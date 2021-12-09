Невакцинированные от COVID-19 сотрудники "Укрпочты" и "Укрзализныци" должны быть отстранены от работы, - Кузин. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье
9 декабря в Украине начал действовать приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация против COVID-19.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Фейсбук, об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"В перечень добавили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегически важных предприятий, в частности, речь идет об "Укрзализныце" и "Укрпочте". Если указанные работники на 6 декабря не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19, они должны быть отстранены от работы", – сказал Кузин.
Напомним, ранее в Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.
Пожалуйста, подождите...
прецедент вже є...
"мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» (с)
неужели Кузин
Бубочка не имел права баллотироваться на пост президента Украины, он на тот момент не владел украинским языком (он и сейчас им не владеет, если наушничек у него из уха вынуть).
Бубочка нарушил конституцию 2-й раз, когда досрочно распустил Раду.
К кому вы обращаетесь, это не просто уголовники (те по понятиям), это беспредельщики.
Не просто протесты,мирные хождения с криками-лозунгами,а жёсткое требование на выход.И так в каждой стране.
https://www.youtube.com/watch?v=LE93HisQ0c8
"Сенат проголосовал за отмену ключевой политики администрации Байдена в отношении вакцины и тестирования
Законодатели-республиканцы - при поддержке двух демократов - проголосовали за отмену правил. Эта мера сталкивается с большими трудностями в Палате представителей."
"Senate votes to repeal key Biden administration vaccine and testing policy
Republican lawmakers - backed by two Democrats - voted to roll back the rules. The measure faces steep odds in the House."
https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/12/08/republicans-vaccine-congress-coronavirus/
Даешь, как в 1995, когда Ньют Гингрич был спикером Палаты Представителей Конгресса США.
Я вот запамятовала, почем тогда баррель нефти торговался?
Не по 20 ли баксов за баррель?
Новапошта есть, блаблакар есть, действуйте.
Инициаторами законопроекта были Кабинет министров и премьер Шмыгаль. За норматив проголосовали 236 депутатов.
Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
Согласно этим правкам медработники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции, а Кабмин в течение 2 недель должен разработать механизм выплат за поствакцинальные осложнения.
Проще говоря, материальная ответственность за последствия вакцинации перекладывается с производителей и поставщиков на государственный бюджет, то есть на налогоплательщиков.
https://youtu.be/cmODyf6SOWg?t=3360
https://www.youtube.com/watch?v=Bpm4Du2hIAk&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
ВНИМАНИЕ! НЕ ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕДСТРАХОВКА!
https://www.youtube.com/watch?v=bTSftdzxNnA&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
Будете жить как в Мельбурне, Австралия, где официально 90% лохтората получили по две дозы, да вот только посылки в пределах города Мельбурна идут теперь больше 2 недель.
Без шуток, в Мельбурне почта работает сейчас хуже, чем в Африке.
Покупка из крупного сетевого магазина2 недели по Мельбурну идет, между прочим.
И пишет почта, что, дескать, ежели к 13 декабрю не получите посылку, то будем разбираться.
Это получается, что с 25 ноября будет 5 + 13 = 18 дней на доставку выйдет, почти 3 недели.
"Нормально" так, для города страны первого мира.
Только в Австралии почта пенсию пенсионерам не доставляет.
Так что, Кузин, не дуркуй, а пиши прямо, что нет денег ни почтальонам зарплаты платить, ни пенсионерам пенсии платить, потому что разворовали вы все и все продали, как продали даже уголь с государственных шахт, когда цена на самую дешевую разновидность угля, лигнины, поднялась в этом году в 20 раз по сравнению с прошлым годом и не выдержали вы искушения.
Впрочем вы и мать родную на фарш прокрутите и продадите на корм собакам, если цену дадут хорошую.
Подонки вы, Слуги Народа.
Але він зайнятий великим будівництвом майбутніх резиденцій всього їхнього кодла.
Ну, хай уже строїть.
Европейцы чуток туповаты и слишком требовательны, они хотят уколоться раз, и забыть про ковид навсегда. Потому и бушуют. Вакцинация началась в декабре 2020г, год назад. А эффект от Пфайзера компания обещает всего 6 месяцев, значит многим европейцам пора снова чпокаться.
"Защитное свойство вакцины против инфекций и симптоматических заболеваний ослабевает после 6 месяцев с момента второй прививки" - говорится в совместном заявлении двух компаний Pfizer и BioNTech.
Европейцы игнорируют, болеют и орут что вакцины не эффективны и что нарушают их права.
Понимаешь, проблема в том, что большинство не анализирует эти данные. Просто на эмоциях "люди умирают, значит вакцина не работает!"
86% из группы риска привиты. Что в Германии, что в Австрии 90% умерших от короновируса за 80 лет. В Германии из 58млн привитых новых умерших 357. Из них 90% старики, значит остальные это всего 35 человек в возрасте до 80ти, это 0,0000006%.
А 357 человек это 0,000006%.
"На сегодняшний день от COVID-19 умирает 16 процентов пациентов, у которых наблюдается тяжелое или критическое протекание болезни."
"Эффективность вакцины против COVID-19 «Пфайзер-Бионтек» в отношении клинически выраженной инфекции SARS-CoV-2 составляет 95%.
Как она действует против новых вариантов вируса?
СКГЭ получил все имеющиеся данные о показателях результативности вакцины, собранные в ходе испытаний по оценке ее эффективности против различных вариантов вируса; испытания показали, что вакцина эффективна в борьбе против таких вариантов."