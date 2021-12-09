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Байден о переговорах с Путиным: "Я был очень прямолинеен, никаких сдерживаний в высказываниях". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Президент США Джо Байден рассказал, как происходили его переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео с заявлением президента США опубликовал "Голос Америки" в твиттере.
"Во время встречи с Путиным я был очень прямолинейным, никаких сдерживаний в выражениях. Вежливо, но я четко дал понять: если он действительно вторгнется в Украину, последствия будут тяжелыми", - отметил американский президент.
Напомним, переговоры между президентами США и России состоялись во вторник и продолжались более двух часов. На них лидеры обсуждали Украину и другие темы.
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+27 fg cbn
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Пожалуйста, подождите...
Нет. Вы слегка ошибаетесь. паРашкой правят избранные высокоинтеллектуальные лидеры, лучшие представители древнего и мудрого народа, ходящего срать по морозу в дырку в земле...
"Если через 10 секунд не уберешь свою задницу от моей двери, я накормлю тебя свинцом 45 калибра. Хорошо, Джонни, прости меня. Я ухожу. Один, два... десять......
тра-та-та-та!
і мову вивчити розуму не вистачає?
якби ти знала мову, і не лаялась гірше кацапа, ********* Україну - ти була би патріоткою, а так... ти така і є як було вказано вище. тьфу на тебе
"непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений"
Але факт того, що вагомі упереджувальні дії проти мордору не були зроблені, і історія з евакуацією з Афганістану, не дають вагомих підстав припускати, що Байден - це саме той лідер Західних демократій, який зможе стримати ху№ла і інші диктатури **********.
Якось непомітно, декілька днів назад, проскочила новина: Талібан напав на декілька прикордонних постів Ірану , зав'язалась стрільба, зараз сторони довго та нудно з'ясовуть відносини...
Якщо це те, що я думаю, так США починають вирішувати іранську ядерну проблему... на черзі -- Середня Азія з Балалайною......
Половину времени забрал переводчик.
Путин на уроках по английскому не блистал.
якщо ви остаточно перейшли на таджикську, то добре, с'єздию
Украина буде еще ближайшие 1000 лет иметь право вступить в НАТО! А Северный поток 2 имеет право работать. А когда все наладится с СП-2 - возьмутся и за украинскую ГТС. Как по ней качать воду в Крым...
Війна йде 7 років. З того часу захоплені москотами українські території орки не звільняли та активно готуються до повномасштабного наступу включно з новозахпленою Білоруссю.
США мало поставити вимогу: "або відведення військ впродовж декількох тижнів, або РАЕЛЬНІ санкції"!!
Цього не відбулось. Чергове "занепокоєння' пуйло ніяк не бентежить.
Не забудьте - при вице-президенте Байдене, при зам. госсекретаря Нуланд и при демократе Обаме мы то и потеряли и Крым, и Донбасс при глубоких озабоченностях. И сейчас на манеже - все те же!
В чем же тут триумф Байдена? Объясняю:
Большой Джо, выключив микрофоны связи с Кремлем, победно оглядел соратников, сидящих рядом с ним и гордо произнёс:
-Сегодня великий день! Триумф нашей демократии и мой лично! Сегодня мне было уделено целых два часа времени самого Путина!
Ладно, отдохну денек-два и позвоню Зеленскому - жив он там еще после перепуга...
Джерело: https://censor.net/ua/v3304195
Який хитрий цей Байден - не уточнив, ДЛЯ КОГО наслідки будуть важкими? ДЛЯ УКРАЇНИ???
Замість того, щоб прямо сказати, які саме наслідки будуть "важкими" (і головне - ДЛЯ КОГО вони будуть важкими) та про інші конкретні дії, які заплановані під конкретні події або під уже існуючий стан (війна РФ проти України, яка не закінчується),
дєдушка Байден знову розказує, яким він був: я був прямолінійний... і взагалі, красивий, як завжди...
Забуває тільки додати ще в опис про себе найцікавіше: чи поголив він собі зону бікіні?