021 11:50 Ответить
Нервная дрожь. Боится сфинктеральных санкций.
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08.12.2021 11:59 Ответить
... нашкодившая макака

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08.12.2021 14:33 Ответить
УХ как ГОСПОДИН Байден его размазал, да панове? Прям как вобще, ну всёёёё. Значит, никакого нападения не будет. Только на ГОСПОДИНА Байдена посмотришь и уже поджилки трясуться!
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08.12.2021 12:17 Ответить
Есть большие сомнения: что широкомасштабное нападение вообще планировалось. Путен конечно же х.йло, но к суициду явно не склонен. У него молодые женщины и много несовершеннолетних детей.
Все эти карты с «планом барбаросса 2.0.» это скорее всего информационная спецоперация США. Максимум, на который способна нынешняя россия это признание говно-республик и официальный ввод в них своих войск. Вопрос только в том- зачем ей это?
Для вторжения в Ирак в 2003 году США, включая резервы, развернули более чем 450-тысячную группировку войск. А были ведь ещё 45 тыс. Британцев. Австралийцы и даже чуток поляков.
Оккупировать 3/4 Украины 175тыс. группировкой невозможно. Об этом говорят все более-менее вменяемые военные эксперты.
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08.12.2021 13:03 Ответить
Байден відмовився йти на поступки Путіну щодо перспективи членства України в НАТО. Радник Байдена Джейк Салліван: "Але я можу сказати чітко та прямо, що президент Байден не робив у цьому питанні жодних поступок або зобов'язань. Він наполягав на тому, що інші держави мають мати змогу вільно обирати, з ким (я яким геополітичним блоком - ЄП) їм асоціюватися".

Байден заявив Путіну, що США готові зробити те, чого не робили в 2014 році. Президент США Джо Байден під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним попередив його про серйозні наслідки у разі військового вторгнення в Україну. Про це заявив на брифінгу у Білому домі після переговорів радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, пише "Європейська правда".

"Я подивлюся вам в очі і скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі і сказав йому сьогодні, що те, чого ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - сказав Салліван.
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08.12.2021 12:30 Ответить
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08.12.2021 13:07 Ответить
Все понимают что мы никогда не вступим в НАТО но упорно об этом молчат, это из той же категории как Илон Маск рассказывает что земляне до 2025 года построят станцию на Марсе........
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08.12.2021 13:30 Ответить
В 1989 году в ещё коммунистических Польше, Чехии и Венгрии о НАТО думали только самые горячие головы. А ровно через 10 лет в 1999 эти три бывших колонии совка стали полноправными членами альянса.
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08.12.2021 14:44 Ответить
Х%йло от счастья ручками, ножками махает при виде своего гаспадина.
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08.12.2021 13:37 Ответить
Та все мы знаем что сказал Байден. Но не спешите радоваться, hello на то и herlo что мозгов нет, может напасть поправ любой разум. Нужно быть всегда готовым к нападению, мокшане только и ждут чтобы мы расслабились, они же гиены.
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08.12.2021 14:16 Ответить
Плешивый так и не выучил английский язык... Позорище..
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08.12.2021 14:36 Ответить
После слов "привет ху@ло!" первый анал московии прервал показ видеопереговоров, сославшись на секретность ...
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08.12.2021 19:36 Ответить
"Приветствую вас господин президент"
- "О, *****!"...
Ось так було...
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08.12.2021 23:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=YwI-SdieGDE&ab_channel=BloombergPolitics



Bloomberg Politics
Bloomberg Politics


President Joe Biden and Russian president Vladimir Putin greet each other warmly at the beginning of their video call on Tuesday. They spoke for about two hours.
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09.12.2021 02:24 Ответить
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09.12.2021 08:52 Ответить
 
 