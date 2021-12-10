Исполнительный директор ЦБК Каленюк выступила на форуме Байдена: Нам не хватает синхронизации санкций США и ЕС против олигархов и коррупционеров. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Исполнительный директор Центра Противодействия Коррупции Дарья Каленюк выступила на форуме Байдена The Summit for Democracy.
Видео ее выступления опубликовал ЦБК, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос, как может Евросоюз помочь Украине в борьбе с коррупцией, Каленюк заявила: "Сегодня были введены санкции против двух украинцев, которые атакуют антикоррупционные реформы. ЕС мог бы просто последовать примеру США. Нам не хватает синхронизации санкций против олигархов и коррупционеров у власти со всеми развитыми демократиями".
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Яких дій від штатів вам не вистачає ?
А як вони могли "атакувати реформи" без допомоги зеленського і дерьмака? Вам прямим текстом говорять в чому причина.
Санкцій вам проти корупціонерів не хватає) Ага.
Т.к. у нас все депутаты и чиновники плотно связаны с олигархами, то бороться с ними никто не собирается. Поэтому, если вам это надо, то вы уж как-нибудь сами что-нибудь придумайте для борьбы с ними.