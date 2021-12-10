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Италия (1509) суд (24691) Маркив (188)

"Это - чрезвычайная победа, потому что в моем лице обвиняли Украину. Я не виноват и Украина не виновата", - Маркив об оправдании судом Италии. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Украинский нацгвардеец Виталий Маркив назвал свое окончательное оправдание чрезвычайной победой, потому что итальянский суд вынес решение, оправдывающее его и действия всех украинских военных, защищающих Украину от российской агрессии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Маркив заявил в интервью "4 каналу".

"Для меня наконец-то поставлена точка в этом бессмысленном деле шитом белыми нитками. Это восстановление справедливости не только для меня лично, но и для моих побратимов, для подразделений Национальной гвардии, Вооруженных сил Украины... Здесь мы доказали, что правда и справедливость действительно существуют. За любые деньги, ресурсы рисовать выдуманный контекст не получится. Мы доказали, что мы - мирная страна, которая будет защищаться. Это - чрезвычайная победа, потому что в моем лице обвиняли Украину... Все иски были сняты не только с меня, но и с Украины. Маркив Виталий не виновен и Украина не виновата", - заявил гвардеец.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году на Донбассе. Украинца осудили на 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик. 3 ноября 2020 года Маркива оправдал апелляционный суд Милана.

Автор: Анастасія Потіха
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Та ты был бы красавой еще больше, если бы внатуре завалил бы тех ватных мрозей!!!
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10.12.2021 13:06 Ответить
Дядько ти дурний? Як можна вбити людину, яка не є стороною на війні, не є загрозою і випадково потрапила у район ведення бойових дій? І як показала практика, війна нікому нічого не списує. Щодо цього бравого старшого сержанта, хай подякує пану Авакову, який довів, що перед судом не військовий злочинець, а людина яка наляпала своїм язиком собі 17 років тюрми. "Язик мій ворог мій".
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10.12.2021 13:35 Ответить
Этот выпадково патрапившый на территорию боевых действий пропагандист и его переводчик из росии какого лешего там забыли вообще?
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10.12.2021 13:37 Ответить
Це не твоє собаче діло.
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10.12.2021 13:37 Ответить
Слыш ты, Гарабец, сначала с людьми научись разговаривать, а потом тявкай тут
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10.12.2021 13:40 Ответить
А ти шо люди?
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10.12.2021 13:57 Ответить
Ты, кацапская вата, после убийства каждой кремлёвской нечисти рыдаешь? В вашлугандон только мрази конченые ездят, которых надо отстреливать
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10.12.2021 13:46 Ответить
А ти когось вбив?
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10.12.2021 13:59 Ответить
Це дуже приємна новина
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10.12.2021 13:37 Ответить
В депутаты пора.
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10.12.2021 13:42 Ответить
Поздравляю Маркива, поздравляю Украину с победой над прокремлёвскими итальянскими судьями....
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10.12.2021 13:49 Ответить
Италия скорее всего не располагает данными об официальной регистрации и аккредитации в Киеве журналиста Андреа Рокелли,а это значит попал на территорию Украины нелегально...или с помощью ФСБ РАБссии...
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10.12.2021 13:52 Ответить
Я бы поблагодарил Байдена от лица Украины за Маркива.Без Байдена Италия бы так и вась-вась с кремлевским мерзавцем.
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10.12.2021 13:53 Ответить
 
 