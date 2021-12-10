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Не Россия, а Московия: львовские депутаты пытались переименовать страну-оккупанта. ВИДЕО

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Львовские депутаты решили вернуть России историческое название "Московия" и внесли в повестку дня соответствующее обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обращение, инициированное представителем "Самопомочи" Романом Кизимой, поддержало 59 депутатов облсовета. Впрочем, во время сессии только 26 депутатов проголосовали "за".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+31
Я пропоную назву - *********
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10.12.2021 11:36
+20
Чого одразу переіменувати ?
Повернути її історичну назву.
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10.12.2021 11:38
+7
бo пeтро 1 вкрав назву русь. тому стала росия а нe москвiя
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10.12.2021 12:27
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Я пропоную назву - *********
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10.12.2021 11:36 Ответить
А як після смерті χуйла ?
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10.12.2021 11:39 Ответить
Так після ***** І прийде ***** ІІ.
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10.12.2021 11:41 Ответить
Талерасто И ван, с китайского - начальник предателей.
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10.12.2021 12:47 Ответить
qassab, на арабском جزار , - живодер, мясник.. После того, как москва жестоко вырезала Казань, название кассап начало употребляться в арабском, мусульманском мире, в отношении подданых московского царя-царства.
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10.12.2021 13:22 Ответить
Ёще и потому что кассаб, тюркизм, калька с сарматизма "мардва" - людоед. Казань вырезала мардва.
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10.12.2021 18:56 Ответить
Не, ну ********* не спится.
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10.12.2021 11:50 Ответить
Великий ********* - норм вроде
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10.12.2021 11:50 Ответить
А чем плохо ********.
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10.12.2021 12:01 Ответить
Если серьезно то по украински Угорщина а не хангери, то можно и раше вернуть ее имя московия.
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10.12.2021 12:05 Ответить
Не хангеры, а мегеры.
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10.12.2021 12:48 Ответить
там царює *****,тому *****пія і *******.
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10.12.2021 12:46 Ответить
Це правильно-Московія.
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10.12.2021 11:37 Ответить
Мокшандія
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10.12.2021 11:50 Ответить
Вони самі так писали : https://i.imgur.com/FnN0r03.jpg

