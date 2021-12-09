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допрос (1368) Россия (91324) Цимбалюк Роман (84)

Украинского журналиста Цимбалюка вызвали на допрос в Москве из-за его высказываний в Youtube. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украинский журналист Роман Цимбалюк был вызван на допрос в прокуратуру Москвы 24 декабря. Его обвиняют в разжигании вражды и ненависти к россиянам и российским властям.

Согласно тексту сообщения, российская прокуратура считает, что Цимбалюк якобы агрессивно высказывался против России на своем Youtube-канале, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Дом".

По словам самого журналиста, его публичные высказывания не противоречат международному праву.

"Я почитаю, подумаю, что они хотят. Потому что разжигание ненависти и вражды к россиянам и российским властям... На самом деле, я всегда говорю — я пацифист, я против войны, я за то, чтобы Украина и Россия жили в мире. И это можно делать в международно-признанных границах. Не мы к ним пришли, а они к нам пришли", — сказал Цимбалюк в комментарии.

Напомним, Роман Цимбалюк – собственный корреспондент агентства УНИАН, единственный украинский журналист, аккредитованный в России.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+80
Думаю,настав час йому їхати з кацапії,бо добром це не закінчиться.
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09.12.2021 12:52
+61
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09.12.2021 12:59
+35
Шо характерно - рашко-змі сіють тільки любов, райдугу та рожевих поні.
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09.12.2021 12:53
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09.12.2021 12:50 Ответить
Ты шо - глухонемой? Напиши что хочешь сказать...
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09.12.2021 13:58 Ответить
Думаю,настав час йому їхати з кацапії,бо добром це не закінчиться.
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09.12.2021 12:52 Ответить
Давно ему говорили, вали из этого мордорского логова, загребут и никто не сможет помочь, уж точно не Зеля со своими гениями-дипломатами.
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09.12.2021 12:58 Ответить
...а Петро Алексеич?....он же патриот....он спасёт если что.
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10.12.2021 16:56 Ответить
як всіх хвилюють чужі гонорари
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09.12.2021 13:51 Ответить
последний раз на рашистских теле говно-шоу он был года два-три назад. иди проспись, убогий.)
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09.12.2021 13:53 Ответить
Ти хоч знаєш хто такий Цимбалюк?
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09.12.2021 14:05 Ответить
"Если человек идиот,то это надолго." Це була цитата,якщо що...
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09.12.2021 15:14 Ответить
Шо характерно - рашко-змі сіють тільки любов, райдугу та рожевих поні.
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09.12.2021 12:53 Ответить
ВинІпАнІмаЇтЄ, етА другое(с)
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09.12.2021 13:12 Ответить
Москальня , як завжди , лютує , так як ненавидить украінців , які відстоюють інтереси своєї краіни і так продовжується століттями 😡
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09.12.2021 12:54 Ответить
Шо характерно, - ни наталка мосійчук ни сирожа лещенко не пострадали.
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09.12.2021 12:56 Ответить
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09.12.2021 12:59 Ответить
кажуть сірожіна діджейка знову на гастролях в маскві. Привезе сірожі подарунка за щокою)
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09.12.2021 13:09 Ответить
вона з каністрою їздить
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09.12.2021 13:53 Ответить
Сірьожа лєщ має дві бороди. Одна з них- брудна, в вигляді жіночого статєвого органу, а друга - діджейка сєпарша, яка напхала на себе зєльону перуку , шоб зеля - наркоман переміг! От тому сєрлєщу її нєжалко. Нехай їде собі до гей клубів на москальщину. Баба з возу...
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09.12.2021 14:53 Ответить
Так и Ганапольский ни на что не жалуется...
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09.12.2021 13:33 Ответить
Досвід минулих століть ( а саме стільки ми воюємо з заліссям) показує, що дружити з московитами набагато небезпечніше, ніж воювати з ними!
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09.12.2021 12:57 Ответить
К сожалению Рома "приехал", там если взялись, то уже не отпустят, может конечно помочь что он журналист но надежды мало.
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09.12.2021 13:01 Ответить
Птра Цимбалюку покидать это зловонное кацапское болото и возвращается в Украину!! Там нечего делать, пусть ********* и прочие кацапские тварюки варятся в своей блевотной жиже сами.
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09.12.2021 13:02 Ответить
вали с напаРашы, пока не поздно.
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09.12.2021 13:04 Ответить
кацапи собi нову цяцьку акрeдитують
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09.12.2021 13:16 Ответить
Якщо на допит викликали, то, чи відпустять?
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09.12.2021 21:24 Ответить
Не те, що у нас, різні ківи і мамаї гуляють на свободі і мелють що попало відносно дружби з агресором. Один тільки Бутусов постраждав за "розпалювання війни".
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09.12.2021 13:05 Ответить
Никто не разжигает вражду и ненависть к россиянам и российской власти лучше, чем сама российская власть. Эх, если б за демонстрацию паскудных рож Путлера заодно с Володиным и прочими сечиными сразу давали по десяточке - какой мог бы настать мир и взаимопонимание...
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09.12.2021 13:05 Ответить
Потлер это еще что - вон Шойгу или Лавров - гораздо страшней Патлера.
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10.12.2021 11:35 Ответить
а чи не час пошукати в Київі мордорських кореспондентів для обміну?
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09.12.2021 13:08 Ответить
А прямі заклики солов'їного посліду захопити Київ за дві години -це як кваліфікувати?
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09.12.2021 13:10 Ответить
Видно пуйло планує "пресуху" і Цимбалюка збираються ізолювати, щоб не задавав неприємних для "царя" запитань.
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09.12.2021 13:10 Ответить
Странно что его еще не вышвырнули ранее. Не представляю если б здесь работал российский журналист- украинофоб и лил дерьмо на Украину. В москве почему то терпят.
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09.12.2021 13:10 Ответить
В Україні терплять русофобів навіть при владі, так що Москва від одного журналіста, патріота своєї країни, не "постраждає".
