Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве из-за его высказываний в Youtube. ВИДЕО

Украинский журналист Роман Цимбалюк был вызван на допрос в прокуратуру Москвы 24 декабря. Его обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам и российским властям.

Согласно тексту сообщения, российская прокуратура считает, что Цимбалюк якобы агрессивно высказывался против России на своем Youtube-канале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

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По словам самого журналиста, его публичные высказывания не противоречат международному праву.

"Я почитаю, подумаю, что они хотят. Потому что разжигание ненависти и вражды к россиянам и российским властям... На самом деле, я всегда говорю — я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это можно делать в международно-признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", — сказал Цимбалюк в комментарии.

Напомним, Роман Цимбалюк – собственный корреспондент агентства УНИАН, единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

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