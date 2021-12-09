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Невакцинированные от COVID-19 сотрудники "Укрпочты" и "Укрзализныци" должны быть отстранены от работы, - Кузин. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество Здоровье

9 декабря в Украине начал действовать приказ Минздрава о расширении перечня профессий, для которых обязательна вакцинация против COVID-19.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Фейсбук, об этом во время брифинга рассказал заместитель министра здравоохранения – главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"В перечень добавили соцработников, сотрудников государственных предприятий и сотрудников стратегически важных предприятий, в частности, речь идет об "Укрзализныце" и "Укрпочте". Если указанные работники на 6 декабря не имеют хотя бы одной прививки против COVID-19, они должны быть отстранены от работы", – сказал Кузин.

Напомним, ранее в Украине было принято решение о введении третьей дозы вакцины от коронавируса. Ее получат, в частности, пациенты, перенесшие трансплантацию и ВИЧ-инфицированные.

Также читайте: Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области - антилидеры по вакцинации от коронавируса, - Кузин

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+16
Конституция отменена,Кузин???
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09.12.2021 11:29
+16
Пандемию в данном случае остановит не протесты а люстрация,в смысле на люстрах , фонарях и прочих осветительных приборах.
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09.12.2021 11:33
+12
Країна зелених довбнів
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09.12.2021 11:21
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Країна зелених довбнів
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09.12.2021 11:21 Ответить
потім через суд скасують ці укази про відсторонення...

прецедент вже є...

"мыши плакали, кололись, но продолжали грызть кактус» (с)
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09.12.2021 11:24 Ответить
Ага только покуда будет идти судебное разбирательство, человек будет без зарплаты.
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09.12.2021 13:46 Ответить
на жаль....(
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09.12.2021 13:47 Ответить
а кто теперь поезда водить будет?
неужели Кузин
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09.12.2021 11:25 Ответить
Дивне запитання у країні блаЗЄнського на посаді президента. Схоже що воно звучить з уст антивакцинаторів_73%, які голосували за блаЗЄ
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09.12.2021 11:34 Ответить
Шо, поездом порулить хочется?
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09.12.2021 12:37 Ответить
Лише чомусь злається, що ті, хто на вибори голову не втратив, і на сьогодні її не втрачають, і не гнуться під ярмо зі стадом... Десь так...
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09.12.2021 14:09 Ответить
Теперь газеты будут не раз в неделю в сельсовет привозить, а через одну
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09.12.2021 11:27 Ответить
Конституция отменена,Кузин???
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09.12.2021 11:29 Ответить
О чем Вы вообще.
Бубочка не имел права баллотироваться на пост президента Украины, он на тот момент не владел украинским языком (он и сейчас им не владеет, если наушничек у него из уха вынуть).
Бубочка нарушил конституцию 2-й раз, когда досрочно распустил Раду.
К кому вы обращаетесь, это не просто уголовники (те по понятиям), это беспредельщики.
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09.12.2021 13:37 Ответить
Это тот незаменимый топ манаген с зарплатой в 836 000 грн
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09.12.2021 11:30 Ответить
а у вакцин есть сертификаты для обязательной вакцинации ?
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09.12.2021 11:30 Ответить
Нету.
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09.12.2021 11:33 Ответить
Это навсегда. Как и грипп. Только протесты остановят пандемию. Вакцины не помогут.
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09.12.2021 11:31 Ответить
Пандемию в данном случае остановит не протесты а люстрация,в смысле на люстрах , фонарях и прочих осветительных приборах.
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09.12.2021 11:33 Ответить
Только протесты остановят пандемию.
Не просто протесты,мирные хождения с криками-лозунгами,а жёсткое требование на выход.И так в каждой стране.
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09.12.2021 11:35 Ответить
Когда суды заставят оплатить вынужденный прогул, оплатить должен будет кузя а не бютжет.
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09.12.2021 11:31 Ответить
Пока суды действуют "и вашим и нашим".Суд в Сумской области области восстановил на работе отстранённую учительницу,но без компенсации за вынужденные дни прогулов.
https://www.youtube.com/watch?v=LE93HisQ0c8
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09.12.2021 11:42 Ответить
Не думал, что скажу, но К ЧЕСТИ судов, всетаки более 90% решения по нарушениям ковидкарантина в пользу людей, некоторые и вашим и нашим, против людей считанные единицы%.
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09.12.2021 11:52 Ответить
Казали, з частковою компенсацією. Керівництво може подати апеляцію.
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09.12.2021 12:51 Ответить
Сегодня на первой странице The Washington Times:
"Сенат проголосовал за отмену ключевой политики администрации Байдена в отношении вакцины и тестирования
Законодатели-республиканцы - при поддержке двух демократов - проголосовали за отмену правил. Эта мера сталкивается с большими трудностями в Палате представителей."

