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Украина купила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотниками, - Резников. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина закупила у НАТО антидроновые ружья для борьбы с российскими беспилотными летательными аппаратами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в эфире одного из телеканалов.

Министр отметил, что в НАТО есть система закупок NSPA – условно ее можно назвать "натовским вариантом Amazon".

"Мы сегодня уже прошли несколько тестов. Мы заплатили деньги, прошли все проверки, чтобы приобрести некоторые нужные нам вещи через NSPA в НАТО", – сказал Резников.

По его словам, в течение этого месяца Украина получит первую партию – 10 антидроновых ружей литовского производства, которые помогут бороться с российскими БПЛА.

Резников также сказал, что намерен в ближайшее время создать при Минобороны два аналогичных NSPA агентства: одно будет заниматься тыловыми вещами и закупками, второе – вооружением.

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Он также анонсировал снятие секретности с некоторых госзакупок в оборонной сфере, но планирует консультироваться с экспертами, что именно подлежит рассекречиванию.

Напомним, 8 декабря Литва передала Украине первую часть военной помощи – бронежилеты и баллистические пояса. В Минобороны сообщили об "эпохальном решении" Совета ЕС о предоставлении Украине 31 млн евро на практические нужды ВСУ.

Пентагон анонсировал, что на этой неделе США отправят Украине последнюю партию из ранее одобренного президентом Джо Байденом пакета помощи в сфере безопасности. Поставка включает стрелковое оружие и боеприпасы.

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+16
Резников лютый ******. Купила у НАТО? Вчера была новость, что это волонтеры подогнали. 😂😂😂.
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10.12.2021 14:33
+16
я вас умоляю, на Бене столько штанов ворованих....
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10.12.2021 14:36
+10
Південмаш вже років 20-ть саботує програму розробки балістичних ракет !

"Зеніти" вони роблять аж гуде, а паршиву "Фау-2" з ******** системою наведення не можуть
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10.12.2021 14:35
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Правила форума Совет форумчан
Лучше бы ракет купили баллистических штук 500 а ещё лучше если бы сделали сами а идеально и то и другое ...
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10.12.2021 14:31 Ответить
Для того щоб Україна мала змогу купити 500 балістичних ракет, потрібно щоб Бєняі Рижий продали останні штани .
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10.12.2021 14:33 Ответить
я вас умоляю, на Бене столько штанов ворованих....
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10.12.2021 14:36 Ответить
Баллистическая ракета, это не что-то из ряда вон супер-пупер, это ракета которая наводится на цель путем придания ей определенного угла, разгоняется некоторое время двигателем, а потом летит по баллистической(неуправляемой) траектории.
Ракеты РСЗО тоже баллистические и снаряды гаубиц баллистические
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10.12.2021 17:14 Ответить
Південмаш вже років 20-ть саботує програму розробки балістичних ракет !

"Зеніти" вони роблять аж гуде, а паршиву "Фау-2" з ******** системою наведення не можуть
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10.12.2021 14:35 Ответить
для того ,щоб їх зробить , потрібне державне замовлення
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10.12.2021 14:36 Ответить
Не делают они давным давно Зениты.
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10.12.2021 14:47 Ответить
10 рушниць на 3 тисячі км фронту.
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10.12.2021 14:31 Ответить
звідкіля 3 000 км ...- розмістять їх на найбільш проблемних та небезпечних ділянках.., так як е зони де вже понад рік не стріляють ..., і як кажуть у кацапів : лиха беда начала ...- процес пішов...
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10.12.2021 17:06 Ответить
Резников лютый ******. Купила у НАТО? Вчера была новость, что это волонтеры подогнали. 😂😂😂.
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10.12.2021 14:33 Ответить
Здається це ти свистиш, як завжди, що таке обладнання продають усім бажаючим наліво і направо?!!
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10.12.2021 14:48 Ответить
На еще, я в отличии от вас звиздунов - всегда отвечаю за свои слова:
Волонтери передали на фронт протидронову рушницю.
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10.12.2021 14:58 Ответить
Ты лютый дурак. То, что волонтёры подогнали одну - вовсе не означает, что нельзя закупить ЕЩЁ десять.
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10.12.2021 16:26 Ответить
Причем здесь то что привезли волонтеры там четко написано что купили еще!!! "в течение этого месяца Украина получит первую партию - 10 антидроновых ружей " какое отношение это имеет к "волонтеским" которые уже есть?
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10.12.2021 16:28 Ответить
10... вас самого ничего не смущает в этой цифре?
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11.12.2021 00:16 Ответить
значит скоро закупят рюкзаков, для переноски кофров с этими рушныцями.
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10.12.2021 14:33 Ответить
Як завжди---маскі привіз епіцентр, а клоун з помпою зустрічав в аеропорту самолет,як своє досягнення. Так і тут--волонтери закупили,а клоуни тут як тут. Досягнення.
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10.12.2021 14:42 Ответить
Плохой украинский, суржик!
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11.12.2021 13:40 Ответить
10 антидронових рушниць литовського виробництва Джерело: https://censor.net/ua/v3304517

