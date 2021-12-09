Скорее всего, бустерная доза вакцины COVID будет рекомендована с января, - Кузин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
В Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
Об этом сообщил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Сейчас уже принято решение и оно в ближайшее время будет обнародовано – это проведение дополнительной дозы для иммунокомпроментированных людей", – сказал Кузин.
По его словам, речь идет о людях, которые:
- получают гормональную терапию,
- перенесли трансплантацию,
- ВИЧ-инфицированы.
"Мы будем рекомендовать дополнительную третью дозу для полноценного формирования иммунитета", - отметил Кузин.
Главный санврач подчеркнул, что вопрос бустерной дозы сейчас еще рассматривается.
"Скорее всего, бустерная доза будет рекомендована не раньше чем с середины или конца января следующего года. В настоящее время она не рекомендована", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
-- Нет, не выгодно. Я теперь бустерную дозу колю.
в аккурат опосля букавели ктобы сомневался, уже слепые видят график ковидобесия на полгода вперед.
грипп мутирует постоянно , ковид тоже
если через год будут болеть новым штамом хоть 50% населения одновременно , но при этом заполняемость стационаров будет в норме - то никто заставлять прививаться не будет
Або на спортмайданчику найближчої школи.
что за тупые формулировки??
Но на коня ,до конца весны бустер вколят всем кто проткнулся хотяб раз