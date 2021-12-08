"Без цензуры" в прямом эфире: Байден-Путин: войну отложили? Коломойский прижал Зе. Кто next в Кремле? ВИДЕО

О чем договорились Путин и Байден? Следует ли говорить о наступлении России на Украину? Почему олигарх Игорь Коломойский "передает привет" президенту Зеленскому? Обсудят сегодня на встрече "Без цензуры в прямом эфире" Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич.

Стрим стартует в 20:45 на Цензор.НЕТ.

👉 Байден – Путин. Войну отложили?

7 декабря в 17:00 по киевскому времени состоялась по видеосвязи вторая полноценная встреча действующих президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Что стало основным на переговорах лидеров США и РФ? Чего хотят россияне и на что готовы согласиться в США?

👉 Коломойский "передает привет".

Президент Владимир Зеленский не выполняет свои обещания, не добудет своей каденции, а его политсила проиграет следующие выборы. Такое громкое заявление сделала карпатская мольфара в развлекательной программе "Мир наизнанку". Неужели так ненавязчиво Игорь Коломойский "передает привет" президенту? Или это просто случайность?

👉 Преемник Путина – кто он?

Кто может стать следующим хозяином Кремля? И почему Украине не стоит слишком надеяться на российский либерализм?

👉 Десерт – вата пылает

Здесь все как вы любите: свежая порция юмора.

Будет горячо, включайтесь!