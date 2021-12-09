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Скорее всего, бустерная доза вакцины COVID будет рекомендована с января, - Кузин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

В Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано – это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", – сказал Кузин.

По его словам, речь идет о людях, которые:

  • получают гормональную терапию,
  • перенесли трансплантацию,
  • ВИЧ-инфицированы.

"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета", - отметил Кузин.

Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.

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"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не раньше чем с середины или конца января следующего года. В настоящее время она не рекомендована", - резюмировал он.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+24
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...\\\\\\\\\\\\\\\\\
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08.12.2021 12:33
+12
Не думаю что у кого то были сомнения по поводу вечной уколизации, просто преподносится под разными соусам, сейчас под "страшным" омикроном.
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08.12.2021 12:13
+10
Пора обновляти прошивку ))
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08.12.2021 12:14
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Не думаю что у кого то были сомнения по поводу вечной уколизации, просто преподносится под разными соусам, сейчас под "страшным" омикроном.
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08.12.2021 12:13 Ответить
А де ваши обурення про ""вєчную уколизацію" від оспи, стовбняка і тп. Чи "то другоє, панімать нада!"))
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09.12.2021 07:39 Ответить
Так то всё проверенные десятилетиями препараты, а не медицинский эксперимент, который, кстати провалился с треском. Скрывают то что вакцины не работают абсолютно, скрывают побочку, уровень смертности у ковида составляет менее одной сотой процента и в основном у людей с сопутствующими заоблеваниями.
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09.12.2021 10:47 Ответить
За "десятилетия" очень много чего изменилось. Опыт никуда не пропал. То что у вас сейчас телефон намного производительнее пк 20-ти летней давности вас не смущает. Прогресс как никак. А медицина по вашему еще на уровне создание вакцины от оспы?
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09.12.2021 11:24 Ответить
Пора обновляти прошивку ))
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08.12.2021 12:14 Ответить
та хоч так....краще прошивку оновити, чим хробаків годувати!
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08.12.2021 12:19 Ответить
они и сами не знают что говорят, ВОЗовцы эти, даже Антиколорадос возненавидел их и разразился гневной статьей
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08.12.2021 12:35 Ответить
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08.12.2021 13:20 Ответить
Кому рекомендована, а кого и на работу без неё не пустят, хехехе
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08.12.2021 12:15 Ответить
Мышам и кроликам приготовиться. Баранам тоже.
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08.12.2021 12:16 Ответить
Это ты про лаптеногих антивакс ботов и местных гауляйтеров? Четкий пост тогда
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09.12.2021 07:32 Ответить
Это для тех, кому не хватит на опохмел.
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08.12.2021 12:17 Ответить
Бустерную дозу зебилам, потом еще одну, чтобы они не обращали внимание на разворовывание страны и сплошную зраду! ))
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08.12.2021 12:20 Ответить
-- Сара, ты ещё продаёшь сертификаты?
-- Нет, не выгодно. Я теперь бустерную дозу колю.
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08.12.2021 12:22 Ответить
Третья доза усиливает иммунитет, поэтому после четвертой вы уже защищены. Когда 80% жителей получат пятую дозу, ограничения можно будет смягчить, потому что шестая доза останавливает размножение вируса и не дает ему распространяться. Я спокоен и верю, что седьмая доза решит наши проблемы, и у нас нет никакого основания бояться восьмой дозы. Клинические исследования девятой дозы доказали, что антитела сохраняются стабильнее после десятой дозы. Одиннадцатая доза гарантирует, что не будет новых мутаций, поэтому нет повода критиковать идею о двенадцатой дозе...\\\\\\\\\\\\\\\\\
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08.12.2021 12:33 Ответить
Відстрочена смерть - це вже не побічний ефект, а статистика.
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08.12.2021 13:47 Ответить
Життя і є відстрочення смерті
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09.12.2021 07:42 Ответить
Плять...що продовження!?
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08.12.2021 12:41 Ответить
Никто не учитывает индивидуальные особенности претендента на укол. Колись хоть в сортире на вокзале. Семейным врачам не дали никаких прав, да им и пофиг. Ковидные очереди в поликлиниках. Вот это забота о людях
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08.12.2021 12:44 Ответить
Скоріш за все, бустерна доза буде рекомендована не раніше ніж з середини або кінця січня наступного року Джерело: https://censor.net/ua/v3304001

