На дне рождения Ермака был предприниматель Контрус, ведущий бизнес, в частности, и в РФ, – СМИ. ВИДЕО

Предприниматель Карл Контрус, имеющий бизнес в Украине, России и Австрии, частным самолетом прилетел из австрийского города Грац в Ивано-Франковск в день рождения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Об этом говорится в расследовании журналиста "Украинской Правды" Михаила Ткача, сообщает Цензор.НЕТ.

Карл Контрус – один из владельцев завода Трансмаш в Днепре, производящего и ремонтирующего железнодорожную технику. Он также является основателем русского ООО "ППМТ" с аналогичным видом деятельности.

После прилета в Ивано-Франковск Контрус сел в автомобиль компании "Заваловский графит". Назад из Ивано-Франковска в Австрию Контрус улетел через несколько часов после того, как из госрезиденции "Синегора" в Киев отбыли президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак.

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В тот же день, когда к резиденции в Карпатах прилетели президент Владимир Зеленский и Андрей Ермак, из Киева в Ивано-Франковск прибыл связанный со структурами бизнесмена Игоря Коломойского самолет, на котором, по данным журналиста, находился с семьей бизнес-партнер Коломойского, совладелец студии "Квартал 95", товарищ Зеленского и Ермака Тимур Миндич.

Миндич с семьей приехал в аэропорт Ивано-Франковска 22 ноября на микроавтобусе, который журналисты видели на территории госрезиденции. Прибыв в аэропорт, Миндич с семьей направился в чартер.

Во время президентского пресс-марафона Зеленский отрицал празднование дня рождения Ермака в госрезиденции и наличие гостей. По словам Зеленского, в Карпатах с ними был только министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.