"Senate votes to repeal key Biden administration vaccine and testing policy
Republican lawmakers - backed by two Democrats - voted to roll back the rules. The measure faces steep odds in the House."

https://www.washingtonpost.com/us-policy/2021/12/08/republicans-vaccine-congress-coronavirus/
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09.12.2021 13:33 Ответить
Два деми... Хто ж такі сміливці? Втішає.
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09.12.2021 14:06 Ответить
А ведь республиканцы еще не получили Конгресса, выборы будут через год.
Даешь, как в 1995, когда Ньют Гингрич был спикером Палаты Представителей Конгресса США.
Я вот запамятовала, почем тогда баррель нефти торговался?
Не по 20 ли баксов за баррель?
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09.12.2021 14:40 Ответить
Зате доказова база для наступного позову вже готова (доведені факти в справі вже не потребуватимуть доказування... Але час...
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09.12.2021 14:11 Ответить
Ату их! Ичь!
Новапошта есть, блаблакар есть, действуйте.
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09.12.2021 11:31 Ответить
Отстраняют даже атомщиков за отказ колоться.Вообще с дуба рухнули.С атомом шутки плохи.За такой беспредел надо реально в тюрьму сажать тех,кто это всё придумал.
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09.12.2021 11:32 Ответить
Верховная Рада в ускоренно-упрощенном режиме приняла в целом законопроект № 5247 о внесении поправок в статью 9-2 закона о лекарственных средствах относительно государственной регистрации вакцин и других иммунобиологических препаратов под обязательства.
Инициаторами законопроекта были Кабинет министров и премьер Шмыгаль. За норматив проголосовали 236 депутатов.
Закон освобождает производителей от ответственности за последствия применения вакцин и иммунобиологических препаратов от COVID-19, зарегистрированных под обязательство для экстренного медприменения.
Согласно этим правкам медработники освобождаются от ответственности за последствия вакцинации, если они действовали по инструкции, а Кабмин в течение 2 недель должен разработать механизм выплат за поствакцинальные осложнения.
Проще говоря, материальная ответственность за последствия вакцинации перекладывается с производителей и поставщиков на государственный бюджет, то есть на налогоплательщиков.
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09.12.2021 11:38 Ответить
зачем, пусть ходят в скафандрах...
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09.12.2021 11:44 Ответить
Говорящая голова, безотрывно читает текст , и це головний ликар....
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09.12.2021 11:49 Ответить
Ху із ху?
https://youtu.be/cmODyf6SOWg?t=3360
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09.12.2021 13:12 Ответить
ВОТ И ПРИЕХАЛИ! ВАКЦИНИРОВАННЫХ БУДУТ «МЕТИТЬ»!
https://www.youtube.com/watch?v=Bpm4Du2hIAk&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
ВНИМАНИЕ! НЕ ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ! ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МЕДСТРАХОВКА!
https://www.youtube.com/watch?v=bTSftdzxNnA&ab_channel=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%B9ua
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09.12.2021 12:02 Ответить
"9 грудня в Україні почав діяти наказ МОЗ щодо розширення переліку професій, для яких обов'язковою є вакцинація проти COVID-19. "- у них вже зовсім дах протікає від безкарності.
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09.12.2021 12:06 Ответить
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09.12.2021 12:15 Ответить
А нічого, що Верховний Суд США, відмінив, ще 9 листопада 2021 року, рішення від президента Байдена, про обов'язкове щеплення робітників компаній від 100 осіб, мотивуючи це ПОРУШЕННЯМ КОНСТИТУЦІЇ США!!! Наша, Українська Конституція, нічим не гірша, і захищає права людей! Але, деякі "паплюжники", у вигляді В.Ляшка, Кузіна і т.п. мають нахальство її порушувати!!! І за це для них, буде рано, чи пізно - кримінальна відповідальність!!! Потрібно, щоб це свавілля і геноцид українського народу, для них, не пройшло безкарно!!!
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09.12.2021 12:54 Ответить
да сра ти ми хотіли на якусь там конституцію в сша. наша зелена демократія найпрогресивніша наші батьки засновники найзеленіши найклоунадніші
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09.12.2021 14:41 Ответить
"Привілейовані" гигикають, коли люди, які мають повне право не колоти в себе експериментальну субстанцію, намагаються його захищати. Їм "ржачно" (с), вони обурюються, як це ці "антивакси" за їхньою =термінологією= сміють говорити про свої права і згадувати Конституцію, бо їхня вершина "мудрості" - постик туалетний папір.
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10.12.2021 07:47 Ответить
Никаких гарантий нет. Какая разница от чего сдохнуть. От сердечного приступа или коронавируса
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09.12.2021 12:59 Ответить
Давай, Кузин.
Будете жить как в Мельбурне, Австралия, где официально 90% лохтората получили по две дозы, да вот только посылки в пределах города Мельбурна идут теперь больше 2 недель.
Без шуток, в Мельбурне почта работает сейчас хуже, чем в Африке.
Покупка из крупного сетевого магазина2 недели по Мельбурну идет, между прочим.
И пишет почта, что, дескать, ежели к 13 декабрю не получите посылку, то будем разбираться.
Это получается, что с 25 ноября будет 5 + 13 = 18 дней на доставку выйдет, почти 3 недели.
"Нормально" так, для города страны первого мира.

