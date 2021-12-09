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война (46991) журналистика (3168) Россия (91324) США (23215) Авдеевка (2223) Javelin (154)

"We know. We are ready", - украинские бойцы показали журналистам из США свои Javelin и рассказали о готовности дать бой армии РФ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Корреспондент ABC News Ян Паннелл сообщил о росте напряженности на востоке Украины после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сюжете телеканала ABC News рассказывается о посещении американским корреспондентом передовой вблизи Авдеевки.

"Несмотря на то, что "верха" договорились о продолжении переговоров, напряженность на границе растет, - говорит Паннелл и показывает уникальные кадры украинских военных с противотанковыми комплексами Javelin и другим военным снаряжением и оружием, которые были переданы Украине правительством США.

"Я сижу в окопе и слышу звуки выстрелов. Они ближе, чем сто метров от меня. Выстрелы раздаются ежеминутно. Война длится уже 8 лет, с тех пор, как Россия анексировала Крым. Украина борется с оккупантами. Следы столкновений – повсюду. Сейчас ожидается, что Путин планирует пойти в наступление еще дальше. Около 100 тысяч российских солдат стянуты к границе", - рассказывает в сюжете Паннелл.

В репортаже говорится и о том, что украинские бойцы не слишком верят, что Россия может учесть международные договоры и прекратить обстрелы, поэтому готовятся к возможным атакам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ вправе применять полученные от США ПТРК Javelin для самообороны в любой части своей страны, - Пентагон

"Не боитесь ли вы российских военных, сконцентрированных на границе?" – спрашивает американец украинского бойца. "We know. We are ready", - отвечает тот.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+45
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09.12.2021 13:46
+41
Слава Україні!
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09.12.2021 13:33
+39
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09.12.2021 14:05
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У скабеевой скажут что это американ солдиерс одетые в украинскую форму
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09.12.2021 13:33 Ответить
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09.12.2021 14:05 Ответить
а шо ж вы главно..ой верховногоглавноКАКБЫкомандующего вырезали (правый нижний угол)) а?
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09.12.2021 17:46 Ответить
Ну що не кажіть, а Ваван самий крутий!
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09.12.2021 18:47 Ответить
пф... естественно...))))
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09.12.2021 19:14 Ответить
Невже й від яєць "в смятку" крутіше?
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10.12.2021 01:17 Ответить
От же ж, маланці, всюди пролізуть.
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09.12.2021 20:01 Ответить
а шо это за питух срава-внизу?
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09.12.2021 20:45 Ответить
Ему погоняло на фронте прилепили "Шлёма", потому как, всегда появляется там в доспехах воина и шлеме.
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10.12.2021 04:15 Ответить
йульку изнасиловали и приручили
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09.12.2021 20:43 Ответить
Надеюсь что в ходе истерики по этому поводу ********* опять навернется и наконец-то откусит себе язык.
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09.12.2021 14:28 Ответить
Ну или говном своим подавится
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09.12.2021 15:09 Ответить
Для сливного бачка это вполне естественная смерть.
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09.12.2021 15:10 Ответить
Тіпа обратная связь?
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09.12.2021 16:50 Ответить
...себе язык и засунет его себе в жопу.
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09.12.2021 15:17 Ответить
А у нее и там есть губы, которые надо постоянно облизывать?
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09.12.2021 15:22 Ответить
кстати, да. Паренек игнорировал артикли, но говорил без малейшего акцента.
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09.12.2021 18:40 Ответить
Слава Україні!
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09.12.2021 13:33 Ответить
Гером слава !!!
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09.12.2021 13:41 Ответить
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09.12.2021 14:30 Ответить
є така професія - жарити бурятів
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09.12.2021 13:37 Ответить
В грілі на гусеницях...
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09.12.2021 16:52 Ответить
Ты скажи лаптеногое, вы там все такие? Недоразвитое
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09.12.2021 15:10 Ответить
Видимо потому что боевой выглядит так:


А учебный вот так:

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09.12.2021 15:21 Ответить
І стріляє учбовими ракетами. Дбл блд.