А купить их у Литвы ...напрямую...что религия не позволила???
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10.12.2021 14:43 Ответить
Таке озброєння продається тільки за згодою керівництва НАТО. До того ж воно не є розробкою або власністю Литви, тільки виробництва. Тому придбання "напрямки" тут неможливе.
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12.12.2021 10:03 Ответить
Купила ,це на яркий мовi писаки.
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10.12.2021 14:44 Ответить
То з чим волонтери самі справляються змогло і МО. Це прариф!
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10.12.2021 14:47 Ответить
Мдя, "эпохальные решения" аж на 31 лям евро, антидроновые ружья, квадрокоптеры, аптечки... О какой вообще обороне 40-ка миллионной страны идёт речь?... Грустно девочки, за просранные годы и жизни людей
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10.12.2021 14:58 Ответить
Дійсно дівчата сумно! Пам'ятаю як з початку 2000-х на нашому підпреємстві
вирізали бронетехнику по якомусь дурноватому договорі з НАТО.Ми обезбро-
ювалися! При такий теріторії і такої кількості населення це був злочин! Раз на місяць
приїздила натівська комісія та перевіряла кількість знищеної технікі. Бельгійський
офіцер назвав нас конченими дурнями і казав що цим кацапія скористається.
Що і сталося. Зараз сидимо з голою сракою на мокрому порохові і жаліємось
вьму світові. Ганьба!
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10.12.2021 16:46 Ответить
Тогда была такая геополитическая необходимость. Но никто же не говорил, что порезав советское, Украине запрещено было в следующие 30 лет создавать что-то новое.
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10.12.2021 17:39 Ответить
А для кого треба було створювати нове озброєння?
Армію,рідну Армію скорочували де тільки могли на
радість кацапам! Бачите вже і белоруси стають
нашими ворогами.Ш що це за така геополітична
необхідність, не розумію?
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10.12.2021 18:08 Ответить
На оружии можно получать не только бюджетные убытки, отправляя его в свою армию, но и прибыль в бюджет, отправляя его, за бабки, в чужие армии.
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10.12.2021 18:18 Ответить
Продавать кому либо запрещалось. Техника уничтожалась люто и без всяких договороа
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10.12.2021 18:48 Ответить
Еще раз - было требование по договору чтобы разоружалась армия путем утилизации. А было разве такое требование чтобы расстрелять всех конструкторов и взорвать конструкторские бюро?
Продавать запрещалось то что имелось, а не то что будет разработано и пойдет на продажу в Африку, например.
Поэтому армия могла быть сокращена и разоружена, но разработки и производство можно было производить в 3 смены. Тогда сейчас можно было бы глубоко искренни извиниться перед товарищами африканцами за прекращение поставок и быстро грузануть всё наработанное в свои войска.
Как-то так, в общем.
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10.12.2021 19:10 Ответить
Хотілось би знати по якому такому договору? По меморандуму, на котрий накакали як москалі так і гейропа, разом з США? Де обіцяна безпека? "Меморандум" - це не договір, а пам'ятка! Просто щоб пам'ятали і не обов'язково виконували. А от Кравчук виконав. Тим самим здав Україну вже тоді.
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11.12.2021 21:57 Ответить
В первую очередь речь шла конечно о ядерном разоружении. Если бы Украина отказалась, то её суверенитет ни кто бы не признал (имеются в виду страны мнение которых имеет решающее значение) и еще в 90-х удавили бы санкциями.
Ну а по обычным вооружениям, тут конечно вопрос - для чего?
1. Искренняя убежденность тогдашнего правительства, что Украина ни с кем воевать не собирается и на нее идти войной тоже ни кто не станет, поэтому бессмысленно содержать огромную армию и хранить ненужные вооружения в надлежащем состоянии - это дорого.
2. Сразу же начатая после распада СССР работа РФ по ползучему восстановлению империи.
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12.12.2021 08:58 Ответить
Вопрос в том, кто и зачем подписал подобный договор...
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11.12.2021 22:08 Ответить
Украина под давлением США порезала практически все ПЗРК "Стрела-2". А еще "договор об обычных вооружениях в Европе", который реально ратифицировало 3,5 страны включая Украину, и конечно Кацапстан тоже его подписавший этого не сделал. В Украины было оружия на 10 млн армию.
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10.12.2021 18:50 Ответить
Во вы пишете мы "обезброювалися" мы "різали" и прочее. Кто мы? Это вопрос к простым людям или к руководящим должностям. Обычные люди по своему желанию ничего не резали, сверху сказали резать - вот они и резали, то юридически по закону ответственность и криминальная на руководителе, который отдал приказ, а руководителю сверху дали приказ резать. В итоге типа виноваты простые люди. Люди часто хотят сохранить, в итоге приехали и завод за 2 недели вырезали весь на металл и всё! Так кто виноват то? Люди сами защищали и стояли и бастовали очень часто, но людей потом выгнали на улицу и всё. Примеров очень много таких, и потом кто реально отдавал приказ "резать" тихо уехали с баблом за границу и на этом всё. Всегда можно найти кто принимал решение и привлечь, но в итоге наружу вылезет много интересной информации. Обычные люди не виноваты. "Бельгіський офіцер" почему генералу и выше стоящим не сказал, что он конченый, что режет свою же технику??? Простым солдатам говорить все могут, но молчат с высшим начальством ка рыба об лед. Да и потом деньги с разрезанных заводов в чемоданах едут в тот же ЕС в банки и ЕС нормально эти ворованные деньги принимает, и недвижимость за эти деньги продает и авто, а на металл с резаных танков еще и автомобилей сделают. Все ЕС знают, вот только они четко понимают что им лично выгодно и что нет, на публику говорят одно, а по факту ахметов и т.д. скупает себе дальше там недвижимость и т.д.
