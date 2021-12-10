Коломойский обустроил криптоферму в Запорожье, получая дешевую электроэнергию, - "Схемы". ВИДЕО
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Запорожский завод ферросплавов, относящийся к сфере влияния олигарха Игоря Коломойского, в этом году завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период, согласно информации "Схем", завод получал дешевую электроэнергию от фирмы "Юнайтед Энерджи". Этот трейдер с орбиты бизнес-империи олигарха купил ее у государственной компании "Энергоатом" со скидкой. Законность этой закупки является предметом официального расследования правоохранителей. Добыча криптовалюты предполагает потребление электроэнергии в больших объемах.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA:Первый). Коломойский разговаривать с журналистами на эту тему отказался.
По данным источников "Схем" на таможне, с февраля этого года на Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) начали прибывать крупные партии оборудования для майнинга криптовалют.
Грузинская компания Georgian Manganese, входящая в орбиту олигарха Игоря Коломойского, отгрузила более 1200 блоков фирмы Bitfury – на сумму почти три миллиона долларов (в то время это – 75 миллионов гривен). В марте – еще около 1400 блоков.
В этот же период почти 12,5 тысячи блоков обработки информации и столько же блоков питания фирмы Bitmain за более 6 миллионов долларов Запорожский завод приобрел у двух гонконгских фирм (на то время это более 170 миллионов гривен).
Такие устройства, в частности, используют для производства самой популярной криптовалюты – биткоинов. В 2021 году ЗЗФ импортировал из Грузии и Китая оборудование для майнинга и вспомогательные конструкции на сумму почти 750 миллионов гривен.
Часть устройств импортировали в Украину через Черноморский рыбный порт, также контролируемый так называемой группой "Приват", лидером которой считается Игорь Коломойский.
Перед тем, как на завод начали завозить оборудование, в декабре 2020-го состоялся аукцион, на который обособленное подразделение НАЭК "Энергоатом" – "Энергоатом-трейдинг" – выставило большой объем электроэнергии. Большую его часть со скидкой приобрел трейдер из орбиты олигарха – "Юнайтед Энерджи". Вместо первоначальной стоимости в 1,4 гривны, один кВт-час обошелся частной компании в 1,15 гривны.
Таким образом, государственный "Энергоатом" мог недополучить почти 3 миллиарда гривен из запланированных, говорится в расследовании.
По данным аналитиков энергорынка, следящих за подобными аукционами, правила аукциона были прописаны таким образом, что делали невозможным конкуренцию.
Согласно информации, которую предоставили "Схемам" участники энергорынка, приобретенную на декабрьском аукционе электроэнергию компания "Юнайтед Энерджи" в течение полугода (с января по июнь 2021 г.) поставляла на ряд предприятий с орбиты Игоря Коломойского. Среди них – упомянутый Запорожский завод ферросплавов.
Этот аукцион и проходившие ранее изучают детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В целом, по версии следствия, при продаже электроэнергии государственный "Энергоатом" мог недополучить доходы на общую сумму свыше 4,35 миллиарда гривен - из-за уступок в цене фирме-трейдеру Коломойского.
То, что "Юнайтед-Энерджи" покупала электроэнергию по дешевке (в частности, в сентябре 2020-го), из-за чего "Энергоатом" мог недополучить прибыль – подтверждает также промежуточный акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия, проведенный Государственной аудиторской службой в этом году и оказавшийся в распоряжении журналистов.
В комментарии "Схемам" и.о. президента НАЭК "Энергоатом" Петр Котин отметил: "Там ничего такого, о чем вы сейчас намекаете, не было. Там все было сделано так, как нужно было сделать. Мы – крупнейший поставщик в Украине. Конечно, мы продаем большими лотами. Там очень много факторов на самом деле было. Я не хочу ни защищать, ни… Будут выводы соответствующих органов".
По данным собеседников "Схем", представителей неформальной бизнес-группы "Приват" также неоднократно видели в "Энергоатоме" накануне аукционов по продаже электроэнергии структурам с орбиты Игоря Коломойского.
Журналисты подсчитали: если взять все завезенное из Грузии и Китая оборудование, включить его круглосуточно на всю мощность, это может принести запорожскому заводу около 80 биткоинов в месяц. Сейчас это (на 8 декабря 2021 года) – более 4 миллионов долларов.
