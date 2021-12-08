Корниенко о задержке с реформой СБУ: "Иногда нужно определенное время, чтобы еще проработать закон. Он тогда лучше и быстрее "уходит". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Конечный вариант текста законопроекта об СБУ нуждается в консультациях.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.
"Есть вопрос у нескольких комитетов по этому законопроекту. Разумеется, если есть вопросы, может не быть голосов. Вынести в зал и провалить мы всегда успеем, но такой задачи нет", - подчеркнул нардеп.
Корниенко рассказал, что по его инициативе состоятся консультации по этому законопроекту с правозащитниками, у которых есть замечания: "Это точно никакие не "Кашники", никакие не "СБУшники". Это люди, работающие в этой сфере десятилетиями - Хельсинкский союз, Центр гражданских" свобод и так далее".
Первый вице-спикер заверил, что после проведения всех консультаций с правозащитниками, народными депутатами и СБУ, законопроект появится в сессионном зале Верховной Рады.
Он считает, что "никто не тормозит реформу СБУ".
"Иногда нужно определенное время, чтобы еще проработать закон. Он тогда лучше и быстрее "уходит", - добавил политик.
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Мы помним про Сталина ,но забыли про миллионы НКВД ешников , десятки миллионов стукачей.
Мы ненавидим херло но как-то затерялись те кто его избирает все эти года.
Так и у нас. Есть кучка педе...стов и есть миллионы подонков приведших их к власти