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10.12.2021 12:10 Ответить
дайте первоисточник плс
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10.12.2021 12:28 Ответить
Чого одразу переіменувати ?
Повернути її історичну назву.
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10.12.2021 11:38 Ответить
а кремль перейменувати в Барад-Дур
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10.12.2021 11:38 Ответить
Моя жінка вчилася 3 рокі в Парадурі під Лондоном. А що таке Барад-Дур ?
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10.12.2021 11:41 Ответить
Вежа така, в якій сиділо книжне х**ло.
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10.12.2021 11:48 Ответить
Столиця мордору
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10.12.2021 14:28 Ответить
Тю блин, не Московия а ....МОКВА!!!
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10.12.2021 11:39 Ответить
Не понимаю, они были московией стали россией, мы были Русью стали Украиной. Зачем переименовывать?
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10.12.2021 11:45 Ответить
бo пeтро 1 вкрав назву русь. тому стала росия а нe москвiя
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10.12.2021 12:27 Ответить
педро 1 украл название Русь для легализации оккупации всех земель Руси, .. и назвали эту оккупацию собиранием земель ..
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10.12.2021 13:26 Ответить
... не московия , а монголия
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10.12.2021 11:46 Ответить
Не обижай Монголию.
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10.12.2021 11:48 Ответить
Монголы тогда обидятся,это их бывшие рабы.
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10.12.2021 11:49 Ответить
Улус Золотой Орды - Московия ..
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10.12.2021 13:27 Ответить
Лаптестан.
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10.12.2021 11:48 Ответить
Унижать их нужно. Если получится,то гарно.
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10.12.2021 11:50 Ответить
Почему унижать? Все славяне вокруг(поляки, украинцы, донские казаки) называли их москалями или московитами - это исконное не придуманное название...
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10.12.2021 12:22 Ответить
Якщо московію -паРашу ( з 18 ст. ніби росію) змусити віддати всі - всі злочинно захоплені нею у сусідніх країн території, то ми побачимо, що її реальні масштаби які будуть менше 15% від займаної нині території РФ. Це означає що росія - остання велика імперія зла **********, яка незрозуміло як ще вціліла після двух світових війн. І це справжня жахлива кривава "тюрма народів" в ХХІ столітті ".
Скоро і вона буде такою за розміром як ******* -Італія. Так це теж колись була могутня Римська імперія яка розпадалася ТРИСТА РОКІВ, і врешті в кінці стиснулася формою і розміром до маленького італійського чобота. А ******* бридка російська личакова імперія, ********* паРаша, ця не слов'янська - угро-фіно-татарська московія - орда яка була придумана зі стелі і замаскована під ніби то росію тільки в 18 столітті, вона також валиться вже більш СТО РОКІВ. Скоро і вона буде мізерною, формую і розміром не більше обісцяного кацапського личака ( лаптя) ручного плетіння, з дуже крихітної територією в самому центрі жахливого кацапського Нечорнозем'я. Власне там де вона і була завжди раніше в " Заліссі - Моксель", а трохи пізніше в колонії Золотої -Орди в московському улусі.-
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10.12.2021 11:53 Ответить
Позор руССкому миру! В составе РФ нету РуССкой республики, или даже автономии ,.. типа Биробиджана
Свободу народам московской империи-орды!
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10.12.2021 13:31 Ответить
Похоже все остальные проблемы во Львове решены. Осталось только РФ переименовать и будет полный шоколад.
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10.12.2021 11:53 Ответить
Мусор развезли по всей стране, теперь можно и переименованием государств заняться
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10.12.2021 11:54 Ответить
Осталось только РФ переименовать и будет полный шоколад. -Беларускому флажку разобраться с путинским холуём Цензор мешает. /Диктатор Лукашенко словами про Крим спалив усі мости з Україною, зробивши Білорусь ворожою для нас країною 03.12.21
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10.12.2021 12:24 Ответить
таким чином, расія з мапи світу счезне... москва палає, щастя більшого нема...
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10.12.2021 11:54 Ответить
От дУрні. Видається, що у Львові вирішено вже всі комунальні проблеми, бо саме це те, про що мають дбати депутати такого рівня. Але ж містечковість з від них нікуди не поділася. такими рішеннями вони нагадують блазнів.
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10.12.2021 11:54 Ответить
для чистоти експерименту маю зауважити, що сміттям, його вивезенням і т.і. не депутати займаються, а мер і його підлеглі, тобто виконавча гілка місцевої влади.
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10.12.2021 11:59 Ответить
Звісно, що виконавчі органи. Але, нехай буде Вам відомо, так би мовити, технічне завдання та повістку денну, а також витрати бюджету міста для виконавчої гілки влади задають саме депутати.
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10.12.2021 12:09 Ответить
Ватностан
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10.12.2021 11:57 Ответить
*********
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10.12.2021 12:07 Ответить
И ЭТО ПРАВИЛЬНО!
Ещё надо вернуть историческое название городу "Юзовка".
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10.12.2021 12:07 Ответить
Хьюзовка.
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10.12.2021 12:54 Ответить
Лучше бы занялись --мусором /больше уважения получили/
Нужно их мусор собирать по стране вывозить
и выгружать на главной площади Львова
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10.12.2021 12:08 Ответить
Але по факту це історично правильна їхня назва - московія.

А Русь (Рутенія, Русичі) це наша історична назва
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10.12.2021 12:08 Ответить
А у нас уже давно все перейминоовали памятники снесли улицы перейминовали язык можна полоомать люди таккие доовольные Я вам ппеередать не моогу.
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10.12.2021 12:10 Ответить
смішки смішками, але на картах 16ст. (як правило робили їх в Півн.Італії) Rvssia - це Галичина. Була і Okraina - там де закінчувалась Європа і Магдебурзьке право (Харків-Білгород), границя була виділена жирним коліром, і все . Північ -Moscovia, Схід - Tartaria, Південь - Solis Negro i Dykiy Step (так і написано, без всякої латині)
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10.12.2021 12:13 Ответить
Ваащета называли мардварум - срана мардвы.
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10.12.2021 12:45 Ответить
Ну вот у первого набутылочника пукан подгорел. Значит годная инициатива ...
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10.12.2021 13:37 Ответить
Нада чайникам потрафить и назвать по - китайски на путунхуе - ё бань. Вполне толерасто, знающие китайский подтвердят.
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10.12.2021 12:44 Ответить
Вважаю, що ми можемо спокійна називати Московію Московією, бо он інші країни називають їх Алеманією (Франция, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Монако) та ще багато як. І це було б наше перейменування.
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10.12.2021 12:47 Ответить
Молодці львівяни. Прецедент створено. Рано чи пізно (особливо коли кацапія розвалиться) нам потрібно буде офіційно повернути історичну назву тому Заліссю - Московія.
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10.12.2021 12:57 Ответить
.