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10.12.2021 18:59 Ответить
Шановний Володимире! Я розповівдав про те що відбувалося на моїх очах.
В комісію НАТО входили всі ії представникі. На іх руках була купа фото та відео
апаратури якою вони все ретельно фіксували. Розрізалось не підпреємство,воно
ще працює, а абсолютно нове озброєння з консервації. Якось в пресу попала інфо-
мація що Україна знищіла аж поза 2200 танків! Вже не говоримо про інши види.
Ну а що попродали за кордон та наварили на тому бабла неміряно то ви знаєте самі.
Нам би ця техніка зараз ой як б знадобилася! А взамін отримали буси та дзеркальця!
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11.12.2021 13:38 Ответить
Ну так я вам и ответил как есть. Были люди которые отдали приказ с верхов и их нужно привлекать, но в итоге вы пишете что виноваты обычные люди. Ну да, и ГТС продали, и электросети и т.д. продали люди. В законе написано, что в случает ЧП виноват в большей степени начальник, которые отдавал приказ, а не работник. И во вторых, как люди нато попали на военный объект чужой страны? это что шарага? Опять же кто то пустил и позволил это снимать и увезти материалы. Ну уважаемый это бардак на уровне верхов уже, а не простых людей. Под кредиты МВФ продали всё, то кого нужно привлекать??? в итоге брали чинуши, деньги попилили, а отдавать должны простые люди и в этом то и проблема и виноваты не люди и привлекать и обвинять нужно не простых людей.
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12.12.2021 19:24 Ответить
Не завжди маю час заглядати на стрічку "Цензора". Теревіння про те що
"ми люди прості і від нас нічого не залежить,бо винні начальникі " тут не
пройде. Бардак українці влаштовують всюди де їм вигідно.Дивіться на стан
подвірья та під'їздів.Далеко не треба ходити. Військову техніку Україна
нищіла згідно договорів ,а не так собі. Під ретельним контролем натовських
спеців. Ваши "шпигуньськи" фантазії тут не проходять. Хто допустив і хто
дозволив фіксувати знищення техніки то вже не моє і не Ваше діло. Щось
я не чув гучних протестів простих людей коли розганяли армію, бо всі тупо
і втому числі прості люди занімалися банальним крадівництвом. Пам'ятаєте
знамениту фразу :"Що самі страшні злочини скоюють з мовчазної згоди
більшості". І ще додам слова одного ********* історіка : "-українська без-
ладність,байдужисть,лінощі,а головне- бажання,та вміння догодити будь-
який владі", а від себе -приводять до таких прикрих результатів.
А удав корупції ще довго не відпустить шиї простих українців!
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21.12.2021 12:50 Ответить
Ну конечно, наверное когда закрывали заводы, то люди сами резали оборудование. Людей выгнали на улицу и специльные люди все порезали. Не нужно ставить всё с ног на логову, есть вертикаль власти и приказы двигаются сверху вниз, а не наоборот. Если чиновники позволяют себе бардак, то и люди в большинстве будут им можно, ну значит и нам не запрещено. Рыба гниет с головы!!!
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21.12.2021 17:27 Ответить
Это уже реальное и необходимое на фронте. Конечно сейчас ольгинские прикрывшись украинскими флажками будут обсирать все и вся, налетят псевдоэксперты.
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10.12.2021 15:01 Ответить
Боюсь єтими пушками можно посадить только дрон с али экспреса...
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10.12.2021 15:02 Ответить
Так оно и рассчитано против дронов. А это ослепляет противника. А какие характеристики и эффективность этого оружия - не знаю. Только опробование на фронте покажет это!
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10.12.2021 15:25 Ответить
Вже давно випробувано і без зебаранячого МО.
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10.12.2021 15:27 Ответить
Ну если его не посадить и приватизировать, а хотя бы прогнать чтобы не шпионил, это уже лучше, чем сидеть и ничего не делать.
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10.12.2021 18:03 Ответить
Пришла пора Заставить наш весь воровитый Бизнес, поделится прибылью и купить необходимое оружие и снаряжение Для наших доблестных ВСУ!! Примером может служить дествия Путина, в 2000году!! Многие помнят какая нищая была РОССИЯ после алкоголика ЕЛЬЦИНА!!, Первым делом Путин, заставил всех богатых в РОССИИ, поделится частью награбленного богатства у государства., В результате этого, путин получил дополнительно огромные средства наличными и в рублях и в валюте и путин получил возможность построить новую или рекконструировать значительную часть вооружённых сил России!! А Кто из ВОРОВ-БОГАЧЕЙ, типа хитрожопого ХОДОРКОВСКОГО, стал выкаблучиваться , то таких быстро посадил в тюрьму , за разворовывание государственного имущесва. И тогда Лукойл Ходорковского быстро стал -переподчинили РОСнефти!! Вот так надо действовать нашим дебильным , офшорным, безграмотным недопрезидентам Украины!! Уверен , что по