Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве из-за его высказываний в Youtube. ВИДЕО
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Украинский журналист Роман Цимбалюк был вызван на допрос в прокуратуру Москвы 24 декабря. Его обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам и российским властям.
Согласно тексту сообщения, российская прокуратура считает, что Цимбалюк якобы агрессивно высказывался против России на своем Youtube-канале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".
По словам самого журналиста, его публичные высказывания не противоречат международному праву.
"Я почитаю, подумаю, что они хотят. Потому что разжигание ненависти и вражды к россиянам и российским властям... На самом деле, я всегда говорю — я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это можно делать в международно-признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", — сказал Цимбалюк в комментарии.
Напомним, Роман Цимбалюк – собственный корреспондент агентства УНИАН, единственный украинский журналист, аккредитованный в России.
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Инфа 100%
Нічого іншого і не чекав від без п'яти хвилин видаленого.
До чого тут взагалі США та Афганістан?
Яку територію незалежної держави окупували США та оголосили своєю?
"новая квартира в Москве" - редакція Уніан знімає квартиру своєму працівнику.
"А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"" - Вбивати окупантів що прийшли на українську землю зі зброєю у руках, і заклик "вбивати росіян" - тільки тупе не бачить різниці.
А за высказывание мнение о том, что вторгшиеся в чужую страну оккупанты должны уничтожаться - по закону не могут.
Квартира у него в Киеве.
" А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"."
Ясно - типичный московский лгун - он говорил о том, что россиян, КОТОРЫЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ПРИШЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ нужн оубивать как бешенных собак - и это -правильно, ибо россияне в оружием в руках на террритории Украины - это оккупанты, захватчики и убийцы - а таких нужно уничтожать.