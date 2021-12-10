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После разговора Байдена с Путиным перемен в поведении России не произошло, – Кулеба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя результаты переговоров президента США Джо Байдена 7 декабря с российским президентом Владимиром Путиным, сказал, что Украина пока не видит, чтобы следствием этого разговора стало немедленное снижение напряженности.

Об этом он сказал в комментарии Голосу Америки, передает Цензор.НЕТ.

Кулеба напомнил, что после переговоров президентов состоялось заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

"Мы внимательно следили за ним (заседанием. – Ред.), чтобы увидеть, изменила ли Москва указания своим представителям, а также представителям ОРДЛО по поведению на этом заседании. К сожалению, изменений мы не увидели", – сказал он.

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По словам главы МИД, в ближайшие дни мы увидим, дал ли разговор Байдену с Путиным "практические последствия", или Путин продолжает "держать паузу и поднимать ставки".

Также Кулеба назвал стратегической ошибкой НАТО не предоставить Украине членство в Альянсе до 2014-го – по его мнению, Путин никогда не рискнул бы вступить в конфликт с вооруженными силами НАТО.
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Топ комментарии
+7
"От якби найвеличніВшивий поговорив, ось тоді б ...,"- Кулеба.
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10.12.2021 16:37
+5
О, подоляковский фрик нарисовался.

Два вопроса, мужик:

- чего у вас всех однотипные погоняла и обязательно на общепонятном? (ну, "Андрей Васильев", "Петр Иванов" и т.п.)

- сколько подоляк башляет за пост?
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10.12.2021 16:47
+2
что бы кто не писал и не говорил....я считаю лично министра КУЛЕБУ патриотом и (бандэровцем)мне он нравится.и все его заявления радикальные против *********.както так....
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10.12.2021 17:05
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"От якби найвеличніВшивий поговорив, ось тоді б ...,"- Кулеба.
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10.12.2021 16:37 Ответить
Вигавкалося? Ліки прийми.
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10.12.2021 16:44 Ответить
О, подоляковский фрик нарисовался.

Два вопроса, мужик:

- чего у вас всех однотипные погоняла и обязательно на общепонятном? (ну, "Андрей Васильев", "Петр Иванов" и т.п.)

- сколько подоляк башляет за пост?
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10.12.2021 16:47 Ответить
Не ганьбися. Це не солідно. Ні дочого придратьця. А давай - до ніка.
Пиши, що тебе ще не влаштовує. А краще сгинь
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10.12.2021 17:49 Ответить
Щось вас, зебілів, в зоофілію тягне.
То з чого такий метеоризм? Не вірите, що, на відміну від якогось Байдена, ваш найвеличніВший, зустрівшись з ****** тет- а- тет, порве його, як тузік грілку ? А що так?
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10.12.2021 16:56 Ответить
он никогда не слышал, что говорил Лис: "Зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь". один в глазах читает, другой глазами не видит,....
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10.12.2021 16:39 Ответить
Скілки б розумні не спілкувались з дурним,воно не порозумнішає бо дурне.А от розумним вже слід замислитись, чи варто й надалі витрачати час намарно...
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10.12.2021 16:47 Ответить
Кулеба уважно цинкує за ситуацією,вже встановив шо змін не відбулося але ше не поняв це вже зрада чи ше нє...
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10.12.2021 16:58 Ответить
что бы кто не писал и не говорил....я считаю лично министра КУЛЕБУ патриотом и (бандэровцем)мне он нравится.и все его заявления радикальные против *********.както так....
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10.12.2021 17:05 Ответить
Спасти Украину может только демонтаж олигархии и демократизация. Чтобы народ, который более 90% проголосовал за независимость чувствовал себя хозяином в своей стране.

Начинать надо с того, чтобы у нас выборы стали демократическими вместо олигархических.
Что для этого нужно сделать я не раз писал в комментариях ранее.

А пока хозяйничают выродки олигархи и их ставленники и подставляют Украину внешнему врагу.
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10.12.2021 17:24 Ответить
Хватит слушать это звездобола кулебу. Вчера куйло заявил, что раша не будет вмешивается в стремление Украины вступить в нато. А пару дней назад кремлефюррер говорил обратное! Так что ложь - основа правления зебилов
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10.12.2021 17:34 Ответить
Зато случилось изменение в поведении Кулебы, который решил идти на уступки убийц украинцев! Вот такая зе_дипломатия национальных предателей, во главе с ермаком_Козырем_Михайловым_Лолитой!
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10.12.2021 23:24 Ответить
Если путлер видит, что его очкуют, он никогда не отстанет.
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11.12.2021 09:32 Ответить
Всех спасет Петро Алексеич и Юрий Витальевич....Слава Украине!!!
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11.12.2021 13:54 Ответить
об чем базар? если есть что сказать - надо говорить, если нет - не надо позориться...
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12.12.2021 06:51 Ответить
 
 