пол-миллиарда долларов, свободно можно было бы каждый год, Содрать и с Ахметова, и с Порошенко, Медведчука . Живаго, Новинского, Фирташа , ПИнчука,семейки Гереги,, боголюбова, Косюки и многих других, воров!!!.. Честно такие огромные доходы не заработаешь. Многие эти доходы просто перекочевали из гос. бюджета в карманы ворюгам. Для этих ворюг, это излишки доходов, а для страны Украина, это сотни , если не тысячи, современных танков, самолётов, Ракетных систем, Байрактаров и ДЖавелинов!! И не пришлось бы бегать Украине,с протянутой рукой, по всему миру!! А кто из олигархов, не согласился бы платить , то есть сто законных способов изымания в пользу государства, наворованного имущества!!.. Ведь путин это сделал и весь мир молча проглотил эту пилюлю.. Это я к тому , что ЕС и США нас не поймут, и что это частная собственность и т. д.!! Сделай УКраина это Вчера бы может нас и не поняли , а сегодня Украину уже поддержали бы все многие страны !!!!!!....
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10.12.2021 15:16 Ответить
"Яке хороше то *****! Треба робити так як воно робить!"
Більшовизмом тхне. Тьху, гидота.
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10.12.2021 15:29 Ответить
Ходорковского ***** посадил за то , что тот полез в политику , разумеется против *****. Не нужно этих басней про справедливого ***** и хитрожопых буржуев из рашки.
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10.12.2021 17:42 Ответить
Но мысль правильная, крупный бизнес мог бы и помочь ВСУ реальными деньгами, в случае рашкованского вторжения наши украинские буржуи потеряют очень много.
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10.12.2021 17:44 Ответить
Народ нагнули а не олигархов. Снизили зарплаты, убрали льготы, повысили налоги, и чуть дальше от Москвы нищета.
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11.12.2021 14:15 Ответить
Они вроде устроены нехитро. Все делают. Почему Украине приходится покупать их у Литвы?
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10.12.2021 15:18 Ответить
А это вопрос к нашим правительственным ворюгам.
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10.12.2021 15:26 Ответить
лучше купить ракету которая долетает до нововоронежской аэс
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10.12.2021 15:18 Ответить
Україну у державу-тероріста записати захотілося?
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10.12.2021 15:26 Ответить
С какого перепугу? В чем отличие от ядерного оружия???
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10.12.2021 21:44 Ответить
А з якого переляку ви досі не розрізняєте вибух на АЕС від ядерної зброї?
А пропонувати підірвати "брудну бомбу" біля своїх кордонів, за 250км до Харкова, може тільки останній бовдур.
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10.12.2021 22:45 Ответить
То есть УГРОЗА применения ядерного оружия это не терроризм, а УГРОЗА применения ракетного вооружения против АЭС АГРЕССОРА это терроризм?) О оружии СДЕРЖИВАНИЯ что то слышали? Каскад ГЭС на Волге и Балаковская АЭС вас устроит?
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11.12.2021 00:48 Ответить
То ви почали з - "В чем отличие от ядерного оружия???" - і швидко з'їхали на - "УГРОЗА применения ядерного оружия".
Я не хочу щоби хтось підривав АЕС будь де на планеті.
А ви можете мріяти як ***** - "ми попадемо в рай, а вони просто здохнуть".
А можете мріяти як Арахамія - "...Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах"...
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11.12.2021 03:29 Ответить
Нет... Это вы приравняли ЗАЩИТУ своего государства с терроризмом... Кроме рашки ядерное оружие есть и у других стран... Для чего оно им??? Как оружие СДЕРЖИВАНИЯ... Вы их почему то не считаете террористами... Но таким оружием может быть не только ядерная бомба.... А бомба на территории противника... Когда он будет знать, что прилетит ответка, то пыл поубавится... Мы ни на кого НЕ НАПАДАЕМ... Не путайте горячее с тяжелым...
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11.12.2021 03:46 Ответить
Та ви можете нескінченно роздмухувати свої фантазії на мою просту відповідь на пост - "лучше купить ракету которая долетает до нововоронежской аэс".
Можете фантазувати на тему - що я мав на увазі а чого не мав, що я розумію, а що ні. Можете зовсім підгоріти та набрати весь текст капсом. Мени ваша порожня балаканина заради балаканини сьогодні не цікава. Найпотужніша зброя України - це український солдат.
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11.12.2021 04:19 Ответить
А самая лучшая война, которая не состоялась... Вот поэтому и нужны ракеты, которые ее не допустят... Солдат без современного оружия, тем более без права ответить, не долго провоюет... У вас был не простой ответ... Вы с какого то перепугу обладателей ядерного оружия записали в какую то неприкасаемую элиту))) А всех несогласных, в террористы... Они имеют право на применение ЯО, а все остальные нет.. Мне нововоронежская аэс тоже не нравится как цель... Но только по тому, что она рядом с нашими границами, не более...
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11.12.2021 05:13 Ответить
Сколько еще должно погибнуть наших солдат, чтобы прекратилась рашкинская агрессия??? Американцы такую проблему решили двумя бомбами... Им жалко стало СОТНИ тыс СВОИХ солдат... Рашка в открытую угрожает бомбить нас ракетами и авиацией, а вы тут за них распереживались...
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11.12.2021 05:25 Ответить

