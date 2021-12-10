После разговора Байдена с Путиным перемен в поведении России не произошло, – Кулеба. ВИДЕО
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя результаты переговоров президента США Джо Байдена 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что Украина пока не видит, чтобы следствием этого разговора стало немедленное снижение напряженности.
Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.
Кулеба напомнил, что после переговоров президентов состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.
"Мы внимательно следили за ним (заседанием. – Ред.), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поведению на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", – сказал он.
По словам главы МИД, в ближайшие дни мы увидим, дал ли разговор Байдену с Путиным "практические последствия", или Путин продолжает "держать паузу и поднимать ставки".
Также Кулеба назвал стратегической ошибкой НАТО не предоставить Украине членство в Альянсе до 2014-го – по его мнению, Путин никогда не рискнул бы вступить в конфликт с вооруженными силами НАТО.
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Два вопроса, мужик:
- чего у вас всех однотипные погоняла и обязательно на общепонятном? (ну, "Андрей Васильев", "Петр Иванов" и т.п.)
- сколько подоляк башляет за пост?
Пиши, що тебе ще не влаштовує. А краще сгинь
То з чого такий метеоризм? Не вірите, що, на відміну від якогось Байдена, ваш найвеличніВший, зустрівшись з ****** тет- а- тет, порве його, як тузік грілку ? А що так?
Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.
А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.