На вопрос "Схем", почему на заводе решили обустроить криптоферму, руководитель ЗЗФ Павел Кравченко объяснил: "Чтобы иметь возможность зарабатывать деньги. Иметь прибыль тогда, когда у меня нет реализации основной нашей продукции (Этот завод – один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов (сплавов железа с разными химическими элементами), которые используются в различных сферах металлургии. – Ред.) Это как запасной вариант, потому что тот период, который мы пережили, когда то один цех не работает, то другой, то мы можем продать, то мы не можем продать..."
И добавил: "Мы как-то ее (криптоферму. – Ред.) установили, но у нас еще нет возможности ее запустить, потому что оборудование нужно подготовить, чтобы оно работало".
На уточнение по поводу дешевой электроэнергии, Кравченко ответил: "У нас ее нет".
В то же время журналисты приводят данные от источников в налоговой службе – по какой цене завод покупал электроэнергию в этом году, главным образом через трейдера с орбиты Коломойского. Например, с января по июнь – чуть более чем за 1 гривну за один кВт-час. В октябре – около 2 гривен за 1 кВт-час.
С просьбой о комментарии журналисты обратились к Игорю Коломойскому. Говорить на эту тему он отказался.
"То есть государственная компания продает дешевую электроэнергию частному трейдеру с орбиты олигарха. Трейдер поставляет эту энергию на завод олигарха. И завод, значит, за счет майнинга криптовалюты имеет возможность получить прибыль. Но завод, который относят к сфере влияния Коломойского, не будет платить в казну - из-за неурегулированных законодательных правил. По крайней мере, пока", - говорится в расследовании.
Пожалуйста, подождите...
Коломойський скупив в Україні електроенергію за пільговою ціною на підставному аукціоні і тепер майнить криптовалюту
1. Зеленський запрошує закордонних інвесторів обіцяючи чудові умови і його особистий захист інвестицій
2. Канадський інвестор будує сонячну електростанцію поблизу Нікополя
3. Коломойський рейдерськи захоплює бізнес і майнить крипту
Це офіційно, а наскільки у плюсі не офіційно?
Що кожна кухарка може керувати країною стверджував Члєнін, що країну можна запросто віддати в руки будь-яким блазням, нам підтвердив Коломойський.
І як так вийшло що олігархи Коломойський Ахметов Пінчук Фірташ Новінський не платять податки?
наступної влади!
До речі. На Ізраїлі на коломигу порушили кримінальну справу за шахрайство.
Що треба з ними зробити?
я так и не нашёл кто это.
Враг один на всех: взгляд из Молдовы
Вы че там толпой делите????
Хоча чого це я на нього, це така риса всіх паразитів, етнічна ОПГ.
1)Игорь Валерьевич -250 ярдов
2)Голобородька-249 ярдов
3)Данилыч Кучма 248 ярдов
Остальные всякие Билл Гейтсы и прочие Иланы Маски не насобирали за год и сотки мильярдов баксов...отакычкы Украина всех обула...
В книгу рекордів Галактики! В Ізраїлі можуть влаштувати день Бені та викладати в школах
методи та практики великого комбінатора Бені Коломойського. Заткнув всіх за пояс.
А государство больше не получается "доить", потому что государство то - банкрот?
С Привата больше нечего получить нельзя?
И кубышка в Омане обесценивается? Это настоящее горе.
Эх, Бенечка, ты ж такой не один с твоей ОПГ, вас в очереди на банкротство много.
Смотрю я и думаю, а кто раньше дефолт объявит, какие Слуги Народные?
То ли украинские слуги народные, то ли слуги народные в штате Виктория, Австралия?
Или, может, коммунистические народные слуги, из Китая?
P.S. Штат Виктория, Австралия, в 2025 году должен будет выплатить по облигациям 165(!) миллиардов(!) долларов. Таких денег штату Виктория взять неоткуда, сегодня штат Виктория не может свести бюджет, не хватает совсем "немного" всего лишь 22 миллиарда долларов.
Напомню, что когда Гредия объявила дефолт (технический), то долг всей Греции составлял 200 миллиардов долларов. Но в Греции была сильная индустрия (кораблястроение, например), кроме того Греция - это выход Германии в Средиземное море.
А Виктория - это просто помойка, обглоданная лейбористами и брошенная Китаем.
Источник: https://censor.net/ru/v3304390
Отключение электричества: кто завтра останется без света в Запорожье
Завтра, 9-го ноября в Запорожье сотни домов останутся без электричества. На линиях будут проводить плановые ремонтные работы.
Об этом сообщает "Запорожоблэнерго".