рассєя-московiя -висiрок та продовження Орди.
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10.12.2021 13:06 Ответить
У нас в Казахстане Роису называют Рашка
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10.12.2021 13:21 Ответить
рашка-говняшка ) ©

бывший мянистр культур-мультур усея паРаши




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10.12.2021 14:55 Ответить
Московию сожрала империя в 1812г.
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10.12.2021 13:22 Ответить
подивимось тепер реакцію зе ірмака
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10.12.2021 13:32 Ответить
Львівські депутати вирішили повернути Росії історичну назву Московія і внесли до порядку денного відповідне звернення до президента Володимира Зеленського. Джерело: https://censor.net/ua/v3304450


Московія це більше правдива назва ніж Расія, бо центр цей недоімперії знаходиться в Маскві
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10.12.2021 15:06 Ответить
Масква это перекрученное ее мардовское название "моськов", шо с мардовского "медведково", там район так и называется. Моська это медведь.
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10.12.2021 19:01 Ответить
Є більш ймовірна теорія - москва по фіноугорські означає Мутна Вода, що гарно характеризує це місто. Але моська теж нічого.
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11.12.2021 17:48 Ответить
Это не версия, а так и есть. На мардовском москва - моськов, шо есть прилагательное или чейный падеж на мардовском от моська - медведь. Район москвы так и называется Медведково (калька с моськова). Татары называют жителей этого города московчи (перекрученное москвичи), то есть жители москова, кырымлы (жители Кырыма) называют их москалы, тоже производное от жители моськи. Стойбище основанное инязем (предворитель рода) Кукчей (перекрученное кучкой), надутый (мардюкизм кукситься). Кукчевичи убили адрейку багалюбского, женатого на кукчевне, который у них был зиц-председателем. Грохнул его мардвин "амбал", что переводиься как "смотрящий" от кукчевичей. А грязная вада это скаска ат мардвина палия, палий с мардовского печник , а не поджигатель, от слова пал - печка.
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11.12.2021 23:28 Ответить
П*дараси твої москалі, так і перекладай назву Московія/ Расія
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12.12.2021 12:35 Ответить
Тваи срули тожа.
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12.12.2021 18:16 Ответить
Мутная вода на мардовском, кроме мардвы там других не было: муть - мудь, вода - ведь. Так шо мутная вада это скаска ат мардвина палия.
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11.12.2021 23:41 Ответить
тут навіть і на історію не треба дивитись, а є яскравий ******** приклад: американці відкрили новий елемент і назвали його америцій, москалі відкрили новий елемент і назвали... правильно! МОСКОВІЙ! Ніякий не росій чи росіяній, а МОСКОВІЙ!
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10.12.2021 15:37 Ответить
Дайте "зрить в корень" сразу. Чтобы потом не переименовать ещё раз. Не "Московия", а - "монголо-москотская золутая орда"!
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10.12.2021 15:53 Ответить
В Алтын арда моськов улус назывался на китайский манер ё бань. Ё - название, бань - край, автономия. Я бань - корейская автономия в Китае.
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11.12.2021 23:32 Ответить
Підтримую. Яка ж вона росія, коли у 1721 році Петька Кривавий, який був неграмотний одним папірцем перейменував московитів на росіян. Самий "великий" "історик" і "вчений". А вже потім московити вивезли всі наші рукописи і літописи і переписували, переписували, а де просто вписували, а потім спалили, щоб не провели експертиз а нам залишили якісь "Своди..." і змушують в них вірити.
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10.12.2021 16:32 Ответить
Якщо ми називаємо Дойчланд - Німеччиною, Мадярію - Угорщиною, то нема жодних підстав не називати московію - московією.

Що там з цього поводу думають "подданые" цієї недоімперії нас менше за все повинно цікавити.
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10.12.2021 20:19 Ответить
Московщина не має жодного стосунку до Русі ні в просторі, ні в часі. Землям московським і навколишнім було присвоїно назву "руські" відомим указом царя Петра в 1721 році.
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11.12.2021 18:31 Ответить
 
 