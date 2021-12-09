"We know. We are ready", - украинские бойцы показали журналистам из США свои Javelin и рассказали о готовности дать бой армии РФ. ВИДЕО
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Корреспондент ABC News Ян Паннелл сообщил о росте напряженности на востоке Украины после телефонного разговора Джо Байдена с Владимиром Путиным.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сюжете телеканала ABC News рассказывается о посещении американским корреспондентом передовой вблизи Авдеевки.
"Несмотря на то, что "верха" договорились о продолжении переговоров, напряженность на границе растет, - говорит Паннелл и показывает уникальные кадры украинских военных с противотанковыми комплексами Javelin и другим военным снаряжением и оружием, которые были переданы Украине правительством США.
"Я сижу в окопе и слышу звуки выстрелов. Они ближе, чем сто метров от меня. Выстрелы раздаются ежеминутно. Война длится уже 8 лет, с тех пор, как Россия анексировала Крым. Украина борется с оккупантами. Следы столкновений – повсюду. Сейчас ожидается, что Путин планирует пойти в наступление еще дальше. Около 100 тысяч российских солдат стянуты к границе", - рассказывает в сюжете Паннелл.
В репортаже говорится и о том, что украинские бойцы не слишком верят, что Россия может учесть международные договоры и прекратить обстрелы, поэтому готовятся к возможным атакам.
"Не боитесь ли вы российских военных, сконцентрированных на границе?" – спрашивает американец украинского бойца. "We know. We are ready", - отвечает тот.
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А учебный вот так:
Зламаємо хребет російсько - фашистській гадині .
Кацап не национальность а диагноз.
Прослезитесь.
Боевых дронов, ракет должно быть в РАЗЫ больше, чем вероятной вражеской боевой техники.
Не одни мы видели этот ролик.
Стало быть, россияне тоже готовят нам сюрпризы. Только не палят их по ТВ..
И кто к нам пошлет закрывать чужое небо своими дорогими самолетами? как потом объяснить своим налогоплательщикам - почему послали самолеты в страну, которая погрязла в коррупции и воровстве до такой степени, что распродала свои самолеты, а с ПВО позволяет снимать клистроны?
https://weaponwordl.blogspot.com/2021/12/blog-post.html
я когда то у одного дурачка спросил - чего ссытесь от НАТО в Украине? ответ меня поразил))) из Европы и Америки ракеты до нас не долетят, потому шо топлива не хватит, а если американцы шмальнут их Харькова разочек, то маскве киздец и сразу