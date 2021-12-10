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Исполнительный директор ЦБК Каленюк выступила на форуме Байдена: Нам не хватает синхронизации санкций США и ЕС против олигархов и коррупционеров. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Исполнительный директор Центра Противодействия Коррупции Дарья Каленюк выступила на форуме Байдена The Summit for Democracy.

Видео ее выступления опубликовал ЦБК, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, как может Евросоюз помочь Украине в борьбе с коррупцией, Каленюк заявила: "Сегодня были введены санкции против двух украинцев, которые атакуют антикоррупционные реформы. ЕС мог бы просто последовать примеру США. Нам не хватает синхронизации санкций против олигархов и коррупционеров у власти со всеми развитыми демократиями".

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Автор: Анастасія Потіха
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Чому ви дозволили Бені майнити на запорізькому ферросплавному заводі ?
Яких дій від штатів вам не вистачає ?
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10.12.2021 10:02 Ответить
Это, наверное, самая лучшая новость за последнее время: ценность бениных активов поехала в ноль. Для ферросплавов нет рынка.
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10.12.2021 10:25 Ответить
Сьогодні були введені санкції проти двох українців, які атакують антикорупційні реформи.

А як вони могли "атакувати реформи" без допомоги зеленського і дерьмака? Вам прямим текстом говорять в чому причина.
Санкцій вам проти корупціонерів не хватає) Ага.
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10.12.2021 10:09 Ответить
Абревіатурою ЦПХ ми колись давно називали жіночий гуртожиток...Там теж боролись з корупцією...Навіть ефективніше ніж в ЦПК...
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10.12.2021 10:10 Ответить
як переводиться ЦПХ?
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11.12.2021 17:36 Ответить
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10.12.2021 10:11 Ответить
Это пока цветочки. Дальше всё полетит под откос с нарастающей скоростью. Всё - синхронно с инфляцией доллара. Там за год президентства Байдена цена на бензин выросла вдвое.
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10.12.2021 10:26 Ответить
Дитячий садочок "зелений шум"((( дитинка має задачу блокувати роботу цпк?
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10.12.2021 10:32 Ответить
дуже слушна розумна думка і термінова нагальна потреба для країни де влада як ширма для непотрібу
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10.12.2021 11:03 Ответить
Перевожу на человеческий:
Т.к. у нас все депутаты и чиновники плотно связаны с олигархами, то бороться с ними никто не собирается. Поэтому, если вам это надо, то вы уж как-нибудь сами что-нибудь придумайте для борьбы с ними.
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10.12.2021 11:07 Ответить
 
 