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Российские войска на железнодорожной станции под Воронежем. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

Российские "Буки" и ракеты, расположенные под Воронежем, попали на видео.

Ролик опубликован в телеграмм-канале "Военный Осведомитель", сообщает Цензор.НЕТ.

"Новое видео из станции Масловка в Воронеже. На этот раз в кадр попали ЗРК "Бук-М1-2" и ТЗМ с зенитными ракетами (транспортно-зарядные машины), вероятно, 49-й зенитной ракетной бригады", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+75
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08.12.2021 21:33
+56
Хана Воронежу...
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08.12.2021 21:29
+55
- хатят ли руцкие - вайны?
- нехай насруть... собі в штани !
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08.12.2021 21:31
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А теперь сам себя перечитай и оцени объективную реальность. Удачник ты наш.
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09.12.2021 09:00 Ответить
Это как раз и есть обьективная реальность.А то что вам соловьевы и прочие пропагандоны нацизма поют , для остального мира является недоимперским бредом. С 1,5 мирового ввп быть уверенным,что управляешь Миром--это клиника кацап.
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09.12.2021 11:06 Ответить
Да нет же. Ты ничего не понял. Ты на себя, трезво, как бы со стороны посмотри. Неужели и действительно ничего не видишь? Это же ты, несчастный неудачник, это же ты как ребёнок из-за высокого забора, уши оттопыриваешь, язык высовываешь, выкрикиваешь бебебе, распаляешься от без причинной злости, выдумываешь всяких нацизмов и даже про управление миром поешь. Ведёшь себя совершенно неадекватно, и при этом непохожих на себя называешь дол***бовами. Однако мир от такого твоего поведения не изменится.
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09.12.2021 11:52 Ответить
На твое,,без причинной злости,, и ,,выдумываешь всяких нацизмов,, ---13 тысячь украинцев убитых у себя дома для нацисткой кацапе*долочи как ты не повод? А одобрительные хлопки на слова пи**ра_параноика жирика-,,скинуть на Киев атомную бомбу,, тоже не повод? Дол***б кацапский надеюсь ты погибнешь на своей помойке со своим узким миром от своего же яда
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09.12.2021 12:56 Ответить
13 тысяч это очень много. Обрати внимание, основная часть из них, это русские, жертвы бунтующих регионов. Это же не проклятые сепаратисты бомбили Винницу и Ивано-Франковск, а как раз наоборот. Напугали тебя, бредовые речи жирика параноика? Но ты же сегодня сам языком ляскал, "танки должны стоять в подмосковье,желательно с радиацией после ядерного удара". Или это другое? И после этих доводов, ты будешь продолжать трындеть про русский нацизм? А между прочим в РФ, уже как лет 30 назад, национальности вообще отменены. Просто там все Русские. Там кого не возьми тот и Русский. Набиулина, Собчак, Шойгу, Кадыров, Лавров, и Суворов и Екатерина, и матрос Кошка и Иван Сирко. Да все кто болел и болеет за российское отечество те и Русские. Так, что в отличии от тебя, никакого национального яда в у них нет и быть не может. Я бы конечно прочел тебе лекцию как курсанту военного училища, о стратегии обороны любого государства, о встрече противника по возможности на сопредельной территории, за пределами своего государства, но ты сегодня не в адеквате. Капризничаешь сильно и ничего не воспринимаешь.
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09.12.2021 14:55 Ответить
Ты совсем е**утый кацап---Мои слова это ответ на ваши ДЕЙСТВИЯ!Реальные действия ---со слезами наших Матерей,Жен и Детей. Жертва телевизора,не надо мне вашей нацисткой пропаганды--пусть вам ***** кацапским все вернется сторицей,что сеете. До седьмого колена с вашими выродками. И Славяне-Русские это мы. Поэтому понимаем все языки славянские--единственное,что вы,чудь и меря, не смогли фальцифицировать и спиз*ить.
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09.12.2021 15:25 Ответить
Ты мне растолкуй, что ты вкладываешь в понятие, нацизм? Что это за"не надо мне вашей нацисткой пропаганды"? Разве я сомневаюсь, что Вы русские? Я тебе больше скажу. Твоих соотечественников в мире кроме Украины ещё миллионов сто наберётся. Например предки у жителей казацких куреней, Медведовский, Дядьковский, Плющевский, Кисляковский, Мышастовский, Брюховецкий, Титаровский, Леушковский, Нижне- и Вышестеблеевский, Тимашевский. Они и есть потомки Запорожского казачьего войска, которые при Екатерине были перенесены на Кубань. Да и Питер и Крым стоят на Украинских костях, и Сибирь и Дальний Восток, даже и по топонимике и по именам и фамилиям, они тоже Украинские. Не говоря уж о Слобожанах черноземной зоны РФ. А, что у тебя за вопросы в отношении Славянских языков? По моему и язык у вас с Русскими общий. Акцент, говор, диалект в разных районах РФ, раньше немного отличался, а в эпоху интернета, так вообще все различия стёрлись. Вы топор почему на топорище не набиваете так как принято в Европе? Надо же его с ручки набивать, а не со стороны обуха, и клином расклинивать. А как Вы на коршуна кричите, когда он над вашими цыплятами вьётся. Гай, гай и шугу, шугу? Так же как и в России принято. Надоел ты мне. Неблагодарное это дело прописные истины рассказывать. Но напоследок ты таки напрягись и ответь мне, почему ты думаешь, что слёзы ваших Матерей, Жён и Детей более горькие чем слёзы не ваших а сепарских, Матерей, Жён и Детей?