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09.12.2021 13:14 Ответить
Но почему то их сюда не пускают, а в Москве - пожалуйста демократия. Цимбалюка с Москвы не выгонишь, прижился.
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09.12.2021 13:18 Ответить
Просто не поновлюйте акредитацію, він сам поїде. Ви не бачите різницю поміж окупантом і жертвою? Біполярочка запоребриків.
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09.12.2021 13:22 Ответить
Ото ж то, нічого зудіти - "прижився", "прижився". Акредитація є акредитація.
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09.12.2021 13:48 Ответить
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09.12.2021 13:25 Ответить
...висрався знавець методів ФСБ..
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09.12.2021 13:26 Ответить
последний раз на рашистских теле говно-шоу он был года два-три назад. иди проспись, убогий.)
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09.12.2021 13:51 Ответить
Это не украинский журналист, это агент фсб.
Инфа 100%
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09.12.2021 13:20 Ответить
Що там думать, Романе, ти зараз - потенційно-"сакральна жертва". Обмінний фонд у цих падлюку закінчився, от тебе і готують чи "наперед", чи "під когось" для обміну. Тому, якщо Є змога, ТІКАЙ ЗВІДТИ.
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09.12.2021 13:25 Ответить
А паспорта "ДНР" в нього немає, балабол?
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09.12.2021 13:34 Ответить
Запоребрик почав лайном кидатись.
Нічого іншого і не чекав від без п'яти хвилин видаленого.
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09.12.2021 13:40 Ответить
Как сказал мой друг-психиатр - трудно доказать дебилу что он дебил! Это я о тебе маленький джозеф! Ты хоть что то читал или слушал этого журналиста по фамилии Цымбалюк? Знаешь его жизненную позицию и знаешь хоть что то о его информационной борьбе которую он ведёт с кацапами находять в мацкве за нашу Украину? Ты дебил и колхозник который ничего не зная кидается словами типа манкурт и дурник. Короче как сказал Л.Подеревянский - в тебе синку у голові замість мозочку до яух масла! Читай больше прежде чем обс е рать человека и патриота!
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09.12.2021 16:20 Ответить
Шо ти мелеш?
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09.12.2021 13:47 Ответить
Накануне его приглашают на какую-то пролубянковскую прессконференцию, а на следующий день - в прокурватуру. Роман - это нехороший знак, в святое Рождество оказаться в лапах вертухая. Такими намёками они дают тебе ровно две недели, чтобы спокойно пересечь границу. Не искушай судьбу и воспользуйся моментом! А будущее всё расставит по местам.
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09.12.2021 13:27 Ответить
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09.12.2021 13:28 Ответить
Лахту спамуємо
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09.12.2021 19:39 Ответить
Та то херня...Если б они видели что на Цензоре пишут.
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09.12.2021 13:30 Ответить
Вонючих кацапов тут 50%
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09.12.2021 13:44 Ответить
Пора ему валить из мордора,иначе посадят.
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09.12.2021 13:33 Ответить
А що можна чекати від нащадків івана грозного? Їм хочеться крові. "Кров людська не водиця" -- це не для їхнього менталітету.
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09.12.2021 13:37 Ответить
Тікай Рома. Нафиг оно тобі седіти в Кацапії в тюрмі. Вони ж кончені...
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09.12.2021 13:41 Ответить
Скоро будемо вимінювати і Цимбалюка.
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09.12.2021 13:41 Ответить
Его наверно выдворят. Живет в рашке, новая квартира в Москве, дети. А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак". Походу терпение лопнуло.
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09.12.2021 13:53 Ответить
Вывсеврети. На видео он говорит что пацифист, и за то чтобы Украина и рашка жили в мире. Просто ангел какой-то.
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09.12.2021 14:09 Ответить
Касаб, а разве не нужно мочить оккупантов на своей земле, как бешеных собак даже в сортирах? Так кажется твой кормчий ***** изъяснялся???
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09.12.2021 14:12 Ответить
шо ти городиш кацапе,під піндоським віпіеном? він призивав вбивати окупантів,а не кацапів..а це як говорять в Одесі дві великі різниці!!!
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09.12.2021 14:12 Ответить
Представьте, какой-нибудь афганский журналист на американском телевидении начнет призывать убивать американских солдат как бешеных собак. Сколько он продержится на свободе, не то что в стране?
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09.12.2021 14:20 Ответить
Свіженький знавець законів та порядків в США?
До чого тут взагалі США та Афганістан?
Яку територію незалежної держави окупували США та оголосили своєю?
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09.12.2021 14:48 Ответить
шваброид, а шо США оккупировали Афган да? А президента Афгана при них выбирали под думалами автоматов в отличие от нынешнего Талибана? А вскукарекни еще че-нить смешное, набутылка )))
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09.12.2021 23:16 Ответить
Що за маячня?
"новая квартира в Москве" - редакція Уніан знімає квартиру своєму працівнику.
"А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"" - Вбивати окупантів що прийшли на українську землю зі зброєю у руках, і заклик "вбивати росіян" - тільки тупе не бачить різниці.
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09.12.2021 14:18 Ответить
А разве есть разница? Вы что не хотите убивать кацапов?
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09.12.2021 14:47 Ответить
Як ви розумієте слово "кацап"?
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09.12.2021 14:50 Ответить
Де-юре-Є , де факто-НІ. Але ЦЕ брехня, Рома - людина Розумна і ПРАВИЛЬНО РОЗУМІВ СВОЮ ЗАДАЧУ там. Тож і не допускав таких помилок.
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09.12.2021 16:43 Ответить
Разница принципиальная - за призывы просто "убивать россиян" в РФ по закону могут осудить.
А за высказывание мнение о том, что вторгшиеся в чужую страну оккупанты должны уничтожаться - по закону не могут.
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09.12.2021 17:23 Ответить
3.14здиш, косабе, він ніде, НІКОЛИ не закликав до цього(якщо маєш факти, виклади в доступ), мразота мацкальська, мерзенна.
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09.12.2021 16:39 Ответить
Пістапол, звчини кватирку, а то від такої брехні літери зі сторінки порозлітаються.
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09.12.2021 16:45 Ответить
Он в рашке в командировке. Квартиры у него в рашке нет - он ее там снимает.
Квартира у него в Киеве.

