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ВР (28734) правозащитники (671) СБУ (18701) реформы (3866) Корниенко (651)

Корниенко о задержке с реформой СБУ: "Иногда нужно определенное время, чтобы еще проработать закон. Он тогда лучше и быстрее "уходит". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Конечный вариант текста законопроекта об СБУ нуждается в консультациях.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, на брифинге в Верховной Раде сказал первый заместитель председателя ВР Александр Корниенко.

"Есть вопрос у нескольких комитетов по этому законопроекту. Разумеется, если есть вопросы, может не быть голосов. Вынести в зал и провалить мы всегда успеем, но такой задачи нет", - подчеркнул нардеп.

Корниенко рассказал, что по его инициативе состоятся консультации по этому законопроекту с правозащитниками, у которых есть замечания: "Это точно никакие не "Кашники", никакие не "СБУшники". Это люди, работающие в этой сфере десятилетиями - Хельсинкский союз, Центр гражданских" свобод и так далее".

Первый вице-спикер заверил, что после проведения всех консультаций с правозащитниками, народными депутатами и СБУ, законопроект появится в сессионном зале Верховной Рады.

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Он считает, что "никто не тормозит реформу СБУ".

"Иногда нужно определенное время, чтобы еще проработать закон. Он тогда лучше и быстрее "уходит", - добавил политик.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+8
Та невже? А как же турборежим?
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08.12.2021 13:33
+7
Ага, особливо судячи по тому турборежиму, з яким ви прийняли "заном про олігархів" та 5600.
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08.12.2021 13:33
+6
В скаженному принтері папір зажувало.
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08.12.2021 13:34
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Та невже? А как же турборежим?
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08.12.2021 13:33 Ответить
В скаженному принтері папір зажувало.
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08.12.2021 13:34 Ответить
Да просто кокс не той системы завезли. Теперь торморежим начался.
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08.12.2021 14:05 Ответить
Сейчас уже будет турборежим турборежима
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08.12.2021 14:11 Ответить
Группировки лоббистов крутящиеся вокруг "реформы" СБУ, как мухи на говне, любой кокаиновый "турборежим" остановят, как та сумасшедшая русская баба, которая коня на скаку гнёт и ломает
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08.12.2021 14:14 Ответить
Ага, особливо судячи по тому турборежиму, з яким ви прийняли "заном про олігархів" та 5600.
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08.12.2021 13:33 Ответить
закон надо хорошо смазать...
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08.12.2021 13:37 Ответить
Прибери брюхо со стола, так думать сподручней.
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08.12.2021 13:46 Ответить
Як кажуть поляки "Przepraszam за "тіпа" бидло-вислів ,, тьфу-гидота.......
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08.12.2021 13:53 Ответить
дебилы выбрали дебилов! жриТе!
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08.12.2021 14:02 Ответить
какой-то он всегда помятый и неаккуратный...эта небритость только додает бомжацкого колориту)))
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08.12.2021 14:02 Ответить
Такой парень свой из под забора......и пол чекушки в кармане с цыбулиной.
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08.12.2021 14:10 Ответить
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08.12.2021 14:15 Ответить
Пусть лучше ничего не делают. а то только вред! Потом отменять что Марьяна Безмозглая напридумывала.
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08.12.2021 14:09 Ответить
Хуже их только73% тварей продавших Украину.
Мы помним про Сталина ,но забыли про миллионы НКВД ешников , десятки миллионов стукачей.
Мы ненавидим херло но как-то затерялись те кто его избирает все эти года.
Так и у нас. Есть кучка педе...стов и есть миллионы подонков приведших их к власти
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08.12.2021 15:09 Ответить
Нужно время, чтобы "правильно" трудоустроить рэкетиров из СБУ - на всех пока рабочих мест не хватает)))
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08.12.2021 15:42 Ответить
Швидше входить і виходить - чудово виходить. От просто гидко дивитись на оцю морду ліца, обєзображенную інтілєктом...
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08.12.2021 15:55 Ответить
Да. Корниенко державний діяч. Кар'єрний ріст прямо з помийки.
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08.12.2021 22:22 Ответить
 
 