Адреса, где не будет электричества:
09:00 - 17:00
ул. Синельниковская 1-69 (неп), 2-70 (парн);
ул. Софиевская 2-70 (парн), 71;
ул. Электрическая 31 1-29, 33-69 (неп), 2-70 (парн);
ул. Литературная 1-29 (неп), 2-12, 14, 16, 20-28, 30 (парн), 31-69 (неп), 32-70 (парн), 14а, 18, 30а (парн)
ул. Славгородская 1 (неп), 2, 2а, 4а (парн), 55-75 (неп), 68-94 (парн), 3-53 (неп), 6-12, 16, 18, 22, 24, 28-66 (парн);
ул. Машинная 37-55 (неп), 38-56 (парн), 1-33 (неп), 2-34 (парн);
ул. Прияружная 1-21 (неп)"
https://www.inform.zp.ua/en/2021/11/08/130993_otklyuchenie-elektrichestva-kto-zavtra-ostanetsya-bez-sveta-v-zaporozhe/
Это далеко неполный список, по ссылке он длинный.
Главное, что Бенечке электричество не "ремонтируют".
Добывай, Бенечка, добывай криптовалюту.
Зачем ему майнинг, да еще по 2 грн./квт.?
Проще использовать "плановые потери" э/э, которые в некоторых облэнерго достигают 40%.
Вариант взлома Приватбанка или Нацбанка не рассматривается?
Таким пулом можно заняться расшифровкой, подбором паролей ...
Он наверняка занимается ВСЕМ к чему дотянется, чтобы побольше из бюджета и другого перевести в свой карман. Маньяк.
А электричество легче воровать из "потерь" электроэнергии в облэнерго.
Мощный криптографический пул в логове Ахметова, больше всего, совсем для других целей.
До речі, коли вони перейшли до нього на зарплату ще треба розібратись.
Коє хто з них на зарплаті в нього напевно були з самого початку своєї активності.
10 декабря, 2021Без рубрикиКомментарии: 0
Банковая ведет борьбу с олигархами в пользу Игоря Коломойского…
Президент Украины Владимир Зеленский объявил деолигархизацию. Правда, борьба с олигархами у нас получилась какая-то странная. Взять, к примеру, Игоря Коломойского. Несмотря на объявленную олигархам войну, он чувствует себя как «сыр в масле».
Бизнес Игоря Коломойского процветает, даже после того, как в отношении него Госдеп США ввел санкции, открыв несколько уголовных дел по коррупции и незаконном выводе денег из Приватбанка. Украинская власть так «борется« с олигархом, что, судя по всему, ему вскоре достанутся самые прибыльные в Украине месторождения нефти и газа. Еще один сильный «удар« по Коломойскому нанесли нардепы, сохранив его монополию на добычу марганцевой руды.
Об этом пишет «Апостроф».
Ничего личного
«Да, в Украине есть олигархи. Да, они влияют на политику. И да, этого больше не будет. Берегите себя и своих близких. Слава Украине», - так закончил свое обращение к народу президент Украины Владимир Зеленский 4 июня 2021 года.
За несколько дней до этой знаменательной речи глава государства подал в Верховную Раду проект закона об олигархах, который, по мнению Зеленского, должен стать «началом конца кланово-олигархической системы украинской экономики».
Справедливости ради отметим, что этот посыл Зеленского тогда полностью коррелировал с ожиданиями украинцев. В марте 2021 года КМИС провел социологический опрос, который показал, что 92% граждан считали, что олигархи обладают большим влиянием на украинское общество.
В темк - Правительство против олигархов: пострадают все, кроме Коломойского
Согласно этому документу, лицо, получившее статус олигарха, должно соответствовать четырем критериям:
- принимать участие в политической жизни страны;
- иметь значительное влияние на СМИ;
- владеть компанией, которая является субъектом природной монополии или занимает монопольное положение на общегосударственном товарном рынке;
- обладать активами с подтвержденной стоимостью, как минимум, в миллион прожиточных минимумов (примерно 83 млн долларов).
Далее, лица, соответствующие «олигархическим» критериям, вносятся в специальный реестр. А потом для них предусматриваются всякие ограничения.
После того, как антиолигархический законопроект был внесен в парламент, потенциальные обладатели статуса олигарха высказали свое мнение относительно этой инициативы президента.
Игорь Коломойский, в интервью «Радио Свобода» заявил, что «морально готов» попасть в реестр.
«Я по большому счету уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью, и нашью на него звезду «Олигарх», - с присущим ему юмором сказал Коломойский.
