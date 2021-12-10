Не Россия, а Московия: львовские депутаты пытались переименовать страну-оккупанта. ВИДЕО
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Львовские депутаты решили вернуть России историческое название "Московия" и внесли в повестку дня соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение, инициированное представителем "Самопомочи" Романом Кизимой, поддержало 59 депутатов облсовета. Впрочем, во время сессии только 26 депутатов проголосовали "за".
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показать весь комментарий10.12.2021 11:36
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показать весь комментарий10.12.2021 12:27
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Повернути її історичну назву.
Скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська - угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
Свободу народам московской империи-орды!
Ещё надо вернуть историческое название городу "Юзовка".
Нужно их мусор собирать по стране вывозить
и выгружать на главной площади Львова
А Русь (Рутенія, Русичі) це наша історична назва
рассєя-московiя -висiрок та продовження Орди.
бывший мянистр культур-мультур усея паРаши
Московія це більше правдива назва ніж Расія, бо центр цей недоімперії знаходиться в Маскві
Що там з цього поводу думають "подданые" цієї недоімперії нас менше за все повинно цікавити.