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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: Байден-Путин: войну отложили? Коломойский прижал Зе. Кто next в Кремле? ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

О чем договорились Путин и Байден? Следует ли говорить о наступлении России на Украину? Почему олигарх Игорь Коломойский "передает привет" президенту Зеленскому? Обсудят сегодня на встрече "Без цензуры в прямом эфире" Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич.

Стрим стартует в 20:45 на Цензор.НЕТ.

👉 Байден – Путин. Войну отложили?

7 декабря в 17:00 по киевскому времени состоялась по видеосвязи вторая полноценная встреча действующих президентов США и России – Джо Байдена и Владимира Путина. Что стало основным на переговорах лидеров США и РФ? Чего хотят россияне и на что готовы согласиться в США?

👉 Коломойский "передает привет".

Президент Владимир Зеленский не выполняет свои обещания, не добудет своей каденции, а его политсила проиграет следующие выборы. Такое громкое заявление сделала карпатская мольфара в развлекательной программе "Мир наизнанку". Неужели так ненавязчиво Игорь Коломойский "передает привет" президенту? Или это просто случайность?

👉 Преемник Путина – кто он?

Кто может стать следующим хозяином Кремля? И почему Украине не стоит слишком надеяться на российский либерализм?

👉 Десерт – вата пылает

Здесь все как вы любите: свежая порция юмора.

Будет горячо, включайтесь!
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Топ комментарии
+9


Olga


@sim_olga

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08.12.2021 21:57
+8
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08.12.2021 21:47
+7
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08.12.2021 21:28
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Идиоты правят Украиной: полный список
8 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 3






Я хочу, чтоб вы знали фамилии идиотов, которые носят депутатский мандат.

В таком своем жгучем желании несколько минут назад признался в Фейсбуке политолог Михаил Чаплыга.

Чтоб в следующий раз их НЕ было в Парламенте от каких бы партий они не пролезали.

В тему - Прислуга Зеленского выглядит, как **@нариум - экс-нардеп

Статья 70 КУ определяет, что избирательное право наступает с 18 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Избирательное право бывает ДВЫХ типов - активное и пассивное.

Но и то и то ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ право.

Оно с 18 лет по КОНСТИТУЦИИ.

Фамилии: Инициаторами документа стали 12 нардепов от «Голоса», «Слуги народа» и «Доверия».



Среди инициаторов законопроекта:

- депутаты от фракции «Голос» Роман Лозинский, Галина Васильченко, Владимир Цабаль;

- депутаты от фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, Александр Аликсийчук, Георгий Мазурашу, Дмитрий Любота;

В тему - Позорный «слуга»-антиваксер готов тратить тысячи гривен в месяц на ПЦР-тесты

- депутат от группы «Доверие» Лариса Билозир
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08.12.2021 20:53 Ответить
Пару раз пытался смотреть - не могу. Ведущий нудный. Про все хорошее против всего плохого.
Не знаю в чем проблема, но смотреть его скучно.
Это не Портников и не Черновол.
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08.12.2021 20:55 Ответить
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08.12.2021 21:28 Ответить
Два людоїди їдять Зеленського. Один другого питає:

Ну і як тобі клоун?
Та щось ні хрєна не смішно!
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08.12.2021 21:35 Ответить
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08.12.2021 21:47 Ответить


Olga


@sim_olga

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08.12.2021 21:57 Ответить
Если ктo-нибудь oбещаeт вас убить - поверьте им
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09.12.2021 17:45 Ответить
Как часто мы предаемся прекраснодушному обману, когда пора искать пулемет на черном рынке!
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09.12.2021 17:48 Ответить
 
 