За еще одного кандидата в реестр - Рината Ахметова сдержанно ответила пресс-служба его корпорации SCM: «Ринат Леонидович олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его сочли таким. Ринат Ахметов - крупнейший украинский инвестор. Компания SCM уже более 20 лет инвестирует в Украину и является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком».
За Петра Порошенко, который также не считает себя олигархом, ответ дала пресс-служба партии «Европейская солидарность». Заявление получилось довольно резким: «Очевидно, с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции».
Такими же резкими были и действия пятого президента. Порошенко, который, дабы не попасть в реестр олигархов, поспешил избавиться от своих медиаактивов. Он продал 100% корпоративных прав на телеканалах «5 канал» и «Прямой» новому медиахолдингу «Свободные медиа», в который вошли его ближайшие соратники и некоторые журналисты упомянутых каналов.
Правда, случилось это после того, как шестой президент Владимир Зеленский, 5 ноября, заверил своей подписью «антиолигархический» закон, одобренный ранее Верховной Радой.
Тут стоит отметить одно интересное обстоятельство. Голоса за «антиолигархический» закон в Раде дали, связанные с олигархом Игорем Коломойским, депутатские группы «Довіра» и «За майбутнє».
Подписание закона прокомментировал и сам Зеленский в Твиттере: «Подписал антиолигархический закон, коренным образом меняющий отношения между крупным бизнесом и политиками. Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии».
У украинцев, кстати, «антиолигархический» закон в редакции Зеленского оптимизма не вызвал. По опросам того же КМИС, большинство жителей Украины - 56,4% высказали мнение, что закон о деолигархизации не является угрозой для олигархов.
Однако, на пресс-марафоне 26 ноября президент заявил, что в вопросе деолигархизации для него «нет ничего личного».
Госпереворотчик
После принятия «антиолигархического» закона резко обострились отношения между президентом Владимиром Зеленским и самым богатым человеком Украины Ринатом Ахметовым. Донецкий бизнесмен, в отличие от Петра ПорошенкоЮ от своих медиаактивов избавляться не стал, а наоборот на подконтрольных телеканалах развернул жесткую критику президентского курса.
Зеленский нанес ответный удар. На уже упомянутом пресс-марафоне он заявил, что на 1 декабря готовится государственный переворот с участием Рината Ахметова.
После этого заявления Зеленского евробонды, принадлежащего Ахметову «ДТЭК Энерго», обвалились на 13,3 %. Акции компании «Метинвест» упали на 1,4%.
А накануне общения Зеленского с журналистами Верховная Рада приняла закон № 5600, которым внесены поправки в Налоговый кодекс. В соответствии с этим законом была повышена рента на добычу железной руды. На Банковой посчитали, что благодаря этому Ахметов будет терять в год на полтора миллиарда гривен больше.
Для принятия этого закона «слугам народа» не хватало голосов. И тут, (внимание!!!), как и в случае с «антиолигархическим законом», партии Зеленского помогли своими голосами депутатские группы «Довіра» и «За майбутнє», связанные с олигархом Игорем Коломойским.
К этому закону мы еще вернемся.
В войну с Ахметовым вступила Генеральный прокурор Ирина Венедиктова. На днях она намекнула, что в ее ведомстве лежит более 200 уголовных производств против компаний и предприятий, связанных с Ринатом Ахметовым.
Угроза для Украины
5 марта 2021 года Госдепартамент США дал Зеленскому сигнал о том, что надо начинать борьбу с олигархами, введя санкции против Игоря Коломойского. Его обвинили в коррупционных преступлениях. По мнению США, во время того, как Коломойский с 2014 по 2015 год возглавлял Днепропетровскую область, он «был причастен к коррупционным действиям, которые подрывали верховенство права и доверие украинской общественности к демократическим институтам и процессам управления, включая использование своего политического влияния и официальной власти для личной выгоды».
В Госдепе заявили, что действи
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@_rage4oK
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13 ч
В ********* всйо стабильно. Коломойский на заводе ферросплавов оборудовал огромную ферму шЫткоинов. Пока ФОПеры платят по 6 гривен за кило, Коломою электричество обходится в гривну. Гнида продолжает грабить Энергоатом, ну и нас с вами, терпил обоссанных.
В январе-марте 2021 года "Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
Джерело: https://biz.censor.net/n3239890
За це бенін презЕдент призначає германа галущенка-
Министр энергетики Украины с 29 апреля 2021, Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 13 мая 2021 года.