" А он призывает на Эхе Москвы убивать россиян "как бешеных собак"."

Ясно - типичный московский лгун - он говорил о том, что россиян, КОТОРЫЕ С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ПРИШЛИ НА ТЕРРИТОРИЮ УКРАИНЫ нужн оубивать как бешенных собак - и это -правильно, ибо россияне в оружием в руках на террритории Украины - это оккупанты, захватчики и убийцы - а таких нужно уничтожать.
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09.12.2021 17:14 Ответить
Я давно Роме писал, чтоб он валил из Мордара! Рано или поздно рашисты должны были к нему ********* за его Ютуб-канал... У нас уже нет цемахов на обмен...
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09.12.2021 14:10 Ответить
а зеленый петушок промолчат
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09.12.2021 14:24 Ответить
Не в теме, но оказывается его давно пытаются выгнать из России разные антиукраинские силы от Шария до Соловьева. Но к нему какое-то исключительное отношение до сих пор было, учитывая радикальность высказываний.
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09.12.2021 14:39 Ответить
У дядьки явно какая-то крыша. Так долго там продержаться с явной проукраинской позицией. Это даже местным не под силу. Удивлен что он до сих пор как минимум еще не выслали, а как максимум не сидит.
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09.12.2021 15:30 Ответить
Пора ехать домой ,еще одного заложника в мордоре как то не хочется иметь.
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09.12.2021 16:09 Ответить
А це вже небезпечно йому лишатись в країні-терористі, до 24 грудня хай покидає рашку.
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09.12.2021 16:45 Ответить
скоро еще один политзаключенный появится....
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09.12.2021 19:00 Ответить
А ********* уже вызвали на допрос в Киев?
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09.12.2021 19:58 Ответить
Делай ноги иначе буде выменивать на моторолу 2. Это не нужно...
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09.12.2021 23:38 Ответить
Зачем им этот гемор. Объявят персоной нон-грата. Придется вернуться в Киев. А в Украине он станет одним из тысячи таких же журналистов, то есть никем.
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10.12.2021 09:38 Ответить
 
 