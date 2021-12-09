Люди в России страдают, а Путин хочет потратить сотни миллионов рублей на войну с Украиной, - Нуланд. ВИДЕО
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Президент РФ Владимир Путин хочет потратить сотни миллионов рублей из российского бюджета на войну с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом заместитель Госсекретаря США Виктория Нуланд рассказала на слушаниях в Сенате.
"Честно говоря, трудно понять, почему в то время, когда Россия имеет один из самых высоких показателей ковида в мире, а люди в России страдают по многим причинам, Путин хочет потратить деньги из российского бюджета, сотни миллионов рублей на войну с Украиной..." – заявила Нуланд.
Напомним, ранее заместитель Госсекретаря США сообщила, что Россия может сконцентрировать вблизи границы Украины вдвое больше войск, чем весной.
"Если полностью мобилизовать те силы, которые для этого планируется использовать, то военная группировка будет вдвое больше, чем прошлой весной. В частности, речь идет о примерно 100 батальонных тактических группах, иначе говоря, о примерно половине сухопутных сил России, базирующихся к западу от Урала", – говорится в заявлении Нуланд.
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а де там люди????
Не намагайтеся зрозуміти скрєпну націю.
есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
США и НАТО не обязаны отправлять войска для защиты Украины в случае обострения ситуации - Джо Байден🤔
есть еще дегенераты верюющие в бидона?
вонючий пердун кинул Украину
США оказали помощь Украине в 2021г (в переводе на фантики) 21 млрд.руб.
Надо всего лишь выполнить Будапештский меморандум, причем всеми подписантами!
ЛЮДИ чи раби ?