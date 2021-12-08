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Путин назвал провокационным вопрос о возможности нападения РФ на Украину: Мы проводим миролюбивую внешнюю политику. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Президент РФ Владимир Путин назвал провокационным вопрос о том, собирается ли Россия нападать на Украину, отметив, что РФ – миролюбивое государство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Это вопрос провокационный. Россия проводит миролюбивую внешнюю политику, но она вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе. И мы это обсуждаем с нашими партнерами, со всеми нашими партнерами, включая вчерашнего моего собеседника, президента Соединенных Штатов Америки господина Байдена", - отметил президент страны-агрессора.

Путин также заявил, что "каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности".

"Но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других сторон и не подрывать безопасность других стран, в данном случае - России", - сказал президент РФ.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
никто и никогда не скажет лучше о рашке, чем она сама :
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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08.12.2021 17:15
+16
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08.12.2021 16:55
+13
Реально кацапи "миролюбці" - то ж америкоси захопили Крим з знищують російськомовний даунбас? І Молдава і Грузія - то все америкоси.
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08.12.2021 16:58
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Він цім пишається
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08.12.2021 16:53 Ответить
Все что говорит сатана Пукин нужно поворачивать на 180 градусов. Если про мир, то готовит войну. Он и в 2013 году пел про мир и неприкосновенность границ, а потом оттяпал Крым.
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08.12.2021 17:16 Ответить
"Скучно, Вовачка...."
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08.12.2021 17:23 Ответить
Він це прекрасно знає
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08.12.2021 17:54 Ответить
Шакал.
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08.12.2021 16:52 Ответить
Это хорошее животное . Его Бог создал . А вот путло ... - недоразумение в эволюции .
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08.12.2021 16:54 Ответить
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08.12.2021 17:00 Ответить
Сталин тоже так говорил. Но потом рядом с границей Финляндии кто то немножко пострелял из пушек, и оказалось убиты 4 красноармейца. Ну и понеслась.
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08.12.2021 16:53 Ответить
И авиация была и танки.
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08.12.2021 18:42 Ответить
у них уже 4 миролюбивых поколения живут, зная, что "их бронепоезд стоит на запасном пути"
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08.12.2021 16:53 Ответить
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08.12.2021 16:55 Ответить
Цікаво,даги кізяками гидують чи ті добровільно віддаються і це вже не ізнасілованіє а по любві))))))
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08.12.2021 17:10 Ответить
Дагам все одно - коцап чи баран
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08.12.2021 17:13 Ответить
Видно майже всіх "перетоптали" і перебралися до "впопучленців" на Донбас.
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08.12.2021 18:39 Ответить
Не хотелось конечно таких деталек---но видать мыться кизяки совсем перестали(холода настали) дожди перестали идти. Картина видно совсем отвратная. Фу---какая мерзость!
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08.12.2021 22:46 Ответить
Х*йло!!!
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08.12.2021 16:57 Ответить
Реально кацапи "миролюбці" - то ж америкоси захопили Крим з знищують російськомовний даунбас? І Молдава і Грузія - то все америкоси.
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08.12.2021 16:58 Ответить
Мда... Там еще не сказано про "ихтамнет", "заблудились", "отпускники" и прочая
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08.12.2021 16:59 Ответить
Миролюбивий узурпатор,гвалтівник та вбивця...
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08.12.2021 17:05 Ответить
300 років вони щось вигадують і переписують власну історію, крадучи її у інших. На їхніх іконах скоро буде розстріляна царська сім'я поруч з тими, хто їх розстрілював.
Але ботоксний пішов ще далі: він вигадав альтернативну реальність і змусив повірити в нею цілу країну рабів. І змушував з таким завзяттям, що й сам повірив і в вигадану історію, і в вигадану реальність.