"а вы тут за них распереживались"
Ви хоч розумієте, що переносити свої емоції на мене, звалюючи на купу маревні звинувачення? "Распереживались" тут саме ви, бо я ,бачиш, не мрію разом із вами обрушити всю міць уявної вами зброї на загарбника. Ви взагалі розрізняєте реальність від своєї уяви? Я написав що не витрачаю час на таку маячню, але ви чомусь вперто намагаєтесь затягнуті мене у свій уявний світ. Я заважаю вам мріяти, але ви продовжуєте жерти той кактус, та накидати нові вхідні дані.

Деякі "мрійники" три роки тому мріяли як прийде "хороший хлопець", та по дитячому наділяли його уявними якостями. А воно прийшло, та крім всього іншого, блокує розвиток ракетної програми Україні, та саботує роботу промисловості здатної виготовляти тверде ракетне паливо...

Тож деяким залишається замість того щоби "нам своє робить", мріяти про то що "якби нам мати то, то ми би їм показали...", та витрачати енергію на те щоби марно доказувати комусь розумність та важливість своїх уявних конструкцій.
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11.12.2021 17:02 Ответить
А это и есть стратегия))) Для ЧЕГО нам ракетная программа? КАКИЕ ракеты нам нужны? КАКИЕ задачи они будут выполнять? Просто чтобы были? Серьезно?) Бить врага на своей территории это заранее проигрышная позиция, так как будет уничтожаться СВОЯ инфраструктура... Никаких новых вводных... Что первый автор, что я, говорили сразу об одном... Это вы начали искать причины, чтобы доказать что это преступно и невозможно... Иметь ракеты способные достать до нужной цели, совсем не значит что обязательно туда прилетят... Но противник должен знать о такой возможности... Вы же не величаете террористкой Голду Меир за ее слова: "Во-первых, у нас ядерного оружия нет, а во-вторых, если потребуется, то мы его применим"
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11.12.2021 17:26 Ответить
"Літаки літять, будем всіх бамбіть!!!"
Ви ще до того всього віртуального та альтернативно-реального, знаєте що мала на увазі людина зі свіжозареєстрованим ніком
Дорослим нічого шукати не треба. Є правила ведення війни, їх порушення - це військовий злочин.

