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Люди в России страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Президент РФ Владимир Путин хочет потратить сотни миллионов рублей из российского бюджета на войну с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала на слушаниях в Сенате.

"Честно говоря, трудно понять, почему в то время, когда Россия имеет один из самых высоких показателей ковида в мире, а люди в России страдают по многим причинам, Путин хочет потратить деньги из российского бюджета, сотни миллионов рублей на войну с Украиной..." – заявила Нуланд.

Напомним, ранее заместитель Госсекретаря США сообщила, что Россия может сконцентрировать вблизи границы Украины вдвое больше войск, чем весной.

"Если полностью мобилизовать те силы, которые для этого планируется использовать, то военная группировка будет вдвое больше, чем прошлой весной. В частности, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах, иначе говоря, о примерно половине сухопутных сил России, базирующихся к западу от Урала", – говорится в заявлении Нуланд.

Также читайте: Россия может использовать Беларусь для наступления на Украину, - Госдеп США

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+30
Люди в росії страждають, але хочуть війни з Україною.
Не намагайтеся зрозуміти скрєпну націю.
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09.12.2021 10:57
+20
люди?????
а де там люди????
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09.12.2021 10:56
+16
территория споконвичных терпил должна страждать
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09.12.2021 10:57
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люди?????
а де там люди????
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09.12.2021 10:56 Ответить
Люди в росії страждають, але хочуть війни з Україною.
Не намагайтеся зрозуміти скрєпну націю.
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09.12.2021 10:57 Ответить
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09.12.2021 12:15 Ответить
РОзумієш у чому справа: для кацапа стан війни - це своєрідне сп"яніння Вони "упиваються" агресивними діями , як п"яниця - спиртним І в першому і в другому випадку людина забуває власні негаразди - злидні вдома , невдачі в житті Як тільки вони повертаються до мирного існування , вони починають бачить все це , і або топлять "абиду" у спиртному, або б"ють морди один одному Зробить щось корисне для покращення свого існування їм і в голову не приходить, бо вони мають своєрідний менталітет - вони впевнені в тому що у їх негараздах винні оточуючі їх сусідні народи ("жиди", "хахли", "піндоси", "хачі", "чурки", "китайози", "япошки")! І як тільки з"являється привід вихлюпнуть свою ненависть на "чужого" - вони стараються цим скористаться
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09.12.2021 12:19 Ответить
просто страждати можe лишe той хто познав кращe. а вимушeний жити в гiршому. з рабсiянами нe так - вони нiколи нe знали кращого тому Нуланд оцiнює зi своiх знань хибно.
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09.12.2021 13:07 Ответить
территория споконвичных терпил должна страждать
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09.12.2021 10:57 Ответить
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09.12.2021 12:16 Ответить
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09.12.2021 12:17 Ответить
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09.12.2021 12:18 Ответить
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
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09.12.2021 10:59 Ответить
Ну конечно, их там нет, тупое ты лаптеногое
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09.12.2021 11:16 Ответить
Если Байден "вонючий пердун", тогда кто такие Лукашенко и путин?
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09.12.2021 11:17 Ответить
***** й ************!
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09.12.2021 11:24 Ответить
Как,кто такие? Один )(уйло,а другой его уссатый Gандон,неужели не понятно?
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09.12.2021 11:32 Ответить
А я вас спрашивал? Вы автор комента про Байдекна?
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09.12.2021 15:11 Ответить
навпередки ньюхають москали Байдена, бо заздрять и бояться
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09.12.2021 12:13 Ответить
Зє окремо, Україна окремо.
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09.12.2021 11:44 Ответить
Пшел нах, набутылочник!
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09.12.2021 12:55 Ответить
тебя идиота спрашивают а ты про свою страсть

США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔

есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
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09.12.2021 15:35 Ответить
Нунланд видно слабо орієнтується в курсі рубля , якщо говорить про сотні мільйонів РУБЛІВ. Це несерйозна сума навіть для містечкового дерібану
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09.12.2021 11:00 Ответить
та она, видно, у пескова стажировалась - такую пургу несет
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09.12.2021 11:04 Ответить
Теж звернув на це увагу, може мільярдів та не руплів а долярів?
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09.12.2021 11:28 Ответить
Эти миллионы деревянных пошли только на туалетную бумагу для *********** воинства, которое он собрал на границе с Украиной.
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09.12.2021 11:36 Ответить
Вранье, люди в россии могут страдать только по одной причине - если не увидели вечером по ящику, что кон чен ый опять кого-то разбомбил.
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09.12.2021 11:00 Ответить
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09.12.2021 12:12 Ответить
здихайте протестуни
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09.12.2021 12:14 Ответить


