Невакцинированные от COVID-19 сотрудники "Укрпочты" и "Укрзализныци" должны быть отстранены от работы, - Кузин. ВИДЕО

9 декабря в Украине начал действовать приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация против COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Фейсбук, об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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"В перечень добавили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегически важных предприятий, в частности, речь идет об "Укрзализныце" и "Укрпочте". Если указанные работники на 6 декабря не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19, они должны быть отстранены от работы", – сказал Кузин.

Напомним, ранее в Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

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