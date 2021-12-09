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Ткач Михаил (116) Ермак Андрей (1187)

На дне рождения Ермака был предприниматель Контрус, ведущий бизнес, в частности, и в РФ, – СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Предприниматель Карл Контрус, имеющий бизнес в Украине, России и Австрии, частным самолетом прилетел из австрийского города Грац в Ивано-Франковск в день рождения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской Правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Карл Контрус – один из владельцев завода Трансмаш в Днепре, производящего и ремонтирующего железнодорожную технику. Он также является основателем русского ООО "ППМТ" с аналогичным видом деятельности.

После прилета в Ивано-Франковск Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит". Назад из Ивано-Франковска в Австрию Контрус улетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.

Читайте также: Зеленский о дне рождения Ермака: Цыган не вызывал, медведей не звал, был там с семьей в свой законный выходной. ВИДЕО

В тот же день, когда к резиденции в Карпатах прилетели президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак, из Киева в Ивано-Франковск прибыл связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

Миндич с семьей приехал в аэропорт Ивано-Франковска 22 ноября на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции. Прибыв в аэропорт, Миндич с семьей направился в чартер.

Во время президентского пресс-марафона Зеленский отрицал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции и наличие гостей. По словам Зеленского, в Карпатах с ними был только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.
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Топ комментарии
+42
Блін, такі прізвища, наче ми живемо у Ізраїлі!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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08.12.2021 23:41
+38
Конч#ному стаду Зебілів, яке вірить у «Ми б усі померли в Криму…» і свідкам офшора Порошенка під час Іловайська, хочу нагадати, чим займалося ЗЕчмо влітку 2014
Знімало фільмєц з русньою і реєструвало права на інший фільмєц з русньою, щоб роялті потрапляло в потрібну кишеню

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08.12.2021 23:44
+37
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08.12.2021 23:52
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08.12.2021 23:38 Ответить
Ой как интересно, а там больше никто не приезжал во Ивано-Франковск в этот день, надо искать!
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08.12.2021 23:40 Ответить
Конч#ному стаду Зебілів, яке вірить у «Ми б усі померли в Криму…» і свідкам офшора Порошенка під час Іловайська, хочу нагадати, чим займалося ЗЕчмо влітку 2014
Знімало фільмєц з русньою і реєструвало права на інший фільмєц з русньою, щоб роялті потрапляло в потрібну кишеню