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09.12.2021 12:22 Ответить
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09.12.2021 12:23 Ответить
Так они за путена с удовольствием там страдают, не стоит за кацапов переживать, главное что они вяликие
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09.12.2021 11:01 Ответить
Нехай страждають, це їм на користь.
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09.12.2021 11:05 Ответить
а в имерике еще хуже
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09.12.2021 12:16 Ответить
Каанєшна, вони там з ночі займають чергу за хлібом.
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09.12.2021 12:22 Ответить
Це ж вже було.(с) Не треба наступати на старі граблі - залісяни завжди тяжіли до страждань, деспотії і андрофагії. Тому тільки стіна.
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09.12.2021 11:05 Ответить
никто там не страдает, потому, что там нет людей
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09.12.2021 11:06 Ответить
Найбільше росіяни страждають від того, що хтось краще за них живе, щоб це змінити вони готові вирізати цілі народи. Історія тому підтвердження - геноциди починаючи від новгородців і до голодоморів в Україні.
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09.12.2021 11:10 Ответить
Хто як не американці краще всіх орієнтуються в темі витрат витрат купи грошей платників податків на нікому не потрібні війни.
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09.12.2021 11:09 Ответить
Охарактеризуйте поняття "потрібні війни".
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09.12.2021 11:11 Ответить
Звідкіля мені знати, я ж не заступник Держсекратаря США, вона точно знає, бо вказує це іншим країнам.
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09.12.2021 11:14 Ответить
Тобто Ви вважаєте, що російсько-українська війна - це теж держдеп?
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09.12.2021 11:29 Ответить
Я усвідомлюю, на якому сайті знаходжусь, та вже здогадуюсь, якою буде реакція, якщо я просто скажу "так, це протистояння держдепу та кремля", тому час на роз'яснення витрачати не буду. Тут це завжди закінчується образами та звинуваченнями.
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09.12.2021 11:52 Ответить
придурку, а звiдки взялось це протистояння? чому та коли воно виникло?
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09.12.2021 12:11 Ответить
Я постійно на трубі запитую "адінарод": -за Вашою логікою захват Кириму і частини областей України це перемога ху@лостана над США?
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09.12.2021 15:39 Ответить
І що вони відповідають?
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09.12.2021 15:47 Ответить
))
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09.12.2021 16:11 Ответить
Люди?да это кацапское мурло кору жрать будет -лишь бы украинцев уничтожить "за все"...
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09.12.2021 11:13 Ответить
Пока им не начали мозги промывать, они тихо лепили коников из говна и пили водку, никому не мешая. А так за 20 лет сформировалось целое поколение лаптеногих, которые в войне видят смысл.
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09.12.2021 12:48 Ответить
сотни миллионов рублей - что то дешево им обходится.
США оказали помощь Украине в 2021г (в переводе на фантики) 21 млрд.руб.
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09.12.2021 11:16 Ответить
Вопрос так и остался нераскрытым - когда начнется война ?
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09.12.2021 11:18 Ответить
Сотни миллионов? Скорее сотни миллиардов.
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09.12.2021 11:20 Ответить
Люди может и страдали бы,а тупое кацапское быдло-вряд ли.
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09.12.2021 11:20 Ответить
ДА ПО БОЛЬШОМУ СЧЕТУ ВСЕМ НАСРАТЬ НА РУССКИХ И ДРУГИХ ГРАЖДАН РФ, В ПРИНЦИПЕ КАК И РУССКИМ ЗА СЧАСТЬЕ ЖИТЬ В ГОВНЕ
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09.12.2021 11:22 Ответить
Ці нуланди з таким завзяттям патякають на тему війни, що виникає думка, що ця війна самим нуландам дуже потрібна.
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09.12.2021 11:28 Ответить
Війна потрібна любому виробнику зброї, а американці найбільший виробник у світі. Просто потрібні ще корисні ідіоти типу Вільгельма, Гітлера чи наразі кремлефюрера, щоб її розпочати.
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09.12.2021 11:46 Ответить
Кремлефюрер працює на них, так само як на них працював Горбачов. І продаж зброї це не мета. Мета - повне підкорення Россії, і повне загарбання її богатств.
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09.12.2021 12:29 Ответить
за нас воевать и не надо!!
Надо всего лишь выполнить Будапештский меморандум, причем всеми подписантами!
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09.12.2021 11:49 Ответить
Клинтонша-2 по дебильности суждений. Неужели все что говорят про женский мозг правда.
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09.12.2021 12:08 Ответить
І ти ще не все знаєш про жіночий мозок Нуланд.
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09.12.2021 13:56 Ответить
Какая же она красавица. ЭТА ГОСПОЖА Нуланд! Как нам везет, что с нами ГОСПОДИ БАйден и эта ГОСПОЖА. Аллилуйя! Мы спасены под могучим крылом белого орла!!
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09.12.2021 12:19 Ответить
кацапсина, плохо стараешьсИ, гавкай погромче.)
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09.12.2021 12:24 Ответить
Тебя Бог накажет, язык отсохнет и пальцы занемеют. Кацапсина которая Америку не уважает!
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09.12.2021 12:43 Ответить
Якусь фігню Нуланд несе.Московити хочуть самі воювати і не в ***** справа.Після цього покидька,прийде до влади подібний покидьок,можливо навіть гірший.
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09.12.2021 12:36 Ответить
Сейчас них еще дома взрываться начнут, а на месте взрывов будут визитки яроша и убитые снегири. Рейтинг путина упал - не ленись, проверь подвал)
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09.12.2021 12:37 Ответить
Як же їй жалько кацапів. Зараз розплачуся.
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09.12.2021 13:54 Ответить
Только не надо про многострадальный народ... Лишнехромосомное население кацапии, совсем даже не страдает, оно живёт войной с Украиной. Оно живёт идеей, что в этом мире можно что-то сломать, украсть, растоптать, а потом насрать сверху и провозгласить это всё своей ущербной, ублюдочной и извращенной недоимперией...
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09.12.2021 20:04 Ответить
Люди в Росії страждають, а Путін хоче витратити сотні мільйонів рублів на війну з Україною, - Нуланд Джерело: https://censor.net/ua/v3304204

ЛЮДИ чи раби ?

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10.12.2021 15:22 Ответить
Люди ?

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10.12.2021 15:30 Ответить
 
 