в аккурат опосля букавели ктобы сомневался, уже слепые видят график ковидобесия на полгода вперед.
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08.12.2021 12:49 Ответить
Теперь это навсегда. Мы - рабы?
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08.12.2021 12:55 Ответить
Кушаешь ты каждый день. Ты раб пищевой промышленности?
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09.12.2021 07:30 Ответить
Дурень думкой богатіе.
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09.12.2021 09:50 Ответить
Ти є раб сільсько-господарськоі промисловості, раб інтернету, раб грошей и тп. Якщо не так доведи це. Або ти балабол звичайний
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09.12.2021 11:12 Ответить
Насколько надо быть без мозгов - что бы сравнивать приём медицинских препаратов с едой? Наверное - дважды уколотым и ждущим третью, подозреваю что так.
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09.12.2021 10:51 Ответить
"Без мозгов" это ты. Про инсулин когда нибудь слышал?
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09.12.2021 11:14 Ответить
То 50%, то 70%, то через год, то с января, то будет бустер, то нет. Всех посчитать в Дии и оштрафовать. По-моему зебуины простот балдеют от своей власти над жизнями людей.
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08.12.2021 13:10 Ответить
прививку от гриппа делают каждый год , и что ?
грипп мутирует постоянно , ковид тоже

если через год будут болеть новым штамом хоть 50% населения одновременно , но при этом заполняемость стационаров будет в норме - то никто заставлять прививаться не будет
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08.12.2021 13:29 Ответить
от прививки от гриппа люди не умирают и такой побочки нет
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08.12.2021 14:36 Ответить
От прививки от ковида тоже не умирают, а побочка это повышение шанса выжить?
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09.12.2021 07:29 Ответить
Вирішуйте швидше, пане головний санітарний лікар. В тих, хто вакцинувався влітку, закінчується шестимісячний строк дії сертифікату. Треба або колоти бустерну дозу, або продовжувати строк дії сертифікатів. Наприклад, я не хочу плати за аналіз кожні три дні, щоб потрапити до спортзалу тільки з тієї причини, що ви не можете щось вирішити.
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08.12.2021 13:34 Ответить
Дешевше і здоровіше влаштувати спортзал у парку.
Або на спортмайданчику найближчої школи.
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08.12.2021 13:50 Ответить
Одне іншому не заважає
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09.12.2021 07:27 Ответить
так уже продлили на год, обнови дию
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08.12.2021 14:37 Ответить
что значит "отримують гормональну терапію"?

что за тупые формулировки??
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08.12.2021 16:28 Ответить
А между тем уже около 300 профессиональных спортсменов , преимущественно футболисты и регбисты диагностированы с миокардитом после получения файзеровских уколов . Для молодых особенно опасно . Сердечная мышца не восстанавливается .
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08.12.2021 21:51 Ответить
Это шота новенькое прописали в методичке, или это экспромт?)) миокардит это профессиональная болезнь профессиональных спортсменов, особенно молодых. И 300 это уж сильно заниженное количество
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09.12.2021 07:24 Ответить
Ты сегодня за ваксов один отдуваешся? А где остальные, или финансирование урезали?
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09.12.2021 19:21 Ответить
Если б это была моя работа и за это мне платили, я б маслал бы с нескольких акков с утра до утра. Прост щас на больничном и скучно. Развлекаюсь. Но уже надоело. Боты скучны и тупы
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09.12.2021 20:09 Ответить
На каком больничном??? Туже должен быть уколот во все части тела?
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09.12.2021 20:16 Ответить
Уколот. Дважды. Пол года назад. Пфайзер. Работа с людьми, сейчас пробило защиту. Только потеря обоняния и насморок. Жена дважды вакцинирована и не болеет. Сотрудник не вакцинировался, так как "уже переболел" весной. Уже третью неделю в больничке. Обширная пневмония, кислород, уколы каждый день в пузо. Так что лучше я еще получу бустерный укол через время, чем такое
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09.12.2021 20:29 Ответить
Ваксеры в печале будут: исходя из прогноза JP Morgan, пандемия COVID-19 полностью завершится в 2022 году, а также восстановится мировая экономика.
Но на коня ,до конца весны бустер вколят всем кто проткнулся хотяб раз
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09.12.2021 15:44 Ответить
 
 