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08.12.2021 23:44 Ответить
Это показательно, что Вы сравниваете Порошенко и Зеленского - одного поля ягоды.
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09.12.2021 10:26 Ответить
Остальным бизнесс-партнерам Дерьмака вьезд в Украину заборонено.
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08.12.2021 23:47 Ответить
зеИУДА И ВСЕ ЕГО ДЕРЬМАКИ плюют на граждан , издеваются над военными , сливают интересы Украины
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09.12.2021 07:21 Ответить
ИНтересно - зачем 3.14ть на каждом шагу ?
. А то - работать, как галерные рабы зеля и дерьмак летели.... пахали там не покладая срак... на ходу жуя сухие бутерброды...
А вот что уже НЕ интрересно - так это то, что зеля патологический 3.14-ун... что ни шаг - то он совершает то предательство ...то маломоральные или коррупционные поступки и привычно 3.14ит после этого что он хороший...
И реально - он хороший..он очень хороший...профессионально хороший 3.14-ун. И это уже начинает вводить в зевоту...Такое длинное шоу всего из одного номера...
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09.12.2021 09:53 Ответить
соломонові 3.14-здуни усвоїли добре - не с(3.14)издиш не обогатишся за рахунок гоїв... на землі обітованій таке не проходить ...
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09.12.2021 10:14 Ответить
Блін, такі прізвища, наче ми живемо у Ізраїлі!
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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08.12.2021 23:41 Ответить
Шоб ви повиздихали,зрадні тварюки, скотиняки.
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08.12.2021 23:47 Ответить
"Г**но на г**ні і г**ном поганяє".
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09.12.2021 05:53 Ответить
А Израиль тут причём? Когда речь идёт об Израиле, у меня в голове всплывают фамилии вроде Бен-Гурион, Эшколь, Меир, Рабин, Бегин, Шамир, Перес, Барак, Шарон, Ольмерт, Нетаньяху, Бенет...
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09.12.2021 00:22 Ответить
"А мы здесь не причем, а мы здесь не причем,
Мы кушаем мацу, игаемся з мячем..." / ЮТБ./
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09.12.2021 00:34 Ответить
А це якась російська контра.
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09.12.2021 01:03 Ответить
Это Премьер-министры Израиля, от большинства которых у краснопузых жестко подгорало...
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09.12.2021 03:19 Ответить
вот и сидите у себя на Родине в Израиле
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09.12.2021 04:48 Ответить
совсем дурак?
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09.12.2021 03:22 Ответить
Как вроде бы Порошенко, Гройсман,Яценюк,Парубий,Шкиряк ,Пашинский- негры.
А Бойко, Добкин,Тягныбок-негры-хасиды.
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09.12.2021 00:55 Ответить
Сравнение мягко говоря более чем некорректное
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09.12.2021 03:21 Ответить
Если вы к примеру не соблюдали гигиену и у вас появились бородавки - то наверное не стоит ненавидеть бородавки. Так и с евреями.
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09.12.2021 06:58 Ответить
Тищенко - Коля-катлєта, Єрмак-"Козирь", Подоляк, Арестович, Крявченков-"Юзік, малороси *бані! ... який там Ізраіль!
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09.12.2021 05:57 Ответить
Пiду пiсру.
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08.12.2021 23:52 Ответить
на паРашу?
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09.12.2021 06:42 Ответить
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08.12.2021 23:52 Ответить
Сколько помоев высосано из пальца.Его право! Неприкасаемый .
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08.12.2021 23:59 Ответить
ЗЕлебобик?
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09.12.2021 00:09 Ответить
кого его? кто это у нас стал неприкасаемым?
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09.12.2021 00:10 Ответить
Это фанат 95 квартала.😁
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09.12.2021 00:14 Ответить
и фамилия его зендельпупер)
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09.12.2021 04:49 Ответить
Право використовувати гелікоптери в особистих цілях?
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09.12.2021 00:11 Ответить
Хто недоторканний, завхоз? Серйозно?
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09.12.2021 00:29 Ответить
Ще трохи і виявиться - що на "днюсі" у єрмака були і сурков з козаком (російським).
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09.12.2021 00:01 Ответить
Ці торгаші, кроти, лялькі ,актори, нелохи, й лохи,,, й кся інша ЗЕ та БЄшваль вони просто прижилися, як Росія під історичним моментом
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09.12.2021 00:05 Ответить
А саме - Росію розорити світу дорожче , Україні не допомогти у виживанні проти рашистів -теж саме...
Й ця ПРоклята Єрмаківщина кує бабло , а ЗАХІД ПРАЦЮЄ!!!
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09.12.2021 00:08 Ответить
Клован зараз виконує ПРяму роль ************ - ВОЛОДИМИР ВПЕРШИЙ НЕСУБ"ЄКТ,
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09.12.2021 00:11 Ответить
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09.12.2021 00:09 Ответить
А почему не в свиноРоссии путинским шмурдяком?
Сцыкотно ей?
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09.12.2021 00:11 Ответить
Расследователя снова провели на мякине.Я так понял ,Зеленский таки принимал инвесторов,тем более зарубежных.Работал,а не гульки по женщинам или мужчинам сверхлегкого поведения.Он ведь не Ахметова и Медведчука принимал?А Карл и Миндич СМИ не содержат,не так ли?
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09.12.2021 00:11 Ответить
Ясний пень. Інвестори. Оманські. А-ха-ха!! Паржем по приколу!
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09.12.2021 00:13 Ответить
Где ты видел в мировой практике,что бы инвесторы на дне рождениях контракты подписывали?
Так может ЗЕнаркоману из сразу в сауну везти к девочкам ?😁
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09.12.2021 00:18 Ответить
Звоните господину Байдену!.Что воду в ступе толочь!
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09.12.2021 00:37 Ответить
Скажите, а какие инвестиции привлёк Крыс, за время своего правления?
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09.12.2021 10:24 Ответить
От же вибрали...Бреше й не червоніє.
Ну сказав би що - так, я винайняв резиденцію на три дні та святкували день народження Ермака.
Перевів гроші із офшора та заплатив. Мені похер ваша армія, оборона та Україна.
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09.12.2021 00:12 Ответить
Так это чмо квартальное так и делает.