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09.12.2021 15:31 Ответить
Тупое, ты не поняло, учебные с синими полосами, или ты дальтоник?
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09.12.2021 15:45 Ответить
Сегодня по раша ТВ пердаки гореть будут.)
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09.12.2021 13:39 Ответить
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09.12.2021 13:46 Ответить
Хороший москаль - мертвий москаль .
Зламаємо хребет російсько - фашистській гадині .
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09.12.2021 13:51 Ответить
Ти будеш в авангарді на передовій?
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09.12.2021 14:02 Ответить
100%
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09.12.2021 14:04 Ответить
А ты?.
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09.12.2021 15:11 Ответить
Та это обычный рашотроллик. Хреновее и хреновее становятся. Палятся с первого раза.
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09.12.2021 16:16 Ответить
Росия - не страна а сорт говна.
Кацап не национальность а диагноз.
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09.12.2021 15:19 Ответить
Нарешті видалась можливість нашим хлопцям побігати з джавеліном. Нажаль, байрактари турецькі, а не американські, тому треба чекати на турецьких репортерів щоб використати БПЛА, у оптимістичному варіанті, у дії.
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09.12.2021 13:52 Ответить
подсчитайте количество единиц вражеской техники и количество единиц Барактаров и любых других боевых дронов.
Прослезитесь.
Боевых дронов, ракет должно быть в РАЗЫ больше, чем вероятной вражеской боевой техники.
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09.12.2021 18:43 Ответить
это да, но при первых точных попаданиях "из ниоткуда", этому их на учениях не учили, понос у цапских воинов будет знатный. Работать надо по Суворову, не числом, а уменьем, технологиями. У войны есть очень сильная морально-волевая составляющая
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09.12.2021 22:32 Ответить
Не сси кацачег, височить усіх рабів *********** підсмажити. Чи ти гадаєш вам усе показують? А ще арта є знатна в Україні. Усе буде Ок.
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10.12.2021 10:29 Ответить
главное что б зеленский не запретил стрелять этими джавелинами
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09.12.2021 13:54 Ответить
Насрать! Кто его спрашивать будет. Он все равно не понимает где что происходит
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09.12.2021 15:12 Ответить
Турецкие офицеры обучили давно наших офицеров управлять Байратарами а американские Джавелинами...,сложного ничего нет Ильхам Алиев в Карабахе столько рюсскава металлолома насобирал...что хватит на все Урамашзаводы РАБссии...
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09.12.2021 13:55 Ответить
даже если у нас 100 Байрактаров - это ПЫЛЬ. по сравнению с количество техники у РФ..
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09.12.2021 18:44 Ответить
Украине нужны ПРО и ПВО ибо РФ будет крыть ракетами и самолетами.
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09.12.2021 13:58 Ответить
хоть один резвый человек среди всего этого шапкозакидательства.
Не одни мы видели этот ролик.
Стало быть, россияне тоже готовят нам сюрпризы. Только не палят их по ТВ..
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09.12.2021 18:45 Ответить
Видели эти сюрпризы!
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10.12.2021 04:27 Ответить
Подача така ж сама як у раши тудей
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09.12.2021 13:59 Ответить
Это не секрет, что есть своя и вражеская пропаганда. Шпионы и разведчики...
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09.12.2021 14:23 Ответить
Хорошо что мы не пушечное мясо
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09.12.2021 14:48 Ответить
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09.12.2021 14:03 Ответить
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09.12.2021 15:55 Ответить
клоуну не показывайте только, титановый памперс может не выдержать перегрузку.
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09.12.2021 14:03 Ответить
Самолеты РАБссии не попадут сюда,поскольку Небо со странами НАТО открыто,а это значит стратегические бомбардировщики В-1в Lancer и В-1s контролируют небо Украины уже полгода...потому и СкреПОНОС Ольги ********** зашкаливает до Небес... Крысы Путлерские...вон нафиг из Крыма и Донбасса...еще есть время удраать от позора...
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09.12.2021 14:03 Ответить
Контролируют небо истребители бомберы бомбят
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09.12.2021 14:23 Ответить
Валенок..зайди в инет и просмлотри данные о бомберах В-1b "Lancer."..и что он умеет вытворять....и на что способен..
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09.12.2021 14:28 Ответить
Ботинок он сбивает самолёты свободнопадающими бомбами
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09.12.2021 15:21 Ответить
бомбардировщики не способны сбить истребитель. Они вообще не для этого.
И кто к нам пошлет закрывать чужое небо своими дорогими самолетами? как потом объяснить своим налогоплательщикам - почему послали самолеты в страну, которая погрязла в коррупции и воровстве до такой степени, что распродала свои самолеты, а с ПВО позволяет снимать клистроны?
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09.12.2021 18:47 Ответить
Американцы заняли Авдеевку!!! На заднем плане у пендосовского репортёра ни одного ребёнка - они их всех расстреляли!!!
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09.12.2021 14:17 Ответить
Да нет, ну что вы сударь, скушали мы их
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09.12.2021 15:13 Ответить
и теперь наступают на Нью-Йорк! через Скотоватую)
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09.12.2021 19:32 Ответить
Глава Пентагона Ллойд Остин недавно был с визитом в Киеве...,привозил новые "печеньки" для РАБссии...,ну типа побывал на экскурсии... просто так Пентагон не катается по Миру....
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09.12.2021 14:18 Ответить
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09.12.2021 14:31 Ответить
Украина заняла 25-е место в ежегодном глобальном "Рейтинге военной мощи-2021" (англ. "Global Firepower ranking-2021"), опубликованном на одноименном американском аналитическом ресурсе, сопоставляющем размеры, оснащённость и подготовленность вооружённых сил разных государств, а также финансовую способность стран к поддержанию этих армий.

https://weaponwordl.blogspot.com/2021/12/blog-post.html
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09.12.2021 14:38 Ответить
Фігня цей рейтинг.
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09.12.2021 16:18 Ответить
Они называют их повстанцами (rebels), сепаратистами... Разве это правильно?
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09.12.2021 14:44 Ответить
мы их сепарами называем хотя это тоже не так, просто прилипло.
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09.12.2021 15:18 Ответить
Важко навіть уявити,який шабаш почнеться сьогодні у ****-бєєвой на параша-тв...
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09.12.2021 15:24 Ответить
ооо дааа 60 минут испражнений в уши дебилам)) проклятое НАТО на пороге ********** ударят со всех флангов, ракеты будут лететь из Польши и Аляски
я когда то у одного дурачка спросил - чего ссытесь от НАТО в Украине? ответ меня поразил))) из Европы и Америки ракеты до нас не долетят, потому шо топлива не хватит, а если американцы шмальнут их Харькова разочек, то маскве киздец и сразу
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09.12.2021 16:03 Ответить
Скажіть, чи усі наші підрозділи забезпечені Джавелінами? Просто в кадрі на чотирьох хлопців аж два Джавеліни. Чи це для гарної "картинки"?
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09.12.2021 15:50 Ответить
кожному по два джавеліна)
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09.12.2021 16:01 Ответить
и по три кацапа раба
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09.12.2021 16:05 Ответить
Доки в Україні є такі люди я вірю: ніякому *****, чи будь-якій іншій нечисті нас ніколи не здолати! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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09.12.2021 16:10 Ответить
Добре було б щоб Ян Паллет був офіцером американської бронекавалерійської дивізії і приїхав туди на реконгносцировку.
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09.12.2021 18:54 Ответить
 
 