Ваш рівень був видний з самого початку - "С какого перепугу? В чем отличие от ядерного оружия???".

"Бить врага на своей территории это заранее проигрышная позиция, так как будет уничтожаться СВОЯ инфраструктура..." - На цю маячню я відповів раніше: - "А ви можете мріяти як *****".

Тому й пишу: ваше постійне навалювання всіх ваших поверхневих знань та мрій, це є - пустопорожня балаканина. Ніби дитина що тільки-но навчилася розмовляти і вже не зупиниш.
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11.12.2021 18:39 Ответить
1. чому у нас досі нема своїх?
2, скільки вони коштують від виробника?
3, за скільки їх купили?
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10.12.2021 15:18 Ответить
Та не до того, - "Велике крадівництво", "мільярд дерев", "вовина тища" і "польоти на Марс" і ще купа прежектів! А ви про якісь там "пукалки", не той масштаб для "найвеличнішого".
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13.12.2021 06:51 Ответить
Это хорошо! Но почему купила??? Ведь на словах все так озабочены и помогают Украине!
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10.12.2021 15:41 Ответить
часом не академик кивася-жомовый на фото?
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10.12.2021 15:48 Ответить
Купили у НАТО ?
Почему напрямую не выменять на колючую проволоку ?
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10.12.2021 16:03 Ответить
Znaju tocno sto Litva podarila 500 bronezeletov i balisticeskix remnej,eto bezplatno ,a vot za antidroni i ecio termovaizeri neznaju.Po dogovoru byli tolko bronezeleti,a teper k nim vidimo po vasemu zakazu i antidroni ,takze termovaizeri dobavyli.Ne vse ecio bronezeleti privezli,vydymo s drugoj partijej i drugoje polucite.Tut ne dengax problema,bronezeleti na mnogo dooroze stojit
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10.12.2021 16:12 Ответить
А этот Резников производит вменяемое впечатление....
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10.12.2021 16:27 Ответить
ну сейчас вы получите
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10.12.2021 16:33 Ответить
Ну что мокшенята х#йловские будем ваши дырчки морковкой в землю сажать...
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10.12.2021 16:33 Ответить
сух. паи еще можно купить....)
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10.12.2021 18:04 Ответить
Это могли бы и смастерить сами. Совсем уже веру в себя потеряли. К помощи привыкают и становятся недееспособными.
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10.12.2021 19:36 Ответить
І будуть ці антидронові рушниці охороняти Вовочку та його резиденції.І чому тільки 10?По одній 100 км фронту.
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11.12.2021 11:44 Ответить
вже не купила, бо Німеччина заблокувада продаж. Так що хлопати в долоні потрібно тоді, коли вже в тебе вдома, а так це віртуальна купівля
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12.12.2021 06:01 Ответить
Чому Україна сама не розробляє і не виробляє таку зброю???
Нагадаю, що станом на минулий рік, кожен третій винахід в світі
зробений українцем або вихідцем з України.
То чому в Україні нічого свого не запускають???
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13.12.2021 01:17 Ответить
Рано обрадовались, оказывается недокупили, теперь ноют, что Германия заблокировала контракт.
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13.12.2021 09:16 Ответить
 
 