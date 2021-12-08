"Без цензуры" в прямом эфире: Байден-Путин: войну отложили? Коломойский прижал Зе. Кто next в Кремле? ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
О чем договорились Путин и Байден? Следует ли говорить о наступлении России на Украину? Почему олигарх Игорь Коломойский "передает привет" президенту Зеленскому? Обсудят сегодня на встрече "Без цензуры в прямом эфире" Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич.
Стрим стартует в 20:45 на Цензор.НЕТ.
👉 Байден – Путин. Войну отложили?
7 декабря в 17:00 по киевскому времени состоялась по видеосвязи вторая полноценная встреча действующих президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Что стало основным на переговорах лидеров США и РФ? Чего хотят россияне и на что готовы согласиться в США?
👉 Коломойский "передает привет".
Президент Владимир Зеленский не выполняет свои обещания, не добудет своей каденции, а его политсила проиграет следующие выборы. Такое громкое заявление сделала карпатская мольфара в развлекательной программе "Мир наизнанку". Неужели так ненавязчиво Игорь Коломойский "передает привет" президенту? Или это просто случайность?
👉 Преемник Путина – кто он?
Кто может стать следующим хозяином Кремля? И почему Украине не стоит слишком надеяться на российский либерализм?
👉 Десерт – вата пылает
Здесь все как вы любите: свежая порция юмора.
Будет горячо, включайтесь!
Пожалуйста, подождите...
8 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3
Я хочу, чтоб вы знали фамилии идиотов, которые носят депутатский мандат.
В таком своем жгучем желании несколько минут назад признался в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.
Чтоб в следующий раз их НЕ было в Парламенте от каких бы партий они не пролезали.
В тему - Прислуга Зеленского выглядит, как **@нариум - экс-нардеп
Статья 70 КУ определяет, что избирательное право наступает с 18 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Избирательное право бывает ДВЫХ типов - активное и пассивное.
Но и то и то ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ право.
Оно с 18 лет по КОНСТИТУЦИИ.
Фамилии: Инициаторами документа стали 12 нардепов от «Голоса», «Слуги народа» и «Доверия».
Среди инициаторов законопроекта:
- депутаты от фракции «Голос» Роман Лозинский, Галина Васильченко, Владимир Цабаль;
- депутаты от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу, Дмитрий Любота;
В тему - Позорный «слуга»-антиваксер готов тратить тысячи гривен в месяц на ПЦР-тесты
- депутат от группы «Доверие» Лариса Билозир
Не знаю в чем проблема, но смотреть его скучно.
Это не Портников и не Черновол.
Ну і як тобі клоун?
Та щось ні хрєна не смішно!
Olga
@sim_olga