Для всього цивілізованого світу країна Дж. Оруелла існує лише на сторінках книг, а в лєвіафанії - це реальність.
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08.12.2021 17:10 Ответить
Яке кончене
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08.12.2021 17:12 Ответить
так на то воно і ХУ-ЙЛО, а як ви хотіли.
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09.12.2021 14:55 Ответить
Когда воно уже сдохнет?
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08.12.2021 17:13 Ответить
Звичайно здохне, але там на черзі до влади тисячі нових путлерів.
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08.12.2021 17:37 Ответить
Вся проблема в населении очевидно. Там есть запрос снизу на "восстановление былого величия" (такую страну просрали!). Украина нужно делать все, чтобы ослабить РФ, хотя наши возможности здесь сильно ограничены. Самый идеальный для нас вариант - ускоренный переход ЕС и всего мира на возобновляемые источники энергии, что не зависит от нас и лоббирование новых экономических (!) санкции против РФ и укрепление своей обороноспособности.
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08.12.2021 22:25 Ответить
Это вообще не важно. Завтра станет президентом Рогозин, например, который жалел, что не полез в окопы защищать Донбасс. Нам от этого как-то легче станет? Думаю только сложнее.
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08.12.2021 22:26 Ответить
Яка несподіванка, моль. Хто чекав на щось інше?
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08.12.2021 17:14 Ответить
никто и никогда не скажет лучше о рашке, чем она сама :
***
кровью захлебнется тот, кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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08.12.2021 17:15 Ответить
ПТН ПНХ ..................
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08.12.2021 17:23 Ответить
самый челавечный в мире челавек!
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08.12.2021 17:24 Ответить
Антихрист, ****! В смысле - антипод Христа.
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08.12.2021 18:47 Ответить
Що таке карлікове #уйло всі розуміють.
Але тепер запитаймо брехливу зеленяву пісюняву: ДЕ ТІ СУДОВІ СПРАВИ ПРОТИ *****, ЩО ТИ ОБІЦЯВ ПЕРЕД ВИБОРАМИ?!!
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08.12.2021 17:31 Ответить
То есть фуйло все-таки хочет напасть? Кто может перевести этот словесный понос в духе Адольфа Гитлера?
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08.12.2021 17:33 Ответить
Окупація Криму і Донбасу неприйнятна для України,а хто її питав?
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08.12.2021 17:35 Ответить
Найбрехливіший вираз : міролюбівая росія.
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08.12.2021 17:35 Ответить
*******
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08.12.2021 17:39 Ответить
Як правий був Борис Єфимович Нємцов в оцінці Путіна. Цитата:" Он йо.нутый".
100%
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08.12.2021 17:39 Ответить
Він тільки помилився в масштабах, випадок не одиночний.
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08.12.2021 18:42 Ответить
чтоб они уже сдохли со своим миролюбием!
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08.12.2021 17:40 Ответить
Цікаво тільки, який журик про це його запитав: якийсь грецький чи Роман Цимбалюк знову?
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08.12.2021 17:43 Ответить
".... -Это вопрос провокационный. Чикатилло миролюбив и никому не угрожает, но он вправе обеспечивать свою безопасность, как я уже сказал, в среднесрочной и отдаленной перспективе...", заявил Чикатило
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08.12.2021 17:50 Ответить
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08.12.2021 17:50 Ответить
Фюрер Чекистана *****, выдал очередную порцию отборной брехни. Хотя что тут удивительного, когда кроме брехни плешивая моль выдавать больше ничего не умеет
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08.12.2021 17:52 Ответить

бледная моль
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08.12.2021 17:55 Ответить
Доводилось читать подобные выражения в изречениях и Гитлера и Сталина.. Теперь вот от Путина.. "Миролюбывые" ***...
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08.12.2021 17:56 Ответить
Не-а РАШИСТОфюррер чеснее, он сказал , если не будет провокаций- не нападем. И тут ж заявил , что заявление о возможности нападения провокация ...
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08.12.2021 18:12 Ответить
Росія проводить миролюбну зовнішню політику, яка називається "примушування до миру". Де "миролюбність" означає любов до єдиного російського світу.
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08.12.2021 17:58 Ответить
... означает порабощение.
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08.12.2021 18:49 Ответить
Україна проводить миролюбну зовнішню політику, і на відміну від брехливого рашистського окупанта української території , не зазіхає на чужі території ,і у зв'язку з рашистською окупацією українського Криму,та частини Донбасу вона має право забезпечувати свою безпеку, як
, у середньостроковій та віддаленій перспективі. І Україна обговорює свою безпеку з партнерами, включаючи,НАТО,ЄС І США
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08.12.2021 18:15 Ответить
Как раз, это миролюбие и выражается в захвате чужой территории, обстрелах на Донбасе, и нескончаемым изрыганием поноса из грязного рта ********** и ей подобных существ, на государственных каналах, миролюбивой параши. Лживый, недоношенный, кацапский выродок.
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08.12.2021 18:21 Ответить
Всё это лубянское словоблудие. Всё гораздо проще, пред кремлёвсой шпаной вопрос стоит примерно так - либо при бабле, но без России, либо при России, но без бабла.
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08.12.2021 18:26 Ответить
Чтоб ты здох пыня!!!
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08.12.2021 18:42 Ответить
Аминь!
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08.12.2021 18:50 Ответить
Невже світ не бачить, що цю істоту вже невідворотно "заносить"!
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08.12.2021 18:44 Ответить
Не хочет, отказывается видеть, ибо это ужасает - вот и не видит.
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08.12.2021 18:51 Ответить
"Страусина" політика. Але, сховавши голову, приходиться виставляти жопу.
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08.12.2021 19:09 Ответить
Да шоб тебя твое мыролюбие догнало в виде простых 9 гр
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08.12.2021 19:20 Ответить
Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії. Треба ставити питання так : путлер має повернути Україні крим та донбас.Також путлер має вернути грузії абхазію , а молдові- придністровя.
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08.12.2021 19:27 Ответить
Лживая и подлая мразь
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08.12.2021 19:45 Ответить
А як, щодо виконання умов Будапештського меморандуму? Миролюбна завнішня політика пИняленда, чи випадіння пам"яті?
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08.12.2021 19:55 Ответить
Украина -миролюбивая страна,она и мухи не обидит на чужой территории,а на своей...Готовьте саваны!
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08.12.2021 20:04 Ответить
.

ботоксное чмо поджало хвост и заскулило ))
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08.12.2021 20:13 Ответить
"Ми проводимо миролюбну зовнішню політику". Ахаха ска клоун, давай в 95 квартал, место вакантно
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08.12.2021 20:43 Ответить


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08.12.2021 20:46 Ответить
***** плагиатит "вторжение марсиан" - мы пришли к вам с мииииром !
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08.12.2021 21:56 Ответить
 
 