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09.12.2021 16:29 Ответить
Гугл в помощь.Нах ты мне всрался от кисилевского дерьма тебе бошку прочищать.Живи как можешь.
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09.12.2021 18:42 Ответить
Ни одного аргумента, не предъявил, ни на один вопрос не ответил. По лекалам и штампам несколько бестолковых фраз повторил и всё выдохся? Где же твои исторические ссылки на личности и документы. Ты хотя бы ту табличку с 24мя словами одинаковыми на всех Славянских языках кроме Русского должен был бы выставить. А сказать то чего хотел? Плохо всё у тебя.
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09.12.2021 19:52 Ответить
Крым и Донбас были, есть и будут в составе Руси-Украины, не важно, кто их на какое-то время воровал и захватывал. Слава Украине!
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09.12.2021 21:35 Ответить
А ничего нового от тебя не услышал,да и не мог услышать-,,маленькая миролюбивая виликаярассея отбивается как может от грозной Украины на ее территории,, ,,настамнет но мы победим,, ,,везде только русские,, --это ,,факты,, только для таких как ты кацапов. Для остального Мира это нападение на суверенную страну,обязательство о ненападении на которую цинично нарушила московия. По поводу истории и исторических документов тут вообще тема бесконечная-остатки орды присвоили историю Украины себе,от названия до записи себя в ,,старшие,, братья. Хотя когда в Киеве были уже университеты на московии квакали жабы на зловонном болоте. Общщаться с тобой имеет такой же смысл,как и спорить с телевиизором,транслирующим нацисткую пропаганду. За сим прощаюсь. ПНХ
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10.12.2021 09:10 Ответить
а тому, що всі кацапи без виключення за мир, правда "русский мир".
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09.12.2021 08:46 Ответить
И это доказательства готовящегося вторжения? Негусто. В Воронеже много военных частей. Так получилось еще с совка.
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09.12.2021 06:54 Ответить
Совпадение,наверное. Угу
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09.12.2021 08:51 Ответить
Ну и где там Буки? Увидел только САУ и танки. Нафига искажённую информацию подавать? Теряете доверие, цензор.
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09.12.2021 06:59 Ответить
Буркалы раззуй! Из кабины проезжающего электровоза на соседней справа колее на платформах заснята куча туева пусковых установок Бука с закрашенными бортовыми номерами.
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09.12.2021 08:52 Ответить
А в это время найогиднейший лидор ********** асфальтирует дороги. Для него сейчас приоритет - это дороги, а не ВСУ. Ведь по плохим дорогам его рашистские братушки не смогут доехать до Киева на танках. А с дорогами - можно нехило прибарахлится
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09.12.2021 08:31 Ответить
і драпанути до того ж ворога. Чи російські фашисти будуть чіпати Володю і його начальника Тимофєєва? Звичайно ні. Вони його повезуть на зустріч до терориста № 1 для вручення кацапської зірки.
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09.12.2021 08:47 Ответить
слава Богу что у нас хватает Джваленов и Байрактаров что б уничтожить этот металлолом ещё на границе
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09.12.2021 09:22 Ответить
Арсенали не побудовані (зупинено у 2019), новітні розробки зброї - завершення старих проектів, держава нову зброю не купує її купують волонтери, будівництва флоту немає - все що надходить це техніка Б/У в якості допомоги. Але для Зевлади - нічого страшного. Їм головне, щоб Європа продовжувала інвестиції (Арахамія). ЄС та США робить для України більше ніж наша Зебільна влада. Саме тому ніхто з блазнем не хоче говорити. Навіть пуйло.
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09.12.2021 09:32 Ответить
Пенопластовые макет, тьфу растереть. А того кто снимал, сейчас в нквд ногами забивают. А шо, в рашке интернет есть? Я думал давно отключили.
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09.12.2021 10:30 Ответить
Ну да, можно прямо по железной дороге в Украину война ввести
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09.12.2021 14:50 Ответить
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