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09.12.2021 00:19 Ответить
Вот не удивлюсь если там зекрыс на рояле писюном стучал...
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09.12.2021 00:22 Ответить
Клінтона зняли з посади за єдину брехню, до того ж не пов'язану з політичною діяльністю (хіба що з ******* в кабінеті). У бубочки суцільна брехня в його президентській діяльності. А бубочка продовжує грати роль президента на посаді Презедента, а не на сцені, демає бутии ( поки судові справи розглядатимутся). Він брехло, а сором нам.
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09.12.2021 00:25 Ответить
Контра!
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09.12.2021 00:35 Ответить
не удивлюсь, даже если у него на дне были вагнеровцы, которых Ермак предупредил от ловушки и спас от возмездия. если бы у нынешней власти была бы хоть капля совести, то они бы удавились от стыда...
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09.12.2021 00:37 Ответить
ЕЖЕДНЕВНАЯ НАГЛАЯ ОТКРОВЕННАЯ ЗЕЛЕНАЯ БРЕХНЯ...
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09.12.2021 00:39 Ответить
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09.12.2021 00:49 Ответить
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09.12.2021 00:49 Ответить
Ну и чего то делать? Куда топать? Это тоже гневные писалки ,действия какие будут?
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09.12.2021 04:57 Ответить
Можно понадувать шарики на Банковой, зебилы это любят
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09.12.2021 10:26 Ответить
зе-брехло, брехло, брехло!
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09.12.2021 01:00 Ответить
Кротоферма...
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09.12.2021 01:08 Ответить
А там на этом тусняке вообще хоть один украинец был? Я перестал понимать в какой стране я живу. Это не Израиль? Не? А какого фуя нами непонятно кто руководит? Дебилы 73%-центные!
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09.12.2021 01:14 Ответить
Гои - Слуги ,та какая разница кто руководит, есть сало, есть горилка, есть ожидание войны ,вот так и живём столетиями на буферной земле
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09.12.2021 07:57 Ответить
Это ты про свою рашку как буфер между Европой и Китаем? Ну тобой то точно упыри руководят - уже можно квартиры и авто вскрывать, скоро по первому требованию будете очко и яйца полиции и росгвардии показывать
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09.12.2021 10:13 Ответить
Просто люди в Украине проживают разные ,нет единства украинского народа и всё происходит в годы войны, это какими тупыми нужно было быть ,чтобы в годы войны поменять Главнокомандующего на артиста Голобородько и всё ради прикола.
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09.12.2021 10:44 Ответить
Ще й прізвище яке промовисте... Контрус (contra - латиною "проти").
Ясен пінь, проти кого ця недобита контра, якщо у нього гешефт на кацапщині.
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09.12.2021 02:09 Ответить
мерзко и некрасиво...ложь... грязь ермачная... ему бы завершить логически ложь, но оно не то...
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09.12.2021 05:00 Ответить
Только за использование бюджетных средств ( вертолёты, охрана , обслуга...)в ЛИЧНЫХ ЦЕЛЯХ -празднование дня рождения он должен если настоящий мужик -уйти в отставку !!! ДРУГИХ МНЕНИЙ НЕ может быть, может быть : аудит счётной палаты.. и приговор...!!!
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09.12.2021 06:19 Ответить
Оно НЕ ГОЛРБОРОДЬКО , а враг Украины, а вы 73% не господа, а РАБЫ "слуг
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09.12.2021 07:13 Ответить
И? Мало ли украинцев ведущих бизнес в России. Могли бы всех приструнить, но никто даже не думает об этом, потому что деньги важнее. И почему все вдруг разом заткнулись по Вагнергейту? Кому надо подзатыльников надавали?
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09.12.2021 06:20 Ответить
Это уже торговля на крови или ещё нет? А не, это другое, вы не понимаете, ахаха, зелёная моча льется на лица зелебобиков
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09.12.2021 06:43 Ответить
Когда нет ничего притягивают за уши такую информацию полный бред
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09.12.2021 06:55 Ответить
Эксклюзивное фото с днюхи Ермака
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09.12.2021 07:01 Ответить
Дєрьмаки-дєрьмакуют,госпідарі-госпідарюють...
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09.12.2021 07:01 Ответить
Дно рождения Ермака не имеет дна
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09.12.2021 07:09 Ответить
Дно это ЗЕЛЕНЕЧМО
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09.12.2021 07:16 Ответить
Я не удивлюсь если окажется, что на День рождении Ермака были сотрудники кооператива "Озеро"
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09.12.2021 07:53 Ответить
ещё один факт подтверждающий, что зеля - с.ка...
она-никакая - всего лишь витрина этнической банды, на которую повелись 73%ные жлобы-лошары, готовые проголосовать за любое говно, если его достаточно отполируют...
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09.12.2021 08:14 Ответить
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09.12.2021 08:43 Ответить
Він вважає що не бреше, він робить що хоче тому що він президент
і його вибрали 85% вумного наріду. Спасибі йому що хоть не сере
привселюдно на Майдані Незалежності.
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09.12.2021 08:51 Ответить
Чим більше сцикун бреше та шкодить державі там вищий його рейтин в дописах зебілів. Було 73% з тих хто проголосував, потім "73% громадян"... А зараз 85?
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09.12.2021 09:46 Ответить
Брехунів багато,але цей зелений табун найбрехливіший.Правда дивуватись цьому не птрібно, бо ця нація в Україні суть від суті брехлива
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09.12.2021 08:57 Ответить
Миндич, Контрус... Це Україна, малятка...
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09.12.2021 09:45 Ответить
а нам брешет, шо цыганей с медведями не было
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09.12.2021 10:52 Ответить
Зебилоиды, это вы привели брехливого янелоха оманского к власти! А вместе с ним и кротов, аферистов и ворюг!
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09.12.2021 10:56 Ответить
Для меня неудивительно, что янелох оманский врет!
Он когда сдавал анализы, уже вам зебилам ссал в глаза откровенно, не стесняясь!
А вы пошли и проголосовали за этого морального урода, марионетку коломойского!
Да еще скажем спасибо бигусам и ко!
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09.12.2021 11:03 Ответить
 
 