Деятельность двух мошеннических call-центров, угонявших деньги клиентов иностранных банков, заблокирована в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

Киберполиция Одесщины прекратила деятельность двух мошеннических call-центров, которые угоняли деньги клиентов иностранных банковских учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что с арендованных в Одессе офисных помещений, оборудованных компьютерной техникой и SIP-телефонией, звонили клиентам зарубежных банков. Представляясь работниками этих учреждений, людям сообщали, что с их платежных карт якобы кто-то снимает деньги, поэтому, чтобы прекратить несанкционированное вмешательство, им нужна информация о сроке действия карт, CVV-кода и ПИН-кода. Как только граждане предоставляли злоумышленникам конфиденциальные данные, те с помощью специального программного обеспечения снимали с них средства.

Читайте также: Сайт, на котором торговали персональными данными 200 млн человек, закрыла киберполиция

В помещениях мошеннических колл-центров и по месту жительства организаторов полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли более полусотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, черновые записи и подготовленные языковые модули.

В рамках производства, начатого по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины, с организаторами финансовых афер проводятся следственные действия. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.