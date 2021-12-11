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Деятельность двух мошеннических call-центров, угонявших деньги клиентов иностранных банков, заблокирована в Одессе, - Нацполиция. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Киберполиция Одесщины прекратила деятельность двух мошеннических call-центров, которые угоняли деньги клиентов иностранных банковских учреждений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители выяснили, что с арендованных в Одессе офисных помещений, оборудованных компьютерной техникой и SIP-телефонией, звонили клиентам зарубежных банков. Представляясь работниками этих учреждений, людям сообщали, что с их платежных карт якобы кто-то снимает деньги, поэтому, чтобы прекратить несанкционированное вмешательство, им нужна информация о сроке действия карт, CVV-кода и ПИН-кода. Как только граждане предоставляли злоумышленникам конфиденциальные данные, те с помощью специального программного обеспечения снимали с них средства.

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В помещениях мошеннических колл-центров и по месту жительства организаторов полицейские провели санкционированные обыски, в ходе которых изъяли более полусотни единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, черновые записи и подготовленные языковые модули.

В рамках производства, начатого по ч.3 ст.190 Уголовного кодекса Украины, с организаторами финансовых афер проводятся следственные действия. Злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.
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Який жаль. А можливо це іноземні інвестори з своїми інвестиціями?
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10.12.2021 18:09 Ответить
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10.12.2021 18:16 Ответить
От сомніваюся, що шахраї "працювали" з американськими чи європейськими банками. Там, як мінімум, англійською мовою потрібно досконало володіти. Скоріше за все дурили кацапів, але за що ж тоді їх притягувати до відповідальності? 🤔
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10.12.2021 18:13 Ответить
цапи у своїй більшості дурні та міжнародні суди вони не визнають, тож , якщо є час, хист на натхнення....
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10.12.2021 18:17 Ответить
Розказую буквально пару днів назад звонило мені на польський номер одне таке чудо - на чістійшем русском язикє вдавало себе спеціаліста з банківської бзепеки польського банку PKO.
Рівень "інтелекту" русскага міра мене завжди дивував.
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10.12.2021 18:36 Ответить
якщо калцентр трусив росіян - то слава героям!
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10.12.2021 18:14 Ответить
Знакомый работает в одном из таких. Звонят исключительно на кацапию, так что их нужно поощрять, а не наказывать.
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10.12.2021 18:37 Ответить
Та нехера не ісключітельно на кацапію. Це скоріш таке собі фейкове оправдалово.
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10.12.2021 18:38 Ответить
А що знашого Приватбанку,у моєі сестри зняли Суму,і що знайшли ні, сестра в розпачі,хотіла руки накласти,а як платити вона не знає.
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10.12.2021 18:38 Ответить
Самое смешное , как испуганный опер читает текст на экране
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11.12.2021 09:53 Ответить
 
 