Только в Австралии почта пенсию пенсионерам не доставляет.
Так что, Кузин, не дуркуй, а пиши прямо, что нет денег ни почтальонам зарплаты платить, ни пенсионерам пенсии платить, потому что разворовали вы все и все продали, как продали даже уголь с государственных шахт, когда цена на самую дешевую разновидность угля, лигнины, поднялась в этом году в 20 раз по сравнению с прошлым годом и не выдержали вы искушения.
Впрочем вы и мать родную на фарш прокрутите и продадите на корм собакам, если цену дадут хорошую.
Подонки вы, Слуги Народа.
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09.12.2021 13:28 Ответить
А где Новая почта,аэропорты,морск.пассаж.перевозки,парикмахерские?
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09.12.2021 13:36 Ответить
И кто будет газеты разносить за "спасибо" ?
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09.12.2021 13:42 Ответить
Нынешние ребята из "слуг народа", (хоть и прискорбно, но и из других партий) , "гонят политику - всеобщей вакцинации"! Не задумываясь, в детали, исследования, доводы практикующих медиков, ( а не имеющих дипломы без практики, - просто "чинуш - политиканов" В.Ляшко, Кузин и особенно - Радуцкий (посмотрите для интереса, его специализацию, и он! управляет медициной!!!??? Нонсенс!! Почему не слушают и всячески блокируют и не пускают в эфир известных в этой области медицины врачей/профессоров/докторов наук и т.д. По какому праву, эти "неуки" у власти издают свои дебильные законы, и мы должны им подчиняться, вопреки Конституции Украины! Когда?! Этому хаосу у нас прийдёт конец, и виновные за все ответят?!
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09.12.2021 13:52 Ответить
В мире уже давно известно что вацинированые так же болеют и заражают а у этой бездарности сделавшей карьеру по связям за 10 лет от студента в министерство до сих пор в башке программа летних трендов.
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09.12.2021 14:23 Ответить
Професійні спілки залізниці і пошти повинні оголосити страйк і зупинити роботу. Тоді замість них почнуть працювати в цих напрямках підєраси Кузін, Ляшко, Шмигаль, Зеленський і ще два придурка - міністр фінансів і голова Народного банку України, - які підписали угоду з МВФ про кредит за умови 17 млн. вштрикнутих українців до кінця 2021 року.
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09.12.2021 22:09 Ответить
Ще Малюську можна було б до них на "підсилення" кинути.
Але він зайнятий великим будівництвом майбутніх резиденцій всього їхнього кодла.

Ну, хай уже строїть.
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10.12.2021 07:50 Ответить
Нынче протесты против прививок в Европе. Ну слушай, виртуальный антиваксер, попробуй вникнуть в факты вместо жить эмоциями.

Европейцы чуток туповаты и слишком требовательны, они хотят уколоться раз, и забыть про ковид навсегда. Потому и бушуют. Вакцинация началась в декабре 2020г, год назад. А эффект от Пфайзера компания обещает всего 6 месяцев, значит многим европейцам пора снова чпокаться.
"Защитное свойство вакцины против инфекций и симптоматических заболеваний ослабевает после 6 месяцев с момента второй прививки" - говорится в совместном заявлении двух компаний Pfizer и BioNTech.
Европейцы игнорируют, болеют и орут что вакцины не эффективны и что нарушают их права.

Понимаешь, проблема в том, что большинство не анализирует эти данные. Просто на эмоциях "люди умирают, значит вакцина не работает!"

86% из группы риска привиты. Что в Германии, что в Австрии 90% умерших от короновируса за 80 лет. В Германии из 58млн привитых новых умерших 357. Из них 90% старики, значит остальные это всего 35 человек в возрасте до 80ти, это 0,0000006%.
А 357 человек это 0,000006%.

"На сегодняшний день от COVID-19 умирает 16 процентов пациентов, у которых наблюдается тяжелое или критическое протекание болезни."
"Эффективность вакцины против COVID-19 «Пфайзер-Бионтек» в отношении клинически выраженной инфекции SARS-CoV-2 составляет 95%.
Как она действует против новых вариантов вируса?
СКГЭ получил все имеющиеся данные о показателях результативности вакцины, собранные в ходе испытаний по оценке ее эффективности против различных вариантов вируса; испытания показали, что вакцина эффективна в борьбе против таких вариантов."
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09.12.2021 23:27 Ответить
 
 