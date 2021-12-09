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Российские войска на железнодорожной станции под Воронежем. ВИДЕО
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Российские "Буки" и ракеты, расположенные под Воронежем, попали на видео.
Ролик опубликован в телеграмм-канале "Военный Осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.
"Новое видео из станции Масловка в Воронеже. На этот раз в кадр попали ЗРК "Бук-М1-2" и ТЗМ с зенитными ракетами (транспортно-зарядные машины), вероятно, 49-й зенитной ракетной бригады", - говорится в сообщении.
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