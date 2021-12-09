На дне рождения Ермака был предприниматель Контрус, ведущий бизнес, в частности, и в РФ, – СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Предприниматель Карл Контрус, имеющий бизнес в Украине, России и Австрии, частным самолетом прилетел из австрийского города Грац в Ивано-Франковск в день рождения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской Правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.
Карл Контрус – один из владельцев завода Трансмаш в Днепре, производящего и ремонтирующего железнодорожную технику. Он также является основателем русского ООО "ППМТ" с аналогичным видом деятельности.
После прилета в Ивано-Франковск Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит". Назад из Ивано-Франковска в Австрию Контрус улетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.
В тот же день, когда к резиденции в Карпатах прилетели президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак, из Киева в Ивано-Франковск прибыл связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.
Миндич с семьей приехал в аэропорт Ивано-Франковска 22 ноября на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции. Прибыв в аэропорт, Миндич с семьей направился в чартер.
Во время президентского пресс-марафона Зеленский отрицал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции и наличие гостей. По словам Зеленского, в Карпатах с ними был только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
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Знімало фільмєц з русньою і реєструвало права на інший фільмєц з русньою, щоб роялті потрапляло в потрібну кишеню
. А то - работать, как галерные рабы зеля и дерьмак летели.... пахали там не покладая срак... на ходу жуя сухие бутерброды...
А вот что уже НЕ интрересно - так это то, что зеля патологический 3.14-ун... что ни шаг - то он совершает то предательство ...то маломоральные или коррупционные поступки и привычно 3.14ит после этого что он хороший...
И реально - он хороший..он очень хороший...профессионально хороший 3.14-ун. И это уже начинает вводить в зевоту...Такое длинное шоу всего из одного номера...
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
Мы кушаем мацу, игаемся з мячем..." / ЮТБ./
А Бойко, Добкин,Тягныбок-негры-хасиды.
Й ця ПРоклята Єрмаківщина кує бабло , а ЗАХІД ПРАЦЮЄ!!!
Сцыкотно ей?
Так может ЗЕнаркоману из сразу в сауну везти к девочкам ?😁
Ну сказав би що - так, я винайняв резиденцію на три дні та святкували день народження Ермака.
Перевів гроші із офшора та заплатив. Мені похер ваша армія, оборона та Україна.
Ясен пінь, проти кого ця недобита контра, якщо у нього гешефт на кацапщині.
она-никакая - всего лишь витрина этнической банды, на которую повелись 73%ные жлобы-лошары, готовые проголосовать за любое говно, если его достаточно отполируют...
і його вибрали 85% вумного наріду. Спасибі йому що хоть не сере
привселюдно на Майдані Незалежності.
Он когда сдавал анализы, уже вам зебилам ссал в глаза откровенно, не стесняясь!
А вы пошли и проголосовали за этого морального урода, марионетку коломойского!
Да еще скажем спасибо бигусам и ко!